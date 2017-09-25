DHA YURT BÜLTENİ-12

RTÜK, IKBY\'ye yakın 3 televizyon kanalının Türksat\'tan çıkarılmasına karar verdi



IRAK Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin (IKBY) bağımsızlık referandumu yapmasından sonra olağanüstü toplanan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Irak Bölgesel Kürt Yönetimi\'ne yakınlığı ile bilinen Erbil merkezli yayın yapan 3 televizyon kanalının Türksat\'tan çıkarılmasına karar verdi.

Olağanüstü toplanan RTÜK üyeleri, Radyo Televizyon Üsk Kurulu Uluslarası İlişkiler Kurulu Başkanlığı\'ndan gelen ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimine yakanlığı ile bilinen Rudaw, K24 ve Waar televizyonları ile ilgili raporu değerlendirdi. Raporda, Rudaw, K24, Waar televizyon kanallarının Türkiye\'de yerleşik olmadğı ve üst kuruldan yayın lisansı almadığının tesipt edildiği belirtilerek, \"Türkiye\'ye ait uydu alt yapısı ve bağlantılarını kullanması nedeniyle 6112 sayılı radyo ve televizyonlarının kuruluşu ve yayın ihzimetleri hakkında kunununu 29\'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde; Türkiye Cumhiriyeti Devletine yönelik yayınlar yapmakta olan söz konusu TV kanallarının içerik değerledirilmesi yapma yetkisinin üst kurulumuza ait olduğu ve bu çerçevede söz konusu TV kanallarının yayınlarının iletimine izin verilmemesi ve engellenmesi bu kararın TÜRKSAT A.Ş. şirketine bildirilmesi hususlarında karar alınmasını teminen yazımızın ve eklerinin üst kurula havalesini taktir tensiplerinize arz ederim\" denildi. RTÜK\'ün şehir dışında olan CHP ve HDP üyelerinin katılmadığı toplantıda Ak Parti ve MHP\'Li 5 üye raporu değerlendirerek, söz konusu 3 televizyon kanalının Türksat\'tan çıkarılmasına karar verdi. RTÜK karanının yazı ile Türksat\'ta bildirilmesinden sonra söz konusu 3 kanalın Türksat uydusundan çıkarılacağı belirtildi.

Haber: DİYARBAKIR, (DHA)

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PKK\'lı teröristlerin attığı havan mermisi, kaçakların bulunduğu alana düştü: 1 ölü, 5 yaralı/EK

VALİLİK\'TEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği, Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi\'ne yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Valilik, saldırıda PKK\'lı teröristlerce 32 havan atışı yapıldığını ve bu saldırıda 1 sığınmacının hayatını kaybettiğini, 2\'si ağır 5 sığınmacını ise yaralandığını açıkladı. Açıklamada şölyle denildi: \"25.09.2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Hudut Taburu bölgesine Balkayalar Dağı’ndan bölücü terör örgütü mensuplarınca 32 adet havan atışı yapılmış ve yapılan atışların bir kısmı Tabur nizamiyesine yakın bölgede bulunan sığınma amaçlı ülkemize gelen yabancıların olduğu alana isabet etmiştir. İlk bilgilere göre 1 sığınmacı hayatını kaybetmiş, 2’si ağır 5 sığınmacı ise yaralanmıştır. Yaralı sığınmacıların tedavileri sevk edildikleri Şemdinli Devlet Hastanesi’nde devam etmektedir. Güvenlik güçlerimizce havan tespit radarlarının belirlediği hedefler yoğun ateş altına alınmıştır. Sivil-asker ayrımı gözetmeksizin sığınmacıların bulunduğu alana yapılan bu saldırı bölücü terör örgütünün hain yüzünü bir kez daha göstermektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

Haber: HAKKARİ,(DHA)

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VEDAŞ aracını gasp eden ve emniyete saldıran teröristlerin öldürüldüğü belirlendi

VAN’ın Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ve VEDAŞ\'a ait aracı gasp eden PKK\'lı teröristlerin, yapılan parmak izi araştırması ve eşleştirmesi sonucu kimlikleri tespit edildi. Teröristlerden birinin Gürpınar\'ın Çatakdibi, diğerinin ise Gürpınar\'ın Bükeç Mahallesi bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristler arasında olduğu belirtildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, meydana gelen olayları aydınlatmaya yönelik titiz ve bilimsel çalışmalarını sürdürüyor. 19 Ağustos 2017 tarihinde Gürpınar ilçesi Çatakdibi Mahallesi kırsal alanında 4, 22 Ağustos 2017 günü Gürpınar ilçesi Bükeç Mahallesi kırsalında ise 3 PKK\'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Gürpınar Çatakdibi mahallesi kırsalında öldürülen PKK\'lılardan birinin 3 Eylül 2015 günü Gürpınar ilçesi Oğuldamı bölgesinde VEDAŞ\'a ait aracın gasp ettiği, aynı ilçenin Bükeç Mahallesi bölgesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birisinin de 9 Haziran 2017 tarihinde Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne roketatarlı saldırı olayını gerçekleştiren teröristler olduğu belirlendi. Yetkililer, parmak izi araştırması ve eşleştirmesi sonucunda teröristlerin tespit edildiğini belirtti.

Haber: Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

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Edirne\'de şiddetli yağış uyarısı



DİRNE Valiliği, akşam saatlerinden itibaren kentte gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini ve 2 gün aralıklarla sürebilecek yağmur nedeniyle metrekareye 50 kilograma kadar yağış beklendiğini açıkladı.

Edirne Valiliği, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda şiddetli yağış beklendiğini açıkladı. Sağanak yağışın Çarşamba gününe kadar süreceği belirtilen açıklamada, \"Edirne’de bugün akşam saatlerinden sonra başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Çarşamba günü akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması ve metrekareye 21-50 kilogram yağış bırakması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir\" denildi.

Haber: EDİRNE, (DHA)

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Mesajla taciz dayağından polis kurtardı

DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'nde yaşayan 51 yaşındaki E.S., daha önce birlikte olup, sonrasında ayrıldığı 19 yaşındaki genç kıza tekrar mesaj attığı iddiasıyla, yakınlarınca dövüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, darp edilen E.S.\'yi ambulansa bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı.

Olay, dün (pazar) saat 23.00 sıralarında, Pamukkale İlçesi İncilipınar Mahallesi\'nde meydana geldi. İncirlipınar Mahallesi\'nde kiraladığı apartta kalan 51 yaşındaki E.S., iddiaya göre, daha önce birlkte olduğu, ancak ayrıldığı genç kıza tekrar cep telefonundan mesaj yazdı. E.S.\'nin teklifini reddeden genç kız, yakınlarına cep telefonundan mesajla taciz edildiğini söyledi. Yakınları, cep telefonundan gelen mesajlara cevap yazarak, E.S.\'nin kaldığı apartı öğrendi. Apartın önünde bekleyen genç kızın iki yakını, E.S.\'yi görünce tekme tokat dövdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.S., polis eşliğinde ambulansa bindirildi. Genç kızın yakınları, E.S. ambulansa bindirilirken de vurmaya çalıştı. Polis, müdahale ederek genç kızın yakınlarına engel oldu. Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan E.S.\'nin ifadesi alındı. E.S. kendisine saldıran 2 kişiden şikayetçi oldu. Genç kızın iki yakınının ifadesi alındı. Olayda gözaltına alınan olmazken, iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cep telefonundan çekilen görüntüler

- İki kişinin ambulansa bindirilen kişiye saldırmaya çalışması

- Polislerin olaya müdahale etmesi

- Tepki gösteren vatandaşlardan görüntüler

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Elinde 20 bin lira ile gezen yaşlı adama polis koruması

ZONGULDAK\'ta elinde bir miktar para ile gezen 78 yaşındaki Hasan Zaman\'ın, telefon dolandırıcısının tuzağına düştüğünden şüphelenenler polise haber verdi. 2B arazisi için ödeme yapmaya gittiği ortaya çıkan Zaman, polis korumasında götürüldü.

Öğle saatlerinde Hasan Zaman\'ı elinde bir tomar para ile kentin en işlek caddesi Gazipaşa\'da görenler şüphelendi. Zaman\'ın telefon dolandırıcısının tuzağına düşmüş olabileceğinden endişelenen çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. Mobese kamerasından yeri tespit edilen Hasan Zaman, valilik binası önünde elinde para ile bulundu. Valilikteki polis kontrol noktasına götürülen Hasan Zaman, satın almak için başvuruda bulunduğu 2B arazisi için ödeme yapmak üzere Tapu Kadastro Müdürlüğü\'ne gittiğini söyledi. Polis, elinde 20 bin lira bulunan Hasan Zaman\'ı, öğle arası olduğu için polis merkezine götürdü. Hırsızlık ve dolandırıcılık olayına karşı polis korumasına alınan Hasan Zaman, mesainin başlaması ile birlikte yine polis eşliğinde ödemesini yapması için Tapu Kadastro Müdürlüğü\'ne götürüldü. Polis ekipleri Zaman\'a işlemlerini yapması için de yardımcı oldu.

Görüntü dökümü:

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-Hasan Yılmaz’ın elindeki paralarla Valiliğe polis tarafından getirilişi

-Bir vatandaşın koluna girerek yardımcı olması.

-Valilik binasındaki polis noktasına getirilmesi.

-Valilikten polis eşliğinde çıkışı

-Polis aracına bindirilişi ve aracın uzaklaşması

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu\'nun babası toprağa verildi

KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu\'nun 94 yaşındaki babası Necmettin Karaosmanoğlu tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.

Necmettin Karaosmanoğlu toprağa verildi. Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle bir süredir tedavi gören Necmettin Karaosmanoğlu Başiskele İlçesi Yuvacık Mahallesi\'ndeki evinde rahatsızlanması üzerine özel bir hastaneye kaldırıldı. Necmettin Karaosmanoğlu bu sabah saatlerinde hastanede yaşamını yitirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu babasının evinde taziyeleri kabul etti. Yuvacık Merkez Camii\'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Ak Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Sami Çakır ve Zeki Aygün, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı. Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu cenaze namazını kıldırdı. Necmettin Karaosmanoğlu kılınan cenaze namazının ardından Yuvacık Aile Kabristanlığı\'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Necmettin Karaosmanoğlu\'nun fotoğrafı

-Belediye başkanının taziyeleri kabul etmesi

-Başbakan yardımcısından görüntü

-Cenazeden detaylar



HABER: Ergün AYAZ-Faruk KIYAK-KAMERA: Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli), (DHA)