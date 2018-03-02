DHA YURT BÜLTENİ-12

İYİ Parti\'li Özdağ: Çocukları Afrin\'de olan anne ve babaların içleri rahat olsun

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Afrin harekatında dün teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerleri ziyaret etti. Özdağ, sağlık sisteminin iyi kurulduğunu ve iyi çalıştığını belirterek, \"Çocukları Afrin\'de olan anne ve babaların içleri rahat olsun\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, \'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında dün teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerleri, tedavilerinin sürdüğü Hatay\'ın Kırıkhan ilçesindeki Devlet Hastanesi\'nde ziyaret etti. Özdağ, geçmiş olsun dileklerini ilettiği askerlerin sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Özdağ, askerlerin birçoğunun taburcu edildiğini belirterek, \"Gazilerimizi ziyaret ettik. Büyük bir bölümü taburcu olmuş hafif yaralı oldukları için. Burada 2 gazimiz kalmış durumda. Onlar da ağır değil, kontrol ediliyorlar. Daha sonra uzman doktor arkadaşlar ile konuştuk. Şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki sağlık sistemi iyi kurulmuş ve iyi çalışan bir sistem. Bundan dolayı da çocukları Afrin\'de olan anne ve babaların içleri rahat olsun. İnşallah hiçbir askerimiz, bu hastaneye gelmez ama gelirse, yaralandığı takdirde askeri sağlık sisteminin çalıştığı görünüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne operasyonda başarılar diliyoruz. Allah onların yardımcısı olsun\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

- Kırıkhan Devlet Hastanesi

- Ümit Özdağ\'ın gelişi

- Özdağ\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN, Yılmaz BEZGİN-HATAY-DHA)

=======================================

LÖSEV hastaları için organik oyuncak ördüler

ÇANKIRI\'da lösemili çocuklar için başlatılan \'Bir bebek bir yürek\' kampanyası kapsamında, Çankırılı kadınlar ördükleri organik oyuncakları Lösemili Çocuklar Vakfı\'na (LÖSEV) hediye edecek.

Hüsniye Ahmet Akpınar Anaokulu tarafından başlatılan \"Bir bebek bir yürek\" projesi kapsamında Çankırılı kadınlar projeye destek vermek amacı ile organik bebek örmeye başladı. Çankırı Belediyesi Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezinde organik bebek kursuna katılan kadınlar, tığ ile sık iğne şeklinde örerek içini doldurdukları organik oyuncakları lösemili çocukları mutlu etmek için LÖSEV\'e hediye edecek. İki hafta içerisinde 70 adet organik bebek ören kadınlar, 7 Nisan 2018 tarihinde 60 kişilik heyet ile birlikte Ankara’ya giderek ördükleri organik oyuncakları sahiplerine teslim edecek.

Kurs öğreticisi Seher Karagöz, \"Böyle bir proje ile emeğimizi yardıma dönüştürmek ve çocukları mutlu etmek istiyorduk. Oyuncakları yaparken antibakteriyel boncuk elyaf kullanıyoruz. Lösemili çocuklarımızın da bu oyuncaklarla güzel günlerde oynamalarını temenni ediyorum\" dedi.

Kursiyerlerden Mine Topçu ise çocuklar için ördüğü oyuncaklara bütün sevgisini yansıttığını ifade etti.

Proje kapsamında organik bebek ören kursiyerleri Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş’ın eşi Seval Aktaş, Belediye Başkanı İrfan Dinç’in eşi Zeynep Perihan Dinç, Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy’un eşi Özlem Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt’un eşi Tülin Bozkurt ve proje sahibi Nil Gülnar da ziyaret ederek emeklerinden dolayı tebrik etti.

Görüntü dökümü:

-Kadınlardan görüntü

-Açıklamalar

-detay

Haber-Kamera: Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI (DHA)

======================================

Paralarını alamayan işçiler 5 katlı binanın tepesine çıktı

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesindeki turistik bir tesis inşaatında çalışan ve 5 aydır maaşlarını alamadıklarını söyleyen bir grup işçiden 2\'si, sabah 5 katlı binanın tepesinde çıkarak eylem yaptı. Jandarmanın çabasıyla ikna olan işçiler, eylemine son verdi.

Güvercinlik Mahallesi\'ndeki 1200 yataklı bir turistik tesisin inşaatını yapan taşeron firmadan da 3 aydır maaşlarını alamadıklarını iddia eden işçilerden Vahap Yiğit (28) ile evli ve bir çocuk babası Doğan Demirbaş (26), bugün saat 08.00\'de, 5 katlı binasının üstüne çıkarak eyleme başladı. İşe gelen arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bilgi verildi.

Bu sırada DHA muhabirine telefonla açıklama yapan alçı ve sıva işçisi Vahap Yiğit, kendisiyle birlikte 16 kişinin toplamda 60 bin lira alacaklarının olduğunu belirterek, \"Bu 16 kişinin hakkı hala duruyor\" dedi.

İhbar üzerine olay yerine Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, eylemin sonlandırılması için işçilerle konuştu. Jandarmanın çalışmasıyla ikna olan işçiler, 5 saat sonra eylemine son verdi.

Konuyla ilgili olarak Lujo Hotel Genel Müdürü Önder Körük, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada \"Şirketimiz sözleşmeli olarak birçok taşeron firma ile çalışmaktadır. Sıva işleri ile ilgili olarak V.A. (Vural Ateş) şahıs şirketi ile çalışılmış ve 300 bin liralık ödeme 12.01.2018 tarihinde V.A. hesabına yapılmıştır. Taşeron tarafından mağdur bırakılan işçilere ödenmeyen resmi alacaklar, Lujo Hotel tarafından karşılanmaktadır\" denildi.

Ayrıca inşatın demir işlerini yapan usta başı Burhan Ezdirici de \"Benim yanımda 15 kişi çalışıyor. İşçinin bende 10 bin lira alacağı var, ona 3 bin lira versem adam kabul etmiyor. Sık sık bizi arıyorlar, paralarını alabilmek için. V.A. ortadan kaybolduğundan beri biz artık burada bir iş yapmıyoruz, şantiye ile bağlantımız kesilmiş durumda. Ama biz burada iş yaptık, bu firmaya hizmet ettik. Bu firma bizim mağduriyetimizden sorumludur. Paramızı istiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İşçi Vahap Yiğit ile yapılan telefon görüşmesi.

- İnşaattan ve çalışmalardan genel detay görüntü.

- Demir işleri yapan Burham Ezdirici ile röp.

- Jandarmanın konuşmaları ikna etmeye çalışması,

- Sağlık amaçlı ekiplerin beklemesi,

Haber: Nilüfer DEMİR , Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

===================================

Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 42\'nci gün; 2 bin 295 terörist etkisiz hale getirildi (3)

SINIRA TANK VE ASKER SEVKİYATI

Gaziantep\'te konuşlu 20\'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı\'ndan \'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında Suriye sınırındaki kentlere, tank ve askeri personel sevkiyatı yapıldı. Gaziantep\'ten gönderilen TIR\'lara yüklü 4 tank ve askerleri taşıyan 3 midibüs, akşam saatlerinde Kilis\'e ulaştı. Tank ve obüslerin Kilis ve Hatay\'da Suriye sınırında konuşlanacakları belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Askeri konvoy

- Tankları taşıyan TIR\'lar

- Askerlerin bulunduğu midibüsler

- Araçların geçişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU, Akın ÇELİKTAŞ-KİLİS-DHA)

=====================================

İzmirli asker, kaza sonucu hayatını kaybetti

Bingöl\'ün Yayladere ilçesinde vatani görevini yapan asker Ömer Sarı, bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl\'ün Yayladere ilçesinde vatani görevini yapan Ömer Sarı isimli bir asker henüz bilinmeyen bir silah kazası sonucu hayatını kaybetti. Buca Çamkule Mahallesi\'nde yaşayan aileye acı haber askeri yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Ayakkabı imalatı işinde işçi olarak çalışan baba İlhami ve ev hanımı olan anne Nasife Sarı, acı haberi alınca büyük üzüntü yaşadı. Fenalaşan anneye sağlık ekipleri müdahale ederken, baba Sarı, \"Söyleyecek bir şey yok, vatan sağ olsun\" dedi. Bekar olan erin 4 ay önce uzun dönem olarak askere gittiği ifade edildi. Babasıyla aynı işi yapan Sarı\'nın Yusuf, Irmak ve Çınar adında 3 kardeşinin daha bulunduğu öğrenilirken, dün (Perşembe) akşamı telefonla konuştuğu kardeşine \"Annem, babam ve kardeşlerim sana emanet\" dediği ortaya çıktı. Ömer Sarı\'nın cenazesi yarın (Cumartesi) Gaziemir\'deki Gülhane Camii\'ndeki törenin ardından öğle vakti toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ömer Sarı\'nın evinden görüntü

- Baba ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

====================================

Gaziantep\'te \'Futbol, Bilim ve Sağlık\' sempozyumu

GAZİANTEP\'te Sanko Üniversitesi tarafından \'1\'inci Futbol, Bilim ve Sağlık\' sempozyumu düzenledi.

Türkiye\'de büyük ilgi gören futbolun birçok yönden ele alındığı, sağlık ve bilimin spor üzerindeki katkılarının konuşulduğu sempozyum, Sanko Okulları Abdulkadir Konukoğlu Kültür Merkezi\'nde düzenlendi. Sempozyum, Sanko Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü işbirliği, Spor Fizyoterapistleri Derneği ve Türkiye Futbol Federasyonu\'nun katkılarıyla düzendi.

2 gün sürecek olan sempozyumun ilk gününde \'Türkiye\'de Futbola Güncel Yaklaşımlar\' konulu panel yapıldı. Moderatörlüğünü aynı zamanda sempozyum başkanı da olan Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun\'un yaptığı panele; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazişehir Gaziantep Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Onur Üyesi Prof. Dr. Mehmet Binnet, Spor Yazarı Ömer Üründül, Erdem Yörükoğlu, Dr. Gürhan Dönmez ile Gürkan Günaydın katıldı.

Sempozyumda, sporla ilgili bilimsel çalışmaların arayışı içersinde olduklarını söyleyen Rektör Dağlı, \"Sporla ilgili bilimsel çalışmaların arayışı içersindeyiz. Bu konuyla ilgili daha verimli çalışmalar yaparak sonuçlarını da almak için çalışmalara devam ediyoruz\" dedi.

Geçmişteki gözlemlerini aktaran Spor Yazarı Ömer Üründül ise \"Benim gençlik dönemlerimde sahalar kötü bu nedenle de kötü sakatlıklar meydana geliyordu. Sporda medyada çok önemli, medyanın bakış açısıyla çok değişiklikler meydana geliyor. Sakatlık olayında, sahada yaşanan bir adele sıkıntısının iyileşmesi geç sürebiliyor ama bunu medya farlı şekilde yansıttığı durumlarda izleyicinin oyuncu neden iyileşmişse oynamıyor gibi şeylerle çok karşılaşıyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Sempozyuma katılanlar

- Güner Dağlı\'nın konuşması

- Ömer Üründül\'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)