DHA YURT BÜLTENİ-12

Bir haftada 115 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi



TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından son bir haftadır sürdürülen operasyonlarda 115 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı\'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı mücadele edildiği. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde güvenliğin sağlanıp terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşünün desteklendiği ve Suriye\'nin İdlib kentinde ateşkes sürecinin devamının sağlanması amacıyla gözlem noktalarının tesis edildiği kaydedildi. Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında, 3-9 Kasım tarihleri arasında terör örgütünün barınma ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Diyarbakır ve Irak’ın kuzeyindeki bölgelerin teröristlerden temizlenmesi amacıyla yürütülen operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtildi. Şırnak, Diyarbakır ve Irak’ın kuzeyinde büyük ve orta çaplı yürütülen operasyonlarda 115 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanan TSK bilgilendirmesinde şöyle denildi: \"İcra edilen operasyonlarda; 8 adet piyade tüfeği, 1 adet makinalı tüfek, 2 adet roketatar olmak üzere toplam 10 adet silah, 2 adet antipersonel mayın, 0,5 kg A-4 plastik patlayıcı, 0,5 kg dinamit, 0,2 kg C-4 plastik patlayıcı, 5 kg TNT, 178 kg amonyum nitrat, 22 adet el bombası, 5.822 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 2 adet 82 mm havan mühimmatı, 11 adet RPG-7 roketatar roketi, 8 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 63 adet fünye, 64 adet şarjör, 2 adet telsiz, 2 adet el dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü ve 52 adet tüp ele geçirilmiş, 21 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş, teröristler tarafından kullanılan 75 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir.\" 2 askerin şehit olduğu, 15 askerin yaralandığı bir haftalık süreçte operasyonlarda terör örgütüne önemli kayıplar verdirilerek ağır darbe indirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca terör örgütüne yönelik operasyonlarda 254 bin 950 paket kaçak sigara, 800 litre akaryakıt, 244 kilo kubar esrar, 791 kilo toz esrar ve 101 kilo uyuşturucu ele geçirildiği ve yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan 10 in 39 kişinin yakalandığı vurgulandı. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde ise PKK/PYD teröristlerinin Afrin\'den doğu, Münbiç\'ten batıya olası saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulandığı, Azez-Mare ve Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara misli ile mukabelede bulunulduğu kaydedildi.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE KESİNTİSİZ MÜCADELE SÜRECEK

Astana mutabakatı kapsamında Suriye\'nin İdlib bölgesinde 2 gözlem noktası tesis edildiği belirtilen bilgilendirmede, TSK unsurlarının bölgede görevini sürdürdüğü vurgulanarak şöyle denildi: \"Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla belirlenen Gerginliği Azaltma Bölgelerinden biri olan İdlib bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapacaktır. Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 numaralı gözlem noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde ise 2 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmelerine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta PKK/PYD/YPG/ FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır.\"

Haber: GAZİANTEP, (DHA)

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Minibüs şoförü seyir halindeyken cep telefonuyla oyun oynadı

DENİZLİ\'de bir minibüs şoförü, seyir halindeyken cep telefonuyla oyun oynarken görüntülendi. Kazaya davetiye çıkaran ve tepki toplayan sürücünün görüntüsü, sosyal medyada paylaşıldı.

Merkezefendi\'de yolcu taşıyan bir minibüsün şoförü, seyir halindeyken cep telefonu ile oyun oynadı. O anlar, yolcular tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Minibüsün ön koltuğunda oturduğu anlaşılan yolcu, çektiği görüntüyü Denizli Trafik ve Yaşam Grubu adlı sosyal medya hesabından, \"Lütfen duyarlı olalım. Abimiz araba sürerken bir taraftan da telefondan oyun oynuyor. İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı\" notuyla paylaştı. Yolcunun çektiği görüntüde, minibüs şoförünün bir yandan araç kullandığı, diğer yandan ise telefonla oynadığı görülüyor. Plakası alınmayan minibüsün şoförüne sosyal medyadan çok sayıda kişi tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Minibüs sürücüsünün telefonla ilgilenmesi

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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Mersin’de bin 500 yıllık zeytin ağacı tescillenecek

MERSİN’in Mut ilçesinde 5 yıl önce yol çalışması sırasında sökülen ve bin 500 yıllık olduğu belirtilen zeytin ağacı, merkez Mezitli ilçesinde yeniden toprakla buluşturulurken, belediye tarafından \'anıt ağaç\' olarak tescillenmesi için girişim başlatıldı.

Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Menderes Mahallesi’ndeki Demokrasi Meydanı’na dikilen bin 500 yıllık zeytin ağacı, Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından kayıt altına alındı. Yetkililer tarafından yapılan ölçümler doğrultusunda 6 metre 48 santim çapında olduğu belirlenen asırlık ağaçtan alınan teknik bilgiler ve ölçümler rapor haline getirilerek, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunuldu. Yapılan incelemeler ve alınan envanterler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değerlendirilerek uygun görüldüğü takdirde anıt ağaç olarak tescillenecek. Belediye yetkilileri tarafından özenle bakılan ağaç, bölge sakinlerinin beğenisi kazandı. Etrafı çitle örülen ve yapılan çevre düzenlemesiyle eşsiz bir görünüm kazanan ağacın gövdesi büyük ilgi topluyor. Devasa büyüklükteki gövdeye sahip olan ağacı görenler, merakla yakından inceleyerek, fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Zeytin ağacının görüntüsü

- Ağaç çevresinde çalışma yapan görevliler

- Çalışmadan genel ve detay

- Ağacın bulunduğu bölgenin görüntüsü

- Vatandaşların konuşması

- Genel ve detay



SÜRE: 1\'54\" BOYUT:147,96 MB)

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

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Müteahhit ve kadın ortağı evde ölü bulundu

ADAPAZARI\'nda, müteahhitlik yapan 45 yaşındaki Erol Bilek ile ortağı 36 yaşındaki Manolya Sarı yaşadıkları evde ölü bulundu. Polis, kafalarına birer el ateş edilmesi sonucu ölen ortakların ölümüyle ilgili cinayet ve intihar ihtimali üzerinde dururken, tabancanın Erol Bilek\'in yanında bulunması nedeniyle intihar şüphesinin daha güçlü olduğu öğrenildi.

Öğle saatlerinde, Adapazarı Yağcılar Mahallesi 1405 nolu Sokak üzerinde bulunan bir evden silah sesleri gelmesi üzerine binada yaşayanlar polis ve 112 Acil\'i aradı. Olay yerine gelen polis ve 112 Acil ekipleri silah seslerinin geldiği daireye girdi. Evin oturma odasında Erol Bilek ile ortağı olan Manolya Sarı kanlar içerisinde buldu. Kafalarından birer kurşunla vurulan ortakların yapılan kontrollerinde hayatlarını kaybettiği, Erol Bilek\'in yanında tabanca bulunduğu belirtildi. Erol Bilek\'in mimar Manolya Sarı ile birlikte olduğu ve beraber müteahhitlik yaptıkları öğrenildi.

Sakarya\'da ortak kurdukları bir inşaat firması olduğu belirlenen Erol Bilek ile Manolya Sarı\'nın son aylarda emlak sektöründeki sıkıntılar nedeniyle sıkıntıya düştükleri öğrenildi. Polis, iki ortağının parmaklarından örnekler aldıktan sonra ardından cesetler Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi\'ne kaldırıldı. Olayda yaşamını yitiren Manolya Sarı\'nın ilk evliliğinden bir çocuğunun olduğu belirtilirken, cinayet ve intihar ihtimalleri üzerine araştırma başlatıldı. Tabancanın Erol Bilek\'in yanında olması intihar şüphesini arttırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ve 112 Acil ekiplerinden görüntü

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

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ÖZEL-Birecikli öğrenciler yoksullara umut oluyor

ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesinde öğretmen ve öğrencilerin hayata geçirdiği \'Umuda uzanan eller\' projesi kapsamında okul önüne yapılan bir panoda ihtiyaç fazlası elbiselere asılarak dar gelirli öğrenci ve vatandaşlara dağıtılıyor.

Birecik\'te Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Emrah Nazıroğlu’nun öğrencileriyle ortak fikriyle hayata geçirdiği \'Umuda uzanan eller\' projesi ilçede büyük yankı uyandırdı. 10 - E sınıf öğrencilerinin kendi aralarında topladıkları harçlıklara elde edilen parayla okulun giriş kapısı yanına bir pano yapıldı. Ardından öğrenciler evlerinde giymedikleri ihtiyaç fazlası elbiselerini yıkayıp ütüledikten sonra okul girişindeki askıya asarak hak sahibine ulaştırmaya başladı. Öğrencilerin bu örnek davranışı tüm ilçede büyük yankı uyandırması üzerine vatandaşlar kullanmadıkları eşyaları buraya getirip öğrencilere teslim ettiler. Yoksul ve dar gelirli öğrenci ve vatandaşları rencide etmeden bu projeyi hayatta geçiren öğrencileri, Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, Milli Eğitim Müdürü Ali Tavacı, Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Çopur, okula gelerek öğretmen ve öğrencileri kutlayarak tebrik etti. \'İhtiyacın yoksa getir as\' dövizlerinin asıldığı panoda sergilenen elbiselerden bir hafta içerisinde 100 kişi bu projeden faydalandı. Birecik’te yaptığı proje ile adından söz ettiren Emrah Nazıroğlu şunları söyledi; “Bizler 10-E sınıfı olarak ihtiyaç sahibi insanların gururları incitmeden evde kullanmadığımız fazla giyesilerimizi yaptırdığımız bu panoya asarak yardıma muhtaç olan insanlar arasında bir köprü olduk. Buraya gelen ihtiyaç sahibi sadece kendisine olan giysiyi alıp gidiyor. Öyle aç gözlü davranmıyorlar. Verenle alan arasında eziklik yaşanmasın diye bu projeyi hayatta geçirdik. Kısa sürede başarı elde etmenin mutluluğunu yaşadık\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Okul girişine asılan pano

- Panoda bulunan elbiseler

- Kaymakam öğretmen ve öğrencileri tebrik etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 252MB

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Gaziantep\'te 350 çiftçiye tohum dağıtıldı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 ilçede bulunan 350 çiftçiye 50 ton fiğ, 18 ton nohut tohumu dağıtım yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Çetin Emeç Salonu\'nda düzenlenen dağıtım törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz ve ile çiftçiler katıldı. Nohut üretimi için dağıtılan 18 ton tohumla 1.200 dekar alanda 240 ton mahsul elde edilmesi hedeflenirken, hayvanların protein ihtiyacının karşılanması için 50 ton fiğ tohumu ile 4 bin dekarlık alanda ekim yapılacak. Toprağın nimetini görmek ve faziletini artırmak için çalışılması gerektiğini belirten Fatma Şahin, \"Aslında toprağın nimetini görmek ve bunun faziletini rahmetini artırmak için hiç kimseye muhtaç olmadan çalışmamız gerekiyor. Anadolu\'nun hazinesini, Anadolu\'nun insanlarına dışarıya ihtiyaç olmadan yönetebilmesi için o güce ulaşabilmesi gerekiyor. Bu bizim açımızdan çok önemliydi. Bizim amacımız, çiftçi kardeşimizin maliyetlerini aşağıya çekmek, burada cebini, ailesini, şehir ve ülke ekonomisine rahatlatmak. Toprakla uğraşan çiftimiz bizim başımızın tacı, gözümüzün nuru. Eğer bugün o nasırlı eller milletin doymasına, milletin geleceğine, çocukların yetişmesine vesile oluyorsa biz çiftçilerimizin ellerin ellerinden öpüyoruz\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçilere tohumları dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Programa katılanlar

- Fatma Şahin\'in konuşması

- Tohum dağıtımı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 87 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)