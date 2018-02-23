DHA YURT BÜLTENİ-12

1)ÇAVUŞOĞLU: HOLLANDA BU KARARLA SADECE KENDİNİ TATMİN ETMİŞTİR

HOLLANDA Meclisi\'nin 1915 olaylarını \'Ermeni Soykırımı\' olarak kabul etmesini değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, \"Bu kararın bizim ve başkaları için hiçbir geçerliliği yok, sadece kendilerini tatmin etmişlerdir\" dedi.

Antalya\'nın Finike ilçesinde ziyaretler bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hollanda Meclisi\'nin 1915 olaylarını \'Ermeni Soykırımı\' olarak kabul etmesini değerlendiren Çavuşoğlu, kararın hiçbir bağlayıcılığının olmadığını söyledi. \'Soykırım\' tabirinin hukuki bir tabir olduğunu belirten Çavuşoğlu, bir olayın soykırım olup olmadığına Birleşmiş Milletler tarafından karar verildiğini kaydetti. Hollanda\'nın popülizm içine girdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, \"Bu karar, Avrupa\'da artan ırkçılığın, Türkiye karşıtlığının bir yansımasıdır. Hollanda bu aşırı akımların merkezi olmuştur. Irkçı parti de Hollanda\'dadır. Parlamentonun bu nedenden dolayı bu kararı alması doğaldır ama çok yanlıştır. Tarihle ilgili siyasetçiler kıt bilgilerle kararlar almamalıdır. Tarihle ilgili karar almak kolay değil\" diye konuştu.

GEÇERLİLİĞİ YOK

Hollanda Dışişleri Bakan Vekili\'nin konuşmasında Hükümetin bu karara katılmayacağını belirttiğini hatırlatan Çavuşoğlu, 1915 olaylarına yönelik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi\'nin kararları olduğunu söyledi. Bir yıldır Hollanda ile ilişkilerin hiçbir kritere uymayan şekilde olduğunu kaydeden, bu süreçte Hollanda ile Türkiye arasında yaşananları hatırlattı. Çavuşoğlu, \"Hollanda bizimle ilişkileri düzeltmek istiyorsa geçerliliği olmayacak basit şeylerle ve hiç kimseyi bağlamayacak şeylerle uğraşmak yerine, Türkiye gibi bir ülkeyi kazanmak

için ne yapacağına kafa yormalıdır. Bu kararın bizim ve başkaları için hiçbir geçerliliği yok, sadece kendilerini tatmin etmişlerdir\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Bakan Çavuşoğlu\'nun açıklaması

Kaset Durumu: Link geçildi

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)

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2)ÇAVUŞOĞLU: KARŞIMIZA ÇIKANLARI FİNİKE PORTAKALI GİBİ EZER GEÇERİZ

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye\'nin haklı olduğu yerde hiçbir engeli tanımayacağını belirterek, \"Hiç kimsenin karşısında boyun eğmeyiz. Karşımıza çıkanları ezer geçeriz. Onların hepsini Finike portakalı gibi ezer geçeriz\" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya\'nın Finike ilçesinde belediyenin beton santralinin açılışına katıldı. Ak Parti Antalya milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşların katıldığı törende konuşan Çavuşoğlu, Türkiye\'yi güçlendirmek için adeta seferberlik halinde daha çok çalışacaklarını söyledi. Türkiye\'nin milletine, ümmete ve mazlum halklara karşı sorumlulukları olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye\'nin önünü kesmek isteyen içerde ve dışarda hainler olduğunu söyledi.

\'FİNİKE PORTAKALI GİBİ EZERİZ\'

Çavuşoğlu, \"Türkiye\'nin ayağına adeta pranga vurmak isteyen, önüne set vurmak isteyen ülkelerin ve değişik terörist grupların var olduğunu anlatmamıza gerek yok. Milletimiz her şeyin farkında. Bütün engellerin üstesinden gelmemiz için çok güçlü olmamız lazım. Güçlü olursak teröristleri bertaraf ederiz, tıpkı şimdi yaptığımız gibi. Bu millet yeri geldiğinde tüm dünyaya kafa tutmasını bilir. Haklı olduğumuz yerde hiçbir engeli tanımayız. Hiç kimsenin karşısında boyun eğmeyiz. Karşımıza çıkanları ezer geçeriz. Onların hepsini Finike portakalı gibi ezer geçeriz. Bugün yaptığımız gibi\" diye konuştu.

\'CEZAYİR\'İ FETÖ\'YE DAR EDECEĞİZ\'

\"Masaya gelmek isteyeni masaya çekeriz ama hainleri toprağa gömeriz\" diyen Çavuşoğlu, şöyle dedi:

\"Afrin\'e de gömeriz, Fırat Kalkanı bölgesine gömeriz. FETÖ\'nün de dünyada nerede olursa olsun peşindeyiz. 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşatanlardan hesap soracağımıza yönelik milletimize sözümüz var. Cezayir Dışişleri Bakanı geldi, Cumhurbaşkanımız ile pazartesi Cezayir\'e gideceğiz. Cezayir\'de de bir hareketlilik başladı. O hainlere Cezayir\'i de dar edeceğiz. Milli duruş sergileyen tüm siyasilere güvenin. Devlet Bahçeli\'ye, Recep Tayyip Erdoğan\'a, Binali Yıldırım\'a ve bizlere güvenin.\"

Görüntü Dökümü

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Mevlüt Çavuşoğlu\'nun karşılanması

Protokolün görüntüsü

Katılımcıların görüntüsü

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu\'nun konuşması

Protokolün kurdela kesimi

489 MB ///04.27

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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3)BAKAN ÖZHASEKİ: ŞEHİRLERİMİZİ DOĞRU ŞEKİLLENDİRMEK GEREKİYOR

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, şehirlerde doğru planlama yapılması gerektiğini belirterek, \"Şehircilik alanında yapılan işler doğru bir planlamayla yapılırsa, önümüzdeki yüzyıllarda insanlar rahat eder, yanlış işler yapılırsa, gelecek nesil çok çeker. O yüzden şehirlerimizi doğru şekillendirmek gerekiyor\" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. Bakan Özhaseki\'yi GAP Havaalanı\'nda; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilçe belediye başkanları ve partililer karşıladı. Uzun araç konvoyu eşliğinde önce Şanlıurfa Valiliğini ziyaret eden Bakan Özhaseki, Vali Abdullah Erin\'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Burada açıklama yapan Bakan Özhaseki, şehirlerin doğru planlamayla yapılması gerektiğini belirterek, \"Şehircilik alanında yapılan işler doğru bir planlamayla yapılırsa, önümüzdeki yüzyıllarda insanlar rahat eder, yanlış işler yapılırsa gelecek nesil çok çeker. Nihayetinde şehirleri bizler kuruyoruz. Kendi inancımızı, hayat biçimimizi şehre yansıtıyoruz, ama bir müddet sonra şehirler bizi dönüştürmeye başlıyor. Nasıl bir şehirde yaşarsanız, o şehre benzemeye başlıyorsunuz. O yüzden şehirlerimizi doğru şekillendirmek gerekiyor. Bu anlamda da bugün burada gerek toplantılar yapıp, oralarda konuşmalar yaparak, bu işin ilgilisi arkadaşların ufkunu açmaya çalışacağız. Gerekse çıkıp sokaklarda gezip \'Neler yapılabilir?\' Bunları yerinde tartışacağız. Bakanlığımızla ilgili yapılabilecek alanlarda neler varsa, onları konuşacağız\" dedi.

\'İSTANBUL\'DA ÇÖP DAĞLARINDAN GEÇİLMİYORDU\'

Belediyecilikte yapılan çalışmalara mazeret üretmeden çalışılması gerektiğinin ifade eden Bakan Özhaseki, \"Ben 1994 yılında başkanlığa başladım. Başladığımız yıllarda İstanbul\'da çöp dağlarından geçilmiyordu. Susuzluk had safhadaydı. Çöp birikintileri patlıyor, 40 kişi insanlar ölüyordu. Ama Allah\'a hamdolsun bizim getirdiğimiz hizmet belediyeciliği, yapılan çalışmalarla mazeret üretmeden, dürüstçe, doğru çalışmalarla şehirlerimiz açığa çıktı\" şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'yi Şanlıurfa\'da ağırlamaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, \"2004 yılında ilk belediye başkanı olduğum yıllarda şehirciliği bana öğreten bir arkadaşımdır. Şanlıurfa\'ya hep emekleri olan bir kardeşimizdir. Yaptığı her işten gerçekten çığır aşmış ve müthiş başarılar elde etmiştir. Şimdi aynı başarıyı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nda sürdürüyor. Bir arkadaşım olduğundan dolayı onunla gurur duyuyorum\" diye konuştu.

Vali Abdullah Erin, ziyaret anısına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'ye Balıklıgöl tablosu hediye etti. Bakan Özhaseki, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi\'yi makamında ziyaret ettikten sonra Balıklıgöl\'deki Dergah Camisi\'nde cuma namazını kıldı, ardından \'Şanlıurfa Kent Vizyonu Toplantısı\'na katıldı.

Görüntü Dökümü

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- Şanlıurfa Valiliğini ziyaret eden Bakan Mehmet Özhaseki

- Valilik Şeref defterini imzalayan bakan Özhaseki

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba açıklamada bulunması

- Bakan Mehmet Özhaseki açıklamada bulunması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 278 MB

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4)ALPULLU ŞEKER FABRİKASI\'NDA \'ÖZELLEŞTİRME\' PROTESTOSU

KIRKLARELİ\'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurdurduğu Alpullu Şeker Fabrikası için özelleştirme kararı alınması, CHP\'nin bölge milletvekilleri, belediye başkanlarının katıldığı programla protesto edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Muharrem İnce ve Mahmut Tanal\'ın aralarında bulunduğu milletvekilleri özelleştirmeye karşı çıkarken, Lüleburgaz Belediye Başkanı CHP\'li Emin Halebak, satışa çıkarılması halinde belediye bütçesiyle şeker fabrikasını satın almak istediğini açıkladı.

Babaeski\'nin Alpullu Beldesi\'nde 926 yılında Mustafa Kemal Atatürk\'ün talimatıyla kurulan Türkiye\'nin ilk şeker fabrikası konumundaki Alpullu Şeker Fabrika\'nın 13 fabrika ile birlikte özelleştirme kapsamına alınması, bölgede geniş katılımlı bir programla protesto edildi. Programa CHP Genel Başkan Yardımcı Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Ali Şeker, Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Kocaeli Milletvekili Fatma Hüseyin Kaplan, Edirne milletvekilleri Erdin Bircan ve Okan Gaytancıoğlu, Kırklareli Milletvekilleri Turabi Kayan, Vecdi Gündoğdu, Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ve bölge belediye başkanlarıyla yaklaşık bin kişilik kalabalık katıldı. İzmir marşlarının söylendiği protesto da özellikle kadınlar ellerinde, \'14 kale daha düşmesin, Alpullu satılmasın\' pankartları taşıdı.

Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramis Özgen, fabrikanın satılmasına karşı çıktıklarını ifade ederek, \"Türkiye\'nin satışa çıkarılan 14 fabrikasında eylem yapmaya başladık. Özelleşme yapılacaksa doğrusu yapılsın. Doğru kişilere teslim edilsin. Avrupa\'da kooperatiflere devredildi. Türkiye\'de bir Amerikan firmasına satılacak. Bu fabrikayı sattırmayacağız\" dedi.

İNCE: NANKÖR MİRASYEDİSİNİZ

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Ak Parti iktidarının 60 milyar dolarlık özelleştirme yaptığını belirterek, \"Sattıkları tam 60 milyar dolar. Sonra çıkıp \'bir çivi mi çaktın?\' diyor ya bunlara söylenecek tek bir söz var, siz nankör mirasyedisiniz. Türkiye artık kendine yetebilen ülkelerden biri değil. Bugün ardık mercimeğini, fasulyesini, bezelyesini, ineğini samanını dışarıdan alan Türkiye var. İnek yabancı, saman yabancı sonra da utanmadan ayrana yerli ve milli içki diyor. İnek ithal, saman ithal ayran nasıl yerli, milli oluyor?\" diye konuştu.

\'ÇIKAR İTTİFAKI\'

Ak Parti ve MHP arasındaki yeni seçim ittifakına değinen İnce, \"Türkiye\'nin önünü kesmek isteyen yeni bir zihniyet ortaya çıktı. İttifak zihniyeti, hiç kimse kusura bakmasın, MHP\'lilerde hiç alınmasın. Yüzde 10 barajı sana işlemeyecek, yüzde 3 bile olsa barajı geçirtecek sana birileri. Böyle adalet var mı? Adı Cumhur İttifakı imiş. Bunun adı \'çıkar ittifakı\'. \'Benim yolsuzluklarıma ses çıkarma, beni Saray\'a taşı, beni başkan yap, bende bunun karşılığında senin partini meclise sokayım. Yüzde 2\'de 5\'de alsan sana baraj sökmesin\'. İttifak ikili değildir. Bu ittifak üçlü bir ittifaktır. AKP, MHP ve YSK ittifakıdır. Bunun karşısında bizde bir ittifak yapmalıyız. Milletle ittifak yapmalıyız, herkesle. İş bu şeker fabrikaları, buna direnmek, buna karşı çıkmak için, milletle ittifakın ilk basamağıdır. Hangi görüşten olursa olsun. Soyulan, ezilen bu Türkiye\'ye, özgürlükleri kısıtlanan Türkiye\'ye hep birlikte bir millet ittifakıyla karşı koyabiliriz. Bu böyle gitmez, gitmeyecek\" şeklinde konuştu.

TANAL: AFRİN KADAR MİLLİDİR

CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal da protesto eylemine katılanlara fabrika önünde \'nöbet çadırı\' kurulmasını teklif ederek, \"Fabrikalar Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün sözüyle \'şehrin kaleleridir\' Alpullu Şeker Fabrikası bölgemizin kalesidir. Afrin ne kadar milli ise, Alpullu Şeker Fabrikası da o kadar millidir. Bu fabrikanın satış amacının rant olduğunu hep söylüyoruz ancak bunun belgesini istiyorsanız, 87 parçanın satış listesini sunacağım. Toplam 1 milyon 344 bin 315 metrekare yer satılıyor. Şeker üretmeyecekler, kaynakların hepsini heba edecekler, talan edecekler, buna izin verecek misiniz? O zaman size öneride bulunuyorum, sahip çıkacaksak burada nöbet çadırı kuralım. Nöbet çadırına var mısınız? Peki hepimize başarılar diliyorum, biz milletvekilleri de çadırda nöbet tutacağız, destek vereceğiz\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun 14 şeker fabrikanın özelleştirme kapsamına alınmasının ardından 20 milletvekili bulunan bir komisyon kurduğunu söyledi. Ağbaba, \"Önceki günlerde 14 şeker fabrikanın satışı gündeme gelince Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, bir talimat vererek komisyon kurdu. 20 milletvekilinden oluşan komisyon bütün Türkiye\'de satılmaya çalışan şeker fabrikalarının satılmaması için bir mücadele başlattı. İlk mücadele bugün Alpullu\'da başladı. Hep beraber bu fabrikaya sahip çıkacağız, işgalse işgal, burası onların babasının malı değil. Bunu satanların babalarının malı değil, bu fabrika sizin babalarınızın, dedelerinin, torunlarınızın, çocuklarınızın malı. Özelleştirme adı altında şeker fabrikalarını satmaya çalışıyorlar. Bu satış talebi Amerikan şirketlerinden geldi. Şimdi diyorlar \'Osmanlı tokadı\' atacağız. Amerikalılara Osmanlı tokadı atmak isterken, şeker fabrikası işçilerine Amerikan tokadı attırıyor. Yüzlerinizi onlara çevirmeyin, tokat yemeyin hep beraber ekmeğinize sahip çıkın\" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın geçen hafta yaptığı görüşmeyi hatırlatan Ağbaba, ikilinin görüşmesinde gündemin \'Amerikan firmasının talepleri\' olduğunu öne sürerek, \"Geçtiğimiz haftalarda ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Recep Tayyip Erdoğan bir görüşme yaptı. İlk kez tarihimizde bu görüşmede not alan tercüman yok. Not tutan kimse yok tercüman kim? Çavuşoğlu. Burada sanıyorsunuz ki başka konular konuşuldu. Gündem ne Afrin idi, ne YPG idi. Gündem şeker fabrikalarıydı, Alpullu\'dan tüm Türkiye\'ye duyuruyorum. Gündem şeker fabrikalarının satışıydı. Gündem Cargill\'in taleplerini karşılanmasıydı. 96 yıllık tarihimizde böyle bir şey yaşanmadı. Osmanlı padişahları bile ülkelerini bu kadar kolay satmadı. Vatan savunması sadece sınırda düşmanlara karşı silah çekmekle olmaz, bize bırakılan miraslara da sahip çıkmakla olur. Bu bir vatan savunmasıdır. Alpullu\'yu korumak, Türkiye\'yi korumaktır, şeker fabrikalarına sahip çıkmak Türkiye\'ye sahip çıkmaktır, onun kaderine sahip çıkmaktır\" dedi.

CHP\'Lİ BAŞKAN SATIN ALMAK İSTİYOR

Protesto eyleminin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, özelleştirme listesine alınan Alpullu Şeker Fabrika\'na satın almak istediğini açıkladı. Halebak, \"Bugün burada bir Cumhuriyet mirasının önündeyiz. Tüm taraflar geldi, tepkilerini gösterdi. Şeker fabrikası satılmak isteniyor, \'halkın malı satılamaz\' dedik, eyvallah ama maalesef günümüzde iktidar, halkın malı, yerli demeden her şeyi satıyor. Satıyorsa yapılacak tek bir şey var. Ben Atatürk\'e inanan, onun değerlerine güvenen, Cumhuriyet\'e inanan biri olarak Lüleburgaz Belediye Başkanı olarak halkın malını, tekrar halka teslim etmek istiyorum. Alpullu Şeker Fabrika\'nı satın almak istiyorum. Param var. Bunun bedelini ödemeye hazırım, üreticiler burada, köylü burada, tüketiciler burada, bütün taraflar burada. Bende maddi kaynaklarımla eğer satılıyorsa bu mirası alıp tekrar halka vermek istiyorum. Alpullu Şeker Fabrikası\'nı satın almak istiyorum\" diye konuştu.

Gazetecilerin şeker fabrikasını nasıl alacağına ilişkin sorusuna ise Halebak, şöyle cevap verdi:

\"Lüleburgaz Belediyesi\'nin kendi öz kaynakları vardır, bunu da alacak gücü vardır. Kaç lira diyorlarsa ben alacağım, bunun için 18 Nisan\'daki satışta girişim olacak. Bu bir teklif, onlar nasıl \'satacağım\' diyorsa, 18 Nisan\'da bende satın alacağım diyorum. Alıp pancar üretimine devam edeceğim. Somut bir teklifte bulunuyorum, satıyorlarsa alacağım. Bütçemizde 60 milyon liramız var, hazır\"

Görüntü Dökümü:

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-Alpullu şeker fabrikası

-Toplanan kalabalık

-Açılan pankart ve afişler

-İşçilerle röp.ler

-Programa katılan siyasiler

-Kooperatif Başkanı Ramis Özgen\'in konuşması

-Muharrem İnce\'nin konuşması

-Mahmut Tanal\'ın açıklaması

-Veli Ağbaba konuşması

-Protestoya katılan kadınlarla röp.

-Kalabalıktan görüntüler

-İmza masaları

-Emin Halebak\'ın satın alma açıklaması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/BABAESKİ(Kırklareli),(DHA)-

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5)ŞEHİT BABASI, MEHMETÇİK İÇİN SINIRDA KURBAN KESTİ

HAKKARİ’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerin yola döşedikleri bombayı patlatması sonucu şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Ahmet Bıçakçı’nın Kahramanmaraş\'ın Anırın ilçesinde yaşayan babası Hüseyin Bıçakçı, Suriye sınırına gidip Afrin\'deki Mehmetçikler için kurban kesti. Eşi Meryem Bıçakçı ile birlikte Hatay\'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısına giden Hüseyin Bıçakcı, burada askerleri ziyaret etti. Daha sonra yanında götürdüğü keçiyi Afrin\'de Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçikler için kesti. Meryem Bıçakcı da, \"Allah sizleri her türlü kazadan, beladan korusun. Allah yar ve yardımcınız olsun\" diyerek kurbanın kanını Mehmetçiklerin alnına sürdü.

Görüntü Dökümü:

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- Hüseyin Bıçakçı\'nın kurbanı kesmesi

- Meryem Bıçakcı\'nın kurban kanını askerin alnına sürmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: İskender ZENGİN Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 34 MB

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6)TOKAT\'TA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 6 GÖZALTI

TOKAT\'ta polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Turhal ilçesinde silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen kişi ve adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişin ikametlerinde yapılan aramada 8 tabanca, bir av tüfeği ve tabancalara ait 135 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen silahların görüntüleri

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

(51.4 mb)

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7)DOLMUŞ SÜRÜCÜLERİNDEN ŞEHİT YAKINLARINA VE GAZİLERE DESTEK

ZONGULDAK\'ta yolcu taşımacılığı yapan iki dolmuş sürücüsü, şehit yakını ve gazileri ücretsiz taşıyacaklarını araçlarının önüne astıkları \'bu araç şehit ve gazi yakınlarına ücretsizdir\' pankartıyla duyurdu.

Bahçelievler Mahallesi\'ne yolcu taşımacılığı yapan Erkan Akbıyık ve Hasan Can Afyon, minibüslerinin önüne astıkları pankartla şehit yakını ve gazileri ücretsiz taşıyacaklarını duyurdu. Minibüs şoförlerinden Erkan Akbıyık, şehit yakını ve gazilere son zamanlarda haksızlıklar ve saygısızlıklar yapıldığını söyledi. Bütün minibüs sahiplerinin kendilerine destek vermesini beklediklerini söyleyen Akbıyık, \"Devletimiz terör güçlerine karşı büyük bir çaba içerisindedir. Son zamanlarda şehitlerimizin ailelerine ve gazilere yapılan saygısızlıkları basın yolu aracılığı ile gördük. Buna tepki olarak arkadaşımla birlikte gazilerimize ve şehit ailelerimizi ücretsiz taşımaya öncü olmak istedik. Site dolmuş durağında şuan da 48 tane araç var. Biz şuan bu ücretsiz gazi ve şehit aileleri yakınlarını ücretsiz taşıma olayını 2 kişi yapıyoruz. İnşallah örnek oluruz, onlarda bize katılırlar\" dedi.

Görüntü Dökümü

-Minibüslerden detaylar

-Minibüs şoförleriyle röp.

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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8)MARMARA EREĞLİSİ BELEDİYE BAŞKANI: BİNA İLÇENİN TARİHİ DOKUSUNU ÖN PLANA ÇIKARACAK

TEKİRDAĞ\'ın Marmara Ereğlisi ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, yeni yaptırdıkları ve sosyal medya üzerinde tartışılan belediye binasının ilçenin tarihi dokusunu ön plana çıkaracağını belirterek, \"İlçemizin barındırdığı tarihi alanlar varken biz buraya çok modern bir bina yapsaydık, o zaman hiç uyumlu olmayacaktı. Daha çok eleştiri alabilirdik\" dedi.

Marmara Ereğlisi Belediyesi, 2015 yılında yeni bir hizmet binası yapımına başladı. Bugün kaba inşaatı tamamlanan bina özellikle sosyal medya üzerinden tartışılmaya başlandı. Osmanlı, Roma ve Bizans motiflerini taşıyan binasının tartışılmasını Marmara Ereğlisi\'nin CHP\'li Belediye Başkanı İbrahim Uyan, açıklık getirdi. Uyan, binada evrensel bir mimari dil ile ortaya konulduğunu belirterek, \"Binanın yapımına başlarken, kendi mimarlarımızla yaptığım toplantılarda, bölgemizin birinci derece SİT alanı olması nedeni ile ve ilçemizi ileriye dönük kültür merkezi ve açık hava müzesi olarak ziyaretçilerin hizmetine sunmayı hedefledik. Ve dolayısı ile yeni hizmet binamızın da tarihi motifleri taşımasına önem gösterildi\" dedi.

Binanın Antik Perinthos Herakleia ve Marmara Ereğlisi kültürlerinin bir sentezi olarak tasarlandığını ve yapı tamamlandığında Marmara Mermeri renk tonlarında olacağını söyleyen Uyan, \"Üçgen alın ve sütunlar klasik dönem mimari tarzı sembolize etmektedir. Pencere boyutları ve kemerli doğramalar geleneksel Türk sivil ve kamu mimarlık yapılarını temsil ediyor. Kubbe ise evrensel bir yapı elemanı olarak toplu yaşam alanlarını temsil etmektedir. Kubbenin sembolik doğası onun geometrisinden kaynaklanmakta. Daire, simgeler arasında sonsuzun ifadesi olarak en güçlü olanı. Kaynağı ve sonu içerdiği için evrendeki birlik ve bütünlüğün başlıca ifadesidir\" dedi.

İLÇENİN TARİHİ DOKSUNU ÖN PLANA ÇIKARACAK

Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, yeni belediye binası yapısının Antik Perinthos kenti arkeolojik kazıları yapılıp ortaya çıkarılana kadar bir illüstrasyon niteliğinde algılanacağını ifade ederek, \"Çevre düzenlemesi, rekreasyon alanının tamamlanması, açık hava müzesinin taşınması ile belediye binası ilçenin tarihsel dokusunu ön plana çıkaran bir alanda yer alacaktır. Zaman içerisinde belediye binası illüstrasyonu çevreye ilham verecek ve kentin kaderi değişecektir. İlçemiz Büyük İskender\'in krallık yaptığı bir ilçedir. Biliyorsunuz, Büyük İskender buradan Trakya, Romanya ve Bulgaristan\'a kadar hükmetmiş bir kraldı. Binamızın ön cephesindeki görseller Büyük İskender dönemindeki para biriminin üzerindeki görselle aynıdır . Çünkü Büyük İskender\'in bu paraları bastığı darphanede ilçemizde buluyor. İlçemizin barındırdığı tarihi alanlar varken biz buraya çok modern bir bina yapsaydık, o zaman hiç uyumlu olmayacaktı. Daha çok eleştiri alabilirdik\" diye konuştu.

\'ELEŞTİRİLERİ AÇIĞIZ\'

Başkan Uyan, binasının 10 milyon liraya mal olan binanın, 1866 metrekare arazi içine, 11 bin metrekare kapalı alana sahip ve 9 katlı olarak inşa edildiğini, Osmanlı, Bizans ve Roma medeniyetlerine ev sahipliği yaptığını söyledi. Bina ile ilgili sosyal medya üzerinden de çeşitli eleştiriler geldiğini söyleyen Uyan, \"Kimisi, Beyaz Saray\'a benziyor, kiliseye benziyor. Saçma bir proje. Ortaya karışık diyenler oldu. Bizler yapılan bu eleştirilerin hepsini olumlu buluyoruz. Ve çok mutlu oluyoruz. Burası bittiğinde ve açılışı yapıldığında eleştirenlerinde çok beğeneceğine eminim\" diye konuştu.

VATANDAŞLAR NE DEDİ?

Marmara Ereğlisi\'nde yaşayan Yusuf Erdeniz, \"Yeni binayı çok güzel bulduk. Çok güzel Marmara Ereğlisi halkına yakışır bir bina. Tartışmaları halk bilir. Eski ve tarihi dokuya önem verilmiş. Eleştiriler olabilir\" dedi. Melek Veliler ise., \"Eleştirileri haksız buluyorum. 3 medeniyetin birleşmesi ile beraber çok güzel bir yapı çıktı ortaya. Başkanımıza teşekkür ediyoruz, ilçemize böyle güzel bir binayı kazandırdığı için\" dedi. Zeki Çakısı ise eleştirileri siyasi bulduğunu belirterek, \"Her yapılan şey güzeldir. Neymiş kubbesi kiliseye benziyormuş. Kubbesi de var niye camiye benzediği söylemiyorlar da kilise diyorlar. Tamamen yermek, yapılan bir işi engellemek için söylenenler. Tamamen siyasi nedenlerle eleştiriler. Halk buraya kadar geliyor binayı görüyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Belediye binası

-Binanın detaylı görüntüleri

-Binan drone ile çekimi

-Belediye başkanının binayı incelemesi

-Başkan İbrahim Uyan ile röportajı

-Vatandaşlarla röportaj

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),(DHA)-

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9)CEZAEVİNDE \'İSYAN ALARMI\' TATBİKAT ÇIKTI

KARAMAN\'da M Tipi Kapalı Cezaevinde, siyasi hükümlülerin yangın çıkararak isyan başlattığı ihbarı üzerine cezaevine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye, ekipleri sevk edildi. Cezaevine ulaşan ekipler, olayın tatbikat olduğunu ve herhangi bir isyanın olmadığını öğrendi.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, \'Acil Eylem Planı\' kapsamında cezaevinde yangın tatbikatı planladı. Cezaevi yetkilileri, hiç bir birime haber vermeden, cezaevinde siyasi hükümlü ve tutukluların yangın çıkarmak suretiyle isyan başlattığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, ambulans, enerji firmalarının ekipleri ve belediyeye ait iş makineleri sevk edildi. Ekipler, cezaevine en kısada ulaştı; ancak olayın tatbikat olduğunu ve herhangi bir isyanın olmadığını öğrendi. Cezaevi yetkilileri çok kısa süre içerisinde cezaevine intikal eden ekiplere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- Cezaevine gelen ekiplerden detay

- Cezaevinin dışından detay

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

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10)BAŞKAN AYSEL BAYRAKTAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

BORNOVA Belediyesi\'nde 1994- 1999 yıllarında belediye başkanlığı yapan Prof. Dr. Aysel Bayraktar, düzenlenen törenin ardından Bornova Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Bornova Belediyesi eski başkanlarından olan ve yaşamını yitiren 86 yaşındaki Aysel Bayraktar için ilk tören Bornova Belediyesi Kültür Merkezi\'nde düzenlendi. Buradaki törene, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, CHP\'li Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Karşıyaka eski Belediye Başkanı Şebnem Tabak, Seyrek eski Belediye Başkanı Nurgül Uçar Aktuğ, oğulları Alp Bayraktar ve Cengiz Bayraktar başta olmak üzere Aysel Bayraktar\'ın yakınlarıyla, çok sayıda eski çalışma arkadaşı katıldı. Bornova Belediyesi\'nce düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başladı. Aysel Bayraktar\'ın özgeçmişi okundu. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Bayraktar ile lise yıllarında tanıştığını belirterek, \"İlk karşılaşmamız onun seçim çalışması sırasında oldu. Ben lise öğrencisiydim. Çok mütavazı bir makam aracı olduğunu hatırlıyorum. Üniversite yıllarımda ise komşu olduk. Akademisyendi ve bu kimliği ile gençlerin görüşlerine çok önem verir, bizleri dinlerdi\" dedi.

Sırrı Aydoğan da \"Ölüm hepimiz için kaçınılmaz ama herkes için böyle olsun. Aysel Bayraktar gibi sevilsin, sayılsın\" diye konuştu.

Atilla Sertel de Türkiye\'de kadınların siyaset yapmasının kolay olmadığını vurgulayarak, \"Atatürk yıllar önce tanıdığı haklara rağmen ülkemizde kadınların siyasette var olmaları çok zor. Bu nedenle onun gibi insanları ayrı takdir etmek gerekiyor. Kente hizmetleri Bornovalıların kalbine kazındı. Aysel Bayraktar aynı zamanda aydınlık bir Türkiye için uğraş veren çağdaş, demokrat bir bilim insanıydı\" dedi.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü\'nün ilk başkanı olan Prof. Dr. Aysel Bayraktar için üniversitede de tören yapıldı. Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Feyzi Önder Konferans Salonu\'ndaki törenin ardından Prof. Dr. Aysel Bayraktar\'ın cenazesi Bornova Ali Rıza Güven Camii\'ne getirildi. Camideki cenaze törenine, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır ve Atilla Sertel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile CHP\'li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenaze törenine çelenk gönderdi.

Bayraktar\'ın cenazesi, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Bornova Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenazeden görüntü

- Namazdan görüntü

- Törene gelenlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)