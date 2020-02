DHA YURT BÜLTENİ-12

1)İSTANBUL-SAMSUN D-100 KARAYOLUNDA TRAFİK YOĞUNLUĞU

ÇORUM\'un Osmancık İlçesi İstanbul-Samsun D-100 karayolunda aşırı yoğunluk nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi.Çorum\'un Osmancık İlçesi İstanbul- Samsun D-100 karayolunda, Samsun yönüne aşırı yoğunluk sürücülere zor anlar yaşattı. Bayram öncesi tatile çıkan vatandaşlar trafikte uzun araç konvoyu oluşturdu. Zaman zaman trafik akışı durma noktasına geldi. Bölge ve şehir içi trafik ekipleri, İstanbul-Samsun D-100 karayolunda araç yoğunluğunu azaltmak için ışıklı kavşaklarda sürücüleri ikaz ederek trafik kurallarına uymaları için yönlendirdi.

Bayram tatili için İstanbul\'dan Karadeniz yönüne giden sürücüler, sıcaktan ve araç yoğunluğundan şikayetçi olduklarını belirtti.

2)AK PARTİ\'Lİ EKER: HDP BİZE YARDIM ETMEDİ, ETMEK İSTEYENLERİN DE GÜCÜ YETMEDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Diyarbakır\'ın Bismil ilçesinde partililerle yaptığı toplantıda, çözüm sürecinde HDP\'nin AK Parti\'ye yardım etmediğini ifade ederek, \"Demokratik açılımı, Habur\'u kim provoke etti? PKK yaptı. HDP bize yardım etmedi, etmek isteyenlerin de gücü yetmedi. Çünkü, dağa karşı bir şey diyemiyorlar\" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır 1\'inci sıra milletvekili adayı olan Mehdi Eker, Bismil ilçesini ziyaret etti. AK Parti Bismil İlçe Başkanlığı\'nda düzenlenen toplantıya katılan Eker, 24 Haziran\'da yapılacak seçimlerin önemine değindi. Eker, konuşmasının büyük bir bölümünü çözüm sürecine ayırarak, çözüm sürecinde HDP\'nin kendilerine destek olmamakla suçladı. Ak Parti Diyarbakır Milletvekili adayı Mehdi Eker, konuşxmasını şöyle sürdürdü:

\"Kimse bizden daha fazla Kürt değil. Kürtler, dilini konuşması, kültürünü geliştirmesi, Kürt kimliğiyle iftihar etmesi bizim uyguladığımız politikalarla, yaptığımız reformlarla Allah\'ın izniyle bu topraklarda var oldu. Dergi, gazete, ajans, radyo, okullarda, üniversitelere Kürtçe biz getirdik, HDP, PKK getirmedi. Aksine biz demokratikleşmeyle, sivilleşmeyle barışı tesis etmek için çabaladık, 3 tane adım attık, 3\'ün de onlar sabote etti. Demokratik açılımı, Habur\'u kim provoke etti? PKK yaptı. HDP bize yardım etmedi, etmek isteyenlerin de gücü yetmedi. Çünkü, dağa karşı bir şey diyemiyorlar. Demokratik açılımı, Oslo sürecini, Habur sürecini, çözüm sürecini baltaladılar. Biz diyoruz ki, barış olsun çözüm olsun, Diyarbakır\'da güller açılsın. Onlar ise, Lice yolunda barakalarda sözde mahkemeler kurdular. İnsanlara pusula göndererek, şu kadar para getir, bir saat geçiktin ceza. Tandır kuyusuna atıllar. Diyarbakırlı iş adamlarına, çiftçilere bunlar yapıldı. Hapsettiler onları. Ailelere gidip, bize oğlunu, kızını vereceksin dediler. Alıp, götürmediler mi? Eğer çocuk yoksa o zaman haraç vereceksin. Bunlarla süreci bozdular. Her tarafa mayınlar döşediler. Biz barış diyoruz, çözüm diyoruz, güzellik diyoruz. Onlar mayınları döşüyor. Devlet diyor ben çözüm süreci yapıyorum, barış yapalım, onlar kalkıyor bunu yapıyorlar. Bunların derdi çözüm mözüm değildir. Onlar daha çok kanının peşindeler. Her Kürdün evinde bir cenaze çıksın istiyorlar. Böylece düşmanlık ve kin artmasını istiyorlar. Bu zihniyet, bu şehrin kaderinin üstüne kara bir kabus gibi çökmüş. Bu seçimlerde Diyarbakır\'a sahip çıkmamız lazım.\"

Eker, toplantının ardından Bismil ilçesindeki esnafını ziyaret ederek, bayramlaştı.

3)PKK\'NIN KAÇIRDIĞI ASKER VE POLİSLERİN AİLELERİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

ÇÖZÜM sürecinin ardından, bölgede PKK\'lı teröristler tarafından kaçırılan 2\'si polis, 8\'i asker, 10 kamu görevlisinin serbest bırakılması için aileler, İHD Diyarbakır Şubesi\'nde basın toplantısı yaptı. İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, asker ve polislerin serbest bırakılması için 3 yıldır girişimlerde bulunduklarını ve girişimlerini sürdüreceklerini belirtti.

2015 yılının Temmuz ayından sonra değişik tarihlerde PKK\'lı teröristler tarafından kaçıralan 2\'si polis, 8\'i asker, 10 kamu görevlisinin aileleri ile bugüne kadar akıbetleri hakkında bilgi alınamayan 2 askerin yakınları İHD Diyarbakır Şubesi\'nde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan da katıldı.

Toplantıda konuşan İHD Genel Başkanı Türkdoğan, kaçırılan asker ve polislerden 9\'unun sesli görüntülerinin 7 Haziran\'da bir haberde yayımlandığını belirterek, \"Bu haberde, alıkonulan asker ve polislerin tümü, devletin/hükümetin kendileri için hiçbir şey yapmadığını, siyasi partilerin kendi durumlarını gündeme getirmediğini belirtip bir kez daha duyarlılık çağrısı yapmıştır. İHD olarak uzun yıllardan bu yana bu şekilde alıkonulan çok sayıda asker, polis ve sivilin teslim alınmasını gerçekleştirmiş ve aileleriyle buluşturmuş durumdayız. Ancak ilk defa üç yıla yaklaşan bir süredir alıkonulan asker ve polislerin teslimini gerçekleştiremedik. Bunun elbette sebepleri vardır. En önemli sebep devam eden silahlı çatışma ortamı ve savaştır. Dolayısıyla bir kez daha Kürt sorunun çözülebilmesi için, çatışmasızlık ortamına ihtiyaç bulunduğunu ve devam eden savaşın durdurulması gerektiğini belirtmek istiyoruz\" dedi.

\'ONLAR BU ÜLKENİN VATANDAŞLARI VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİDİR\'

İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, insan hakları savunucuları olarak 24 Haziran\'da yapılacak seçimlerde oluşacak siyasi iradeye seslenmek istediklerini de ifade ederek, \"Bugün alıkonulan asker ve polis aileleriyle birlikte hükümete, seçimlere giden siyasi partilere ve Cumhurbaşkanı adaylarına sesleniyoruz: 7 Haziran\'da mesajları yayınlanan polis ve askerlerin sesine kulak verin. Onlar bu ülkenin vatandaşları ve güvenlik görevlileridir. Onların serbest bırakılması için gerekli her türlü girişimde bulunun ve onlar yokmuş gibi davranmaktan vazgeçin\" diye konuştu.

Kaçırılan polis memuru Vedat Kaya\'nın annesi Emine Kaya, Kürtçe yaptığı konuşmada, çocuklarının bir an evvel serbest bırakılmasını istedi. Bugüne kadar bulundukları birçok girişimden sonuç elde edemediklerini söyleyen Emine Kaya, \"Yarın bayram ama biz yaklaşık 3 yıldır bayramın ne olduğunu unuttuk. Oğlumun bir an evvel bırakılmasını istiyorum\" dedi.

Er Süleyman Sungur\'un annesi Şirin Sungur ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP ve CHP liderlerine ricada bulunduğunu belirterek, \"Çocuklarımızın bırakılması veya kurtarılması için girişimlerde bulunsunlar. 3 yıldır gözümüz yollarda ve çocuklarımızın gelmesini istiyoruz\" şeklinde konuştu.

\'CİGERİMİZİ YAKIYORSUNUZ\'

PKK\'nın kaçırdığı er Müslüm Altıntaş\'ın annesi Songül Altıntaş da oğlunu devlete asker diye gönderdiğini, ancak kaçırıldığını belirtti. Devletin kendilerine yokmuş gibi davrandığını kaydeden Altıntaş, \"Devletimize sesleniyorum bu çocuklarımızı kurtarsınlar. Cumhurbaşkanına, Başbakana, bütün partilere sesleniyorum, kimin elinden ne geliyorsa yapsın\" şeklinde konuştu.

PKK\'ya da seslenen Altıntaş, \"Ben de Kürdüm, yani bize bir iyilik mi yapıyorsunuz. Kürt hakkını savunuyorsunuz, ama benim ciğerimi yakıyorsunuz. Böyle hakkımı savunacaksanız savunmayın. Ciğerimi yakacaksanız savunmayın yeter artık\" diye tepki gösterdi.

Astsubay Semih Özbey\'in babası Güsel Özbey de yıldır büyük mücadele verdiklerini ifade ederek, çocuklarının kurtarılması için siyasilerden yardım beklediklerini söyledi.

KAÇIRILAN ASKERLER

Vedat Kaya (Polis-24 Temmuz 2015-Diyarbakır-Bingöl karayolu), Sedat Yabalak (Polis-28 Temmuz 2015-Diyarbakır-Bingöl karayolu), Hüseyin Sarı (Uzman çavuş-13 Ağustos 2015-Diyarbakır-Lice), Sedat Sorgun (Er-13 Ağustos 2015-Diyarbakır-Lice), Süleyman Sungur (Er-13 Ağustos 2015-Diyarbakır-Lice), Semih Özbey (Astsubay-18 Eylül 2015-Tunceli-Erzincan), Müslüm Altuntaş (Er-2 Eki-2015-Tunceli-Pülümür), Adil Kavaklı (Er-2 Ekim 2015-Tunceli-Pülümür), Sedat Vardar (Uzman çavuş-12 Aralık 2015-Şırnak), Ferdi Polat (Uzman çavuş-12 Aralık 2015-Şırnak), Ümit Gıcır (Uzman çavuş-21 Eylül 2016-Hakkari), Mevlüt Kahveci (Uzman çavuş-21 Eylül 2016-Hakkari)

4)PARASINI ALAMAYINCA PARTİNİN TABELALARINI İNDİRDİ

İYİ Parti Zonguldak İl ve Merkez İlçe Başkanlığı\'nın tabelaları, 16 bin TL\'lik ödemenin yapılmadığı gerekçesiyle işi yapan firma tarafından söküldü. İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Serhat Yıldırım\'ın ödeme sözü vermesinin ardından tabelalar yeniden yerine takıldı.

Zonguldak Gazipaşa Caddesi\'nde bulunan İYİ Parti İl ve Merkez İlçe Başkanlığı\'nın bulunduğu binaya gelen partinin tabelalarını yapan firma yetkilileri ve çalışanlar, ödemenin yapılmadığını öne sürerek partinin cephesinde asılı bulunan tabelaları söktü. Sökülen tabelaların araca yüklendiği esnada partiye gelen İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Serhat Yıldırım, kendilerine bir tebligat yapılmadığını ileri sürerek, yapılan işlemin yasal olmadığını belirtti. Serhat Yıldırım firma yetkililerine, \"Bu şekilde olmaz, çok büyük suç. Polis çağıracağım. Ben bu partinin merkez İlçe başkanıyım. Bana tebligat çektiniz mi? Bana gelmediniz. Tabelaları sökmek doğru bir yaklaşım değil.\" dedi.

Partiye fatura gönderdiğini ve ödemenin yapılması gerektiğini defalarca söylediğini belirten firma yetkilileri ise, \"Suç işliyorsam sorun değil. Ben 16 bin TL\'lik iş yaptım size. Benim size bir garezim kesinlikle yok. Ben buraya iş yaptım. 16 bin TL sizden alacağım var, tebligat dahi çektim. Her gün buraya gelip gidiyorum, bana 1 lira bile ödeme yapmamışsınız. Sonra Türkiye iyi olacak, şöyle olacak böyle olacak. Böyle bir şey yok. Polis de çağırabilirsiniz. Ben burada size hizmet verdim. Karşılığını istiyorum. Ben size bir şey mi yaptım?\" diyerek tepki gösterdi.

TABELALAR GERİ TAKILDI

Firma yetkilileri ile görüşen Serhat Yıldırım, ödemenin yapılacağını söyledi. Yıldırım\'ın ödemenin yapılacağının teminatı olarak da senet verdiği ve ödemenin kısa süre içerisinde gerçekleştirileceği belirtildi. Firma, teminat verilmesinin ardından söktüğü 2 tabelayı yerine taktı.

5)TÜRK KIZILAYI SİLOPİ\'DE 1000 AİLEYE BAYRAM YARDIMI



ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi Türk Kızılayı, yardıma muhtaç 1000 aileye gıda yardımında bulundu.

Ramazan Bayram öncesi Türk Kızılayı Genel Merkezi tarafından Silopi\'ye gönderilen gıda paketleri, Silopi Kızılay Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Yardım dağıtımı öncesi isim tespiti yapılan mağdur ailelere imzalı kartlar verildi. İzdiham yaşanmaması için yapılan uygulama ile gıda paketleri imza karşılığında ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi. Yardım kolilerini alan vatandaşlar yetkililere teşekkür etti.

Türk Kızılayı Silopi Şube Başkanı Kemal Türkan, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere genel merkez tarafından bin adet yardım kolisinin gönderildiğini belirterek, \"Bu Ramazanı şerifte, bu hilalin altında Türk Kızılayı Silopi Şubemiz tarafından mağdur 1000 ailemize gıda yardımında bulunduk. Bu yardımları Silopi\'ye gönderen genel merkezimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Bölgemiz malumunuz fakir çoktur. Doğu ve Güneydoğu\'da bağış kültürümüz yoktur. Burada biz Kızılay olarak fazla bağış alamıyoruz. Böyle olunca genel merkezden talep ediyoruz. Genel merkezimiz bize gıda ve giysi yardımı yapıyor. Bizde köprü görevi görüyoruz. Bu yardımları dağıtmaya çalışıyoruz\" dedi.



6)KIRIKKALE\'DE RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ ŞEHİTLİKLER ZİYARET EDİLDİ.

Şehitlikte düzenlenen törene Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kamu kurum müdürleri ve şehit aileleri katıldı. Mezarlara çiçek bırakan şehit yakınları kabristanları suladı. Bingöl\'de 11 yıl önce terör saldırısında babası Üst Çavuş Harun Ceylan\'ın şehit olduğunu anımsatan 11 yaşındaki Gözde İlknur Ceylan \"Özlemimi babamın resimlerine bakarak gidermeye çalışıyorum. Allah hiç kimseyi babasız bırakmasın\" dedi.

Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, şehit ailelerine başsağlığı dileklerinde bulunarak \"Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz başta olmak üzere Kırıkkale’lilerin bayramını tebrik ediyorum\" dedi.

7)ŞEHİTLİKTE ARİFE HÜZNÜ

SİVAS\'ta Ramazan Bayramı arifesinde Yukarı Tekke Mezarlığı\'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Mezarlık içerisindeki şehitlikler ise en çok ziyaret edilen yer oldu.

Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı\'nda arife günü hareketlilik yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren mezarlığa gelen aileler, burada yakınlarının mezarı başında Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti. Mezarlık alanı içerisindeki şehitlikler de gün içinde en çok ziyaret edilen yer oldu. Şehitlerin mezarlarını temizleyerek su döken yakınları, bayramı buruk yaşadıklarını söyledi.

35 gün önce Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde görev yaparken Irak\'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Onbaşı Furkan Peker\'in kabri ziyaretçi akınına uğradı. Şehidin annesi Meral ve babası Ahmedi Duran Peker oğullarının kabrinin başından ayrılmazken, gelen taziyeleri de kabul etti. Şehidin annesi Meral Peker hayatının en zor bayramını geçireceğini söyledi. 1994 yılında Tunceli\'de şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Ümit Erdoğan\'ın babası Mehmet Erdoğan da arife günü oğlunu ziyarete gidenler arasında yer aldı. Şehit babası Mehmet Erdoğan \"Oğlumu ziyaret ettim. Diğer vefat eden yakınlarımızı ziyaret ettik. Dostlara Fatiha okuduk. İslam aleminin Ramazan Bayramı kutlu olsun\" dedi. Ziyaretçiler ayrıca aynı yerde bulunan Şehitler Müzesi\'ni de gezdi. Şehitlerin kişisel eşya ve fotoğraflarının sergilendiği müzeyi gezenler, burada duygu dolu anlar yaşadı.

