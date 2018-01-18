DHA YURT  BÜLTENİ-12

Bingöl\'de 278, Elazığ\'da 17 köy yolu ulaşıma kapandı/EK

KARLIOVA\'DA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Bingöl\'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, Bingöl-Erzurum karoyunda ise 50\'ye yakın araç mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri ilçeye bağlı köy yollarını açmak için çalışma başlatırken, Geçitli köyü yolunda mahsur kalan ambulansın kurtarma çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi. Ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kar yağışından görüntü

-Karlıova merkezinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)

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Alacabel\'de kar, ulaşımı zorlaştırdı

Antalya\'nın Akseki ilçesiyle Konya\'nın Seydişehir ilçesi arasındaki Alacabel mevkisinde etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı etkiledi.

Antalya- Konya yolunun geçiş noktası, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Etkisini yoğun olarak sürdüren kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için yol açma ve tuzlama çalışmalarına başlarken, trafik ekipleri de ulaşımı kontrollü sağladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yoldan görüntüler

HABER- KAMERA: Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)

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Kars’ta şehit yakınlarıyla gazilere \'Devlet Övünç Madalyası\'

Kars\'ta, 3 şehit yakını ile 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan 1 gaziye \'Devlet Övünç Madalyası\' verildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü\'nün konferans salonunda, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'nce düzenlenen törene Kars Valisi Rahmi Doğan, 14\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü vekili Mustafa Demir, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın Acay, il protokolü, şehit yakınları ve gazilerle çok sayıda Karslı katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program, şehitlerin ve gazilerin hayatını anlatan sinevizyon gösterimiyle devam etti. Şehit ailelerinin gözyaşlarına hakim olmadığı programda Vali Doğan, konuşma yaptı. Doğan, \"\'Vatan savunması, bayrak inmesin, ezan dinmesin\' sloganıyla yola çıkan yiğitler, bu toprak için bu millet için canlarını seve seve feda ettiler. Gözlerini kırpmadan bu mücadeleye giriştiler ve şehitlik mertebesine ulaştılar\" dedi. Türkiye’nin Afrin konusundaki kararıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Vali Doğan, “Bu milletin evlatları, bu topraklar için yetişiyor ve bu toprakların ilelebet vatan olabilmesi için canlarını seve seve veriyorlar. Bugünlerde yine ülkemizin güney sınırlarında birtakım karışıklıklar, birtakım düzensizlikler ve ülkemize yönelik birtakım planlar, birtakım mekanizmalar çalışmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin ordusu, bu milletin çocukları bir harekata hazırlanıyorlar. Yiğit evlatlarımıza, çocuklarımıza Allah\'tan yardım diliyorum\" diye konuştu. Konuşmaların ardından Kars Valisi Doğan, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Yekebağcı, şehit polis memuru Engin Yılmaz, şehit polis memuru Musa Yüce\'nin ailelerine ve 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara\'da yaralanan gazi Fazil Boztaş\'a \'Devlet Övünç Madalyası\'nı verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması

-Salondan genel görüntü

-Şehit aileleri detay

-Şehitlerin hayatını anlatan sinevizyon gösterimi

-Kars valisi rahmi doğanın konuşması

-Şehit yakınları ve gaziye devlet övünç madalyasının takdimi

357 MB - 5 DK 34 SN

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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TIR şoförü araçta sıkıştı

Ağrı\'nın Eleşkirt ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayıp sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarında duran başka bir TIR\'a çarptı. Araç içerisinde sıkışan TIR şoförü, AFAD ekiplerince güçlükle çıkarıldı.

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Erzurum- Ağrı karayolu üzerinde meydana geldi. Ağrı yönüne giden Vedat Aykulteli (58) yönetimindeki 31 AUG 59 plakalı TIR, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp yol kenarında duran plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR\'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle şoför Vedat Aykulteli araç içerisinde sıkıştı. Çevdereki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, 112 ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ve 112 ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sonrasında yaralı sıkıştığı yerden çıkarıldı. TIR şoförü yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan araçlar

-Sağlık görevlileri ve AFAD ekiplerinin çalışması

-Yaralının ambulanstan indirilmesi

-Ambulansın gidişi

(SÜRE: 01.38 BOYUT: 184 MB)

Haber-Kamera: Ayhan İSEN/ ELEŞKİRT,(Ağrı), (DHA)

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Halime\'ye ilik bulmak için seferber oldular

Mersin’in Erdemli ilçesinde KKTC’nin Magosa kentinde yaşayan lösemi hastası 9 yaşındaki Halime Gezer için başlatılan kök hücre kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi göstererek bağışta bulundu.

Gezer ailesinin kızı Halime Gezer’e yaklaşık 10 ay önce lösemi teşhisi konuldu. Bunun üzerine Gezer\'in yakınlarından alınan kan örneklerinde uygun donör bulunamadı. Kök hücre bankasında da uygun donör bulunamayınca Erdemli Belediyesi tarafından ilçede kök hücre kampanyası başlatıldı. Kızılay Mersin Şubesi tarafından Cumhuriyet meydanında kan bağış çadırı kuruldu. Kan bağışı yapmak ve kök hücre testi yaptırmak isteyenler yağışlı havada destek vermek için sıraya girdi. Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde tedavisi devam eden Halime Gezer için doktorlar kısa süre içerisinde uygun kök hücrenin bulunmasının şart olduğunu bildirirken, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da çadıra gelerek kan bağışında bulundu. Başkan Tollu, aslen Erdemlili olan Halime Gezer için kampanyayı başlattıklarını belirterek, \"İlçemizde bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşların desteği ile kampanyamıza halkımızdan büyük destek gördük. Kampanyamıza çok büyük katılım var. İnşallah Halime kızımızı kurtaracak kök hücre bulunur ve sağlığına kavuşur\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kan bağışı çadırının görüntüsü

-Kan bağışlamak isteyenlerin çadırdaki görüntüsü

-Kan bağışı formu dolduran vatandaşlar

-Kan bağışı yapılması

- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile röportaj

-Halime Gezerin fotoğrafı

(Boyut: 219 MB) (Süre:2.47 dakika)

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)

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Market soygunu güvenlik kamerasında

Mersin\'in Tarsus ilçesinde, kar maskeli, silahlı 2 kişi girdikleri marketten 1040 lira alarak kaçtı. Soygun anı, marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Duatepe Mahallesi Sait Polar Bulvarı\'nda meydana geldi. Market zincirinin şubesine gelen kar maskeli 2 kişi, silahla tehdit ettikleri market çalışanından kasadaki paraları vermesini istedi. Dışarı çıkmaya çalışan müşterilere engel olan soyguncular, kasadaki 1040 lirayı alarak kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine gelen polis, soygunla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Marketin içinden görüntü

-Kapıya yönelen bir kadın müşterinin görüntüsü

-Silahlı soyguncunun onların çıkışına izin vermemesi

-Anne ile kızın yeniden marketin iç kısımlarına panikle çekilmeleri

-Kar maskeli şüphelinin elinde silahla talimatlar vermesi

-Şüphelinin siyah bir çantayı kasiyere uzatması

-Kasiyerin paraları çantaya koyması

-Şüphelinin dışarıyı kontrol etmesi

-Şüphelinin arkasındaki diğer şüpheli ile koşarak marketten kaçması



(SÜRE: 1,03 DK) (BOYUT: 64 MB)

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)



