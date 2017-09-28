DHA YURT BÜLTENİ-12

Başbakan Yıldırım: Referandum bölgeye huzur getirmez



BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çorum’daki Hitit Üniversitesi\'nde düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, Kuzey Irak\'ta yapılan bağımsızlık referandumunu değerlendirdi. Yıldırım, \"Birileri maalesef şahsi ihtiraslarını orada yaşayan yüz binlerce, milyonlarca mazlum insanın geleceğini karartma pahasına, bir maceraya kalkışmış durumda. Bu referandum neresinden bakarsanız bakın, bölgeye huzur getirmez, kardeşlik getirmez, barış getirmez. O bakımdan da Türkiye bu referandumu yok hükmünde saymaktadırö dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli ziyaretler ve programlara katılmak için helikopterle Çorum’a geldi. Törenle karşılanan Başbakan Yıldırım, ardından Hitit Üniversitesi\'nde düzenlenen ‘Uluslararası Kadeş Barış, Eşitlik ve Kardeşlik Sempozyumu’na katıldı. Burada bir konuşma yapan Başbakan Yıldırım, Kuzey Irak’ta yapılan referanduma değinerek, “Birileri maalesef şahsi ihtiraslarını orada yaşayan yüz binlerce, milyonlarca mazlum insanın geleceğini karartma pahasına bir maceraya kalkışmış durumda. Bu referandum neresinden bakarsanız bakın, bölgeye huzur getirmez, kardeşlik getirmez, barış getirmez. O bakımdan da Türkiye bu referandumu yok hükmünde saymaktadırö dedi.

MUHATABIMIZ IRAK MERKEZİ YÖNETİMİ

Sınır kapılarında muhatabın Irak olacağını söyleyen Başbakan Yıldırım, “Sınır kapılarında muhatabımız Irak olacak, havaalanlarında muhatabımız Bağdat olacak ve bütün ekonomik faaliyetlerimizde birinci dereceden muhatabımız Irak merkezi yönetimi olacak. Son beş yılda Suriye\'den gelen göçmenlerin 224 bin 750 bebeği, gözünü dünyaya bu topraklarda açtı. 509 bin sığınmacı evladımıza eğitim hizmeti veriyoruz. Okullarda Türk kardeşleriyle beraber eğitim görüyorlar. 200 bin yetişkin kardeşimiz mesleki eğitim alıyor, kurslar alıyor, hayata hazırlanıyor. 19 bin 332 genç üniversitelerde okuyor yani Çorum Hitit Üniversitesi\'nin öğrenci sayısı kadar Suriyeli mülteci konumundaki öğrenciler bizim üniversitelerimizde geleceğe hazırlanıyor\" diye konuştu. Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasının ardından Bosna Hersek\'in Ankara Büyükelçisi Bakir Sandovic\'e plaket takdim ederek salondan ayrıldı. Daha sonra Çorum Valiliği’ni ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:

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-Başbakan Yıldırım\'ın açıklamaları

Haber: Hakan AKGÜN- Yaprak KOÇER- Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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Teneffüse çıkan öğrencileri arı soktu

KOCAELİ\'nin Başiskele İlçesi\'nde teneffüse çıkan 8 öğrenci ile yardıma koşan müdür yardımcısını okul bahçesinde yuva yapan arılar soktu. Hastaneye kaldırılan müdür yardımcısı ve öğrencilere müdahalede bulunuldu.



Başiskele Kartonsan İlkokulu\'nda teneffüse çıkan öğrenciler arasında bulunan 8 öğrenci, okul bahçesi içerisinde yuva yapan arıların saldırısına uğradı. Müdür yardımcısı öğrencilerin bağırışlarını duyarak yanlarına koştu. Arılar müdür yardımcısını da soktu. Okuldaki idarecilerin haber vermesi üzerine okula gelen 112 Acil ekibi 2 öğrenciyi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi\'ne, müdür yardımcısı ve 6 öğrenciyi ise özel bir hastaneye kaldırdı. Okula gelen itfaiye ekibi arıların bulunduğu yuvayı toprak örterek kapattı. Öğrencilerin arı kovanını düşürdüğünü söyleyen bir öğrenci, \"Teneffüse çıkmıştık. Çocuklar arı kovanını düşürdü. Etrafımızı arılar bastı sonra ve bizi soktular\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Okulda itfaiye ekiplerinin yuvaya toprak atıp kapatması

-Arıların soktuğu çocukların olayı anlatması

-Okul içerisindeki itfaiye ekibinden görüntü

-Hastane önünden detaylar

HABER: Soner GÜLEZER/KAMERA: Alişan KOYUNCU- BAŞİSKELE(Kocaeli), (DHA) -

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Çaldığı ürünleri internette pazarlayan hırsız yakalandı

ANTALYA\'da çaldığı elektronik eşyaları internet üzerinden satmaya çalışan 31 yaşındaki M.D., operasyonla yakalandı.

Polisi alarma geçiren hırsızlık olayları, Muratpaşa İlçesi Etiler ve Kızılarak mahallelerinde meydana geldi. İşyerlerinde meydana gelen dizüstü bilgisayar ve telefon hırsızlıklarının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını ve özellikle 2\'nci el eşya satan internet sitelerini takibe aldı. Takibin ardından polis, hırsızın M.D. olduğunu belirledi. Şüphelinin evine operasyon düzenleyen polis, M.D\'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrası ifadesi alınan M.D.\'nin, 23 Eylül günü saat 23.45 sıralarında H.B. adlı genç kızın telefonunu da kapkaç yöntemi ile çaldığı ortaya çıktı. Olay sonrası kaçarken güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan M.D.\'nin, çaldığı ürünlerden bazılarını uyuşturucu madde almak için takas ettiği belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelinin emniyetten çıkışı

- Polis ile birlikte yürümesi

- Ekip arabasına binmesi

- Asayiş dış plan

- Kaçarken güvenlik kamerasına yakalanması

\'71 MB- 38 SN\'

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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Van\'da tam donanımlı mobil sağlık aracı hizmete girdi

VAN Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle alınan ve içerisinde gerekli tedaviler için her türlü tıbbi cihazın bulunduğu mobil gezici sağlık aracı, Van Valisi ve Büşükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu\'nun katıldığı törenle hizmete sokuldu.

Van Büyükşehir Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alınan ve içerisinde dijital tomografi, dijital röntgen çekimleri, ultrasonografi, jinekolojik muayene, genel poliklinik, ağız diş kliniği, laburatuvar ve acil sağlık hizmetlerinin yapılabileceği tam donanımlı mobil gezici sağlık aracı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğu, Van Büşekşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, İl Sağlık Müdürü Ergin Yanmaz , İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Suat Ekici\'nin katıldığı törenle hizmete başladı.

\'SAĞLIK HİZMETİ İÇİN VATANDAŞIMIZIN AYAĞINA GİDECEĞİZ\'

İl Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlenen törende gezici sağlık aracı ile ilgili protokolü imzalayan Van Valisi Zorluoğlu, daha önce atıl durumda olan mobil gezici sağlık aracının kırsal kesimdeki vatandaşlara sağlık hizmetinin verilmesi için faal duruma getirip hizmete soktuklarını belirterek şöyle konuştu: \"Daha önce belediyemizde kullanılmayan gezici sağlık aracını, sağlık müdürüğümüze devrettik. Bizler, gerek halk sağlığı, gerekse poliklinik hizmetleri için bu gezici hastanenin en etkin bir şekilde kullanılacağına inanıyoruz.Sağlık Müdürlüğü olarak bizler, bu gezici hastanemizle vatandaşımızın ayağına gideceğiz. Özellikle hastanelere gitmekte zorlanan yaşlı hastalarımız ve rutin kontrollerini yapılması gereken kadın ve çocuk hastalarımız, bu güzel sağlık hizmetleri ile bu imkanla verebileceğimizi düşünüyoruz. İlimize, ilçelerimize, mahallelerimize hayırlı uğurlu olsun.\" Vali Zorluoğlu, hizmete sokulan gezici sağlık aracının tam donanımla hastaneleri aratmayan cihazların bulunduğuna dikkat çekerek, \"Hakikaten bu gezici sağlık aracımız, tam bir hastane gibi. İçerisinde acil ünitesinden röntgen cihazına, laburutuvarından agız diş sağlığına, hatta kadın doğum için özel muayene odasına kadar, her türlü donanıma sahip cihazlar bulunup burada gerekli her türlü tedaviler yapılıyor\" diye konuştu. Vali Zorluoğlu, gezici sağlık aracının açılış kurdelesini kestikten sonra , aracın içerisini gezip, tibbi cihazlarla ilgili doktorlardan bilgi aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sağlık Müdürlüğü binasından genel görüntü

-Gezici Sağlık aracından genel ve detaylar

-Van Valisi Murat Zorluoğlu ve diğer davetliler

-Vali Zorluoğlu\'nun konuşması

-Protokolü imzalarken

-Vali Zorluoğlu, açılış kurdelisini keserken

-Vali Zorluoğlu, gezici aracın içerisini gezerek cihazlarla ilgili doktorlardan bilgi alması

-Vali Zorluoğlu ile röportaj

-Vali Zorluoğlu sağlık pernolleriyle hatıra fotoğraf çektirmesi

BOYUT:201 MB,SÜRE:3 DK

Haber: Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)

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Kahta\'da servis minibüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

ADIYAMAN\'ın Kahta İlçesi\'nde, öğrenci servis minibüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Kahta-Siverek karayolunun 12\'inci kilometresinde meydana geldi. 43 yaşındaki Deniz Çelebi yönetimindeki 02 FY739 plakalı otomobil, Mahmut Bozkurt yönetimindeki 02 KH 708 plakalı içerisinde öğrenci bulunmayan servis minibüsü ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Çelebi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı ve ambulansla gönderildiği hastanede doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ölen Çelebi\'nin cesedi morga konulurken, kazada yaralanan minibüs sürücüsü Bozkurt\'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kazaya karışan otomobil ve minibüs

- Güvenlik önlemi alınması

- Otomobilden yola savrulan paracalar

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU:30 MB

Haber: Mahir ALAN-Kamera: ADIYAMAN,(DHA)

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Büyükelçi Bass veda turunda

KISA bir süre sonra Türkiye\'den ayrılıp Afganistan\'a gitmeye hazırlanan ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, veda turuna başladı.

ABD Adana Konsolosu Linda Specht ile Adana Valisi Mahmut Demirtaş\'ı makamında ziyaret eden Büyükelçi John Bass, görev süresi boyunca kendisine hep yakın ilgi gösterildiğini söyledi. Görevli olarak Adana\'ya son kez geldiğini anlatan Bass, gösterilen yakın ilgiden dolayı teşekkür ettiğini belirtti. Büyükelçi Bass\'ı karşılayan Vali Demirtaş ise, kentte bulunduğu süre içerisinde iyi vakit geçirmesini diledi.



Görüntü Dökümü

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- ABD Ankara Büyükelçisi John Bass\'ın aracının valilik binasına gelişi

- Büyükelçi Bass\'ın araçtan inmesi

- Kendisini karşılayan heyetle selamlaşması

- Valilik binasına girişi

- Vali Mahmut Demirtaş\'ın büyükelçiyi karşılaması

- Valilik makamında otururlarken genel görüntü



SÜRE:43\" BOYUT:44 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Veysel DOGUÇ/ADANA,(DHA)

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İslahiye\'deki çadır kent boşaltılıyor

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, Suriye ve Iraklı sığınmacıların barındığı 2 no\'lu çadır kentte kalan 11 bin 500 kişi, kampın konteyner kente dönüştürülme kararı üzerine tahliye edilmeye başlandı.

İslahiye\'ye 20 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Mahallesi\'nde 3 yıl önce 25 bin kişi kapasiteli olarak kurulan ve hala 3 bin 863\'ü Iraklı olmak üzere 11 bin 500 kişinin barındığı 2 numaralı çadır kentin AFAD tarafından konteyner kente dönüştürülmesi kararlaştırıldı. Bu karar ardından kamptaki sığınmacılar; Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile ilçedeki diğer çadır kente otobüslerle nakledilmeye başladı. Yetkililer, kampın konteyner kente dönüştürülmesinin ardından sığınmacıların yeniden naklinin gerçekleştirileceğini bildirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İslahiye 2 nolu çadır kent

- Çadır kentten görüntüler

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 74 MB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP,(DHA)

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Uyuşturucu sattıkları iddia edilen şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı

KAYSERİ\'de polisin yaptığı operasyonda, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekiplerinin, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişiyere yönelik olarak yaptığı operasyonda 24 yaşındaki B.O.,27 yaşındaki O.T., 44 yaşındaki O.S., 31 yaşındaik M.D., 29 yaşındaki Z.B. ve 18 yaşındaki S.N.Ş. yakalandı. Bu kişilerin araç, ev ve üzerlerinde yapılan aramada metamfetamin ve bonzai ile hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca ve bir pompalı av tüfeği ele geçirildi. Zanlılardan 24 yaşındaki B.O., 27 yaşındaki O.T. ve 44 yaşındaki O.S. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alınırken, diğer 3 kişi serbest bırakıldı. Gözaltındaki 3 zanlı, polisteki sorgularının ardından Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Zanlılar, Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilirken, yakınları görüntü almak isteyen gazetecilerle tartıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Uyuşturucu zanlılarının Adli Tabipliğe getirilişi

-Detay görüntü

40 saniye / 21 MB

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ,(DHA)