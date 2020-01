DHA YURT BÜLTENİ-12

1)BAKAN ZEYBEKCİ, \"BÜYÜMEDE DÜNYADA 1 NUMARA OLACAĞIZ\"

DENİZLİ\'de, AK Parti Serinhisar İlçe Başkanlığı\'nın Kongresi\'nde konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, IMF\'nin son raporuna göre satım alma paritesinde Türkiye\'nin dünyanın 13. büyük ekonomisi olduğunu belirtti. Bakan Zeybekci, büyümede ülkenin dünyada üçüncü sırada olduğunu; Temmuz, Ağustos ve Eylül\'ün içinde olduğu 3. çeyrek büyümesiyle dünyada 1 numara olacağını, yıl sonu itibariyle ise dünyada muhtemelen ikinci sıraya yerleşeceğini söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Serinhisar İlçe Başkanlığı\'nın İmam Hatip Ortaokulu\'nda yapılan kongresine katıldı. Kongreye Bakan Zeybekci\'nin yanı sıra AK Parti Denizli milletvekilleri Sema Ramazanoğlu, Şahin Tin ve Cahit Özkan, İl Başkanı Necip Filiz, Serinhisar Belediye Başkanı Mehmet Kobaş ve partililer de yer aldı. Bakan Zeybekci, ülkenin artık eski Türkiye olmadığını, Avrupa\'nın 6. büyük ekonomisi haline geldiğini, el açan ülke değil, büyüme rekorlarında dünyada üçüncü sıraya gelen bir ülke olduğunu, Türkiye\'nin artık kontrol edilemez bir büyümeye sahip olan bir ülke olduğunu söyledi.

\"BÜYÜMEYLE DÜNYADA 1 NUMARA OLACAĞIZ\"

IMF\'nin son raporuna göre satım alma paritesinde Türkiye\'nin dünyanın 13. büyük ekonomisi olduğunu belirten Zeybekci, \"Artık bir zamanlar gibi IMF\'ye, Dünya Bankası\'na el açan, onlardan emir alan değil, tüm borçlarını ödemiş bir ülke var. Büyüme rekorlarında dünyada şu an 3. sıradayız. Bu 3. çeyrek yani Temmuz, Ağustos ve Eylül\'ün içinde olduğu 3. çeyrek büyümesiyle dünyada 1 numara olacağız. Yıl sonu itibariyle ortalama dünyada muhtemelen ikinci olacağız. Geçen yılki ihanete rağmen, güneyimizdeki Irak ve Suriye\'den Türkiye\'yi sarmalamalarına rağmen, Avrupa\'da Türkiye\'yi seni şuraya sokmayacağız, şuraya almayacağız demelerine rağmen! Türkiye, dünyanın ilk 10, Avrupa\'nın ilk 3 ülkesinden biri olacak\" dedi.

\"ALMANYA\'NIN SEÇİMDEN SONRA AKLI BAŞINA GELECEKTİR\"

Almanya\'nın seçimlerinden sonra ayaklarının yere değeceğini ifade eden Bakan Zeybekci, \"Varsın Almanya başka şey desin. Türkiye\'nin AB\'ye girmesiyle ilgili, Gümrük Birliği\'nin güncellenmesiyle ilgili \'biz istemiyoruz\' diyorlar. İstemeyebilirsin, 28 oyun içerisinde 1 oyun var. Ama arkasında AB\'nin diğer ülkelerinden Almanya\'nın bu yaklaşımlarına sıcak bakmadıklarına, aynı fikirde olmadıklarını gümbür gümbür hepsi söyledi. 24 Eylül seçimleri geçsin, Almanya\'nın da ayakları yere değecektir. Aklı başına gelecektir. Oradaki eminin Türk kardeşlerimiz de Almanya\'nın ayaklarının yer değmesine destek olacaklardır\" diye konuştu.

\"DAĞA ÇIKANLARIN İSTER SİLAHLI, İSTER SİLAHSIZ BELASINI VERECEĞİZ\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu da silahlı insansız hava araçları (SİHA) konusunda eleştiren Zeybekci, \"SİHA ve İHA\'ları yüzde 100 Türk malı olarak yapıyoruz. Ve soysuzun tepesine ansızın vuruyoruz. CHP Genel Başkanı Allah seni ıslah etsin, bu millet senin müstahakını versin. Dağa çıkanların ister silahlı, ister silahsız belasını vereceğiz. Bu ülkeye saldıran soysuzlara, bu ülkede bir zamanlar bırak silahlı insansız hava aracını, insansız hava aracını Türkiye\'ye lütfederlerdi. Türkiye\'ye verirlerdi, ama bilgileri önce başka ülkelere verirlerdi. Başka ülkeler o bilgilerden işine gelenleri bize verirdi. Bazıları da kazara terör örgütüne giderdi. Şimdi hem insansız silahsız, hem de insansız silahlısını yüzde 100 Türk malı olarak yapıyoruz\" dedi.

\"FİTNECİNİN BAŞI EZİLECEK\"

Bakan Zeybekci, parti içinde tartışmalara neden olanlara da seslenerek, \"Bizim kendi içimizde hiçbir arızamız olmayacak. İlgili ilgisiz bütün arkadaşlarımıza son defa söylüyorum. Fitnecinin başı ezilecek. İkilik çıkaranın başı ezilecek. Bunu cezalandırma anlamında değil, dışlanma ve uzaklaştırma anlamında söylüyorum. Aramızdan dışlanacak, uzaklaştıracağız. Sen git başka yerlerde krallık kur. Aramızdan uzaklaş sen. Yüzüne de söylenecek. Direk söylenecek\" diye konuştu. Bakan Zeybekci, kongrenin ardından bir süre önce Serinhisar İlçesi\'ndeki selde evi zarar gören işitme engelli Ayşeana Tahmaz\'ın evine ziyarete gitti. Evde inceleme yapan Zeybekci, selde zarar gören eski evin yerine ailenin isteğine göre yeni bir ev yapılacağını söyledi. İşitme engelli Ayşeana Tahmaz ile işaret diliyle konuşmaya çalışan Zeybekci, ailenin geçici olarak başka bir eve yerleştirildiğini de söyledi. Öte yandan; Bakan Zeybekci kongrede konuşurken, arkasında duvara asılı duran Başbakan Binali Yıldırım\'ın posteri, yapıştığı yerden ayrıldı. Bakan Zeybekci konuşmasına bir süre ara verdi. Partiler afişi tekrar yapıştırdı.

2)KAPIKULE\'DE 18 KİLOMETRE TIR KUYRUĞU

EDİRNE\'de Avrupa ülkelerine ihraç yüük taşıyan TIR\'lar Kapıkule Sınır Kapısı\'nda 18, Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda ise 10 kilometre kuyruk oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kuyruğun Bulgaristan tarafından kaynaklandığını söyledi. Türkiye\'nin çeşitli bölgelerinden aldıkları ihraç yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için Bulgaristan\'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı\'na gelen TIR\'lar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kapıkule Sınır Kapısı\'nda 18, Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda 10 kilometre oluşan TIR kuyruğunda sürücüler saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, TIR geçişlerinde Türk gümrük kapılarında her hangi bir sorun olmadığını, sorunun Bulgaristan tarafının yavaş alım yapmasından kaynaklandığını söyledi. Almanya\'ya gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı\'nda 2 gündür beklediğini söyleyen TIR sürücü Ali Erarslan, \"Sınırda beklemek artık bizim kaderimiz. Türk tarafı bizde sorun yok diyor. Hep aynı mazeret duymaktan bıktık. Artık yeter, bu sorun Bulgar ya da Türk tarafında bir çare bulsunlar\" dedi. Sürücülerden Miraç Çakır, kuyrukta beklemekten aracının arıza yaptığını ifade ederek, \"Aküm bitti. Aracım şu an çalışmıyor, firmayı aradım firma akü gönderecek. Burada bu rezeliği çekiyoruz. Gece soğuk oluyor, aracı çalıştırıyoruz. Gündüz dolabı çalıştırıyoruz, akü dayanmıyor. Burada her şey dert, keder\" dedi.

3)NARKOTİK POLİSİNDEN METRUK EVLERE BASKIN

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği polisleri, Battalgazi mahallesindeki metruk binalarda arama yaptı. Tespit edilen uyuşturucu satıcıları gözaltına alındı. Uyuşturucu kullanıcılarına ise işlem yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik Merkez Melikgazi İlçesine bağlı Battalgazi Mahallesinde yer alan metruk binalarda arama yaptı. Çok sayıda polisin katıldığı aramada polis ekipleri metruk binaların içinde uyuşturucu, alkol içtikleri tespit edilen gençlerin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu satıcıları gözaltına alınırken, kullanıcılarına ise işlem yapıldı.

4)MERKEZE ALINAN ESKİ BURDUR VALİSİ KÜRKLÜ FETÖ\'DEN AÇIĞA ALINDI

GEÇEN yıl merkeze alınan Burdur eski Valisi Hasan Kürklü, İçişleri Bakanlığı\'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı. Burdur Valiliği\'nde 2014- 16 yılları arasında görev yaptıktan sonra 2016 yılındaki kararnameyle Merkez Valiliği görevine atanan Hasan Kürklü, İçişleri Bakanlığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı. İstanbul\'da oturan Hasan Kürklü\'nün dün açığa alındığı belirtildi.



5)İŞ MAKİNESİ KAZDIĞI KANALA DÜŞTÜ

ANTALYA\'da, drenaj çalışması sırasında göçük meydana gelmesi nedeniyle iş makinesi kanala düştü. Kepçe operatörü 35 yaşındaki Ali Emre kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi Avni Tolunay Caddesi\'nde meydana geldi. Drenaj çalışması için kazı yapan Ali Emre\'nin kullandığı kepçe, göçük nedeniyle kanala düştü. Yan şekilde kanala düşen kepçedeki operatör, çalışma arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Kazandan yara almadan kurtulan Ali Emre, çağrılan ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Emre, tedbiren gözetim altında tutulacak.

Çalışmaları yürüten inşaat mühendisi Halil Argun Sarıgün, \"Aynı hat içinde eski yağmur suyu hattı var. Ayrıca sol tarafında çalışan içme suyu şebekemiz var. Üstü tamamen sıfır kumla kaplı. Zemin sağlam değil. Bunun farkındayız ancak çalışmayı da yapmak zorundayız. Tüm önlemleri almamıza rağmen çökme meydana geldi. Kabin korumalı olduğu için arkadaşız burnu bile kanamadan kurtuldu\" dedi.

