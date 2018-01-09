DHA YURT BÜLTENİ-12

Kayıp 5 kişilik ailenin ceset parçaları, yanan evin enkazında bulundu (1)



Kastamonu merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım\'da çıkan yangın sonrasında kaybolan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi\'nin cesetleri, evin enkazında bulundu. Başsavcılık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, aileye ait ceset parçalarına yanan enkazda ulaşıldığını ve arama çalışmalarının sona erdirildiğini duyurdu.

Görüntü Dökümü(ARŞİV)

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-Yanan evin görüntüsü

-Detaylar

Haber:Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)

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Darbe girişimi davasında eski askerlere 2\'si ağırlaştırılmış, 6 müebbet

Denizli\'de, FETÖ/PDY darbe girişimi sonrası, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden ihraç edilen askerlerin yargılandığı davada, aralarında 11. Komando Tugayı eski komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır\'ın da bulunduğu 6 kişiye, 2\'si ağırlaştırılmış olmak üzere müebbet hapis cezası verildi, 56 sanık ise beraat etti.

FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişimine yönelik açılan soruşturma kapsamında aralarında eski 11. Komando Tugayı eski komutanı tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır\'ın da bulunduğu 40\'ı tutuklu 64 sanığın Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılandığı davada karar çıktı. Duruşma salonuna dönüştürülen Denizli Kongre ve Kültür Merkezi\'nde bugün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden ihraç edilen askerlerden Kamil Özhan Özbakır ve eski Kurmay Albay Erol Akman\'ı ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. eski Merkez Komutanı Albay Ziver İnci, Yarbay Avşın Yapar, Teğmen Muhammet Ekinci, Üsteğmen Oğuz Ay\'a da müebbet hapis cezası verildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını silmekten dolayı aynı davada yargılanan asker Tolga Kılınçaslan da 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, aynı davada yargılanan 56 kişi hakkında ise suç işleme kastı bulunmadığından beraatlerine karar verdi. Sanıklar arasında bulunan ve henüz yakalanamayan yarbay Fahrettin Demir hakkındaki dosya ise ayrıldı.

Görüntü dökümü:(ARŞİV)

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-Askerlerin mahkemeye çıkarılması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Zonguldak\'ta taşeron işçiler cumhurbaşkanından destek istedi

Zonguldak\'ta ihalelerindeki bir madde nedeniyle kadroya geçemediklerini ifade eden kamu hastanelerinde çalışan 105 taşeron işçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dan yardım istedi.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ve Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'nin sterilizasyon, ameliyathane, dekontaminasyon, dezenfeksiyon gibi bölümlerinde çalışan 105 taşeron personel, ihalelerindeki bir madde nedeniyle kadroya geçemediklerini söyledi. Bir araya gelerek basın açıklaması yapan işçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a seslenerek destek istedi. İşçilerden Emine Özgün, paket usulü ihale mağduru olduklarını ifade ederek, şöyle dedi:\"Bizler kamu hastaneleri olarak ve Yüksek Öğretim Kurumu\'na bağlı olarak fakültelerden oluşan 9 hastaneyiz. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmet alımı paket usulü ihalesiyle çalışan 105 personeliz. 996 sayılı KHK\'da personele dayalı hizmet alımıyla çalışan tüm arkadaşlarımız kadro alırken, bizler kapsam dışı bırakıldık. Kapsam dışı bırakılmamızın tek sebebi bizim paket usulü çalışmamızdır. Yüzde 70 personel gideri koşulu paket usulü ihalede önümüzü kapatmıştır. Malzeme ve paket birim fiyatlarının personel giderlerinin önüne geçtiği ve ihale dokümanı olan birim fiyat cetvelinde personel birim fiyatı görülmediği, ihalenin sadece bir paket olduğunun bir göstergesidir. Bizler 2014 yılına kadar personele dayalı hizmet ihalesine göre çalışırken, 2014 yılı itibariyle paket usulünde çalıştırılmaya başladık. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yaptığımız iş aynı olmasına rağmen kadro almaya hak kazanmıştır. İhale usullerimizin farklı oluşu bizi kadro dışında bırakmıştır. 2 ihale arasındaki tek fark ihale dokümanıdır ve yapılan asıl işte hiçbir fark yoktur. Bizler kadrolu olmak ve taşeron olarak çalışmaktan kurtulmak istiyoruz. Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz ve destek istiyoruz.\"

Görüntü Dökümü

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-İşçilerin basın açıklaması

-İşçilerin çalıştığı bölümler ve yaptığı işleri anlattığı tröportajlar

-İşçilerden detaylar

Süre: (2.50) Boyut: (317 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Polisten vatandaşa zehirlenme uyarısı

Kars Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, soba zehirlenmelerine karşı halkı bilinçlendirdi.Kazımpaşa ve Faikbey Caddelerinde başlayan \'Sessiz Katil Karbonmonoksit\' yazılı ve içeriğinde kış mevsiminin korkulu rüyası olan zehirlenmelere yol açacak durumlar hakkında bilgiler içeren broşürleri vatandaşlara dağıtan ekipler, herkesin konu hakkında komşularına bilgi paylaşımında bulunmasını da istediler.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Broşür dağıtmaları

-Vatandaşları bilgilendirmeleri

-Kafedeki vatandaşlara bilgilendirme

-Mahalleleri dolaşmaları

-Genel, detay

(291 MB - 4 DK 27 SN)

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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Van YYÜ\'de başarılı anjiyo tedavisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Radyoloji Anjiografi Ünitesinde, beyin damarları tıkanan Behican Benek\'e (61) başarılı beyin damarı anjiyosu yapılarak tedavi edildi. YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi, Radyodiognastik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Yavuz, beyin damarlarında rahatsız olan bir kadına, kapalı yöntemle başarılı bir beyin anjiyosu tedavisi yaptıklarını söyledi.

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr.Yavuz ve ekibi, kapalı yöntemle, Behican Benek adlı kadına, beyin damarı anjiyosu tedavisi yaparak büyük bir başarıya imza attılar. Anjio ile ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Yavuz, asıl amaçlarının beyin damarlarındaki darlıkların, kireçlenmelerın, anevrizmaların, patolojisini, tedavisini yapmak olduğunu söyledi. Doç.Dr. Yavuz şöyle konuştu: \"Kasıktan ana büyük atardamarlara girerek, beyindeki daha küçük damarlara ulaşıp, buradaki darlıkları, ya da beyindeki baloncukları tedavi etme şansımız oluyor. Bu bölgede bu tür hastalık son derece yaygın. Üstelik rakımın yüksek olması, hipertansiyonun son derece yüksek olması, bunu tetikliyor. Bu da anevrizma grubu hastalarında risk teşkil ediyor ve hasta acilen bize başvuruyor. Daha önce bir kaç defa deprem öncesi dönemde bu işlem yapıldı.Ama, şus anda üniversitemizde mevcut yeni cihazımızla bu sistemi oturtmak ve bunu daha rutin hale getirmek istiyoruz. Buradaki asıl amacımız, beyin damarlarındaki darlıkn, kireçlenme, anevrizmaların, patolojisini, tedavisini yapmak. Burada inme vakalarının tedavisini hedefliyoruz. Bu tür hastaların tedavisi çok acil yapılmalı. Yoksa ölüm ile sonuçlanabilir. Biz, bu tür hastaları çok çabuk sevk edemiyoruz. o yüzden tedavilerini burada yapıyoruz. Biz, bu ameliyatlarla bunun önlemini alıyoruz. Ayrıca bu ameliyatın beyin cerrahi tarafından yapıldığını da biliyoruz. Ama beyin cerrahi tarafından yapılan ameliyatlar sonucunda hastalarımız çok uzun süre hastanede kalıyor. Biz sadece kasıktan klasik anjiyo yöntemiyle bu hastaları tedavi ederek, hastaların bir kaç günde taburcu olmalarını sağlıyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dursun Odabaşı Tıp Merkezi tabelası ve binası

-Hastane tedavi için bekleyen hastalar

-Detaylar

-Behican Benek\'e anjiyo tedavisi yapılması

-YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi, Radyodiognastik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Yavuz ile röportaj

- Doç. Dr. Alpaslan Yavuz ve ekibi yapılan tedaviyi bilgisayar ekranında gösterirken

-Genel ve detaylar

BOYUT:238 MB,SÜRE: 3 DK 54 SN

Haber: Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)

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Siyaset, iş ve spor dünyası batmanlı iş adamını son yolculuğuna uğurladı

Batman\'da, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden işadamı ve kanaat önderi Necat Nasıroğlu\'nu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, HDP Milletvekili Osman Baydemir, Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman yanı sıra çok sayıda kişinin katılımıyla son yolculuğunu uğurlandı.

Dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu 77 yaşında hayatını kaybeden Batmanlı işadamı ve kanaat önderi Necat Nasıroğlu için merkeze bağlı Kayabağı köyünde tören düzenlendi. Törene, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TBMM eski başkanı Cemil Çiçek, eski bakanlardan Abdulkadir Aksu, Batman Valisi Ahmet Deniz, HDP Milletvekili Osman Baydemir, Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman ve binlerce vatandaş katıldı. 8 çocuk babası Necat Nasıroğlu\'nun cenazesi, bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından köydeki aile kabristanında toprağa verildi.

\'ÇOK DEĞERLİ BİR BÜYÜĞÜMÜZDÜ\'

Cenaze törenine katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, çok başarı bir iş adamını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, \"Çok değerli bir büyüğümüzdü. Batman\'ımızın ve ülkemizin yetiştirdiği hayırsever, başarılı bir ağabeyimizi kaybettik. Hepimizin takdir ettiği değerli bir ağabeyimizdi. Takdiri ilahi. Hayırsever ağabeyimizi kaybettik. Mekanı cennet olsun. Yakınları ve kederli ailesine sabır diliyorum\"dedi. Beşiktaş yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra İstanbul\'da ve Ankara\'da tanınan onlarca işadamı da cenaze töreni için Batman merkeze bağlı Kayabağı köyündeydi. Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman ile işadamı Metin Güneş, Nasıroğlu\'nun büyük oğulları Muzaffer ve Ferhat Nasıroğlu\'na sarılarak, teselli etti. Beşiktaş Kulüp Başkanı Orman, \"Her şeyden önce Necat Nasıroğlu çok iyi bir insandı. Bize sürekli nasihatler ederdi. Kendisine Allah\'tan rahmet diliyorum. Hacı Necat Amca\'nın ölümü bizi üzdü. Mekanı cennet olsun\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Cenaze nasamı kılınırken

-Cenaze namazının taşınması ve defni

-Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek konuşması

-Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN/Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)