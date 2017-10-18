DHA YURT BÜLTENİ-12

Maden Mühendisleri Odası\'ndan \'Ocak kaçak değil\' iddiası

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, göçük nedeniyle 7 işçinin öldüğü Şırnak\'taki kömür madeni ocağına dikkat çekerek, \"Şırnak\'taki bu ocak yıllardır Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından özel sektöre ihale usulü veriliyor. 2017 yılının Mart\'ında en son ihale yapıldı ve özel bir firma işi aldı\" dedi. Yetkililerin \"Bu ocak kaçak\" deyip sorumluluktan sıyrılmaya çalıştıklarını öne sürdü.

Şırnak\'taki kömür madeni ocağında meydana gelen göçük nedeniyle 7 maden işçisinin hayatını kaybetmesi ve 1 işçinin ağır yaralanması ile ilgili olarak bir değerlendirme yapan TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, 3 yıl öncesinin tekrarının yaşandığını söyleyerek, yapılan tüm uyarılara karşın kazaların sonlanmadığını söyledi. 3 yıl önce, Soma\'da 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği facianın davası için İzmir\'den Akhisar\'a gittikleri sırada, Şırnak\'taki aynı maden ocağında benzer bir kazanın yaşandığını hatırlatan Yüksel, \"Biz \'Soma faciası milat olsun\' dedik. Ancak ne yazık ki 3 yıl öncesinin tekrarı yaşanıyor. 3 yıl önce tam bu zamanlar Şırnak\'ta aynı madende 5 maden emekçisi yaşamını kaybetmişti. Tüm uyarılara rağmen başta iktidar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Maden İşleri Genel Müdürlüğü olmak üzere tüm yetkili makamlar bilim ve teknolojiyi reddetti. Ne yazık ki aynı facialar yaşanıyor. Bu kazalara politik nedenler, özelleştirme ve taşeronlaştırma ile birlikte denetimsizlik neden oluyor. Şırnak\'taki bu ocak yıllardır Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından özel sektöre ihale usulü veriliyor. 2017 yılının Mart\'ında en son ihale yapıldı ve özel bir firma işi aldı\" diye konuştu. Madencilikte taşeronlaştırmanın çok yaygın olduğunu belirten Yüksel, \"İşler yolundayken orada çalışanlara taşeron deniyor. Kaza olunca \'kaçak üretim yapıyor\' deniyor. Geçen gün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kaza yaşanan bu ocağın 2013 yılında kapatıldığını açıkladı. Ancak 2017 yılında yine kamu kurumu tarafından ihale edilmiş. Kaza varsa bilim ve teknik açıdan ihmal vardır. Ocağın fotoğraflarına baktığınızda ocağın güvenli olmadığı çok açık. Bırakın üretimi ocağa hiç yaklaşılmaması gerekiyor. Bir tarafta su birikintileri, bir tarafta yüksek şevler, kontrolü yapılmayan çalışma alanları var. Oysa bu ocağın 1 kilometre yakınında bir kontrol noktası var. Kömür işletmelerinin kantarından bu kömürler geçiyor. Bölgede çalışan işyerlerine satılıyor. Hatta yerelden bize gelen duyumlara göre, bu kömürler resmi kurumlara satılıyor. Üretilirken kaçak, satılırken nasıl yasal oluyor? Bu ocak \'kaçak\' deyip yetkililerin sorumluluktan sıyrılmaya çalışması kabul edilemez. Bu ocak kaçak olsa resmi kurum ihale edemez\" dedi. Türkiye\'de son yıllarda tehlikeli görünen pek çok ocağın tedbir alınmak üzere kapatıldığını, ancak kamu kurumlarının \'kapattık\' demesine karşın üretimin devam ettiğini iddia eden Yüksel, \"Kapatma kararlarını uygulayacak kaymakamlıktır, valiliktir, polislerdir. Kapatılınca üretimin de durdurulması gerekir. Üretim durdurulmadıktan sonra çalışmaların devam etmesi çok daha tehlikeli, çünkü gözetimden de uzak oluyor\" diye konuştu. Yüksel İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası işbirliğiyle düzenlenen MINEX-7. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı\'na hükümet ve siyasi parti temsilcilerinden bir katılım olmadığını belirtip, bu duruma da tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel ile röp,

-Ayhan Yüksel\'in detay görüntüsü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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TÜPRAŞ\'taki patlamayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

İZMİR\'in Aliağa İlçesi\'nde, TÜPRAŞ Rafinesi\'nde 4 kişinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TÜPRAŞ Aliağa Rafinerisi\'nde, geçen hafta boş nafta tankındaki bakım sırasında, gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte bakım çalışmalarını yapan yüklenici firma çalışanları 24 yaşındaki Kemal Şaşmazer, 40 yaşındaki Yusuf Kepenek, 26 yaşındaki Mehmet Karademir ve 44 yaşındaki Mehmet Dere öldü, 2 işçi de yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan yüklenici firma sahibi Bedrettin K., işletme emniyet uzmanı Esfet B., montaj ustabaşı Ali B. ve şantiye müdürü Muhammed Hulusi G. tutuklandı, başmühendis Mehmet Emin T., işletme mühendisi Burak K., işletme başmühendisi Kürşat K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖZALTINDAKİ 3 ŞÜPHELİ SERBEST

Devam eden soruşturma kapsamında taşeron firmanın iş güvenliği sorumlusu ile TÜPRAŞ\'ın saha sorumlularından oluşan toplam 3 kişi daha dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. 3 şüpheli, Aliağa Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Haber: Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)

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Akyazı\'da trafik kazasında ölen 3 kişi toprağa verildi

SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde, trafik kazasında yaşamlarını kaybeden 3 kişi toprağa verildi. Özel bir lisede eğitim gören 17 yaşındaki Hümanur Soykan ile Buse Sarem Gümüş\'ün yakınları ve sınıf arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Dün, Akyazı\'da kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü İbrahim Özarslan, otomobilde bulunan özel bir lisede eğitim gören Hümanur Soykan ile Buse Sarem Gümüş yaşamlarını kaybetti. Hümanur Soykan Kuzuluk Mahallesi\'nde, Buse Sarem Gümüş Alaağaç Mahallesi\'nde, evli ve 2 çocuk babası olan İbrahim Özarslan ise ilçe merkezinde toprağa verildi. Hümanur Soykan\'ın kız kardeşi Burcu Soykan güçlükle ayakta dururken, ağladı. Buse Sarem Gümüş\'ün annesi Pınar Gümüş kızının ölümünün acısını yaşarken, yakınları tarafından teskin edilmeye çalışıldı. Lise öğrencilerinin sınıf arkadaşları ölen arkadaşlarının üzüntüsünü yaşayarak ağladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hümanur Soykan\'ın cenazesinin evden alınışı,

-Hümanur Soykan\'ın kız kardeşi Burcu Soykan\'ın ağlaması,

-cenaze namazı

-Buse Sarem Gümüş evinde helallik alınması,

-annesi Pınar Gümüş\'ün ağlaması,

-okul arkadaşlarının ağlaması

-İbrahim Özarslan\'ının yakınlarının cami önünde taziyeleri kabul etmesi

Haber: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA)

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Tramvay hattı çalışmasına tepki gösteren esnaf yol kapattı

BURSA\'da Kent Meydanı ile Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali arasında raylı ulaşımı sağlayacak T-2 tramvay hattının inşaatı sırasında, dükkanlarının önünün kapanmasından yakınan esnaf, tepki amacıyla yol kapattı.

Bursa\'nın merkez Osmangazi İlçesi\'nde Kent Meydanı ile terminal arasında raylı ulaşımı sağlayacak T-2 tramvay hattı çalışması nedeniyle Yalova Yolu\'ndan Kent Meydanı yönü ve işletmelerin bulunduğu yan yol trafiğe kapatıldı. Bu nedenle siftah yapamadıklarını belirten dükkan sahibi yaklaşık 50 kişi, önce otomobilleriyle iş makinelerinin önünü keserek, çalışmayı durdurdu. Ardından Yalova Yolu\'na inerek, yolu trafiğe kapattı. Mobeseden yolun kapandığını gören Bursa polisi, bölgeye çok sayıda ekip gönderdi. Olay yerine gelen ekipler, dükkan sahipleriyle konuşarak, yolu yeniden trafiğe açtı. Çalışma sebebiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi\'ne tepki gösteren bir dükkan sahibi, \"Dükkanlarımızın önü kapandı. Müşteri gelmiyor. Kiramızı ödeyemiyoruz, çalışanlarımızın parasını veremiyoruz. Çok mağduruz. Siftah bile yapamıyoruz\" dedi. Polis ekiplerinin ikna etmesi üzerine eylemlerine son veren dükkan sahipleri, işlerinin başına döndü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Esnafın yol kapatması

-İş makinelerinden görüntüler

-Polis ekiplerinden görüntüler

-Esnaf ile röportaj

SÜRE: 1 dakika 50 saniye ,BOYUT: 375 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

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Reyhanlı’da Suriyeli yetim çocuklar için okul açıldı

İNSAN Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsani Yardım Vakfı ve Katar Yardım Kuruluşunun (RAF) ortaklığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının iş birliği ile Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'nde 100 dönüm arazi üzerinde inşa edilen Çocuk Yaşam Merkezi\'ndeki yetim kız çocukları için ilkokul ve ortaokul açıldı.

Törene Pakistan Khubaib Foundation Kurumu Başkanı Nedim Ahmet Han ve beraberindekiler, öğrenciler katıldı. Khubaib Foundation Pakistan\'ın sponsorluğunda açılan Şam-Pakistan İlkokul ve Ortaokulu\'ndaki 33 derslikte 500 Suriyeli yetim kız çocuğu eğitim öğretim görecek. İHH Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç, törendeki konuşmasında, 7 yıl süren iç savaş nedeniyle vakıf olarak yaptıkları yardımlardan söz etti. Suriyelilerin geleceği için de ellerinden geleni tüm çalışmayı yaptıklarını anlatan Oruç, \"Reyhanlı İlçesi\'ne yaptığımız yaşam merkezinde Suriye\'nin geleceği için çocukların hazırlanmasına vesile oluyoruz. Bu çalışmalar sadece İHH tarafından yapılmadı. Körfez ülkelerinden ve dünyanın dört bir tarafından çeşitli kurum, kuruluşlar ve kişilerin verdikleri desteklerle ortak bir çalışmayla gerçekleşti\"dedi. Reyhanlı\'daki Çocuk Yaşam Merkezi\'ne eğitimden oyun alanlarına kadar bir çok çalışmanın yapıldığından söz eden Oruç, çocukların çok iyi şekilde yetişmelerinin sağlanacağını ve Suriye\'ye barış geldiğinde ülkelerine iyi bir donanımla döneceklerini söyledi. Daha sonrada Pakistanlı heyet okulu gezerek bilgi aldı ve çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Törene Pakistan Khubaib Foundation Kurumu Başkanı Nedim Ahmet Han ve beraberindekiler, öğrenciler katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Suriyeli öğrenciler sınıfta

-Öğretmen ders verirken

-Öğrenciler ders çalışırken

-Öğrenci tahtada yazı yazarken

-Okulun adının olduğu tabela

-İHH\'nın binasının dış görüntüsü ve tabelası

-Pakistanlı konuşması

-İHH genel başkan yardımcısının konuşması

-Çocuklar oynarken

-Açılış yapılırken

-Sınıflar gezilirken

(SÜRE: 3\'31\')(BOYUT: 112mb)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)