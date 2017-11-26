DHA YURT BÜLTENİ-12

Bakan Özhaseki: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekirse kendini de öz eleştiriye tabi tutuyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Artvin’de partisinin Merkez İlçe Başkanlığı 6\'ıncı Olağan Kongresi\'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'İstanbul\'a ihanet ettik\' sözlerini değerlendiren Bakan Özhaseki \"Recep Tayyip Erdoğan, gerekirse kendini de öz eleştiriye tabi tutuyor. Silüetlerle ilgili bunu söylemiştir. Ne olur şu dürüstlükten birazda sizinkiler nasibini alsa, doğru konuşsalar keşke sizinkiler de\" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Artvin’e gelerek AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı 6’ıncı Olağan Kongresi\'ne katıldı. Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kongrede konuşan ve görev yaptığı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndaki dönemi anlatan Bakan Özhaseki şunları söyledi: \"Artvin Belediyesi gibi biz de Kayseri Belediyesi\'ni CHP’den aldık. CHP’den belediyeyi teslim almanın ne olduğunu iyi bilirim. Belediyeyi devraldığımızda şehrin yarısında sağ, yarısında da sol mafya hakimdi. Bunların izni olmadan vatandaş belediye ihalesine giremezdi. Kayıp kaçaklar yüzde 60, 70’lerdeydi. Herkes belediyeden alacaklıydı. Belediye işçilerine aylarca maaş ödememiş, ikramiyeler de birikmişti. Bugün internette haberlere bakarken Kılıçdaroğlu konuşmuş: ‘Biz şöyle belediyecilik yaparız, böyle belediyecilik yaparız’ demiş. Lafta yapılır dediğin gibi olur ama işin gerçeğine gelince CHP belediyeciliği benim anlattığım gibidir.\"

\"İSTANBUL’A KİM İHANET ETTİ BEN SİZE SÖYLEYEYİM\"

Türkiye’de belediyecilikte 2002 yılının dönüm noktası olduğunu kaydeden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘İstanbul’a ihanet ettik’ çıkışını değerlendiren Bakan Özhaseki şöyle konuştu:\"Türkiye’de bazı işlerin dönüm noktası vardır. Belediyecilikte dönüm noktası 94. Yılıdır, iktidarlarda da dönüm noktası 2002 yılıdır. Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımız ‘İstanbul’a ihanet ettik’ gibi bir söz söyledi. Plan bütçe komisyonunda CHP’liler sürekli bana soruyor. Dedim ki birkaç bir şey söyleyeceğim bu konuda. Doğru Sayın Cumhurbaşkanımız bunu söyledi. Neyle ilgiliydi söylediği; siluetlerle ilgili. Birincisi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin düşündüğünü net söyleyen, dobra, dürüstlükle emsali olmayan tek lider var Recep Tayyip Erdoğan, gerekirse kendini de özeleştiriye tabi tutuyor. Siluetlerle ilgili bunu söylemiştir. Ne olur şu dürüstlükten birazda sizinkiler nasibini alsa, doğru konuşsalar keşke sizinkilerde. İstanbul’a kim ihanet etti ben size söyleyeyim. Sene 1950-1960’lar, İstanbul’da gece kondu sayısı 60 bin civarında, 1994 senesinde Sayın Cumhurbaşkanı belediyeyi devraldığında gecekondu sayısı 640 bin, 700 bine yakın da kaçak yapı var. Yaklaşık 1 milyon 350 bin, kim ihanet etti size göre? 1950’lerde 1960’larde kim vardı? O dönemde CHP vardı.\" Konuşmaların ardından kongreden ayrılan Bakan Özhaseki, Valilik ve Belediyeyi de ziyaret etti. Öte yandan tek liste ile gidilen kongrede Şenol Alparslan AK Parti Artvin Merkez İlçe Başkanlığı’na seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Özhaseki konuşma

-Detaylar

HABER KAMERA: Adem GÜNGÖR / ARTVİN,(DHA)

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Afjet Afyonspor ile Bucaspor maçı sonrası olaylar çıktı



TFF 2\'nci Lig\'de oynanan Afjet Afyonspor ile Bucaspor karşılaşması sonrası olaylar çıktı. 4 kişinin yaralandığı olaylara polis, jandarma ve özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta bugün Afyonkarahisar Şehir Stadyumu\'nda oynanan Afjet Afyonspor ile Bucaspor maçı öncesi bir grup Bucaspor taraftarı alkollü oldukları gerekçesiyle stada alınmadı. Burada polisle taraftarlar arasında küçük bir arbede yaşandı. Karşılaşmanın son dakikalarında ise meşalelerin yakıldığı Bucaspor tribünlerinden duman yükselmesi Afjet Afyonsporlu taraftarların tepkisine neden oldu. Afjet Afyonspor\'un 1-0 üstünlüğüyle sona eren maçın ardından Bucaspor taraftarları bulundukları tribündeki koltukları sökerek stadın dışına atmaya başladı. Stat dışındaki Afyonspor taraftarları da karşılık verince olay büyüdü. Stat içindeki Bucaspor taraftarları söktükleri koltukları dışarıdaki Afyonsporlulara, dışarıdaki grup da ellerine geçirdikleri taş ve benzeri maddeleri Bucasporlulara attı. Olaylar sırasında Bucaspor taraftarlarının otobüslerine taşlı sopalı saldırıda bulunulurken, araçlarda hasar oluştu. Polis, jandarma ve özel güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği olaylar yaklaşık 1 saat sürdü. Afjet Afyonspor taraftarlarını bölgeden uzaklaştıran güvenlik güçleri, Bucaspor taraftarlarını bir süre statta tuttu. Daha sonra otobüslerine bindirilen Bucaspor taraftarları güvenlik güçlerinin eskortluğunda şehirden çıkarıldı. Çıkan olaylarda 4 kişi yaralandı. 112 ekipleri tarafından yaralılara ayakta müdahale edildi. Olaylarla ilgili Bucaspor taraftarlardan 1 kişi gözaltına alındı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olaylardan detaylar

HABER- KAMERA:Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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ÖZEL-Bıçaklanan Suriyeli Samet, kayıp cep telefonu yüzünden öldürülmüş

ŞANLIURFA\'da, sokakta dövüldükten sonra bıçaklanan Suriye uyruklu Majd Samet\'in (22), 8 ay önce kaybolan cep telefonu nedeniyle tartıştığı Suriyeliler tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Samet\'i dövüp, bıçakla öldüren 3 Suriyeli, polisin yürüttüğü çalışmayla yakalandı.

Olay, geçen cuma akşamı, Kurtuluş Mahallesi\'nde meydana geldi. Evine giderken, yolda önünü kesen maskeli bir grup tarafından dövülen Majd Samet, daha sonra bıçaklanarak, öldürüldü. Cinayetin ardından Samet\'i öldüren kişilerin yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarına ait kayıtları inceledi. Çok sayıda kamera görüntüsüyle görgü tanıklarının da ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin Suriyeli T.B., M.S. ve A.M. olduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheliyi olay sırasında kullandıkları maske ve bıçakla evlerinde gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüphelilerin, 8 ay önce kaybolan cep telefonu nedeniyle tartıştıkları Majd Samet\'i öldürdüklerini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gözaltına alınan şüpheliler

- Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 86MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,(DHA)

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Yumurta tesisinin deposunda korkutan yangın

MANİSA\'nın Akhisar ilçesindeki, yumurta üretimi yapan bir tesisin, yumurtaları darbelere ve kırılmaya karşı korumak içİn kullanılan karton ve plastik viyollerin bulunduğu deposunda çıkan yangın korkuttu, Yangın itfaiye ekipleri tarafından 3 saatte güçlükle söndürülebildi.

Akhisar Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bir yumurta üretim tesinin deposunda, bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Viyollerin bulunduğu depodaki yangına ilk müdahaleyi tesiste çalışan işçiler yaptı. İhbar üzerine yangına, Manisa ile Saruhanlı, İtfaiye, Kırkağaç ve Soma\'dan gelen 2\'si uzun menzili merdivenli toplam 15 itfaiye aracı ile müdahele edildi. Akhisar Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi\'ne (MASKİ) ait su tankerleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tesisin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. AK Partili Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı da olay yerine gelerek, söndürme çalışmalarını izleyip, yangın hakkıda bilgi aldı. Alevler, idari binalara sıçramadan 3 saatte güçlükle söndürüldü. Tesisin depo bölümünde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. 112 Acil Servis ambulanslarının da tedbir amacıyla hazır bekletildiği yangında şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı. Soruşturma başlatan jandarma, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından görüntü

-Söndürme çalışmalarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)



