DHA YURT BÜLTENİ-12

1)BAKAN YILMAZ\'DAN \"BEŞERİ SERMAYE\" VURGUSU

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Manisa\'da yaptığı ziyaretlerde ülkenin eğitim altyapısını büyük ölçüde tamamladıklarını söyledi. Türkiye\'nin petrol, altın bularak değil, beşeri sermayeyle gelişmeye başladığını kaydeden Bakan Yılmaz, daha iyi olmanın yolunun eğitimden geçtiğini dile getirdi. Manisa\'ya gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ve bürokratlar tarafından karşıladı. Manisa Valiliğini ziyaret eden Bakan Yılmaz, şeref defterini imzaladı. Ziyarette Vali Güvençer, Bakan Yılmaz\'ın adına dikilen 10 bin fidanın sertifikasını verdi. Çok anlamlı bir hediye aldığını kaydeden Bakan Yılmaz, Güvençer\'e Bakanlığa bağlı olgunlaşma enstitüsünde yapılan eseri hediye etti.

Bakan Yılmaz, Valilik ziyaretinin ardından AK Parti Manisa İl Başkanlığı\'na geçti. Parti binası önünde çiçekle karşılanan Bakan Yılmaz, İl Başkanı Berk Mersinli ve partililerle bir araya geldi. İl Başkanlığında konuşan Bakan Yılmaz, 15 yıldan bu yana milletin içinde olduklarını, dışardan bakmadıklarını belirterek, \"Hiç dışarıdan bakılmadı. Millet bizim yanımızda durdu. Millet kimsenin kara kaşına kara gözüne bakarak oy vermez. Millet yapılanlara bakar. Verilen oylar yapılanlaradır\" dedi.

Türkiye\'de her alanda değişim ve dönüşüm sağlandığını dile getiren Bakan Yılmaz, \"Herkes diyor ki Türkiye büyük bir atılım gösterdi. Ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, enerjide. Herkes kendi çocukluğunu hatırlasın, bizim dönemimizde çok fazla elektrik kesintileri olurdu. Şimdi enerji kullanımları artmış olmasına rağmen, elektrikler eskisi kadar kesilmiyorsa, enerjide bir şeyler yapıldığını gösteriyor. Ulaşımda ise 80 yılda yapılanın 3 katından daha fazlası yapıldı. Sağlıkta da büyük atılımlar yapıldı. Sabah 04.00\'te hastaneye gittiğimi hatırlıyorum, sıra alıyorduk\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE BEŞERİ SERMAYEYLE İLERİ GİDİYOR\"

Her alanda başarı göstermenin en büyük etkeninin beşeri sermaye olduğunu dile getiren Bakan Yılmaz, \"Aklınıza gelen her alanda eğer iyi bir şeyler yapıldıysa, bunun nedeni beşeri sermayenin iyi olmasıdır. Daha iyi yöneticiler, idareciler, mühendisler... Bunun başı eğitimdir. Türkiye ileri gittiyse petrol, altın madeni bulduğu için değildir. Beşeri sermayedir. Beşeri sermayeyi de nitelikli kılan eğitimdir. Daha iyi olmanın yolu eğitimden geçiyor. Alt yapıyı biz Türkiye olarak büyük ölçüde tamamladık. Artık kaliteli eğitim baskısı oluştu. Altyapı çok büyük oranda tamamlanmak üzere. Geçen hafta Hakkari\'deydik. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 22. En geri kaldığımız konulardan biri okul öncesi eğitimdi. Okul öncesi eğitim oranı Hakkari\'de yüzde 80\'i yakalamış durumunda, Antalya\'da yüzde 70 civarında. İnşallah önümüzdeki dönemde bu eksikliklerimiz giderdikten sonra 21\'inci yüzyılı Türkiye\'nin yüzyılı yapacağız. Halkın gözü terazidir, bu terazi hiç şaşmadı, inşallah bundan sonra da şaşmaz. Biz daha iyi hizmetler vermek için halkımıza gayret edeceğiz\" dedi.

Bakan Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığı\'nın ardından Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ni (MOSTEM) ziyaret etti. Manisa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından yapılıp işletilen okulda atölyeleri gezen Bakan Yılmaz, öğrencilerle sohbet etti. Atölyelerde son teknik uygulamaları, robot teknolojisini de inceleyen Bakan Yılmaz, Manisa OSB\'nin meslek lisesinin örnek olduğunu ifade etti. Bakan Yılmaz\'a; Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Manisa OSB Başkan Yardımcısı Mustafa Sarıgözoğlu ve okul yetkilileri eşlik etti.

Okuldaki gezinin ardından Bakan Yılmaz, spor salonunda öğrencilerle bir araya geldi. Buradaki etkinlikte öğrenciler, halk oyunlarını sergiledi. Manisa OSB Başkan Yardımcısı Mustafa Sarıgözoğlu, eğitim ve sosyal alanlarda yatırım yaparak, sanayicinin ihtiyaçlarını cevap vermeyi hedeflediklerini söyledi. Sarıgözoğlu, \"Ülkesi için çalışan bir bölge olarak eğitime büyük önem veriyoruz. Her türlü imkanı okulumuz ve öğrenciler için seferber ediyoruz. MOSTEM, mesleki teknik becerileri gelişmiş mühendis gibi düşünen insanlar yetiştirecektir\" dedi.

Öğrencilere seslenen Bakan Yılmaz, organize sanayinin yaptığı Türkiye\'ye örnek bir okulu görmekten gurur duyduğunu söyledi. Ülkeye yapılacak en iyi ve en önemli yatırımın eğitim olduğunu kaydeden Bakan Yılmaz şunları söyledi:

\"Eğitimden daha önemli, faydalı bir yatırım yoktur. Biz de bu düşünceyle meslek eğitimini memleket meselesi olarak görüyoruz. Türkiye\'de meslek okullarına gidenlerin oranı yüzde 43. Hedefimiz bunu yüzde 60\'a çıkarmak. 2023\'de bunu yüzde 60\'a çıkarmak istiyoruz. 2002 yılında toplam eğitime ayrılan bütçe sadece 10.5 milyar liraydı. Bizim sadece meslek eğitimine ayırdığımız para bu yıl, 13.5 milyar lira. Bu dönemde kaliteli bir mesleki eğitim vermek için organize sanayilerde açılan okulları destekledik. Meslek eğitiminde 23 bin 654 öğrenciye eğitim desteği veriyoruz. 2023 hedeflerine, çağdaş uygarlık seviyesi üstüne çıkma hedefine kaliteli bir mesleki eğitimle ulaşabilir. Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık, bu amaçla meslek lisesi mezunlarına teknisyen unvanı verdik.\"

\"ARTIK MESLEK LİSELERİNİ TEK BAŞIMIZA YÖNETMEK İSTEMİYORUZ\"

Tematik meslek lisesi uygulamasına da önem verdiklerini dile getiren Bakan Yılmaz, bu yıl 12 ilde 19 tematik meslek lisesi açtıklarını anlattı. Bakan Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı olan meslek liselerini OSB\'lere, ticaret odalarına, mesleki kuruluşlara devretmeye hazır olduklarını söyleyerek çağrı yaptı. Bakan Yılmaz, \"Artık meslek liselerini biz yönetmek istemiyoruz. Tek başımıza yönetmek istemiyoruz. Yönetimin içinde ticaret odaları, sanayi odaları, esnaf odaları, belediyeler olsun, mesleki birlikler olsun. Hep beraber organize sanayinin ihtiyaçlar neyse o bölümleri açalım, daha kaliteli bir eğitim verelim. Meslek eğitiminde her türlü desteği veriyoruz. OSB, okulu almak istiyorsa, sanayi odalarına, ticaret odalarına devretmeye hazır olduğumuzu çok açık şekilde söylüyoruz. Mesleki eğitim konusunda söylenmeyin, söyleyin. Siz söyleyin, gereğini biz yerine getirelim diyoruz. Hep beraber birlik beraberlikle çalışırsak yarınlar daha iyi olacak\" dedi.

Bakan Yılmaz son olarak yoksulluk ve cehaletle savaştıklarını belirterek, bu savaşı yenmek istediklerini söyledi. Konuşmaların ardından Manisa OSB Başkan Yardımcısı Mustafa Sarıgözoğlu Bakan Yılmaz\'a vazo hediye etti.

Manisa\'daki programını tamamlayan Bakan Yılmaz, ardından Kula ilçesine gitti.

2)KARISINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, kıskançlık krizine girdiği öne sürülen 42 yaşındaki N.K. (Nazmi Kaypak), eşi 37 yaşındaki H.K.\'yı (Hatice Kaypak) göğsünden bıçakladı. Jandarmayı arayarak \"Karımı bıçakladım. Gelin beni alın, cezamı verin\" dediği öğrenilen N.K. gözaltına alınırken, eşi H.K. ise hastaneye kaldırıldı.

Koyunbaba Mahallesi\'nde yaşayan, 6 ay önce işten çıkarılan site bekçisi, evli ve iki çocuk babası N.K., bugün öğle saatlerinde, bir süpermarkette temizlik işçisiyken iki ay önce işsiz kalan eşi H.K\'yla, iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma, kısa sürede büyüyünce mutfaktaki ekmek bıçağını alan N.K., karısı H.K.\'yı göğsünden bıçakladı. Ardından jandarmayı arayan N.K.\'nın, \"Karımı bıçakladım. Gelin beni alın, cezamı verin\" diyerek teslim olduğu belirtildi. Evdeki gürültüye koşan komşuları ise salonun ortasında kanlar içinde yatan H.K. için ambulans çağırdı. Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alınan H.K.\'nın, hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

Eve gelen jandarma ekiplerince gözaltına alınan N.K.\'nın ifadesinde, \"İkimiz de bir süredir işsiziz. Çocuk okutuyoruz, bunalımdaydık. Bazı dedikodular kulağıma gelmeye başladı. Karımı kıskanıyordum. Kendisine sorular sordum, doğru-dürüst yanıt vereceği yerde kaçamak yanıtlar verdi. Kuşkulandım, tartışma büyüdü. Elime ekmek bıçağını alarak korkutmak istedim. Kötü bir niyetim yoktu. Üzerime atlayınca, bıçak göğsüne girdi, şok oldum. Çok üzgün ve pişmanım. Cezam neyse çekmeye hazırım. Parasızlık bizi bu hale getirdi, kendisinden özür diliyorum\" dediği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan N.K.\'nın sosyal paylaşım sitesi hesabından tabanca ve mermi fotoğrafları paylaşması dikkat çekti.

3)KİLİS’İN DÜŞMANDAN KURTULUŞU KUTLANDI

KİLİS\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96\'ncı yıldönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Vali Mehmet Tekinarslan, AK Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat ve Mustafa Hilmi Dülger, Belediye Başkanı Hasan Kara, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile protokol üyelerinin İslahiye Caddesi\'nde Kilis\'e temsili giriş yapacak olan Kuvay-i Milliye ve Mücahitleri ve Gaziler Derneği üyelerini çiçeklerle karşıladı. Daha sonra protokol üyeleri, Kuvay-i Milliye ve Mücahitleri ve Gaziler Derneği üyeleriyle birlikte kent merkezine yürüdü.Cumhuriyet Meydanı\'nda devam eden törende konuşan AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kurtuluş Savaşı\'nda aziz vatanı kirli postallarıyla kirletenlere ders verildiğini belirterek, \"Bilenen tarihin Türk\'ün esaretini yazmadığını, yazamadığını, kıyamete kadar da yazamamağa yemin etmiş, istiklal aşığı bu milletin evlatları, milletin esaretten kurtulması için gerekeni yapmıştır. 7 Aralık’ta da bunu yapmıştır\" dedi.

AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat ise, Kudüs’ün Müslümanların başkenti olduğunu ifade ederek, \"Bu densizliği izin verilmeyecektir. Kudüs Müslümanlarındır, Müslümanların kalacaktır. Kilis ensar şehirdir, nüfusundan fazlası Suriyeli kardeşine ev sahipliği yapan Kilis hükümetimiz bazında da çok büyük takdir ediliyor. Kilis’in tarihine büyük hizmet edecek iki tane baraj yapılıyor. Yukarı Afrin Barajı ve Sabun Suyu Barajı\'nın, yüzde 50’den fazlası bitti. İki barajımızda 2018 yılı sonunda hizmete girecektir. Biri Kilis’in içme suyu, bir diğeri de sulama amaçlı kullanılacak\" diye konuştu.Belediye Başkanı Hasan Kara da, 96 yıl önceki durum ile aynı durumda olduklarını olduğunu ifade ederek, \"Biz birbirimizin, karışının, gözünün rengine bakmadan zaman birlik beraberlik zamanıdır. Zaman dik durma zamanıdır. Oyunun planın hepsi bizim başımıza dönüyor. Bunlar oyun yapıyorlar, yapacaklar da, yüz yıllarca boyu yaptılar, belki bunlar yüzyıllarca yine yapacaklar. Düşman düşmanlığını yapacak. Peki biz ne yapacağız asıl önemli olan bu, 15 Temmuz akşamı dimdik durduksa, PKK terör örgütüne DEAŞ terör örgütüne nasıl dimdik durduysak, Kurtuluş Savaşı\'nda nasıl dimdik durduysak, nasıl Çanakkale geçilmez diyerek dimdik duyduysak bugün de aynı şekilde dimdik duracağızö dedi. Halk oyunları ve mehter gösterilerinin ardından 7 Aralık nedeniyle düzenlenen sportif müsabakalarda dereceye girenlere çeşitli ödüllerin verildiği tören, resmi geçişle sona erdi.

4)SOBADAN ZEHİRLENEN ANNE İLE OĞLU ÖLDÜ

ADANA\'da 82 yaşındaki Fatma Çelik ve oğlu 63 yaşındaki Ramazan Çelik, sobadan çıkan gazdan zehirlenip öldü.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi\'nde meydana geldi. Eşinden ayrılan Ramazan Çelik bir süre önce yalnız yaşayan annesi Fatma Çelik\'in yanına taşındı. 2 gündür anne ve oğlundan haber alamayan komşuları bu sabah evin kapısını çaldı. Kapının açık olması üzerine içeri giren komşular Ramazan Çelik ve Fatma Çelik\'in cansız bedenlerini buldu. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekibi, anne ile oğlunun kömür sobasından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenip öldüğünü tespit etti. Anne ve oğlunun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polisin soruşturması sürüyor.

5)MERÇED: BALIK ÇİFTLİKLERİ KURULMAYA BAŞLANDI

MERSİN Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED ) üyeleri, Taşucu ve Dana Adası\'ndaki bölgeye balık çiftlikleri kurulmaya başlandığını açıkladı.Gazeteciler Cemiyeti\'nde basın mensupları ile bir araya gelen çevreciler, Silifke İlçesi\'ndeki Taşucu Mahallesi ve Dana Adası açıklarına kurulmaya başlanan balık çiftliklerinin görüntülerini paylaştı. Mersin\'de kurulan balık çiftliklerinin hukuksuz olduğunu savunan Dernek Başkanı Sabahat Aslan, \"Halkın iradesine balta vuranlar Mersin\'de, halkın sahilleri ve turizm bölgesini istila etmeye başladılar. Taşucu ve Dana Adası arasındaki bölgede 40 havuzu olan bir çiftlik üretime başlamıştır. Aynı bölgede 2 çiftlik kurulumu çalışmaları daha yapılıyor. 60 balık çiftliği yapılacağını duyurmuşlardı. Anamur\'dan Silifke\'nin sonuna kadar yaklaşık 300 havuzun bulunacağı bir alan yapılacağını duyurmuşlardı. Dana Adası civarında üretime geçen çiftliğin ÇED Raporu yoktur. İzin belgeleri de çok eskidir. Kurulduğu bölge birinci derecede doğal arkeolojik sit alanıdır. Aynı zamanda Akdeniz foklarının yaşam alanıdır. Bu çiftlik hukuk ve teknik şartlara uygun değildir\" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'ye seslenen Aslan, \"Milletvekili Aytuğ Atıcı\'nın TBMM\'de balık çiftliklerine ilişkin yapmış olduğu konuşmasına karşılık, Mehmet Özhaseki, \'Balık çiftliklerinin ÇED Olumlu Raporu\'na onay verilmeyecek. Bölgede oluşturup yapma fikri vardı. Biz onu reddettik\' demişti. Buna rağmen balık çiftliklerinin planlanıp bazılarının faaliyete geçmesi düşündürücüdür. Devletin bakanının izin vermeyeceklerini ifade etmesinden, Dana Adası civarında çalışan balık çiftliğinin kaçak ve denetimsiz üretim yaptığınız anlıyoruz. Sayın Özhaseki\'ye sesleniyoruz. Mersin halkı verdiğiniz sözü tutmanızı bekliyor. Sizden kaçak üretime başlayan balık çiftliğini kapatarak sökülmesi ve çiftliklere izin verilmemesini istiyoruz\" diye konuştu.

6)PASLI ÇİVİLERDEN PARA KAZANIYORLAR

SURİYE\'deki iç savaştan kaçarak aileleri ile Hatay\'ın İskenderun ilçesine yerleşen küçük yaştaki çocuklar, ekmek parasını inşaat molozlarının içinde çivi toplayarak kazanıyor.

Çay Mahallesi\'nde yıkılan veya tadilat yapılan binalardan çıkan inşaat molozlarının döküldüğü alana giren Suriyeli iki çocuk hava şartlarına aldırmadan ekmek parası için mücadele veriyor. Çıplak elleri ile molozların içerisine dalan çocuklar, çıplak elleri ile çivi topluyor.

7)MARMARİS\'TEKİ GÜNÜBİRLİK KİRALIK EV DENETİMİ

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesindeki günübirlik kiraya verilen evler, polis tarafından denetledi. Bildirim yapmayan bir mülk sahibine, 10 bin 383 lira para cezası kesildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi terör, asayiş ve güvenlik grup amirliği ekipleri bu sabah, ilçe genelinde bulunan günübirlik kiralık evlerde denetim yaptı. 25 kişinin sahibi olduğu ve günübirlik kiraya verdikleri evlerde yapılan incelemelerde, suç ve suç unsuruna rastlanmadı. Bir ev sahibine, bildirim yapmadığı gerekçesiyle 10 bin 383 lira ceza kesildi. Günübirlik evlerde kaldığı tespit edilen 423 kişinin sicil taraması yapıldı.

