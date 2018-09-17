DHA YURT BÜLTENİ-11

AB Büyükelçisi Berger: Erasmus\'un bütçesini artırdık (EK)

1)BÜYÜKELÇİYE DENİZLİ’Yİ TANITTILAR

Pamukkale Üniversitesi’nde düzenlenen toplantının ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Osman Zolan’ı ziyaret eden AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, kentteki yatırımlar hakkında bilgi aldı. Başkan Osman Zolan Denizli\'de tekstil başta olmak üzere sanayi yatırımlarının büyük önem taşıdığını anlattı. Kentin büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve sürekli ürettiğini belirten Zolan, \"Denizli sanayi şehri özelliğinin yanında turizmde de büyük bir potansiyele sahip. Başta Pamukkale olmak üzere antik kentleri, el sanatları ve jeotermal kaynaklarımız ile yılda 2 milyon turisti ağırlıyoruz. Denizli bir tarım şehri olarak da birçok üründe ev sahipliği yapıyor. Tarımda da Türkiye\'nin ilk 3 ya da 4 şehrinden biriyiz\" diye konuştu. Yaklaşık 1 milyon nüfusa sahip Denizli’de kişi başına düşen yeşil alan miktarının 14 metrekare olduğunu ifade eden Zolan, alt yapının baştan aşağı yenilenerek spor ve sosyal alanlarıyla birçok yatırıma ev sahipliği yaptığını söyledi. Denizli’nin ülke genelindeki 30 büyük şehirden biri olarak 19 ilçeye sahip olduğunu vurgulayan Zolan, \"Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan ilk 8 ilden biriyiz. Bu yönleriyle Avrupa Birliği ile sürekli temas halindeyiz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak Avrupa Birliği fonlarından yararlandık. Birçok projeyi hayata geçirdik. Avrupa girişimciliği teşvik ödülü alan projelerimiz bulunmakta\" dedi.

AB’DEN TEKSTİLE DESTEK

İki gündür Denizli’de bulunduğunu ve sanayiden turizme ve arkeolojik alanlara kadar farklı sektörlerin kombinasyonlarını gördüğünü anlatan Büyükelçi Christian Berger, AB destekli projelerin çeşitli alanlarda kümelenmiş olduğunu söyledi. Bu alanlardan birinin de eğitim olduğunu vurgulayan Berger, \"Erasmus projesi aracılığıyla okullarda projeleri destekliyoruz. Bunların dışında tekstil projelerini de destekliyoruz. Çok yakın bir zamanda başlayacak olan yeni proje ile tekstil sanayinin rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Denizli\'de işsizlik oranı düşük ama özellikle dezavantajlı grupların istihdama katılmasını amaçlayan projeler var\" diye konuştu.

Büyükelçi Christian Berger, ziyaretin ardından Delikliçınar Meydanı’na giderek eşi Marilena Georgiadou Berger ile birlikte Denizli’nin ünlü horoz heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

PROJELERİ İNCELEDİ

Berger daha sonra Denizli Valiliği’ni ziyaret etti. Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli’nin İzmir’den sonra ikinci büyük şehri olduğunu hatırlatarak kentin sahip olduğu özellikler hakkında bilgi verdi. Karahan şunları söyledi:

\"Denizli’nin sadece horozu meşhur değil. Ev tekstilinde de çok iyiyiz. Mermerde son yıllarda gelişim gösterdik. Tarımda öncüyüz fındık ve çay hariç 160 civarında ürün yetişiyor. Eskiden beri ticarette ve ihracatta ileri seviyeye gelmişiz. Ticaret bizim genetiğimizde var. Antik şehirlerimiz kültürel birikime sahip. Kazı çalışmaları devam etse de bugüne kadar korundu. 19 antik kentimiz var. Sadece 5,6 tanesi ortaya çıktı.\"

Büyükelçi Berger daha sonra Valililik binasında düzenlenen, Denizli Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na ait AB Projeleri konulu sergiyi gezdi. Standları gezen Berger desteklenen projeler hakkında bilgi aldı.

Görüntü Dökümü:

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- Büyükelçi Christian Berger’in belediyeyi ziyaretinden görüntü,

-Belediye Başkanı Osman Zolan’ın konuşmasından görüntü,

-Denizli Valisi Hasan Karahan’ın konuşmasından görüntü,

- Büyükelçi Christian Berger’in konuşmasından görüntü,

-Serginin gezilmesinden görüntü.

Haber: Nevra UÇKAÇ – Kamera: Tekin GÜRBULAK / DENİZLİ, (DHA)

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2)SERVİSİ KAÇIRINCA POLİS EVİNE BIRAKTI

DÜZCE\'de, Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Nurettin Yağız Maradit okul servisini kaçırınca, polis öğrenciye yardımcı olarak evine bıraktı.Mustafa Kemal Ortaokulu 8\'ncı sınıf öğrencisi Nurettin Yağız Maradit, okulun ilk gününde servis sürücüsü ile sağlıklı irtibat kuramadığı için servisi kaçırdı. Nurettin Yağız Maradit okul önünde denetim yapan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinden servis sürücüsünü aramak için telefon istedi. Polis, servis sürücüsüne ulaşamayınca, Trafik Şube Müdürü İsmail Caran\'a, \"Mustafa Kemal Ortaokulu önünde okulun ilk günü olması sebebiyle okul servisini kaçıran öğrenciyi ikametine bırakmak için Kalıcı Konutlar bölgesine geçmek istiyoruz.\" diye anons yaptı. İsmail Caran ise polis ekibine öğrencinin evine bırakabileceğini, ancak bundan sonra ki süreçte yapılacak denetimlerde hem servis sürücülerinin hem de öğrencilerin uyarılmasını, servis sürücülerinin ise taşıdıkları öğrencilere dikkat etmeleri uyarısı yapılmasını istedi. Polis ekibi daha sonra öğrenciyi evine bıraktı.

Nurettin Yağız Maradit polislere teşekkür ederek, \"Servis şoförünü aradım. Kendisi bana okula doğru gelmemi söyledi. Ancak okulun önünde yoktu ben gittiğim zaman. Beni beklemeden gitmiş. Bende orada denetim yapan polis ağabeylerden telefon istedim. Sonra sağolsunlar polis ağabeyler beni evime bırakmak için arabalarına aldı. Bu durumda çok öğrenci arkadaşımız var. Onlar için de bu tip uyarılar ve uygulamalar iyi olacaktır.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Polis arabasının görüntüsü

Polis ekiplerinin Trafik Şube Müdürü ile telsiz diyaloglarının görüntüsü

Öğrenci ile röportaj

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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3)KIRIKKALE’DE İLK DERS ZİLİNİ VALİ VE PROTOKOL ÇALDI

KIRIKKALE’de 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı Vali M. İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve diğer protokol üyelerinin ders zili çalmasıyla başladı. Kırıkkale Atatürk Ortaokulu düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Törende Vali Haktankaçmaz ve Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi birer konuşma yaptı. Ardından Vali Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Saygılı ve Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi ve diğer protokol üyeleri ellerindeki zilleri çalarak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ilk dersini başlattılar. Daha sonra okul bahçesindeki okuma köşesinin açılışını gerçekleştiren Vali ve diğer protokol üyeleri, veliler ve öğrenciler ile birlikte kitap okuma etkinliğine katıldı.

Görüntü Dökümü:

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Vali Haktankaçmaz ın konuşması

Vali beraberindeki protokol üyelerinin uçan balonlarla birlikte yeni eğitim ve öğretim yılı zilini çalmaları

Okuma bahçesinin açılışı

Sınıfları ziyaret

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)-

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4)MİDYAT\'TA 5 ETNİK GRUBUN OYNADIĞI TAKIMIN ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINA 6 ÜLKEDEN KATILIM

MARDİN\'in Midyat ilçesinde, Türk, Kürt, Arap, Süryani ve Mihallemiler\'i bünyesinde bulunduran ve Mardin 2\'nci Amatör Ligi\'nde geçen sezon şampiyon olan Midyat Turabdinspor Futbol Takımı\'nın şampiyonluk kutlaması için 6 ülkeden yüzlerce Süryani Midyat\'a gelerek kutlamalara katıldı.Midyat ilçesinde Süryaniler tarafından kurulan ve aralarında Türk, Kürt, Süryani, Arap ve Mıhallemiler\'in oynadığı Midyat Turabdinspor Futbol Takımı, Mardin 2\'inci Amatör Ligi\'nin 2017-2018 sezonunda aldığı şampiyonluk kutlamasını bir otelde drüzenlenen eğlence ile kutladı. Kutlama gecesine, ilçede yaşayan Türk, Kürt, Süryani, Arap ve Mıhallemiler\'in yanı sıra Almanya, İsveç, İsviçre, Hollanda, Belçika ve Danimarka\'dan da yaşayan yüzlerce Süryani katıldı. Şampiyonluk kutlama gecesi, takım oyuncularının platforma çıkması ile başlarken, şampiyonluk kupasını kaldıran takım oyucuları daha sonra canlı müzik eşliğinde şampiyonluklarını kutladı. Midyat ve Avrapa\'dan kutlamaya katılan Süryaniler de, takım oyucuları ile birlikte gecenin geç saatlerine kadar şampiyonluk kutlamasına eşlik etti.

\'TÜM IRKLARLA BERABER BU ŞAMPİYONLUĞU KUTLADIK\'

Kulüp Başkanı Mesut Aslan, 1984 yılında Telkarispor\'un kurduklarını anlatarak, yaşanan göç olayları nedeniyle 1994 yılında kulubün kapandığı dile getirerek, 2017 yılında bu kez Midyat Turabdinspor Futbol Takımı\'nı kurduklarını söyledi. Aslan, \"2017 yılında ilk senemizde şampiyon olduk ve bunun kutlamasını yapıyoruz. Tüm cemaatimize, Avrupa\'dan gelen tüm halkımızla birlikte, buradaki Kürdü, Türkü, Arabı , Süryanisi, Çerkezi fark etmiyor, tüm ırklarla beraber kutladık bugün bu şampiyonluğu ve çok keyifliyiz. Böyle bir Süryani takımı yoktu. 23 yıl sonra bu takımı kurduk. ilk yılımızda şampiyon olduğumuz için çok çok mutluyuz. Herkesle beraber kurduk bu kulübümüzü, bundan dolayı çok mutluyuz. Kesinlikle her sene bir lig daha atlayıp en yakın zamanda profesyonelliğe ulaşmaktır amacımız\"dedi.

\'BUGÜNKÜ HAVA TÜM ÜLKEMİZE, TÜM ORTADOĞU\'YA, TÜM DÜNYAYA EGEMEN OLSUN\'

Midyat Süryani Kültür Derneği Başkanı Ayhan Gürkan ise, yaşanan görüntünün Türkiye ve dünyaya örnek bir kutlama görüntüsü olmasını umut ettiklerini belirterek, \"Midyat\'ta, Süryaniler, Kürtler, Türkler, Araplar ve Mıhallemi gençleri arasında kurulan bir futbol kulübüdür. Evet, hep beraber ülkeyi daha güzel günlere de götürebiliriz, barışı da getirebiliriz, kardeşliği de getirebiliriz. Bugünkü hava tüm ülkemize, tüm Ortadoğu\'ya, tüm dünyaya egemen olsun\"diye konuştu.

Almanya\'nın Berlin şehrinden geceye katılan Yusuf Gürkan da, \"Şimdi takımın kurulması çok önemli. Şampiyon olması beklenmiyordu. İlk senede şampiyon olmaları daha büyük bir ayrıcalık. Bu yüzden gençlerin hepsini teker teker kutluyorum\" dedi.

Midyat Turabdinspor, 2018-2019 futbol sezonunda Mardin 1. Amatör Ligde mücadele edecek.

Görüntü Dökümü:

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-Turabdinspor flama detay

-Takımın kutlama alanına gelmesi

-Takım oyuncuları sevinç gösterileri

-Takım oyuncuları ve davetliler oyun oynamaları

-Konuşmalar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA) -



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(ÖZEL)

5)NESLİ TÜKENEN KUŞ, ANDIRIN\'DA TARLAYA DÜŞTÜ

KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın ilçesinde Şaban Temiz, tarlasında nesli tükenmekte olan Hint balıkçıl kuşunu yaralı olarak buldu.

İlçede market işleten Şaban Temiz, kendisine ait tarlasını sürdüğü sırada yerde yatan yaralı bir kuş gördü. Daha önce benzerini görmediği kuşu alarak markete götüren temiz durumu belediyeye bildirdi. Temiz, su ve yiyecek verdiği kuşu daha sonra belediye çalışanlarına teslim etti.Bu türde bir kuşu ilk defa gördüğünü ifade eden Temiz, “Tarlada çalışıyordum, eve dönerken tarlanın ortasında bu kuşu gördüm, yaralıydı, alıp çalıştığım işyerine getirdim, kuş hakkında biraz araştırma yaptım ve bunun nesli tükenmekte olan Hint balıkçıl kuşu olduğunu öğrendim, sanırım elektrik tellerine takılmış, Andırın Belediye yetkililerine haber verdimö dedi.

Belediye yetkililerinin yaralı kuşu, Milli Parklar Müdürlüğü\'ne teslim edeceği bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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- Yaralı kuş

- Kuşu bulan Şaban Temiz\'in konuşması

- Kuşun belediye çalışanlarına teslim edilmesi

- Genel görüntü ve detaylar

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:187 MB

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6)OKUL ARKADAŞLARI 55 YIL SONRA BULUŞTU

KIRIKKALE Tınaz İlkokulu’nun eski öğrencilerinden bir grup 55 yıl önce eğitim gördükleri ilkokulda yeniden buluşarak hasret giderdiler.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen ve 20 kişiden oluşan eski sınıf arkadaşı grup artık Milli Eğitim Müdürlüğü sınav merkezi olarak kullanılan eski adı Tınaz İlkokulunun bahçesinde toplandı. 55 yıl önce mezun oldukları okulun bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunan grup hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudular. Daha sonra eski sınıflarını gezen grup 55 yıl önceki anılarını tazeleyerek sohbet etti.

Buluşmayı düzenleyen Aysel Özcan, Ertürk Dölek ve Ali Hiçyılmaz arkadaşlarıyla yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, vefat ederek aralarından ayrılan arkadaşlarına rahmet dilediler. Eski sınıf arkadaşları birbirlerine çeşitli hediyeler verdikten sonra tekrar buluşmak için vedalaştılar.

Görüntü Dökümü

-55 yıl sonra okul bahçesinde birbirlerine sarılarak buluştular

_Okul sınıflarını gezdiler

_Atatürk büstü önünde İstiklal marşı, saygı duruşu ve ant okunması

_Öğretmen evinde yemek yediler

_Röportajlar

( Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, DHA)-



