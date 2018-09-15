DHA YURT BÜLTENİ 11

\'GÜVEN ÇEMBERİ\' İLE KONYAALTI SAHİLİ\'NDE ÇOCUKLAR ÖZGÜR OLACAK

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi\'nin Vestel\'le yaptığı teknolojik işbirliği kapsamında dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili\'nde oluşturulacak \'Güven Çemberi\' ile çocuklar, evcil hayvanlar ve yaşlılar daha özgür dolaşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi akıllı şehir-gelecek vizyonu çerçevesinde Vestel ile işbirliği yaptı. Dünyada ilk Konyaaltı Sahili\'nde hayata geçirilecek, çocukların, yaşlıların ve evcil hayvanların nerede olduklarını haber veren \'Güven Çemberi Projesi\'nin tanıtımı Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan yaptı. Konyaaltı Sahili Olbia Meydanı\'ndaki tanıtım toplantısında konuşan Başkan Menderes Türel, Antalya\'yı vizyon şehir haline getirmek istediklerini söyledi. Antalya\'nın yüzölçümünün Katar\'ın 2 katı büyüklüğünde olduğunu belirten Türel, bu büyüklükte bir şehirde teknoloji kullanılmaması durumunda halkın memnun olmayacağını söyledi.

ÇOCUKLAR, YAŞLILAR VE EVCİL HAYVANLAR İÇİN

Akıllı şehir gelecek vizyonu çerçevesinde Vestel ile işbirliği yaptıklarını anlatan Türel, \"Dünyada devletler değil şehirler yarışıyor. Türkiye markası noktasında dünyaya Antalya\'yı göstermeliyiz. Kentimizi her alanda olduğu gibi çağın önüne geçerek örnek bir şehir noktasına taşıyoruz. Akıllı şehir uygulamalarını her alana yayıyoruz. Dünyada bir ilki de Konyaaltı Sahili\'nde hayata geçiyoruz. Sahilimiz çok daha güvenli olacak. Konyaaltı\'na gelen çocuklar ve yaşlıları yakınları, evcil hayvanları da artık sahipleri merak etmeyecek. Bir bileklik ile yakınlarınızı sürekli takip edebileceksiniz. İstediğiniz kişiye takacağınız bileklik ve telefonunuza yükleyeceğiniz bir programla merak ettiklerimizi rahatlıkla takip edebilir hale geleceğiz. Bir kaybolma anında ailelerin başvurması halinde o kişiye anında ulaşılabiliyoruz\" diye konuştu.

DÜNYA ŞEHRİ ANTALYA

Konyaaltı\'nın dünyanın en uzun sahillerinden biri olduğunu belirten Menderes Türel, Konyaaltı\'nda herkesin mutlu olduğunu söyledi. Projeye başladıklarında bazı muhaliflerin Konyaaltı\'nın halka kapatılacağı iddialarının olduğunu kaydeden Türel, \"Siyaset için bazı projelerimizi acımasızca eleştiriyorlar. Antalya\'yı dünya şehri haline getireceğiz. Konyaaltı\'ndaki bu son projemiz ile de herkes gönül rahatlığı ile sahili kullanacak\" dedi.

\'ANTALYA DÜNYADA EN ÇOK ZİYARET EDİLEN KENT OLACAK\'

İşbirliği yaptıkları Vestel\'in yerli ve milli gurur olduğunu dile getiren Türel, bu şirketle gurur duyduklarını söyledi. Vestel\'in dünya sıralamasına ön sıralarda yer aldığını hatırlatan Türel, Antalya\'nın da şehirler arasında bu yarışın içinde olduğunu aktardı. Dünyada en fazla ziyaret edilen şehirlerin sırasıyla Paris, Londra, New York olduğunu dile getiren Menderes Türel, \"Antalya yakın zamanda New York\'u geçecek. Birkaç sene sonra Antalya 20 milyon turisti ağırladığında dünyada en çok turisti ağırlayan şehir olacaktır\" şeklinde konuştu.

\'DÜNYADA BİR İLK\'

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan ise 155 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi. 3 milyar dolar dış satış, 1 milyar dolar da iç satış yaptıklarını dile getiren Erdoğan, ürettiklerinin dörtte üçünü ihraç ettiklerini aktardı. Erdoğan, \"Bu proje, teknolojinin günlük hayata ve faydaya dönüştüğünü görüyoruz. Bu proje dünyada bir ilk. Sadece ticari proje diye bakmadık, önemli sosyal bir proje. Önümüzdeki teknolojilerde şehirlere akıllanacak. Dijital teknolojik devrimin çok başındayız. Bundan sonra insanların hayal gücü ile sınırlanabilecek. Hayal ediyorsanız yapabilirsiniz\" dedi.

2 AYDA TAMAMLANACAK

Turan Erdoğan, projede akıllı direkler kullandıklarını dile getirerek, direklerin şarj ve internet hizmeti de sağladığını söyledi. Erdoğan, \"6 kilometrelik sahilde binlerce insan yer alıyor. Burada ihtiyaç duydukları anda insanların birbirini takip etmesi çok önemli, huzur veriyor. Akıllı direkler güneş enerjisi ile çalışacak. Proje buradan diğer şehir ve ülkelere yayılacak. 2 ayda tamamlanacak. Bu çocuklara özgürlük projesidir\" dedi.

Proje kapsamında ilk bileklik, Menderes Türel\'in oğlu Akın Türel\'e takıldı. Proje tamamlandığında güven bilezikleri iade edilmek koşuluyla ücretsiz dağıtılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kalabalıktan görüntü

- Meydandan görüntü

- Menderes Türel\'in açıklaması

- Detay

- Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan\'ın açıklaması

- İlk bileziğin Akın Türel\'e takılması

- Detay

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)

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ÇANKIRI\'DA ÇEVRE TEMİZLİĞİNE GELİN DAMATTA DESTEK VERDİ

ÇANKIRI\'da 15 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle kentte vatandaşların katılımıyla temizlik çalışması yapıldı. Temizlik çalışmasına, düğünlerine gitmekte olan gelin ve damat da destek verdi.

Çankırı\'da 15 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle Let’s Do İt (Haydi Yapalım) gönüllü hareketi kapsamında temizlik çalışması yapıldı. Çankırı Belediyesi öncülüğünde yapılan etkinliğe AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz ve Sivil Toplum Örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Temizlik eldivenlerini giyip mavi çöp poşetlerini ellerine alan Çankırı halkı, bu kez şehrini temizlemek için kolları sıvadı. Gruplar halinde yapılan temizlik çalışmaları öncelikle Taş Mescit, okullar bölgesi, Ankara ve Kastamonu yolu güzergâhı, Atatürk Bulvarı, İstiklal Yolu üzeri, Pazar Pazarı, Küçük Sanayi bölgesi, Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi ve şehir merkezinin farklı noktalarında yürütüldü. Çankırı sokakları çevre gönüllüleri ile doldu taştı. Temizlik çalışmasında toplanan çöpler Çankırı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından alınarak geri dönüşüme götürüldü.

Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, \"Peygamber efendimiz temizliğin imandan olduğunu buyuruyor. Dolayısıyla bizde Peygamberimizin ümmeti olarak hem fizik beden temizliğimize hem de ruh ve gönül temizliğimize önem veren insanlarız. Bu aziz ve asil millette temizliğin ne demek olduğunu bütün dünyaya öğretmiş bir millettir. Bu vesileyle bugünü vesile kılarak temizlik şuurunu tekrar gündeme getiren değerli belediye başkanımız ve bütün bu güzel güne kendi etkinlikleriyle destek veren STK’larımıza bütün katılımcılara bende teşekkürlerimi sunuyorum. Hep beraber daha güzel bir Türkiye için el birliğiyle hep beraber çalışmaya bütün milletimizi davet ediyorum\" dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Boz ise, dünya temizlik günü dolayısıyla belediye olarak bir kampanya başlattıklarını söyleyerek, da şunları söyledi: “Çok yoğun talep oldu bütün Çankırılı kardeşlerimize bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Bugün şehrimizi hep birlikte temizliyoruz ama bütün vatandaşlarımızdan da şehrimizi kirletmemeyi de rica ediyoruz. Daha temiz bir Çankırı, daha yaşanabilir bir Çankırı’yı hep birlikte inşa edeceğiz\" diye konuştu.

GELİN DAMATTA DESTEK VERDİ

Kent genelinde yapılan temizlik çalışmasını gören, gelin damatta salona giderken araçlarını durdurarak temizlik çalışmasına katıldı. Bir süre boyunca temizlik çalışmasını yapan çift daha sonra yeniden araçları ile hareket etti. Gelin Menekşe Kiremit, \"15 Eylül Dünya Temizlik Gününde çevremizi temizliyoruz. Farkındalık yaratmak adına herkesi davet ediyoruz. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakalım\" şeklinde konuştu. Damat Tahir Kiremit ise, temizlik çalışmasının ardından düğüne geçeceklerini kaydetti.

Görüntü dökümü:

-Temizlik çalışmasından görüntü

-Temizlik çalışmasına katılanlardan görüntü

-Milletvekili ve Belediye Başkanının açıklaması

-Temizlik yapan gelin damattan görüntü

-Gelin ve damadın açıklaması

-Detay

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)-

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CADDE ORTASINDA DÖVEREK HASTANELİK ETTİLER

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde yaşayan Alaattin Kıvırcık(57), henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi tarafından sokak ortasında dövülerek hastanelik edildi.

Olay, Camiatik Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde yürüyen Alaattin Kıvırcık, kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar Kıvırcak\'ı tekme ve tokatla vurarak yere düşürdükten sonra olay yerinden kaçtı. Aldığı darbelerle kanlar içinde kalıp yere yığılan Kıvırcık\'a olay yerindeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi\'ne götürülen Kılıvırcık, tedavi altına alındı.

Malkara polisi, saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Dövülen Kıvırcık\'ın yerde yatması

-Kıvırcık\'ın başında toplananlar

-Çevreden detaylar

-Sağlık ekiplerinin gelişi

-Yaralıya müdahale

-Kıvırcık\'ın sedye ile taşınması

-Kıvırcık\'ın hastaneye götürülmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA) -

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