DHA YURT BÜLTENİ-12

Sosyal medyada terör propagandasına 5 tutuklama

Hatay\'ın İskenderun ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG\'nin propagandası yaptıkları iddia edilen M.G., R.G., A.G., A.Y. ve Ş.D.\'yi gözaltına aldı. Yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, \'terör örgütü propagandası yapmak\' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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- İskenderun adliyesinden çıkışları

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Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERNUN(Hatay),(DHA)

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Tunca Nehri\'nde taşkın için sarı alarm

Edirne\'de hafta sonu etkili olan yağmur yağışı nedeniyle Tunca Nehri yatağından taşarken, Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nin yapıldığı Sarayiçi\'ni kısmen su bastı. Devlet Su İşleri (DSİ) 11\'inci Bölge Müdürlüğü, 114 metreküp/saniyeye çıkıp yatağından taşan Tunca Nehri için \'sarı alarm\' uyarısı yaptı.

Edirne\'de hafta sonunda başlayan, zaman zaman etkisini artıran sağanak ve kar yağışı nedeniyle Tunca Nehri\'nin taşması sonucu, Kırkpınar Güreşleri\'nin yapıldığı Sarayiçi\'nı kısmen su bastı. Sarayiçi\'ndeki Kanuni ve Fatih köprülerinin gözleri de suyla doldu. DSİ Edirne 11\'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 100 metreküp/saniye kapasitesinde akan suyun 114 metreküp/saniyeye ulaşmasının ardından, Tunca Nehri\'nin yatağından taşması nedeniyle sarı alarm verdi. Yetkililer, Bulgaristan\'da nehir ve baraj debilerinde bir artışın söz konusu olmadığını, Edirne merkeze bağlı Değirmenyeri ile Avarız köylerinde ekili olmayan arazileri su bastığını söyledi. Meteoroloji yetkilileri sağanağın çarşamba gününe kadar etkili olacağını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tunca Nehri genel detay

-Sarayiçi Er Meydanı genel

-Tarihi köprülerden genel detay

-Edirne Sarayı kaza alanı

-Su basan alanlar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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Akhisar\'daki taraftar kavgası güvenlik kamerasına yansıdı

Spor Toto Süper Lig\'in 21. haftasında dün oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor maçının ardından olaylar çıktı.

Akhisarspor\'un 1-0 kazandığı müsabaka sonrası Bursasporlu taraftarları taşıyan otobüs Şehit Süreyya Atlıhan Caddesi\'ne geldiği sırada Akhisarsporlu futbolseverlerle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Bursasporlular otobüsten aşağı indi ve kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı. Olay esnasında Bursaspor taraftarlarının, Akhisarlı bir taraftarın peşinden girdiği bir kahvehanede yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Bursasporlu taraftarların, Akhisarlı taraftarın arkasından kahvehaneye girmesiyle başlayan kavgada içeride oturan müşterilerin yeşil-beyazlılara sandalyelerle müdahale ettiği görülüyor. Bursalıların çıktığı kapıya doğru sandalyelerin fırlatılmasıyla kahvehanenin içi savaş alanına dönüyor. Kahvehanenin camları kırılırken, kafasından yaralananlar da oldu. Olaylar, Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekiplerinin müdahalesi ile tartışmalar son bulurken, Bursaspor taraftarı polis kontrolü eşliğinde ilçe merkezinden çıkartıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Akhisar\'daki kahvehanede yaşanan kavgadan görüntü

- Olay anında kahvehanede bulunanların açıklamaları

- Detaylar

Haber:Barış GEZİCİ AKHİSAR, (DHA)

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19 yıldır gazilik unvanı bekliyor

Denizli\'de cam ustası 40 yaşındaki Veli Kalaycı, 1999 yılında vatani görevini yaparken terör örgütünün saldırısını sonucu sol kalçasından girip, belinden çıkan kurşunla ağır yaralandı. Günlerce hastanelerde tedavi gören, hala belinde kurşun yarası yüzünden ağrı çektiğini söyleyen Kalaycı, 19 yıldır kendisine gazilik unvanı verilmediğini, gazilik unvanı için gerekli kurumlara başvurduğunu ancak bir sonuç alamadığını söyledi.

Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesinde eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşayan cam ustası Veli Kalaycı, 1998 yılında vatani görevini yapmak için askere gitti. Kayseri Komando Tugayı\'nda gezici birlik olarak görevliyken, 23 Mayıs 1999\'da, Hakkari\'nin Şemdinli ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyona katıldı. Terör örgütü PKK\'nın, birliğin konuşlandığı kırsala yaptığı saldırıda 1 er şehit oldu, 26 asker ise yaraladı. Saldırıda sırasında sol kalçasından girip, belinden çıkan mermiyle ağır yaralanan Denizlili asker Veli Kalaycı ise hastanede günlerce tedavi gördü. Kalaycı, tedavisinin ardından taburcu edilerek evine gönderildi. 18 gününü evde geçiren Kalaycı, daha sonra tekrar askerlik yaptığı Kayseri Komando Tugayı\'na giderek vatani görev süresini tamamladı.

UZUV KAYBI YAŞANMADIĞI İÇİN GAZİ SAYILMAMIŞ

Askerlik hizmeti bitirmesinin ardından Denizli\'ye dönen Kalaycı, gazilik unvanı almayı beklerken, hiçkimsenin kendisini aramadığını söyledi. Gazilik unvanı için Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere Aile ve Sosyal Bakanlığı\'na da başvurduğunu belirten Kalaycı, SGK\'nın yönetmeliğinde vücudunda uzuv kaybı yaşanmadığı için gazi sayılmadığını öğrendi. Veli Kalaycı, vücuduna isabet eden merminin üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen hala ağrıdığını belirterek, \"1999 yılında askerlik görevini yaparken, terör örgütünün saldırısı sonucu yaralandım. Günlerce tedavi gördüm. Tedavi görürken, Gazi olduğumuzu söylediler ancak askerlikten sonra kimse arayıp sormadı. Beni şimdi bile Afrin\'e çağırsalar, gözümü bile kırpmadan giderim. Vatanım için kurşun yedim, ancak gazi sayılmadık. 19 yıl geçmesine rağmen hala ağrılarım geçmedi. Benim tek isteğim vatanı için kurşun yiyen bizlerinde gazi sayılmasıdır. Gerekli bütün kurumlara başvurdum ancak sonuç çıkmadı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Veli Kalaycı\'nın konuşması

- Kalaycı\'dan detay

- Kalaycı\'nın hizmet ödülünden ve fotoğraflarından görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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Kimsesiz çocuklardan Mehmetçiğe mektup, tespih ve bileklik

Kayseri\'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Çocuk evlerinde kalan 5 ortaokul öğrencisi ,Afrin\'de Zeytin Dalı Harekatındaki askerlere destek olmak için mektup yazıp, hediye gönderdi.

Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar, televizyondan takip ettikleri Zeytin Dalı Harekatından askerlere moral olması için sevgilerini gösteren mektupları kaleme aldı. Afrin\'deki askerlere gönderilmek üzere kaleme alınan mektuplarına içine kolye ve tesbihten oluşan hediyelerde koyan çocuklardan Emine Kara, \" Cumhurbaşkanımızın başlattığı Zeytin Dalı harekatında bütün milletin sorumluluğu olduğunu düşündük. Bizlerde arkadaşlarımla askerlerimize moral verebileceğimizi mektup yazmaya karar verdik. Mektubun içine tespih ve bileklik koyduk. Bizim için mücadele eden askerlerimize teşekkür ederim. Umarım sağ salim dönerler\" dedi. Aile Sosyal Politikalar Kayseri İl Müdürü Nevzat Özer yaptığı açıklamada \" Çocuk evlerinde kalan çocuklarımız Afrin\'de kahramanca savaşan asker ağabeylerine mektup yazmışlar. Biz, bundan son derece mutlu olduk. Bana, müdürüm belki biz Afrin\'e gidemeyiz ama kaleme aldığımız mektupları askerlerimize gönderirmisiniz dediler. Birliğin ve beraberliğin çok önemli olduğu bir dönemde devletin koruması altında çocuklarımızın davranışı bizleri mutlu etti. Biz, devlet olarak sadece çocuklarımıza sıcak bir yuva sunmuyoruz. Çocuklarımıza merhameti, vefanın, devlet ve bayrak sevgisinin ne kadar önemli olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın kaleme aldığımız mektupları Komando Tugayı teslim edeceğiz. Komutanlarımızda bölgede kahramanca mücadele eden askerlerimize bu mektupları ve hediyeleri teslim edecek. Bizim çocuklarımızın durumlar belli. Öksüz ve yetim olan çocuklarımızda var. Yetim ve öksüzlerimizin dualarının arşı alaya yükseleceğini inanıyoruz. Çocuklarımız kendi aralarında konuşurken ortaya çıkan ve kısa sürede kaleme alınan bu fikir çok anlamlıdır\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü ile Röportaj

- Kimsesiz mektup yazan çocuklardan Emine Kara ile röportaj

- Emine Kara askerlere yazdığı mektubu okuması

- Çocuklar mektuplarını hazırlamasından görüntü

- Diğer detaylar

5 dakika 31 Saniye / 336 MB

Haber -Kamera:Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,(DHA)



