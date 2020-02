DHA YURT BÜLTENİ-11

Samsun Ticaret Borsası Başkanının oğluna, restoran çıkışı silahlı saldırı

1)4 ŞÜPHELİ YAKALANDI, OLAY ANI KAMERADA

SAMSUN’da Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır’ın oğlu Semih Çakır (33), iş görüşmesi için gittiği restoran çıkışında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, dün gece yarısı merkez Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi\'nde meydana geldi. İş görüşmesi için ilçe sahilinde restorana giden Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır’ın oğlu Semih Çakır, mekandan ayrıldığı sırada kimliği belirlenemeyen 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganların ateşlediği silahtan çıkan mermillerin, karın boşluğu ve sağ bacağına isabet etmesiyle yaralanan Çakır, ihbarla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Silahlı saldırganların, olaydan kısa bir süre önce çevedeki iş yerine ait güvenlik kameralarının açıları hakkında keşif yaptığı öne sürülürken, polis ekipleri de olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Uğradığı saldırıda yaralanan Semih Çakır, hastanede ameliyata alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI, OLAY ANI KAMERADA

Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır\'ın oğlu Semih Çakır\'ın iş görüşmesi için gittiği restorandan ayrıldığı sırada silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili aranan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Polis ekipleri, Olayın ardından kaçtıkları belirlenen İlker B., Sefa S., Emirhan Ö., ve Basri Ç.\'yi gözlatına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bu arda, silahlı saldırının gerçekleştiği anlar da, restorana ait güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

----------------

- Silahlı saldırı sonrası Çakır\'ın yere yığılışı

- Saldırganlardan birinin emniyete getirilişi

- Emniyetten detaylar

(SÜRE: 1.09 Dk) (BOYUT:128 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)

=====================================================

2)KANSER OLDUĞUNU ASKERDE ÖĞRENİP 10 AY SONRA ÖLEN EMRECAN, TRABZON\'DA DEFNEDİLDİ

ANKARA\'da askerliğini yaparken, terhisine 20 gün kala, baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kan kanseri olduğunu öğrenen ve 10 aydır tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Emrecan Boğuşlu (21), memleketi Trabzon\'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Trabzon\'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi\'nde oturan Emrecan Boğuşlu, geçen yılın Ocak ayında vatani görevini yapmak üzere askere gitti. Boğuşlu, Ankara Destek Kıtaları Grup Komutanlığı\'nda askerlik yaparken, terhisine 20 gün kala, baş ağrısı şikayetiyle revire başvurdu. Burada muayene edildikten sonra Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi\'ne (GATA) sevk edilen Boğuşlu\'ya, kan kanseri teşhisi koyuldu. GATA\'da şubat ayından beri tedavi gören Emrecan Boğuşlu, dün yaşamını yitirdi.

Emrecan Boğuşlu için memleketi Trabzon\'da cenaze töreni düzenlendi. Sarıtaş Mahallesi\'ndeki cenazeye Boğuşlu ailesinin yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Şen, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve askerler ile çok sayıda kent sakini katıldı. Cenazede Boğuşlu\'nun tabutuna sarılan ailesi ve yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

\'YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI\'

Cenazede taziyeleri kabul eden Emrecan\'ın amcası Halil Boğuşlu, yeğenin ölümüyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, \"Hastanede yapılan kontrollerin ardından kan kanseri teşhisi koyuldu sonrasında Ankara\'da, GATA\'da tedavileri devam etti. Tüm masraflarını da devlet karşıladı. Burada ilik nakli yapıldı. Bu nakilden bir sıkıntı çıkmadı; ama 12- 13 gün önce yoğun bakıma kaldırıldı. Burada tedavilere cevap vermedi ve maalesef takdir-i ilahi böyleymiş, vefat etti\" dedi.

10 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜ KUTLANMIŞ

Emrecan Boğuşlu\'nun dayısı Abdurrahim Şalcı ise \"İyi ve sevdiğimiz bir çocuktu. 10 gün önce doğum günü vardı. Çok şeyleri atlattı; ama sonunda yaşatamadık ve vefat etti\" diye konuştu.

Emrecan Boğuşlu\'nun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Sarıtaş Mahallesi\'ndeki aile mezarlığına götürülüp, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Cenazeden görüntüler

-Cenaze namazının kılınışı

-Cenaze evinden detaylar

-Röportajlar

–Detaylar

HABER: Selçuk BAŞAR KAMERA: Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

======================================================

HDP\'Lİ BULDAN: DEMİRTAŞ\'IN ŞU AN BİLE CEZAEVİNDE TUTULMASI HUKUKSUZLUK

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi\'nin (AİHM) cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş hakkındaki kararına ilişkin \"Kararın hükümet tarafından yok sayılması, görmezden gelinmesi, kabul edilebilir bir durum değildir. Sayın Demirtaş\'ın şu an bile cezaevinde tutulması yeni bir hukuksuzluktur. Hiç kimsenin yargıya müdahale etme hakkı yoktur\" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Diyarbakır\'da Demokratik Toplum Kongresi\'ni (DTK) ziyaret etti. Buldan, burada AİHM\'in, Edirne F Tipi Cezaevi\'nde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş\'ın tutukluluğunun sonlandırılmasına yönelik kararını değerlendirdi. Yargı bağımsızlığı vurgusu yapan Buldan, \"AİHM\'in verdiği Demirtaş kararının hükümet tarafından yok sayılması, görmezden gelinmesi, kabul edilebilir bir durum değildir. Sayın Demirtaş\'ın şu an bile cezaevinde tutulması yeni bir hukuksuzluktur. Hiç kimsenin yargıya müdahale etme hakkı yoktur. Karar kendileriyle ilgili olunca hoş, bizimle ilgili olunca boş. Hani yargı bağımsız ve tarafsızdı? Yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu ifade edenler, bugün bizim arkadaşlarımızla ilgili kararları tanımayan, görmeyen, duymayan bir noktadalar. Kendileri, AİHM\'e başvururken, kendileriyle ilgili lehte kararlar çıktığında bunları hoş; bizim arkadaşlarımızla ilgili karar çıktığında boş görmektedirler\" diye konuştu.

\'GEREKEN ADIMLAR BİR AN ÖNCE ATILMALI\'

AİHM\'in Demirtaş kararının, tutuklu seçilmişler için emsal olduğunu savunan Buldan, \"Bu çifte standardın ve bu hukuksuzluğun bir an önce son bulması gerekir. Adalet, hukuk bir gün AK Parti\'ye de lazım olacak. Herkes elini yargının üzerinden çekmeli. Başta Selahattin Demirtaş olmak üzere siyasetçilerin serbest bırakılması gerekiyor. Bu karar emsal teşkil ettiğinden tüm tutuklu seçilmişlerimizin de serbest bırakılması gerekir. Tüm bu hukuksuzlukların Türkiye\'ye hiçbir faydası yok. Türkiye\'nin demokrasisi açısından yeni gelişmeler olmalı, gereken adımlar bir an önce atılmalıdır. Hukuki ve siyasi olarak girişimlerimiz devam edecek. Bir an önce yerel mahkemenin bu başvuruyu kabul etmesi en doğru yol. Fakat yerel mahkemeler aksi yönde bir kararda ısrar ederse ulusal ve uluslararası alanda hukuk yollarını zorlayacağız. Fakat hiç bunlara gerek kalmadan, bir kriz yaratılmadan yerel mahkemenin bu kararı dikkate alması gerektiğini söylüyoruz\" dedi.

\'GÜÇ BİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR\'

Pervin Buldan, 31 Mart 2019\'da yapılacak yerel seçimle ilgili de açıklamalarda bulunarak, \"Biz herhangi bir parti ile merkezi anlamda herhangi bir görüşme yapmadık. İl düzeylerinde farklı temasların yaşandığını ve diyalogların olduğunu biliyoruz. Büyükşehirlerde bir güç birliğine ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Halkımız tarafından AK Parti\'nin geriletilmesi açısından birçok ilde güç birlikleri yapmamız talep ediliyor; ancak kesinleşmiş herhangi bir şey yok. Önümüzdeki günlerde bu tür temaslar olursa adaylar üzerinde ortaklaşma olursa bunu kamuoyu ile paylaşırız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Ziyaretten görüntü

-Buldan\'ın açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÜN - DİYARBAKIR - DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 576 MB

===============================================

MOTOSİKLETİN, İKİ KADINA ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

SİVAS\'ta motosiklet sürücüsünün iki kadına çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün Halit Rıfat Paşa Caddesinde meydana geldi. Yan yoldan, ana caddeye giren motosiklet sürücüsü bir anda kaldırımdan karşıya geçen 2 kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 kadın ve motosiklet sürücüsü yere düştü. Kazada motosiklet sürücüsü ve kadınlar hafif yaralandı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza görüntüleri

Haber:SİVAS, (DHA)

======================================================

ZİHNİOĞLU: DOĞRU HAZIRLIK BAŞARIYA GÖTÜRÜR

Enflasyonla mücadele programına ilk destek veren firmalardan olan Boyner, 5 mağazayla hizmet verdiği Bursa’da basın mensuplarıyla buluştu. Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Zihnioğlu, \"Türkiye\'deki ekonomik gelişmeler her yıl değişik sebeplerden dolayı dalgalanmalar gösterebilir. Önemli olan bunlara özel hazırlanmanız, fırsatlar sunmanız ve bunlara göre çalışmalar yapmanızdır. Yıl içerisindeki büyümelerimiz yine yaptığımız çalışmalarla, müşteriye özel fırsatlarla, kampanyalarla enflasyonun üzerinde büyüme rakamları içeriyor\" dedi.

Boyner Büyük Mağazacılık Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Zihnioğlu, Marka Yönetimi ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Burcu Körpeağaç ve Satış Direktörü Kerem Ak, Sur Yapı Marka AVM\'de ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi. \'Çılgın Kelebek\' kampanyasının getirmiş olduğu alışveriş çılgınlığının perakende sektöründe büyük ses getirdiğini belirten Büyük Mağazacılık Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Zihnioğlu, aynı sesi \'Şahane Cuma\' kampanyasıyla da getireceklerini vurguladı. Yapılan her kampanyadan her seferinde 4 milyon civarında müşterinin faydalandığını belirten Zihnioğlu, müşterilerin ilgiyle takip ettiği bu kampanyaların devam edeceğini belirtti.

FIRSATLAR DEVAM EDECEK

Boyner\'in enflasyonla mücadele programına ilk destek veren firmalardan biri olduğunu hatırlatan Hakan Zihnioğlu, 2018 yılı itibariyle 120 milyon ziyaretçiye ulaştıklarını kaydetti. 40 milyondan fazla ürün satışı gerçekleştirdiklerini belirten Zihnioğlu, \"En güzel örneklerden bir tanesini geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdik. 9-10-11 Kasım tarihleri arasında \'Çılgın Kelebek\' kampanyamızla 4 milyondan fazla üründe yüzde 50 ve üzeri indirimler sağladığımız bir dönem gerçekleştirdik. Kampanya tarihlerinde geçen seneye göre ciroda yüzde 47 büyüme gerçekleştirdik.Ekonomiye can vermek, ekonominin ritmini çok daha hızlı attırmak için hazırlıklar yapmanız, müşteriyi kampanyalara ve fırsatlara davet etmeniz gerekiyor\" dedi.

Yaşanan ekonomik dalgalanmalara karşı tedbir alarak, müşteri odaklı kampanyaların sürekli olarak yenilenmesi gerektiğini belirten Hakan Zihnioğlu, \"Türkiye\'deki ekonomik gelişmeler her yıl değişik sebeplerden dolayı dalgalanmalar gösterebilir. Önemli olan bunlara özel hazırlanmanız, fırsatlar sunmanız ve bunlara göre çalışmalar yapmanızdır. Geçtiğimiz hafta yaptığımız çok özel bir kampanya döneminde yüzde 47 büyüdüğümüzden bahsettim. Yıl içerisindeki büyümelerimizyine yaptığımız çalışmalarla, müşteriye özel fırsatlarla, kampanyalarla enflasyonun üzerinde büyüme rakamları içeriyor. Ekonomik dalgalanmaların ritmi ne olursa olsun, mağazaların, perakendenin o hızlı atan ritmi bir çıkış yolu mutlaka buluyor. Tüketiciye bazen ertelemiş olduğu alışveriş kararlarını teşvik etmek için fırsatlar sunmanız bir çözüm oluyor. Bazen de tüketicinin o ihtiyacı gerçekten hissetmesi gerekiyor\" diye konuştu.

2018 yılı boyunca bütün işlerimizi Türk Milli Takımlar Koçu Çetin Yılmaz\'dan öğrendikleri bir motto ile sürdürdüklerini belirten Zihnioğlu, \"Ön hazırlık her şeyin başı. Ticarette ön hazırlığı, müşterinin ihtiyaçlarının ne olduğunu bilip doğru yaparsanız, ekonomik olarak büyüme gerçekleştirmeniz çok mümkün. 40 milyondan fazla ürün sattık. 120 milyondan fazla ziyaretçi aldık. Ekonomi yaptığınız kampanyaların ritmiyle, tüketiciye sunduğunuz fırsatlarla, önerilerle ciddi anlamda hareketleniyor. Grubumuzun markalarından alışveriş uygulaması Hopi\'yle birçok işte ortak kampanyalar düzenledik. Bunlarda tüketicinin alışkanlıklarına, seçimlerine dönük kişiye özel fırsatları içerdi. 2019 yılında da bu fırsatlar devam edecek\" dedi.

KAMPANYANIN HEDEFİ 4 MİLYON TÜKETİCİ

Yarın itibariyle başlayacak olan \'Şahane Cuma\' kampanyasının detayları hakkında bilgiler aktaran Zihnioğlu, \"Yaklaşık 4 milyon üründe tüketiciye fırsatlar sunuyor olacağız. Bunların içerisinde indirimler var, çoklu alımda fırsatlar var. Hatta bazı kategorilerde yurt dışındaki fiyatlardan, gümrüksüz mağazalardaki fiyatlardan çok daha cazip fırsatlara tekliflerimiz olacak. Ciddi bir müşteri akımı bekliyoruz. Cuma, Cumartesi ve Pazar Türkiye perakende piyasası \'Şahane hafta sonu\' sloganlarıyla alışverişe dönecek\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Ropörtaj

-Kahvaltıdan detaylar

-Mağazadan detaylar

Süre: 04:54 sn Boyut: 575.748 mb

Haber: Cansel Oruç/ Kamera: Muammer İRTEM/ BURSA (DHA)