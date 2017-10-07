DHA YURT BÜLTENİ-12

Demirtaş, 7 Aralık 2017 tarihinde yargılanmaya başlanacak



DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tariihinden beri tutuklu bulunan HDP Eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş\'n tutuklu olduğu davada duruşma tarihi belli oldu. Demirtaş, 7 Aralık\'ta Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olduğu davada ilk kez yargılanmaya başlanacak.

Hakkında açılan soruşturma ve ardından açılan dava nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne Cezaevinde bulunan HDP Eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş\'ın duruşma tarihi belli oldu. Demirtaş\'ın tutuklu olduğu dava Diyarbakır\'da açılmış sonra güvenlik gerekçesiyle Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesine gitmişti. Söz konusu mahkeme, davanın 6-8 ekim olayları dosyası ile birleştirilmesini istemiş ve dosya uzun süre mahkemeler arasında gidip gelmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Demirtaş\'ın dosyasının 6-8 Ekim olayları ile birleştirilmesi talebini reddederek dosyayı 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'ne göndermişti. Mahkemede, Demirtaş\'ın tutuklu olduuğu dava için duruşma tarihini 7 Aralık 2017 olarak belirledi. Demirtaş, tutuklandığı günden 13 ay 3 gün sonra mahkeme karşısına çıkmış olacak.

Haber: Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)

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Referandum sonrası Erbil ve Bağdat arasında ilk görüşme



IRAK\'taki Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) referandum sonrası, Irak hükümeti arasında ilk temas sağlandı. Kuzey Irak\'taki Kürt kanalları IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki bir heyetin, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum\'un yardımcıları İyad Alavi ve Usame Nuceyfi ile bugün Süleymaniye\'de görüştüğünü bildirdi.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, Başkanlık Divanı Başkanı Fuad Hüseyin, Süleymaniye\'de bugün Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum’un yardımcıları İyad Alavi ve Usame Nuceyfi ile bir görüşme yaptı. Toplantıda bir grup Iraklı parlamenterin de hazır bulunduğu ifade edildi. Usame Nuceyfi, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, IKBY\'nin ablukaya alınarak cezalandırılamayacağını söylediği öne sürüldü. Nuceyfi, \"Kürdistan Bölgesi ablukaya alınarak cezalandırılamaz. Çözülmesi gereken sorunların hepsini diyalogla çözmemiz lazım. Tarafların birbirini anlaması gerekiyor. Irak çerçevesinde sorunların çözülmesi gerekiyor\" ifadeleri kullandı. Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birkaç gün önce görüşen Nuceyfi, Türkiye Cumhurbaşkanının mesajını da Barzani’ye ilettiğini açıkladı. Nuceyfi, \"Komşularımızın durumu anlamasını sağlamalıyız. Bu konuyu kendileri için tehdit olarak görmemeliler. Tehdit üslubunun da kullanılmaması gerekiyor\" diye konuştu. Kürt Bölgesel Divanı Başkanlık Divanı Başkanı Fuad Hüseyin ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada, \"Bu toplantının Erbil’de yapılması kararlaştırılmıştı ancak şartlar burada yapılmasını gerektirdi\" diye konuştu.

Haber: Mehmet TÜRK/DİYARBAKIR, (DHA)

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Baykal\'dan THY\'ye piyaz eleştirisi (Görüntü Ekiyle Yeniden)

ANTALYA Lisesi ve Mezunları Vakfı\'nın düzenlediği \'Piyaz Günü\'ne katılan CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Türk Hava Yolları (THY) uçaklarında piyaz ikram edildiğini hatırlatırken, \"THY\'nin bu çabasını saygıyla karşılıyorum. Fakat Antalya piyazı olmamış. Antalya piyazını uçağa sokmayı başaramamışlar\" dedi.

Antalya Lisesi ve Mezunları Vakfı\'nın bu yıl 22\'ncisini düzenlediği \'Geleneksel Piyaz Günü\', okulun mezunlarını bir araya getirdi. Antalya Lisesi bahçesinde açık alanda yapılması planlanan etkinlik, yağmur nedeniyle yarı açık olan okul girişine taşındı. Etkinliğe Antalya Lisesi eski mezunlarından CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP\'li Ümit Uysal ve çok sayıda davetli katıldı. Davetliler ikram edilen piyazdan yiyip sohbet ederek özlem giderdi. CHP\'li Baykal da ikram edilen piyazdan yedi ve burada bulunanlarla sohbet etti. Bu türden etkinliklerle mezun olduğu liseyi yeniden görme olanağı elde ettiğini belirten Baykal, önemli bir programı olmadığı sürece Antalya Lisesi\'nin etkinliklerine katıldığını ifade etti.

THY\'YE PİYAZ ELEŞTİRİSİ

İkram edilen piyazın güzel pişirildiğini belirten Baykal, piyazın Antalya\'nın markası olduğunu söyledi. THY uçaklarında yöresel mutfaklar kısmında Antalya piyazının sunulduğunu da kaydeden Baykal, eleştiride bulundu. THY\'nin çabasını saygıyla karşıladığını belirten Baykal şöyle konuştu: \"Antalya piyazı ülkede, dünyada bir tane. THY çok ciddi bir mutfak çalışması yapıyor. Güzel ürünler sunuyor, kutluyorum. Piyazı da sunmaya çalıştıklarını görüyorum. THY\'nin bu çabasını saygıyla karşılıyorum fakat Antalya piyazı olmamış. Antalya piyazını uçağa sokmayı başaramamışlar. Bir defa piyaz ılık yenir. Uçakta buzdolabından çıkmış halde geliyor. Zeytinyağlı, tahinli bol yumurtalı sos olmadan olmaz. Bu özlemimizi burada giderdik. Piyazı burada pişirmeyi başarmışlar.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Deniz Baykal piyaz yerken

Ekinlik genel detay

Baykal\'ın piyaz eleştirisi röp

106 MB 2.17

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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CHP Milletvekili Arık: Sağlık ,parayla alınacak hale dönüştürüldü

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Sağlık Komisyonu üyesi milletvekilleri, Kayseri Bölge Sağlık Çalıştayı düzenledi. Çalıştayda konuşan CHP Kayseri milletvekili Çetin Arık, \" Sağlık artık parayla alınabilecek bir hale dönüştürüldü\" dedi.

Düzenlenen çalıştaya CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Bursa Milletvekilleri Erkan Aydın, Ceyhun İrgil, Antalya Milletvekili Niyazi Nefikara, Mersin Milletvekili Hüseyin Hüseyin Çamak, İstanbul milletvekili Ali Şeker ve sivil toplum kuruluşlarını temsilcileri katıldı. Çalıştayda açılış konuşması yapan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Cumhuriyet Halk Partisinin Sağlık Komisyonu üyeleri olarak sağlık konularını tartışmak için bir araya geldiklerini söyledi. Arık, \"Bütün dünyada finans çevrelerinin karlılık açısından iştahını kabartan 3 sektör var. Silah, sağlık ve enerji sektörü. Bu tabloya baktığımızda sağlık karlılık açısından ikinci sıradadır. Küresel sermayenin en önemli ayağı olan dünya bankasının Türkiye sevdası başladı. Bu sevda 1980\'li yıllarda doruk noktasına ulaştı. Öyle ki Sağlık Bakanlığı bünyesinde müsteşarlar eşit düzeyde proje koordinatörlüğü adı altında ofisler açtılar. Bu koordinatörlük proje üretecek kaynağını ise dünya bankası sağlayacaktı. Dünya bankası önce sağlık ocağı sisteminden vazgeçip aile hekimliği görüşünü savunuyordu. Sağlıkta dönüşüm programı aslında tamamen dünya bankasının organizasyonu olarak görülüyor. İşte bu açıdan Türkiye\'de bu alana sokulmuş oldu. Bütün bunlar dünya bankası eliyle yapıldı. Sağlık artık parayla alınabilecek bir hale dönüştürüldü\" ifadelerini kullandı. İstatistiki bilgiler paylaşan Arık, \"2002 yılında 209 milyon kişi hastaneye başvurmuş ancak 2014 yılında bu sayı 644 milyon olmuş. Yine 2002\'de 769 milyon kutu ilaç satılmış, 2014 yılında ise 1 milyar 970 milyon kutu ilaç satılmış. Yine 2002 yılında ameliyat olan kişi sayısı 2 milyonken, 2014 yılında bu sayı 15 milyona ulaşmış. Türkiye\'de 2014 yılında 1 yılda acile başvuran sayısı 112 milyon kişi olmuş. Burada bir gariplik var. Bu garipliğin düzeltilmesi gerekir. Bizler bunları nasıl düzeltiriz diye bir aradayız\" şeklinde konuştu. Kayseri Tabip Odası Başkanı Ömer Per ise, şehir hastaneleri konusuna değinerek, yapımı devam eden bölge hastanesinin açıldıktan sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastanesi ve Doğumevi\'nin kapatılacağını söyledi. Bölge hastanesinin bulunduğu yere vurgu yapan Per, \"Toplu ulaşım araçlarının gitmediği bir hastane olur mu? Ne yapacak arkadaşlar kendi araçları ile gidecek ve park ücreti ödeyecek. İnşallah sağlıkta iyi şeyler olur. Keşke daha geniş bir toplantı olsaydı. Bu insanlar istediklerini yapacaklar. Bizler elimizden geldiği kadarını söyleyeceğiz. Bizim sağlıkla ilgili söylemlerimiz dinlenmedi. Yine dinlenmeyecek \" diye konuştu. CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir de, \"Hastaların aldıkları hizmetten memnun olmadığını rakamlar söylüyor. Bugün acil servise giden sayısı nüfusun 1,5 katını bulduysa tedavi merkezlerinden memnun olmadığını gösteriyor. Hastalar açısından iyiye gitmeyen bir durum var. Hastaların büyük bir kesiminin bu durumun farkında olduğunu düşünüyorum. İnsanların yok yere ameliyat olduğu, bademciklerinin ve bir çok organlarının alındığını bu dönemde görüyoruz. Sağlıkta dönüşümden sonra diz protez değişikliği 3 katını geçmiş. Aslında iktidarında bu durumdan memnun olmadığını görüyoruz. Sağlık Bakanlığı özellikle yeniden yapılanmaya geçti. Bunun yanında bütün dünyaya baktığımızda bu şehir hastanelerinin yanlış bir uygulama olduğu biline biline böyle bir sistem getiriliyor. Bu sistemden halkta sonucunda hükümette memnun olmayacak. Bizim amacımız özellikle bölgenizde ne gibi sağlık sorunları yaşanıyor. Nasıl çözebiliriz. Bunları bizimle paylaşırsanız çok memnun oluruz\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık\'ın konuşması

-Kayseri Tabip Odası Başkanı Ömer Per\'in konuşması

-CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir\'in konuşması

-Genel detay

302 MB

Haber - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)

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62 yaşındaki Yıldız son model otomobil kazandı

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde geçen ay açılışı yapılan Vestel mağazasından alışveriş yaparak çekilişe katılmaya hak kazanan 62 yaşındaki Emine Yıldız, son model otomobilin sahibi oldu.

Bodrum\'un Yalıkavak Mahallesi\'nde 15 Eylül tarihinde Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ve Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan\'ın katılımıyla açılan Vestel mağazasının müşterileri arasında çekiliş yapıldı. Mağaza yöneticisi Mustafa Çoban, 10. Noter Başkatibi Nurten Gülcüoğlu ve Milli Piyango yetkilisi Nihal Karacan\'ın denetiminde yapılan çekilişte, mağazadan alışveriş yapan 2 bin 909 kişi arasından en şanslısı belirlendi. Çekilişi, mağazadan buzdolabı, telefon ve klima alarak 6 bin 960 liralık alışveriş yapan ev kadını, evli, iki çocuk, 4 torun sahibi Emine Yıldız kazandı. Yetkililerin telefonla ulaşıp haber verdiği Yıldız, taksiye binerek evinden mağazaya geldi. Son model Fiat Egea marka otomobili teslim alan Emine Yıldız, \"Evde bulaşık yıkarken haberi aldım, şaka yapıyorlar sandım. Kalbim duracak gibi oldu. Meğer gerçekmiş. Ehliyetim vardı, ancak arabam yoktu. Bol bol torunlarımı gezdireceğim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çekilişten genel detay görüntü,

-Emine Yıldız\'ın arabasıyla görüntüsü,

-Emine Yıldız ile röp.

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Kurtlar Vadisi oyuncuları Konya\'da hayranlarıyla buluştu

KURTLAR Vadisi Vatan filminin tanıtımı için Konya’ya gelen başrol oyuncusu Necati Şaşmaz ile Erhan Ufak ve Cahit Kayaoğlu hayranlarıyla buluştu.

15 Temmuz’daki darbe girişimini konu alan ve yönetmenliğini Serdar Akar\'ın üstlendiği filmin oyuncularına hayranları yoğun ilgi gösterdi. Hayranları, Necati Şaşmaz’ın cep telefonu ile fotoğrafını çekebilmek için birbirleriyle yarıştı. Şaşmaz, bazı hayranlarına fotoğrafını imzaladı. Kurtlar Vadisi dizisiyle tanınan Şaşmaz ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ‘’14 yıldır her perşembe akşamı evlere misafir olduk. Bizimle beraber çaylarınızı demleyip evinize konuk edip bizleri ağırlıyordunuz’’ dedi. Şimdi de \'Kurtlar Vadisi Vatan\' filmiyle sevenlerinin karşısına çıktıklarını ifade eden Şaşmaz şunları söyledi: \"Kurtlar Vadisi Vatan filmini, vatan evlatları için, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde şehit ve gazi olanlar için, yüreği onlarla beraber çarpanlar için yaptık. Olayların perde arkasını ve darbe gerçekleşseydi ülkemizde neler yaşanabilirdi, bunu anlatmaya çalıştık. İnşallah film vizyondan çıktıktan sonra dizi olarak da karşınıza çıkarız.\" Yapılan konuşmanın ardından Kurtlar Vadisi Vatan filminin gösterimine geçildi.

Görüntü Dökümü:

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-Vatandaşlardan görüntü

-Genel detay görüntüler

-Şaşmaz ve oyuncuların salona girmesi

-Hayranlarını selamlaması

-Şaşmaz\'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)



