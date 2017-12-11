DHA YURT BÜLTENİ-12

Mersin\'e şehit ateşi düştü (Görüntü Ekiyle Yeniden)

Şırnak\'ın Küpeli Dağı Ziyarettepe bölgesinde bu sabah, kış operasyonları sırasında, PKK\'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesiyle şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Hacı Mustafa Can\'ın (21) acı haberi, Mersin\'deki babaevine ulaştı.

Sözleşmeli Piyade Er Hacı Mustafa Can\'ın acı haberini Gülnar ilçesine bağlı İshaklar Mahallesi\'nde oturan ailesine askeri yetkililer verdi. Oğullarının şehit olduğu haberini alan baba Mustafa ve anne Eşe Can, gözyaşlarına boğuldu. Anne Can yakınlarının desteği ile ayakta dururken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Bekâr olan Şehit Can\'ın, yarın öğle namazını takiben düzenlenecek tören ile son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Ambulanstan görüntüler

-Şehit evinin önünden görüntüler

-Yetkililerden görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 00:11 BOYUT: 8 MB

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

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Öğrencilere \'namaza gitmedikleri için\' dayak iddiasına yanıt



Bartın\'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde imam hatip ortaokulunda öğle namazına gitmedikleri gerekçesiyle 15 öğrencinin dövüldüğü iddiaları, okul müdürü Ramazan Ünal tarafından yalanlandı. Ünal, \"Bizimkisi sadece tavsiye niteliğinde olmuştur. Birileri bu durumu kaşıdı. Öyle abartıldığı gibi bir durum yok\" dedi.

Bartın Eğitim-Sen Şube Başkanı Sedat Bora yaptığı yazılı açıklamada, Bartın Kumluca İmam Hatip Ortaokulu\'nda öğrencilerin öğle namazına gitmedikleri gerekçesiyle okul müdürü tarafından dövüldüğünü iddia etti. Sedat Bora, \"Bartın Kumluca İmam Hatip Ortaokulu\'nda geçen hafta içinde öğlen namazına gitmedikleri gerekçesi ile 15 orta öğretim öğrencisi okul müdürü tarafından okulda sıra dayağına çekilerek, darp edildi. Bu olay üzerine öğrenci velilerinden bazıları okula gelerek, okul müdürünün çocuklarına şiddet uygulanmasına tepki göstermiştir. Bazı öğrenci velileri Kumluca\'da sağlık kuruluşuna başvurarak fiziksel şiddete uğradığına dair darp raporu almıştır. Okul müdürü hakkında karakola şikayette bulunmuşlardır. Okul yönetimi ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri velilerle konuşarak şikayet dilekçelerini geri almaları konusunda baskı yapmışlar ve imam hatip okullarının \'Dayakçı Okullar\' diye kamuoyuna sunulmaması için olayın üzerini kapatma çalışmalarına başlamışlardır\" iddialarında bulundu.

\'İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ DAYAK YOK\'

Okul Müdürü Ramazan Ünal ise dayak iddialarıyla ilgili olarak, \"Bizimki tavsiye niteliğindedir. İddia edildiği gibi dayak yoktur. Sadece tavsiyedir. Sizler de takdir edersiniz ki, Türkiye\'deki imam hatip ortaokullarında namaz eğitimi verilmektedir. Bizimkisi de sadece tavsiye niteliğinde olmuştur. Birileri bu durumu kaşıdı. Ve basına yansıdı. Öyle abartıldığı gibi bir durum yok. Velilerle herhangi bir sorunumuz yoktur. Konu tatlıya bağlandı\" dedi.



Görüntü Dökümü

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-Okulun dış fotoları

-Eğitim-sen şube başkanı seda bora ile röp

Süre: 0.53 Boyut: 28,4 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

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Herkes Zeynep için ağladı

İzmit\'te, futbol karşılaşması öncesi ısınma hareketleri yaparken rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki Zeynep Eroğlu beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirirken, cenazesinde ailesi, takım ve okul arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

İzmit\'te, Cuma günü Şehit Polis Recep Topaloğlu Salonu\'nda Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi ile Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasındaki futsal karşılaşması öncesi Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Eroğlu ısınma hareketleri yaparken rahatsızlandı. Zeynep Eroğlu saha kenarına alınırken, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Zeynep Eroğlu dün yaşamını yitirdi. Nurgül ve Alparslan Eroğlu çiftinin tek çocuğu olan Zeynep Eroğlu\'nun Gölcük\'te bulunan evinde bugün hüzün vardı. Takım ve okul arkadaşları acılı aileyi yalnız bırakmayarak evin önüne geldi. Genç sporcunun yakınları ağıtlar yakarken, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Nurgül Eroğlu kızının tabutuna sarılırken, \"Ben seni daha gelin etmedim ki tabutlara koyayım yavrum. Zeynep\'im, ne oldu da bıraktın gittin hepimizi yavrum. Yaktın ciğerimi kızım. Yaktın, kavurdun beni annem. Yavrum seni tabutlara mı koyacaktım. Ben sana böyle mi sarılacaktım kuzum. Gözümün nuru kızım. Annen kurban olsun sana yavrum\" diyerek ağladı. Annenin ağıtları herkesi ağlattı. Evin önünde dualar okunması ve helallik alınmasının ardından genç sporcunun cenazesi Gölcük Merkez Camii\'ne getirildi. Yaralama suçundan dolayı cezaevinde bulunan Alparslan Eroğlu, izinli olarak cezaevinden çıkarak kızının cenazesine katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Harb İş Spor Kulübü Başkanı Adnan Zorer, genç sporcunun yakınları, öğretmenleri ve arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Zeynep Eroğlu cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Genç sporcunun daha önce çekilen görüntüleri

-Annesinin ağıtları, tabuta sarılması

-Evin önünde dualar okunması, ağlayanlar

-Cenaze namazından görüntüler

Haber: Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)

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Özel güvenlikçi kadının yüzüne bilinmeyen madde atıp kaçtı/EK

\"İÇİNDEN DUMAN ÇIKAN SIVIYI YÜZÜME ATTI\"

Konya\'da tanımadığı bir kişi tarafından yüzüne bilinmeyen bir madde atılan özel güvenlik görevlisi Rukiye K. (25), polise verdiği ifadede, \"Tanımadığım başında kapüşon olan bir erkek, önce karşı kaldırımdan yürüyordu. Sonra arkamdan gelip önüme geçti. Elindeki plastik bardaktan duman yükseliyordu. Bardaktaki sıvıyı yüzüme fırlattı\" dediği öğrenildi.

KORNEASINDA YANIKLAR VAR

Özel güvenlik görevlisi Rukiye K.,\'nin tedavisine başlayan ve durumu hakkında bilgi veren Başkent Üniversitesi Hastanesi göz hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Ali Kal, \"Bize geldiğinde iki gözünde de yanma, batma ve ağrı şikayetiyle geldi. Gözlerinde kızarıklıklar vardı. Muayene ettiğimizde sol gözünde daha fazla olmak üzere iki gözünde de korneasında yanık oluşmuştu. Gözüne ne atıldığı konusunda kendisinin bir bilgisi yok. Tedavisi sürüyor. Kalıcı hasar olma ihtimali var. Bu tür asit yanıklarından ve bazik alkali yanıklardan korkarız. Bu gözde ilerleyici görme kaybına, ameliyata ve hatta kornea nakline bile sebep olabilir. Daha yeni olduğu için şu an değerlendiriyoruz inşallah o süreçlere gitmez ama tabi risk var. Şu an ağrısı ve sol gözünde bulanık görme problemi var\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Dr Ali Kal ropörtaj

-Hastaneden detaylar

-Güvenlikçi kadın Rukiye K.\'nın vesikalığı

Haber-Kamera:Tolga YANIK/KONYA,(DHA)

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ÖZEL-Kocasının elinden ölü numarası yaparak kurtulan kadının sağlık durumu iyiye gidiyor

ŞANLIURFA\'da, 19 yıllık eşi Ahmet K. (40) tarafından vücudunun çeşitli yerleriyle boynundan defalarca bıçaklanan ve ölü numarası kurtulan Hanım K.\'nin (36) yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde görevli Op. Dr. Ali Erkan, Hanım K.\'nin sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Olay, geçen cuma günü, Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi’nde meydana geldi. Geçen yıl Şanlıurfa\'dan yasa dışı yollarla Suriye\'ye giderek, terör örgütü DEAŞ için savaşıp, ardından Türkiye\'ye döndüğü ileri sürülen Ahmet K., evde tartıştığı 4 çocuğunun annesi Hanım K.\'yi boynundan ve vücudunun farklı yerlerinden bıçakladı. Eşinin elinden kurtulmak için ölü numarası yapan Hanım K.\'yi yerde hareketsiz yatarken gören Ahmet K., ellerindeki kanı yıkayıp, kıyafetini değiştirdikten sonra kayıplara karıştı. Kanlar içinde yerde sürüklenen Hanım K., güçlükle duvara tutunup, komşularına seslenerek, yardım istedi. Kadının bağrışlarını duyan komşuları, sağlık ekiplerine durumu haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Hanım K.\'yi ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü.

\'EN KISA ZAMANDA NORMAL SERVİSE ALACAĞIZ\'

Hanım K.\'nin yaşadığı travmayı ve bıçaklanma şokunu atlatabilmesi için yoğun bakımda tedaviye alındığını belirten Op. Dr. Ali Erkan, hastanın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, şunları söyledi:

\"Cuma günü hastanemiz yetişkin servisine getirilen 36 yaşındaki hastamızın boyunun sağ kısmında her iki kolunda ve karın bölümünde çok sayıda kesici aletle yaralanması şikayetiyle bize getirildi. Acil serviste yapılan il değerlendirmesinin ardından uzman doktorlarca başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda hayati damar ve sinir kesintileri olmadığı görüldü. Ameliyat sonrasında yoğun bakımında takibi devam ediyor. Hastamızın her geçen gün genel durumunun iyi gittiğini gözlemledik. En kısa zamanda normal servise alacağız.\"

Öte yandan eşine şiddet uygulayan ve en büyük oğlunu öldürmek için yanına aldığı tabancayla kayıplara karıştığı belirtilen Ahmet K.\'nin yakalanması için polisin başlattığı çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Opr Dr. Ali Erkan ile röp.

- Hastaneden genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 78 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,(DHA)

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Şanlıurfa\'da Suriyelilere yönelik çalıştay

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa’da düzenlenen \'Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilere Hizmet Sunan Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Mevcut Durum Analizi ve Süreç Yönetimi Çalıştayı\' yapıldı.

Bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Karabay, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Muhammed Örnek ve sosyal hizmet uzmanları Şanlıurfa’da sosyal yardım faaliyetlerinde bulunan sivil toplum kuruluşları temsilcileri de yer aldı. Şanlıurfa’nın, Türkiye’deki 81 il içerisinde göçten en fazla etkilenen il olduğunu belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, \"3.2 milyon Suriyeli kardeşimiz, bugün Türkiye’nin çeşitli kentlerinde, Türkiye’deki kardeşleriyle beraber uyum içerisinde hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Yaşanan göç hareketlerinden nüfusu itibariyle en fazla etkilenen il Şanlıurfa’dırö dedi. Şanlıurfa’da geçici koruma altına alınan 460 bin civarında Suriyeli’nin olduğunu, geçici koruma altına alınmak üzere kayıtları devam eden Suriyeli sayısının ise 70-80 bin kadar olduğunu ifade eden Vali Erin, buna göre tedbirler alınması gerektiğini söyledi. Şanlıurfa’da yaklaşık beş yıldır bulunan Suriyelilerin neredeyse sıfır sorunla yaşadığını, kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının Suriyelilerin sıkıntı ve sorunlarını, barınma, sağlık, eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir gayret içerisinde bulunduklarını kaydeden Vali Erin, “Şanlıurfa’nın bugün 2 milyona yaklaşan bir nüfusu var. İki milyon nüfusu olan bu şehre bu nüfusun neredeyse yüzde 25’inden fazla bir miktarı oluşturan ilave bir nüfusu şehre yerleştiriyorsunuz ve neredeyse hiçbir sıkıntının yaşanmadığı bir süreci müşahede ediyoruz. Bunda, devlet kurumlarımızın başta Cumhurbaşkanımızın her vesile ile dile getirdiği yardımlaşma, dayanışma ve yardım elini uzatma yönündeki tavsiyesinin memleketin dört bir yanına yayılmış olmasının etkisi vardır. Şanlıurfalı kardeşlerimizin hakkını da gerçekten burada teslim etmek lazım. Devletin kamu kuruluşlarının yardımının yanında sivil toplum kuruluşlarının, gönüllü kuruluşlarının yardım ve destekleri, bu kardeşlerimizin daha huzurlu ve güvenli bir hayat idame etmelerine sebep olmuşturö diyerek, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının yardımlarında koordinasyonun daha sağlamlaştırılması gerektiğine dikkat çekerek, özellikle Suriyeli çocukların eğitimi konusunun önemli olduğunu ifade etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Muhammed Örnek ise, devletin sunduğu hizmet modellerinin sahada yeterince bilinmediğini, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bir çok alanda hizmet modelleri bulunduğunu belirterek, bu bilgileri aktarmak amacıyla Şanlıurfa’da olduklarını söyledi.Türkiye’de bakanlıklarının görevi kapsamında Türkiye’de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Karabay da “Sadece sanayide, altyapı yatırımları, ekonomik yatırımlar, ulaştırma değil, sadece sağlıkta değil, Türkiye, sosyal devlet olgusunda da Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde çok önemli adımlar attı. 2002 Yılında sosyal yardım perspektifinden baktığımızda sadece 1 milyon insan sosyal yardımlardan faydalanırken, 2006 verilerine göre 3.2 milyon aileye yükseldi. Bu artışı siyaseten yorumlayanlar memleketi fakirleştirdiniz diyor. Fakat Dünya Bankası açıkladı, Türkiye son 15 yılda yoksulluk sorununu azaltan birinci ülke. Bu artış nereden geldi? Bu artış, devletin milleti kucaklamasından geldi. Daha düne kadar görünmeyenlerin görülmeye başlamasından geldi. Sosyal devlet algısının genişlemesinden geldi. Bu yapıyla, Türkiye aynı zamanda sosyal hizmetler kapasitesini de artırdı. Bugün dezavantajlı gruplar dediğimiz, kadınlarımıza, çocuklarımıza, engellilerimize, yaşlılarımıza yönelik verilen sosyal hizmetler gelişmiş bir çok ülkenin düzeyini aşmış durumdadır\" dedi. Türkiye’de sosyal yardımlara ayrılan payın, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 0,5’i iken, 2017 sonu itibariyle 1.60’a yükseldiğini belirten Karabay, Avrupa Birliği ülkelerinde bunun tersine bir gidiş olduğunu ifade ederek, \"Türkiye’de son 15 yıldır sosyal devlet olgusunda çok ciddi bir dönüşüm gerçekleşti. Bugün Türkiye’de 500 bine yakın engelliye evde bakım hizmeti veriyor devlet. Böylesine kendi dezavantajlı kesimine, yetimine öksüzüne el uzatan, yolda kalmışına el uzatan bir Türkiye Cumhuriyeti var\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çalıştaya katılanlar

- Suriyelilere yönelik açıklamada bulunanlar

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 45 MB

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,(DHA)

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Özel eğitimli \'Arya\'ya üniversite öğrencilerinden yoğun ilgi

Erzurum Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim görevlileriyle öğrencilerine yönelik \'afet bilinci\' eğitiminde arama kurtarma köpeği \'Arya\', büyük ilgi gördü. Labrador ırkı özel eğitimli 2 yaşındaki \'Arya\'yı uzun süre seven üniversite öğrencileri, arama kurtarma köpeğiyle fotoğraf çektirdi.

Erzurum AFAD Acil Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü\'nde düzenlenen ve 3 gün süren eğitim programında, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi\'nde öğrenim gören 280 öğrenci ve 10 öğretim görevlisine 3 ayrı grupta \'afet bilinci\' eğitimi verildi. Eğitim kapsamında AFAD\'ın tanıtımı yapılarak, çalışmaları hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Tanıtım videoları ve slaytlarla başlayan ilk gün programında AFAD Acil Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç tarafından özellikle AFAD Erzurum\'un bölgedeki önemi ve çalışmaları anlatıldı. Öğrenciler ve öğretim görevlileri, AFAD Başkanlığı\'nca başlatılan \'O Kahraman Benim\' projesinde AFAD gönüllüsü olmaya davet edildi. Eğitim programı kapsamında eğitmenler tarafından öğrencilere, Türkiye\'de meydana gelebilecek depremlerde can ve mal kaybının asgari seviyeye düşürülmesi konusunda afet bilincinin oluşturulmasına yönelik bilgiler aktarıldı. Soru- cevap şeklinde geçen eğitim sonunda kurum tanıtım gezisi düzenlendi. Birimleri tek tek gezerek, çalışmalar hakkında bilgi alan hemşirelik fakültesi öğrencileri, arama ve kurtarma köpeklerinden \'Arya\'ya büyük ilgi gösterdi. Labrador ırkı \'Arya\'yı uzun süre seven üniversite öğrencileri, arama kurtarma köpeğiyle fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Öğrencilerin Arya ile ilgilenmesi

-Öğrencilerin Arya\'yı sevmesi

-Öğrencilerin Arya\'yı gezdirmesi

SÜRE: 46 SN BOYUT: 46 MB

Haber-Kamera: ERZURUM,(DHA)



