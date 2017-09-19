DHA YURT BÜLTENİ-12

5 yaşındaki Suriyeli çocuk bıçaklanarak öldürüldü /EK

5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA 25 BIÇAK DARBESİ

Kızkalesi\'nde defalarca bıçaklanarak öldürülen 5 yaşındaki Muhammed Hacderviş\'in cenazesi otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.

Adana Adli Tıp Kurumu Morgu\'nda otopsi yapılan küçük çocuğun cansız bedeninde 25 bıçak darbesi bulunduğu öğrenildi. Otopsi işlemi sonrası cenaze, çocuğun dedesi ve kuzenine tutanakla teslim edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi\'ne ait cenaze aracına konulan minik Muhammed\'in cenazesi toprağa verilmek üzere Kızkalesi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze aracının morga girişi ve ölen çocuğun yakınlarının görüntüsü

- Ölen çocuğun dedesinden görüntü

- Cenaze aracından detay

- Morg tabelası

- Cenazenin morgdan çıkarılması

- Cenaze aracına taşınması

- Ölen çocuğun yakınlarının cenaze aracına binmesi

- Cenaze aracının gidişi

- Adli Tıp Kurumu tabelası

SÜRE:01\'10\" BOYUT:72 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:ADANA,(DHA)

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Doğalgaz boru deposunda korkutan yangın

EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde doğalgaz altyapı çalışmalarını yürüten taşeron şirketin depo olarak kullandığı çiftlikte çıkan ot yangını bahçede bulunan plastik borulara sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1.5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı İzzetiye Mahallesi\'nde meydana geldi. GAZDAŞ\'ın Keşan\'daki doğalgaz altyapı çalışmasını yürüten yüklenici firma tarafından İzzetiye Mahallesi\'nde kiralanan ve doğalgaz borularının bulunduğu çiftlikte henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede çiftliğin bahçesindeki doğalgaz boruları ile kuru otları sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinesi sevk edildi. Yangın, itfaiye ve iş makinelerinin yaklaşık 1.5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu bahçede bulunan doğalgaz borularının bir bölümü tamamen yanarken, bazıları da kısmen zarar gördü. Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Cengizhan Aktan ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürü Muharrem Özşay da olay yerine gelerek, ekiplerden bilgi aldı. Jandarma ve itfaiyenin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiyenin yangına müdahalesi

-Yanan alan genel gör.

-İş makinesinin müdahalesi

-Söndürme çalışmaları detay

-Yanan borular

-Jandarma ekiplerinin incelemesi

-Detaylar

(SÜRE: 05.45 - BOYUT: 183 MB)

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)

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Otobüs şoförü, yolcusunun hayatını kurtardı

MERSİN Büyükşehir Belediyesi\'nde ait halk otobüsü şoförü 35 yaşındaki Erol Törün, fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı.

15 Eylül\'de meydana gelen olayda, 170 nolu hatta Taşucu-Silifke-Mersin arasında sefer yapan otobüse binen tansiyon hastası 75 yaşındaki emekli öğretmen Sebat Vural, Erdemli İlçesi Kocahasanlı Mahallesi\'ne gelindiğinde aniden fenalaştı. Durumu gören şoför Törün, yolcuyu hastaneye yetiştirmek için güzergahını değiştirdi. Uysal, Sebat Vural\'ı, Erdemli Devlet Hastanesi\'ne yetiştirerek sağlık görevlilerine teslim etti. Tedavi olduktan sonra hayatını kurtaran Erol Törün\'ü ziyaret eden Sebat Vural, teşekkür etti.

İNSANLIK GÖREVİMDİ

Bir hayat kurtardığı için mutlu olduğunu ifade eden Törün de, \"Yolculardan biri fenalaştı denilince, sakinliğimi koruyarak 112\'nin aranmasını sağladım. Ama ambulansın bulunduğumuz yere zamanında yetişemeyeceğini söylediler. Ben de yolcumuzun hayatını riske atamazdım. Hiç düşünmeden güzergahımı en yakın hastaneye çevirdim. Hiçbir durakta durmadan hastaneye geçip sedye istedim. Bu benim insanlık görevimdi. Amcamız sağlıklı olduğu için çok mutluyum\"dedi.

Görüntü Dökümü

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-Şoför Erol Törün\'ün yolcu Sebat Vural ile birlikte görüntüsü

-Şoför Erol Törün\'ün araçta görüntüsü

-Şoför Erol Törün\'ün konuşması

-Sebat Vural\'ın konuşması

Güvenlik kamerası

- Aracın içindeki yolculardan görüntüler

- Yolun görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 08:21 BOYUT: 933.96 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

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Kilis\'te sahte içki operasyonu

KİLİS\'te, son 1 ay içerisinde sahte içkiden 1 kişinin ölmesi, 10 kişinin de zehirlenmesinin ardından polis tarafından düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Kilis Devlet Hastanesi\'ne, son 1 ay içerisinde başvuran ve sahte içkiden zehirlendiği saptanan 1 kişi öldü. 4 kişinin halen yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen zehirlenme olayının ardından polis, taburcu olanlar ve zehirlenenlerin yakınlarının bilgisine başvurdu. Yapılan araştırmanın ardından polis, kentte sahte içki satışı yapılan 4 adresi belirledi. Polis, bu sabah kentin farklı noktalarındaki 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda M.İ.B. isimli şüpheliyi gözaltına alan polis, işyerlerinde yaptıkları aramalarda pet şişeler içerisinde sahte alkol ile sahte alkol üretiminde ve satışında kullanıldığı değerlendirilen notlar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin sorgulanmasına başlanırken, olayla ilgili 2 kişinin ise aranmasına devam edildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kilis Devlet Hastanesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 98 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,(DHA)

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Emniyet müdürü, genelevin kapatılmasını \'The end\' yazarak duyurdu

ZONGULDAK\'ta faaliyet gösteren genelev, temizlik ve hijyen kurallarına uyulmadığı için 15 günlük geçici kapatmadan sonra şimdi tamamen kapatıldı. İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, kapatma kararının asıldığı genelevin kapısının fotoğrafını sosyal medya hesabında, \'The end\' yazarak paylaştı.

On Temmuz Mahallesi Acılık Caddesi\'nde 6 evden oluşan genelev, geçen Temmuz ayında, Zonguldak Valiliği İl Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu tarafından incelendi. Halk Sağlığı Müdürlüğü, Çevre ve Çalışan Sağlığı Şubesi, Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi ile İl Emniyet Müdürlüğü personelinden oluşan komisyon, temizlik ve hijyen konusunda yetersiz olması ve toplum sağlığını olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle genelevi 15 gün süreyle kapattı. İşetme sahibinden eksikliklerini gidermesi istendi. Komisyon üyeleri 15 günün ardından tekrar açılarak faaliyetine devam eden genelevde yeniden inceleme yaptı. İnceleme sonunda temizlik ve hijyen konusundaki eksiklikler giderilmediği gerekçesiyle genelevin tamamen kapatılmasına karar verildi.

Kapatılan genelevin kapısına, \'İl Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu Başkanlığı\'nın 7 Eylül 2017 tarih ve 31 sayılı komisyon kararı ile genelevlerin faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verilmiştir. İhlali halinde ilgililere gerekli cezai işlem yapılacaktır.\" yazısı asıldı. Zonguldak kamuoyunda sık sık tartışmalara neden olan genelev hakkında verilen kararı İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı sosyal medya hesabında duyurdu. Turanlı, Twitter hesabında kapatma kararının asıldığı işletmenin kapısının fotoğrafını \'The end\' yazarak paylaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Genelevin kapısındaki yazı

-Genelevden detaylar

-Zonguldak valiliği yazısı

-Paylaşılan tweetin fotoğrafı

-Genelevin içinden fotoğraflar

Süre: (2.15) Boyut: (72 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)

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Gazi ve şehit aileleri yemekte bir araya geldi

GAZİANTEP Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle gazi ve şehit ailelerinin buluştuğu yemek organizasyonu yapıldı.

Gaziler günü nedeniyle bir resturantta düzenlenen yemek programına, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, gazi ve şehit aileleri ile kent protokolü katıldı, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Vali Yerlikaya, peygamberlik makamından sonra en büyük makamın şehitlik daha sonra ise, gazilik olduğunu söyledi. Türk milletinin gücünü inancından aldığını ifade eden Ali Yerlikaya şunları dedi: \"Allah, din, vatan, bayrak, istiklal adına ortaya çıkıp savaşan, sınırı bekleyen bir kardeşimize cenabı Allah şehitlik nasip ediyorsa bu makamların en yücesidir. Gazilerimizde de şahadete ulaşamamanın üzüntüsü vardır. Bin yıldır yaşadığımız bu aziz vatanımızda bizim birliğimizi, istiklalimizi kasteden düşmanlarımız var. Bu kıymetli aziz vatanda bu coğrafyada yaşamanın da bir bedeli var. Biz en büyük gücümüzü inancımızdan alıyoruz. En büyük zenginliğimiz bu. Biz sizlere minnettarız. Şehit yakınlarının ve siz gazilerimizin dillerinden dökülen dualara aziz milletimizin her zaman ihtiyacı var.\" Fatma Şahin ise, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'e 96 yıl önce gazilik unvanının verilmesinin yıl dönümü olan günü Gazi şehirde, gazilerle kutlamanın sevincini ve onurunu yaşadıklarını dile getirdi. Vatan için canını ortaya koyan şehit ve gazileri minnetle andıklarını ifade eden Şahin, \" \'Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim\' diyerek vatan için, ezan için, Türk milletinin istiklali ve istikbali için tarih boyunca mücadele eden şehit ve gazileri minnetle anıyoruz. Bu duygu o kadar önemli ve kıymetli ki bütün hesapları bozar. Bu duyguyu hesaplayamadıkları için, bizim birbirimize, ezanımıza, toprağımıza, vatanımıza olan aşkımızı bir türlü hesaplayamadıkları için her seferinde hesaplarının bozulduğuna şahit olduk, yakın tarihte de şahit olduk. O yüzden sizler bizim için çok önemlisiniz\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Fatma Şahin\'in konuşması

- Ali Yerlikaya\'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 99 MB

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP,(DHA)

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Eşinden kalan otomobili Kızılay\'a bağışladı

ZONGULDAK\'ın Kilimli İlçesi\'nde 83 yaşındaki Emine Kardaş, 16 yıl önce ölen eşi Sami Kardaş\'dan kalan 1979 model otomobili, Türk Kızılayı\'na bağışladı. Kızılay Şube Başkanı Nihat Aygün, otomobili satarak elde edilen geliri bağış olarak alacaklarını söyledi.

Uzun yıllar önce Zonguldak\'tan çalışmak için Almanya\'ya giden Sami Kardaş, 16 yıl önce yakalandığı hastalığa yenilerek öldü. Yılın bir yarısını Almanya, diğer yarısını memleketi Kilimli\'ye bağlı Göbü Köyü\'nde geçiren 4 çocuk ve 15 torun sahibi Emine Kardaş, eşinin 37 yıl önce Almanya\'da çalışırken alıp getirdiği 1979 model Ford Taunus marka otomobili satmaya kıyamadı. Köyde evin garajında duran otomobil, uzun yıllardır kullanılmadı. Emine Kardaş, garajda toz içinde kalan ve bakımsızlığından çalışmayan otomobili Türk Kızılayı\'na bağışlamaya karar verdi. Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Nihat Aygün, Kardaş\'ın köyüne giderek teslim aldığı otomobili çekiciye yükletip götürdü.

\'BİRİNDE GÖRÜRSEM KÖTÜ OLURUM\'

Emine Kardaş, eşinden kalan son hatıra olan otomobile yıllarca gözü gibi baktığını söyledi. Aracın garajda çürüdüğünü görünce de satmak yerine Kızılay\'a bağışlamaya karar verdiğini ifade eden Kardaş şöyle dedi: \"Eşim arabasını çok seviyordu. Araba 16 yıldır burada garajda duruyordu. Rahmetli olduktan sonra ben de ondan kalan aracı Kızılay’a niyet ettim. Aracı benden çok kişi istedi ama ben vermek istemedim. Çünkü aracı birinde görürsem kötü olurum diye Kızılay’a bağışlamaya karar verdim. Allah’ım herkese nasip etsin. Evlatlarım da vermemi kabul etti. Allah kabul etsin.\"

\'50-60 AİLEYİ SEVİNDİRECEĞİZ\'

Aygün ise otomobili satarak gelirini bağış olarak kabul edeceklerini söyledi. Emine Kardaş\'ın yaptığı iyiliği hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade eden Aygün, \"Hacı amcamız 16 yıl önce rahmetli olmuş bu araba burada kapalı yerde duruyordu. Teyzemiz arabayı \'yadigâr\' diye seviyordu. Araba aşağı yukarı 40 yaşına gelmiş ama garajda beklediği için hiçbir yerine bir şey olmamış. Biz bu arabayı teyzemden alıp satışını yapacağız ve sonra yardımlarımızı yapacağız. Arabanın maddi değeri değil manevi değeri çok fazla. Bu bağışla en az 50- 60 aileyi sevindireceğiz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Emine Kardaş ile röp.

-Nihat Aygün ile röp.

-Emine Kardaş\'tan detaylar

-Otomobilden görüntü



Süre: (6.42) Boyut: (214 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/KİLİMLİ(Zonguldak),(DHA)