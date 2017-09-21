DHA YURT BÜLTENİ-12

1)TSK\'NIN HABUR TATBİKATI 4\'ÜNCÜ GÜNDE SÜRÜYOR

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin Pazartesi günü Şırnak\'ın Silopi ilçesi ile Habur sınır kapısı arasında başlattığı ve Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin 25 Eylül\'de yapacağını açıklıdığı bağımsızlık referandumuna mesaj olduğu belirtilen askeri tatbikat sürüyor.TSK\'nın Habur sınır kapısına 2 kilometre uzaklıktaki TIR parkının karşısındaki boş arazide gerçekleştirdiği askeri tatbikat 4\'üncü gününde devam ederken, tatbikata katılan tanklar bugün hızlı manevra yaptı. Geçici komuta merkezinin kurulduğu ve etrafının jiletli tellerle çevrildiği tatbikat alanının çevre güvenliği ise profesyonel askerlerden oluşan ani müdahale mangası sağlıyor. Sabit yada yarı sabit tesislerin kurulduğu tatbikat alanındaki askeri varlığın geçici mi yoksa, kalıcı olacağı yarın yapılacak olan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısından sonra belirleneceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Devriye gezen askerler

-Askerlerin beklemeleri

-Tatbikat çevresinde dolaşmaları

-Askerlerin tatbikat alanına geri dönmeleri

-Muhabere aracı

-Tanklar ve zırhlı araçlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ,(DHA)-

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2)SURİYELİ GÖÇMENLERİN YARDIM İZDİHAMINA POLİS MÜDAHALESİ

KAYSERİ’de bulunan SGDD-ASAM Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Şubesi önünde toplanan ve isimleri listede bulunmadığı öne sürülen 500 kadar Suriyeli, yardım paralarını alamadıklarını belirterek tepki gösterdi. Dernek yöneticileri kalabalığın artması ve bina önünde izdihal oluşması üzerine polis çağırarak, yardım istedi.

Merkez Kocasinan İlçesi Fatih Mahallesi Oğuz Caddesi\'ndeki 2\'nci katta bulunan dernek merkezine gelen isimlerinin yazıldığını ancak, paralarının verilmediğini öne süren Suriyeliler tepki gösterdi. Dernek önünde oluşan Suriyeli göçmenlerin oluşturduğu kalabalıktakiler, Arapça ve Türkçe yaptıkları açıklamada, \"Dernek tarafından isimlerimiz yazıldı ama bize yardım yapılmıyor\" diyerek uzun kuyruk oluşturup, tepki gösterdi. Listede adları olmadığı halde dernek binasınının bulunduğu apartman dairesine ve binaya girmek isteyenleri, olay yerine gelen polisler sakinleştirdi. Bu arada dernek giriş ve apartman giriş kapısı içeriyi girişler olmaması için polis gözeteminde kapatıldı. Yapılan açıklamalar ve polisin uyarısının ardından kalabalık daha sonra dağıldı.

SGDD -ASAB Dernek yöneticileri ise kendilerine kayıtlı olan ailelere veya kişilere değişik oranlarda zaman zaman para yardımı yaptıklarını ancak liste dışı aşırı sayıda sığınmacının gelmesiyle sorun yaşadıklarını söyledi. Dernek yöneticileri bu konuda konuşmak istemediklerini belirterek, binanın kapısını kapatarak soruları yanıtsız bırakıp Ankara\'daki derneğin Genel Merkezi ile görüşülmesini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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- Suriyeli sığınmacıların dernek önünde toplanması

- Sığınmacıların Dernek yetkilileri ile konuşması

-Sığınmacılara polisirn müdahale etmesi

- Sığınmacıların kendi aralarında konuşmaları

- Genel detay

Haber - Kamera: İlyas KAPLAN/KAYSERİ, DHA)

DV 1 DOSYA, 1 dakika 34 saniye /50 MB

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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

3)ANTALYA\'DA KAZA: 4 ÖLÜ, 1 YARALI

ANTALYA\'da, otomobil ve taksinin çarpışmasıyla meydana kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kepez İlçesi Gazi Bulvarı Düden Kavşağı\'nda saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Hal Kavşağı\'ndan Düden Kavşağı yönüne giden İsmet Pehlivan\'ın kullandığı 06 HP 350 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Refüje çarpan otomobil karşı şeride geçerek, Nurettin Şekerci idaresindeki 07 T 2789 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada, sürücüler İsmet Pehlivan ile Nurettin Şekerci ve Pehlivan\'ın aracındaki Ali Gazi ile Ali Güzelce öldü. Daha önce öldüğü açıklanan Tayfur Dikmen\'in ise adının Ferdi Dikmen olduğu, kazada ağır yaralandığı tespit edildi. İsmet Pehlivan\'ın kullandığı araçtaki Ferdi Dikmen\'in Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde tedaviye alındığı, hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Adli Tıp Kurumu Morgu\'ndaki incelemeden sonra sürücüler Pehlivan ve Şekerci ile ölen Ali Gazi ve Ali Güzelce\'nin cenazeleri toprağa verilmek üzere yakınları tarafından morgdan alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenaze yakınlarının morg önü görüntü

Cenazenin morgdan çıkışı

Cenaze aracının gidişi

Kazada ölenlerin resimleri

141 mb -- 01.16

Haber: Aparslan ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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4)ŞANLIURFA\'DA OKULDA SURİYELİ GERGİNLİĞİ



ŞANLIURFA\'da Eyyubiye Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü binasında eğitim alan Suriyeliler ile aynı bahçede bulunan Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğrencileri arasında, bir kadının dövüldüğü iddiası üzerine gerginlik çıktı. Dayak olayını duyarak okula gelen veliler, eylem yaptı. Bunun üzerine Halk Eğitim Merkezi\'ndeki Suriyeliler çevik kuvvet ekiplerince tahliye edildi.

Suriye\'deki iç çatışmalardan kaçarak Şanlıurfa\'ya sığınan yetişkin Suriyelilere yönelik Haleplibahçe Mahallesi\'ndeki Fatih Sultan Mehmet İlkokulu bahçesinde yer alan Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü binasında adı öğrenilmeyen Suriyeli 2 yetişkin iddiaya göre ilkokula giden bir çocuğun annesini belirlenmeyen bir nedenle bahçede dövdü. Bu olayın duyulması üzerine yaklaşık 100 öğrenci velisi okul bahçesinde toplanarak \'Suriyelileri istemiyoruz\' diyerek slogan attı. Gerginliği önleyemeyen okul yönetimi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine zırhlı araçlar ile çok sayıda çevik kuvvet polisi okula sevk edildi. Okulun bahçesinde barikat oluşturan polis, gerginliğin büyümemesi için Halk Eğitim Merkezi\'nde kursiyer olarak bulunan Suriyelileri tahliye edilerek minibüslerle evlerine gönderildi. Gelişmelere tepki gösteren öğrenci velileri, Suriyelilerin çocuklarıyla aynı bahçeyi kullanmasını istemediklerini ifade etti. Veliler, Suriyeliler\'in tahliye edilmesi ardından okul bahçesinden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Okul bahçesinde toplanan öğrenci velileri

- Suriyeli öğrenciler polis eşliğinde okuldan tahliye edilmesi

- Suriyelilere saldırmak isteyen grubu engellemeye çalışan polis

- Tepkilerini dile getiren öğrenci velileri

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 358 MB

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5)ANNESİ VE AĞABEYİNİ BIÇAKLADI

ELAZIĞ\'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 28 yaşındaki Mücahit Yıldız, tartıştığı annesi İpek Kılıç ve ağabeyi Suat Yıldız\'ı bıçakla yaraladı.

Olay, bu sabah Kırklar Mahallesi Çiçek Sokak\'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mücahit Yıldız, tartıştığı annesi 63 yaşındaki annesi İpek Kılıç ve ağabeyi Suat Yıldız\'a, mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı. Annesi ve ağabeyini defalarca bıçaklayan Mücahit Yıldız, komşularının haber vermesi üzerine sevk edilen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı anne İpek Kılıç ve oğlu Suat Yıldız ise çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

-Olayın meydana geldiği binanın dış görüntüsü

-Bina önündeki polis aracı

-Delil araştırması yapan polisin bina önünde telefon görüşmesi

-Foto film ekibinden bir polis binanın fotoğrafını çekmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ELAZIĞ, (DHA)-

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(görüntü ekiyle yeniden)

6) BAKAN SARIEROĞLU, KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ KINADI

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Cumhuriyet Kadınları Derneği Gaziantep Şube Başkanı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 2\'nci Başkanı Sevilay Çete Kale\'nin kaçırılarak şiddete uğramasını kınadı. Bakan Sarıeroğlu, hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun kadın dayanışmasıyla şiddetin engellenmesi gerektiğini söyledi.

Bir dizi etkinlik ve toplantıya katılmak üzere Adana\'ya gelen Bakan Sarıeroğlu, ilk olarak Adana Valisi Mahmut Demirtaş\'ı makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Bakan Sarıeroğlu\'na, bakanlık bürokratlarının yanı sıra AK Parti Adana milletvekilleri ve parti yöneticileri eşlik etti. Adana Sheraton Oteli\'nde AK Parti İl Kadın Kolları\'nca düzenlenen \'Kadınlar Konuşuyor\' toplantısına da katılan Bakan Sarıeroğlu, sivil toplum kuruluşu ve iş dünyası temsilcisi kadınlara seslendi. Kadınların yakın ilgi gösterdiği Bakan Sarıeroğlu, Adanalı olduğunu vurgulayarak, \"Bu toprakların bir evladı olarak ve 26 yıl sonra Çalışma Bakanı olan bir kadın olarak Adana\'ya geldiğim için çok mutluyum. Gösterilen ilgiye teşekkür ederim\" dedi.

\'BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ\'

AK Parti iktidarının hep eskiden hayal olarak görülen şeyleri yaptığını anlatan Sarıeroğlu, \"Kadınlarımız iyi yerlerde ama ilerde daha iyi yerlere gelmesi için çalışacağız. Birlikte çalışma kültürüne inanıyorum. Önümüzdeki dönemde yapılacak tüm çalışmalarda her kesimin görüşünü alarak, konuşarak, ortak noktayı bularak ilerlemeyi hedefliyoruz. Daha başarılı işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Kadın konusu da bu dönemde bakanlığımızın daha da özen göstereceği bir konu. Hem yönetim kademelerindeki kadın sayısını artırma, hem çalışma hayatındaki kadınlarımızın sıkıntılarına daha iyi cevap verme noktasında çaba gösteriyoruz. Buraya da tüm bürokratlarla geldik. En azından 2 ayda bir Adana\'ya gelmeyi hedefliyorum\" diye konuştu.

ASLA KABUL EDİLEMEZ

Kadınların hem iş yaşamında hem siyasette daha ileri noktalara taşınması için çaba gösterdiğini vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

\"Hem ülkemizde hem de dünyada kadın meselesi, siyaset üstü, ideolojiler üstü görülen bir mesele. Ülkemizde de bu şekilde ele alıyoruz. Kadına karşı her türlü ayrımcılığın karşısındayız. Her türlü şiddetin karşısındayız. Kadına yönelik şiddetle ilgili \'sıfır tolerans\' ilkesiyle yaklaşıyoruz. Gaziantep\'te bir dernek temsilcimizin şiddete maruz kalan birisine destek verdiği için şiddete kaldığını hep birlikte takip ettik. Bunu üzüntüyle karşıladığımı ve bu tarz şeylerin karşısında olduğumuzu belirtiyorum. Asla kabul edilemez bir şey. Kim olursa olsun, hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun, kadın dayanışması içerisinde bir sıkıntı yaşayan hemcinsimize elini uzatmış birisine şiddet uygulanmasının herkes tarafından kınanması gerekiyor. Kınadığımı da belirtiyorum. Bu olayın takipçisi de olacağımız bilinmeli.\"

Konuşmaların ardından basına kapalı süren toplantıda katılımcılar Bakan Sarıeroğlu\'na sorular yöneltti.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Sarıeroğlu\'nun aracından inmesi

- Valilik binası önünde kendisini karşılayan heyetle selamlaşması

- Valilik şeref defterini imzalaması

- Toplantının düzenlendiği salona girişi

- Kadınlarla selamlaşması

- Bakan Sarıeroğlu\'nun salonda görüntüleri

- Salondan genel görüntüler

- Bakan Sarıeroğlu\'nun konuşması

SÜRE:04\'46\" BOYUT:291 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)



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7)BAKAN ÖZLÜ: YAŞLI KOSTERLERİN YENİLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA YAPTIK

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türk gemi sanayi sektörünün sorunlarını masaya yatırdıklarını söyledi. Bakan Özlü, “Envanterde bulunan yaşlı kosterlerin yenilenmesine ilişkin çalışmanın ilk toplantısını burada yaptıkö dedi. Özlü, bir soruyu yanıtlarken, toplantıda \'askeri gemiler\' konusunu görüşmediklerini söyledi.

Bakan Özlü, Altınova’daki Sefine Tersanesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Altınova Kaymakamı Zafer Engin, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ve Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun tarafından karşılanan Bakan Özlü’ye yöresel kıyafetler giyen kız çocukları tarafından çiçek verildi. Bakan Özlü’ye Başkan Metin Oral tarafından burada bölgedeki kuşları ağırlayan Hersek Lagünü’ndeki flamingolardan oluşan bir tablo hediye etti.

Bakan Özlü, ardından basına kapalı bir toplantı yapıldı. Toplantıdan sonra yapılan çalışma ile ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Özlü, şöyle dedi:

\"Yalova, bilindiği gibi tersaneler bölgesi. Burada Türk gemi sanayisinin geliştirilmesi için bir çalışma başlatıyoruz. Envanterde bulunan yaşlı kosterlerin yenilenmesine ilişkin bir çalışma bu. Bu çalışmanın ilk toplantısını da burada yaptık. İnşallah gelecek günlerde bunun finans ve iş modelini ortaya çıkaracağız. Envanterde bulunan yaşlı kosterlerin yenilenmesi çalışmasını başlatıyoruz.ö

Bir gazetecinin yönelttiği “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın savaş gemileriyle ilgili bir çağrısı vardı. Toplantıda bu konu konuşuldu mu?ö sorusuna ise, Bakan Özlü şöyle cevap verdi:

\"Burada askeri gemileri konuşmadık. Askeri gemilerin konuşulacağı yer icra komitesi toplantısıdır. Burada daha çok sivil amaçlı, ticari gemileri konuştuk. Genel itibarıyla çok olumlu bir izlenim elde ettik. Türk gemi sanayii, geçen dönemlerde yan sanayisiyle, tersaneleriyle ciddi mesafeler katetti. İnşallah bundan sonra yeni bir hamle yapacağız.ö

Görüntü Dökümü

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-Bakanın gelişi

-Bakana hediye takdimi

-Tersanelerden detay görüntüler

-Bakanın açıklaması

(boyut:87,7 mb) (süre:2.45 dk)

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-

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8) ESKİŞEHİR\'DE 3.3\'LÜK DEPREM KORKUTTU

- ESKİŞEHİR\'de bugün öğlen meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki deprem korkuttu.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre bugün saat 12.01\'de merkez üssü Eskişehir Tepebaşı İlçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çok kısa süren deprem kent merkezinde hissedildi. Bazı vatandaşlar depremin ardından ev ve işyerlerini terk edip dışarı çıktı.

Görüntü Dökümü

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-Sokak ve caddelerden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

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9)İZMİT\'TE HIRSIZLIK YAPTILAR DÜZCE\'DE YAKALANDILAR

İZMİT\'te girdikleri evden altın zincir, gerdanlık ve bir para çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli kadın polisin takibi sonucu Düzce\'de yakalandı.

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi\'nde 21 Temmuz günü bir eve giren iki kadın evden yüklü miktarda para, altın zincir ve gerdanlık gibi ziynet eşyası çalıp kayıplara karıştı. Olayın ardından çevrede bulunan güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını inceleyen polis ekipleri 2 kadının Kayseri’den gelerek çevre illerde hırsızlık yapan S.U(19) ve S.K(19) isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Olayın ardından çevre illerde operasyon başlatan polis ekipleri iki şahsın adresini Düzce’de olduğunu belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Düzce’de yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Gözaltına alınan S.U’nun 13, S.K’nın da 24 hırsızlık suçundan kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheliler emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Hırsızların asayişten çıkartılması

-Güvenlik kamera kaydında bir binaya girmeleri

HABER:ALİŞAN KOYUNCU-KAMERA:FARUK KIYAK-İZMİT-DHA

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10)PEDALLAR TERMAL TURİZM İÇİN DÖNDÜ

DENİZLİ\'de düzenlenen 2. Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Zirvesi kapsamında travertenleriyle ünlü beyaz cennet Pamukkale ve kırmızı suyuyla bilinen Karahayıt\'ın tanıtımı için bisiklet turu yapıldı. Ekonomi Bakanlığı\'nın himayesinde yapılan zirve kapsamında 52 ülkeden gelen yaklaşık 300 kişi, Karahayıt\'ta ve Pamukkale\'de bisikletle tur atıp, tarihi ve doğal güzellikleri gördü.

Pamukkale ve Karahayıt\'ın şifalı suları ve Denizli\'de termal ile medikal alanlarda gerçekleşen tedaviler, uluslararası uzmanların katımıyla 20-24 Eylül 2017 tarihinde masaya yatırılıyor. Türkiye\'de ilk kez bir uluslararası sağlık turizm zirvesinde sağlık kentlerinin oluşturulması ve markalaşması akademik paneller ile ele alınıyor. 2. Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Zirvesi\'ne 52 ülkeden Sağlık Bakanlığı temsilcileri, doktorlar, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları, seyahat acenteleri ve sigorta firmalarından 300\'e yakın kişi Denizli\'ye geldi.

Ekonomi Bakanlığı himayesinde yapılan 2. Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Zirvesi\'ne Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Derneği (TTHTC), Denizli Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (DENTUROD) ve Pamukkale Sağlık Turizm Derneği destek veriyor. Sağlık Bakanlığı ve Kültür Turizm Bakanlıklarının da desteklediği 2. Uluslararası Termal Sağlık Turizm Zirvesi\'nin Akademik Başkanlığı\'nı ise Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü üstleniyor.

ZİRVE KAPSAMINDA BİSİKLET TURU

Zirve kapsamında Pamukkale Belediyesi tarafından Karahayıt ve Pamukkale\'de bisiklet turu yapıldı. 52 ülkeden yaklaşık 300 kişinin katıldığı bisiklet turu Karahayıt Meydanı\'ndan başladı. Bisiklete binenler, Antik Roma Hamamı, Doğa Termal, Kırmızı Su Parkı, Kent Ormanı, Nobel Tıp Merkezi, Pam Termal Otel, Polat Termal Otel, Colossae Termal Otel, Kuzey Kapı güzergahından ilerleyip, Hierapolis Antik kenti içinden geçip, Pamukkale\'ye ulaştı. Yaklaşık 300 kişi, bisikletle 5 kilometre yol yaptı.

AK Partili Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 2. Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Zirvesi\'ni, Karahayıt\'ta gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, \"52 ülkeden 300\'e yakın katılımcı ile bisiklet turu düzenledik. Bu tur kapsamında tarihi ve sıcak su kaynaklarının olduğu yerden geçtik. Katılımcılar, güzelliklerimize hayran kaldı. İlçemizdeki Karahayıt ve Pamukkale\'nin tanıtımı için bu tür organizasyonlara önem vereceğiz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bisikletlilerden görüntü,

-Kırmızı suya girmelerinden görüntü,

-Başkan Hüseyin Gürlesin\'in konuşmasından görüntü,

-Bisikletlilerin tarihi kentten geçmelerinden görüntü.

Haber-Kamera:Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)