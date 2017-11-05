DHA YURT BÜLTENİ-12

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan sınıf arkadaşına son görev

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İzmit\'te vefat eden sınıf arkadaşı Nebi Güdük\'ün cenazesine katılırken, arkadaşının cenazesini omuzladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı\'nda şube müdürlüğü görevinden emekli olan ve ilik kanseri nedeniyle tedavi gören 66 yaşındaki Nebi Güdük yaşamını yitirdi. Bugün ikindi namazına müteakip Fevziye Camii\'nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Nebi Güdük\'ün yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nebi Güdük ve aynı camiden cenazesi kaldırılan Nezihe Saydan\'ın ailelerine başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazından sonra yaptığı konuşmada, \"Allah\'tan rahmet diliyoruz. Sizler de az önce tezkiyelerinizi yaptınız. Allah bu tezkiyelerinizi kabul buyursun. Gerek Sakarya Müftüsü İlyas kardeşim, gerek Yusuf kardeşim bizler aynı dönem İstanbul İmam Hatip mektebinde beraber okuduk. Nebi kardeşimle aynı dönemde okuduk. Nebi arkadaşımız müktedar bir arkadaşımızdır, sempatik bir arkadaşımızdı. Rabbim taksiratını affeyleye, mekanını cennet eyleye. Bizler kazaya ve kadere inanmış insanlarız. Müslüman olarak bizim Müslüman olmayanlardan farkımız bu. Biz ölümle birlikte malum ölmeyiz. Bizim için ölüm aslında diriliştir ve geleceğe de ölüm ötesine de böyle bakarız. Tanımı da yeniden dirilmektir. Ölümü böyle tanımlayan ölümü adeta öldüren insanlarız Müslümanlar olarak. Rabbim kendi katında inanıyoruz ki kendilerine amellerinin kat ve kat fazlasıyla inşallah muamelede bulunacaktır\" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra arkadaşının cenazesinin bulunduğu tabutu omuzladı. 4 çocuk babası Güdük\'ün cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Kırşehir\'e gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazının ardından Kocaeli Valiliği\'ne ziyarette bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cumhurbaşkanın gelmesi

-Cenaze namazı

-Cumhurbaşkanın ayrılması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

HABER: Ergün AYAZ-Çağla DAŞCI-KAMERA: Dinçer AKBİR/ İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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Mersin\'de araçlar sele kapıldı

MERSİN\'in Silifke İlçesi\'nde, sağanak yağış nedeniyle dere yatağının taşması sonucu araçlar sel sularına kapıldı.

Dün geceden bu yana bölgede etkili olan yağış, ilçeye bağlı Susanoğlu Mahallesi\'ndeki derenin taşmasına neden oldu. Otellerin olduğu bölgeden denize doğru akan sular, beraberinde araçları da sürükledi. Aniden gelen sel suları nedeniyle kaçamayan bir sürücü, aracının tavanına çıktı. Sürücünün yardım çığlıkları üzerine vatandaşlar yetkililere haber verirken, sürücü kısa sürede kepçe yardımı ile kurtarıldı. Bölgede, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinni çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Selden görüntüler

-Aracın üzerine çıkmış olan vatandaş

-Vatandaş kepçe ile kurtarılırken

-Sulardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 00:34 BOYUT: 20 MB

Haber-Kamera:İbrahim Maşe/SİLİFKE, (Mersin), (DHA)

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HDP İzmir 2\'nci olağan kongresini düzenliyor

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Örgütü, 2\'nci olağan kongresini Kültürpark Göl Gazinosu\'nda tek listeyle gerçekleştirdi. Kongreye katılan İzmir Milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü, \"Partimiz herhangi bir biçimde maceracılığın bir parçası olmayacak. Demokratik siyasi çizgisinde devam edecek. İkincisi de bunu yaparken AKP\'nin emir ve buyruklarıyla yönetilen bir parti olmayacak\" dedi.

HDP İzmir İl Örgütü 2\'nci olağan kongresini Kültürpark Göl Gazinosu\'nda gerçekleştirdi. Kongreye HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ve İzmir milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü ve Müslüm Doğan ve çok sayıda partili katıldı. Kongre de seçime Çerkez Aydemir tek listeyle girdi. Kongreye katılan İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, darbe girişiminin ardından il ve ilçe örgütlerinin başarılı çalışmalar yaptığını belirterek, şunları söyledi: \"Bugün ikinci olağan kongremizi güçlü bir katılımla yapıyoruz. AKP\'nin OHAL silahını kongremize karşı kullanmasıyla daha geniş bir yer bulmakta güçlük çektik. Bizim için sorun değil. Kongremiz çok güçlü bir biçimde devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz dönem il eş başkanlarımız için zor bir dönemdi. Siyasi soykırım operasyonları dediğimiz, meclisteki arkadaşlarımıza, il ilçe örgütlerimize karşı çok büyük bir tutuklama kampanyası vardı. Bu darbe sonrası dönemde il örgütlerimiz başarılı yönetim sergilediler. Partili bugünlere taşıdılar. Türkiye\'nin siyasi geleceği bakımından önemli gelişmeler var. Birincisi yerel seçimler, ikincisi siyasi düzenin kendisini belirleyecek seçim. Partimizin bu süreçte parlamentoda vekillerimizin etrafının güçlü bir şekilde tahkim etmesini bekliyoruz. İzmir bu bakımdan önemli. Biz Tayyip Erdoğan rejimi son bulmadıkça ülkede savaş ve faşizm döneminin süre gideceğini gözlüyoruz. O nedenle partimize hem güçlü bir barış hareketi, hem de güçlü bir demokrasi hareketi olarak inşaa edeceğiz. Sadece partiler düzeyinde değil, topluluklar düzeyinde de kadınlar, gençler aleviler, demokrat Müslümanlar ve ekolojik mücadele yürütenlerle partimiz iş birliği içinde olacak. Asla şunu yapmayacağız. Partimiz herhangi bir biçimde maceracılığın bir parçası olmayacak. Demokratik siyasi çizgisinde devam edecek. İkincisi de bunu yaparken AKP\'nin emir ve buyruklarıyla yönetilen bir parti olmayacak. HDP\'nin siyasi desteği en son yapılan 1 Kasım\'dan buya 1 puandan fazla artmış durumda. Türk siyasetinde işgal ettiğimiz yeri sağlamlaştırarak devam edeceğiz. Biz her türü siyasi denklemin vazgeçilmez bir parçası olarak siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Ant içtik Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve tutuklu vekillerin serbest bırakılmasını sağlayacağız. Aynı mücadeleyi CHP milletvekili Enis Berberoğlu ve bundan sonra tutuklanan vekiller içinde vereceğiz. Özgürlük mücadelemiz devam edecek\" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kongreye katılanlardan görüntü

- Ertuğrul Kürkçü ile röportaj

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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Yüksekova\'da, konteynerde aspir yağı üretim fabrikası kuruldu

HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'nde, çiftçiler için gelir kaynağı haline getirilmesi hedeflenen, aspir yağı üretim fabrikası kuruldu. 2 katlı konteynerde hizmet vermeye başlayan fabrikada, günlük 300 litre aspir yağı üretiliyor.

Yüksekova Ziraat Odası Başkanlığı tarafınan çiftçiler için gelir kaynağı getirmesi hedefiyle aspir fabrikası kuruldu. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, ilçede bir konteynerde kurlan aspir yağı üretim fabrikasında, çiftçilerin aspir bitkisini ekip 3 katı daha verim alacaklarını söyledi.Fabrikada ilk aspir yağı sıkma işlemlerine başlandığını belirten Onay şöyle konuştu: \"Bu yıl ilk kez deneme amaçlı çiftçilerimizle ekimine başladık. Umduğumuzdan çok verim aldık. Önümüzdeki yıl ilçemizde daha çok aspir ekimi yapacağız. Bu konuda çiftçilerimizi de bilgilendirdik.Yüksekova\'da aspirin varlığı ülkemizdeki yağ açığını kapatmak için hazırlanmış ve memlekete hizmet yaratmak amacıyla çiftçimizi yönlendirdik. İlk olmasına rağmen çok rağbet gördü. Şu anda ekimizizi yaptık. Arkasından fabrikamızı kurduk. Dünyada eşine rastlanmayacak bir yağ elde ettik. Tahmin ediyorum Tükiye\'de en ucuz ve organik olan yağlar Yüksekova\'da üretilecek. Türkiye\'nin bir çok ilinde bizi arıyanlar oldu. Bu konuda talepler de oldu. Günlük 300 litre aspir yağı elde ediyoruz. Önümüzdeki yıl bunu arttırıp Türkiye piyasasına bunu pazarlamayı hedefliyoruz.\"

Görüntü Dökümü:

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-Fabrikanın görüntüsü

-fabrika çalışanlarından görüntü

-Adnan Onay\'ın açıklamaları

-Yağ şişelerinin doldurulmasından görüntü

-Genel ve detay

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)

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Kordon\'da Boyoz Festivali yapıldı /EK

EN ÇOK BOYOZU YİYEN KAZANDI

Boyoz Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Boyoz yeme yarışması kadınlar ve erkekler kategorisinde yapılan yarışmaya yüzlerce İzmirli rağbet gösterirken, yapılan çekilişle yarışacak adaylar belirlendi. Kadınlar kategorisinde yarışan 15 kadın, 15 boyozu 5 dakika içinde bitirebilmek için kıyasıya yarıştı. Yarışmada birinciliği 9 boyoz yiyen 18 yaşındaki İlayda Dumlupınar kazandı. 16 kişinin katıldığı erkekler kategorisinde ise rakipler oldukça iddialıydı. 20 adet boyuzu ilk bitirenin galip geleceği yarışmada birinciliği 17 boyoz yiyen Hıdır Ünal kazandı. Yarışmayı birinci bitirenlere İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tablet hediye edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ve Radyo Romantik Türk DJ’lerinin müzikleri eşliğinde İzmirliler akşam saatlerine kadar keyifli bir gün geçirdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber:İZMİR,(DHA)

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10 kazan aşure dağıttılar

Muğla\'nın Marmaris İlçesi\'nde, Pir Sultan Abdal Derneği bu yıl 24\'üncüsünü düzenlediği etkinlikle, 10 kazan aşure pişirilerek 10 bin kişiye dağıtıldı.

Marmaris Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı Kasım Çağlı, \" Adalet ve hukukun kalmadığı bu günlerde tüm demokrasi güçleri birlik ve dayanışma içinde olmalıdır\" dedi. Marmaris Pir Sultan Abdal Derneği tarafından Beldibi Mahallesi\'nde, aşure günü düzenlendi. Beldibi Cem Evi önünde bugün(Pazar) düzenlenen etkinliğe, CHP\'li Marmaris Belediye Başkan Yardımcıları Dursun Kaplan, Halil Gökovalı ve İsmet Kamil Öner, CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü, sivil toplum ve dernek temsilcileri yanı sıra çok sayıda Marmarisli aileleriyle katıldı. 10 kazan aşurenin pişirildiği, gözlemelerin dağıtıldığı etkinlikte, yerel sanatçılar sazı ile türkülerle etkinliği hareketlendirdi. Müzik dinletisi ardından dualar okunarak stantlarda yaklaşık 10 bin tabak aşure ile gözleme, çay, su ve lokma dağıtıldı. Aşure etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Marmaris Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Kasım Çağlı, \"Bu yıl 24\'üncü aşure şenliğimizi düzenledik. İnanç ve düşünce ayrımı yapmadan tüm dostlarımıza davette bulunduk. Adalet, hak, hukukun kalmadığı bugünlerde tüm demokrasi güçlerinin birlik ve dayanışma içinde olmaları gerekmektedir. Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yaşama geçmesi laik, insan haklarına saygılı, hukuk devleti anlayışının egemen olması, toplumda farklı etnik kimlik, kültür ve inançların kendilerini özgürce ifade edebilmelerinin ortamının sağlanması ertelenmez bir görevdir. Demokrasi için daha etkin mücadele verilmelidir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Aşure şenliğinden görüntü

-Marmaris Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Kasım Çağlı ile röp.

2 dakika 31 saniye-182 MB

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)



