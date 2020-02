DHA YURT BÜLTENİ-11

1)İNCE: İMZA TOPLUYORLAR, TOPLASINLAR, SAĞ OLSUN ARKADAŞLAR

CHP\'nin 24 Haziran\'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminde aday gösterdiği Muharrem İnce, \"Ben partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım. Destek geliyor, 30 ilden açıklama olmuş, seyrediyorum. İmza topluyorlar, toplasınlar, sağ olsun arkadaşlar\" dedi. Muharrem İnce, teşekkür ziyaretlerinin ikincisini Kırklareli\'ye yaptı. Kent girişindeki Kavaklı beldesinde coşkuyla karşılanan İnce, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu\'nu makamında ziyaret etti. İnce\'ye buradan çıkışı sırasında basın mensupları, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan\'ın bugün \'Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu\'nun onursal başkanlığı\' ve \'olağaüstü kurultay\' ile ilgili, \"Sayın Genel Başkan\'ın genel başkanlıktan başka herhangi bir ihsana ihtiyacı yoktur. Örgütün tabanı ve kamuoyu, Genel Başkan\'a vereceği ihsanı gönül rahatlığıyla vermektedir. Buraya iç iktidar kavgalarıyla gelmedik, aksine Genel Başkan\'ın iç iktidar kompleksinden arınmış tavrıyla geldik. Bu çerçevede herhangi bir ihsana gerek duyduğunu hiçbirimiz düşünmüyoruz. Olağanüstü kurultay hiçbirimizin gündeminde yoktur\" sözlerini hatırlattı.

İnce, basın mensuplarının sorusu üzerine, \"Hayır açıklamaya yapmayacağım arkadaşlar. Ben partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım. Destek geliyor, 30 ilden açıklama olmuş, seyrediyorum. İmza topluyorlar, toplasınlar, sağ olsun arkadaşlar. Basın yoluyla parti içi meseleleri görüşmem. Teşekkürler arkadaşlar\" dedi.

Daha sonra CHP il teşkilatını ziyaret eden İnce, ardından Atatürk Evi\'ni ziyaret edere, temaslarını sürdürdü.

Görüntü Dökümü

İnce\'den detaylar

İnce\'nin açıklaması

İnce\'nin ziyaretleri

Detaylar

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)

KÖYLÜLERDEN UFUK\'UN KAYBOLDUĞU GÜN İÇİN \'BEYAZ OTOMOBİL GÖRDÜK\' İDDİASI (2)

2)VALİ ATA\'DAN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Erdal Ata, 5 gündür kayıp olan 6 yaşındaki Ufuk Tatar ile ilgili yaptığı açıklamada, bir sonuca ulaşamadıklarını belirterek, \"Arama çalışmalarında herhangi bir bulgu yok\" dedi.

HATAY/DHA

3)KAZA SONRASI ANNESİNE \'AĞLAMA\' DİYEN ÖMER FARUK ÖLDÜ



BODRUM\'da, yolcu minibüsünün çarpması sonucu yaralanan ve olay yerinde başucunda ağlayan annesini \"Bir şeyim yok, ağlama\" diyerek teselli etmeye çalışan Ömer Faruk Odabaşı (6), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Gümbet Mahallesi Mister Hadi Sokak\'ta meydana geldi. C.B.\'nin kullandığı 43 BC 5230 plakalı yolcu minibüsü, yolun sağında yolcu indiren taksinin önünden yola çıktığı belirtilen Ömer Faruk Odabaşı\'na çarpıp, bir süre altında sürükledi. Çevredekilerin uyarısıyla minibüs sürücüsü C.B., durumu fark edip, durdu. Kaza sonrası bilinci açık olan çocuğa, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ömer Faruk, bu sırada, yaşından beklenmeyecek bir olgunlukla, başında gözyaşı döken annesini, \"Bir şeyim yok, ağlama\" diyerek teselli etmeye çalıştı. İlk müdahalenin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ömer Faruk Odabaşı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İç kanama nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenilen Ömer Faruk\'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis, kazanın ardından minübüs sürücüsü C.B.\'yi gözaltına aldı.

ESKİ FUTBOLCUNUN OĞLUYMUŞ

Ömer Faruk Odabaşı\'nın, Süper Amatör Lig\'de mücadele eden Turgutreisspor\'da uzun yıllar forma giyen ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon tarafından 38 yaşında olmasına rağmen futbol hayatına devam etmesi dolayısıyla plaket verilen Murat Odabaşı\'nın oğlu olduğu öğrenildi. Baba Odabaşı\'nın, kazanın meydana geldiği yerin yakınındaki otelde çalıştığı belirtildi.

Ölüm haberi Bodrumluları yasa boğan Ömer Faruk Odabaşı\'nın cenazesinin, otopsinin ardından memleketi Samsun\'un Terme ilçesine götürülüp, toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-Çocuğun videosu

FOTOĞRAF

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) -

YALOVA\'NIN CHP\'Lİ BAŞKANI, İL DİSİPLİN KURULU\'NA SEVK EDİLDİ (EK)

4)\'BU BİR KOMEDİ, BUNU ONLAR DA BİLİYOR\'

Yalova Belediye Başkanı CHP\'li Vefa Salman, ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu\'na sevk edilmesi kararına tepki gösterdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Salman, şöyle konuştu:

\"Yalova\'da bir kriz yaratılmasını ben son derece trajikomik buluyorum. Benim bilgilenmem, bir duyum sonrası, bir il yönetim kurulu üyesi aradıktan sonra oldu. Bizim ilgili tüzüğümüzün maddesi gereği zaten il belediye başkanları merkez yönetim kurulu tarafından ancak Yüksek Disiplin Kurulu\'na sevk edilebilir. Bunun amacı nedir, ne yapmak isteniyor, anlamakta zorlanıyorum; ki Yalova seçmeni, Yalova kamuoyu, Yalova halkı sağduyusuyla her şeyi yakından takip ediyor, biliyor. Bundan bir sonuç çıkmayacağı da ortadayken niye böyle suni gündem yaratılmaya kalkışıldığını gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Yalovalılar her şeyin en iyisini biliyor. Her şeyin doğrusunu biliyor. Gelinen noktayı biliyor. Ama ben kendi adıma da partim adına da bu şekilde kamuoyu gündemini oluşturmaktan rahatsız ve üzgünüm. Daha yeni bir seçimden çıkılmıştır. Neden seçime kadar beklenmiştir, seçimden sonra böyle bir dayanağı olmayan, tüzükte, hukukta dayanağı olmayan bir girişimde bulunulmuştur? Gerçekten komik buluyorum. Yukarıda Allah var. Allah\'ın adaleti var. O adalet de yarın, yarın değilse de ondan sonraki gün ama bir gün mutlaka tecelli edecektir. En iyi cevap da odur.\"

\'DEVLET MEMURUNU PARTİNİN İÇERİSİNE GÖNDERMEM\'

Devlet memurunu partinin içerisine göndermediğini ve göndermeyeceğini de belirten Salman, şöyle devam etti:

\"Bizim tüzüğümüzde belediye başkanlarının grup toplantısına katılma zorunluluğu yoktur. Grup toplantıları belediye içerisinde yapılırken parti binasına alınmıştır. Onun detayına girmek istemiyorum. Onun amacı nedir, herkes yakından biliyor. Ancak şu var; ben devlet memurunu parti içerisine gönderemeyeceğimi, bunu doğru bulmadığımı yönetim kuruluna ifade ettim. Bir konu haricinde, iki partinin grubuna da gidip ilgili müdürümüz bilgi vermiştir. Onun dışında hiçbir zaman göndermedim, göndermem. Grup toplantısı burada yapılır, benim müdür arkadaşlarım belediye içerisinde gelir gruba bilgiyi verir, ki öyle de oldu. Ben belediyede yapılan her grup toplantısına iştirak ettim, partide yapılanlara iştirak etmedim. Ama bu disiplin kuruluna sevkin sebebi değildir. Bu yanlıştır. Tam da bilgi sahibi değilim. Şu sebepten, bu sebepten diye bana gelmedi. Ancak İl Yönetim Kurulu burada iki kez yanlış yapmıştır. Bana verilen bilgiye göre de oy çokluğuyla alınmış bir karardır. Kimler onay verdi, kimler vermedi, onu da bilmiyorum. Çok da onun peşinde, derdinde değilim. Sonuçta bu kente hizmet etmekle mükellefim. Biz seçildikten sonra Genel Başkanımız \'Siz parti rozetini çıkaracaksınız, yaşadığınız, seçildiğiniz kentlere hizmet edeceksiniz\' düsturu vermiştir. Ben seçildiğim günden itibaren bugüne kadar bu düstur içerisinde hareket ettim. Bunu Yalovalılar da gayet iyi bilmektedir. Siyasi bir karmaşa yaratmaya hiç gerek yoktur. Bu bir anlamda Yalova\'ya sıkıntı yaratır. Yalova\'ya, Türkiye\'ye ihanettir. Ben karmaşanın, kavganın içerisinde hiçbir zaman olmadım, gene olmayacağım. Allah\'ın adaleti var. Nasıl benim seçimimde, iki kez tekrarlandığında, adalet yerini bulduysa bu konuyla ilgili de adalet mutlaka tecelli edecektir.\"

Olayı \'komedi\' olarak nitelendiren Başkan Salman, \"Ben bu olaya komedi şeklinde yaklaştım. Zaten onlar da biliyor bunun komedi olduğunu, gerçekten biliyorlar. Bundan bir sonuç çıkmayacağını da aslında biliyorlar. Amaç belli ama bu amaca ne yazık ki ulaşamayacaklar. Yaptıkları da yanlarına kâr kalır mı kalmaz mı, onu da en iyi partinin yetkili kurulları değerlendirecektir, diye düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

-Belediye önünden detay

-Başkanın açıklamaları

Süre:5.12 dk, Boyut:582 mb

6)ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ŞORT GİYDİĞİ İÇİN YURTTA UYARILDIĞINI İDDİA ETTİ

SAKARYA Üniversitesi\'nde öğrenim gören Betül Ceylan (20), kaldığı yurtta şort giydiği için ifadesinin alındığını iddia etti. Betül Ceylan yurt müdürü ile yaşananları sosyal medyadan paylaşarak, yurtla ilişiğini kestiğini bildirdi.

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Betül Ceylan, misafir olarak kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu\'na bağlı Arif Nihat Asya Yurdu yönetimi tarafından kurallara uygun davranmadığı iddiasıyla uyarıldı. Yurt tarafından uyarılan Betül Ceylan\'a verilen \'İfade formu\' nda, \'Misafir olarak barındığınız Arif Nihat Asya Yurdu\'nda 4 Haziran tarihinde hakkınızda tutanakta yurt kurallarına uygun davranmadığınız ve bu konuda size yapılan uyarılara karşı yurt idaresine saygısız davranışlarda bulunduğunuz hakkındaki ifadenizi yazmanızı rica ederim\' denildi. Betül Ceylan ise formda şu cevabı verdi:

\"Öncelikle sonuna kadar saygımı koruduğumu belirtmek isterim. Şort giydiğim için çağrıldığım odada bile N.U.\'nun söylemek istediklerini sabırla dinledim. Lakin kendisi saygısızca benim şort giymemi askerlerimizin kanına, şerefe, namusa, haysiyete bağladı. Kendisi kapalı bir bayan. Ben ona saygı duyuyorum, saygı duymama gibi bir lüksüm yok. Benim için bu terbiyesizliktir. Ancak kendisi benden rahatsız olduğunu ve özgürlüğümün sınırlı olduğunu söyledi. Kesinlikle katılmıyorum. Ben kimsenin özgürlüğünü kısıtlayacak bir harekette bulunmadım. Asla da bulunmam. Bana yazılan tutanağı asla kabul etmiyorum. İlgili kişilerle görüşeceğimi bilmelerini isterim. Umarım kılık kıyafetten daha önemli konuların konuşulduğu bir dünya olur. Sapık düşünceniz sizinle kalsın\" yazdı.

Betül Ceylan, yurt yönetime dilekçe vererek yurtla ilişiğini kesti. Betül Ceylan sosyal medya hesabından ise şu açıklamada bulundu:

\"Saat 11.00 gibi kalktım. Yurtta kahvaltı yapıp derse gidecektim, üzerimde gömlek ve şortla. Üst blokta veriliyor yemek. Müdür beni gördü, \'Sen buranın öğrencisi misin?\' dedi. Bende \'Hayır misafir olarak kalıyorum\' dedim. \'Gel bakayım şöyle\' deyip odasına çağırdı. Beni neden çağırdığını sordum. Örf ve adetten başlayarak, şort giymemi doğru bulmadığını söyledi. Ben orada anladım zaten, çok çok hassasım bu konuda. Daha önce de sözlü tacize çokça uğradım ve bir süre okula gidemedim. Ben \'Şortumu giymeye devam edeceğim ve bu kimseyi ilgilendirmez\' dedim. \'Hayır ilgilendirir, özgürlük sınırsız bir şey değildir\' dedi. Avrupa\'da bile kiliselerin üzerinde don ve atletle girilmez diye uyarı var dedi. Ben zaten bunu duyduktan sonra şok içerisinde konuşmaya devam ettim. Kilise nedir dedim veya burası cami mi dedim. Cami olsa camiye nasıl gidilmesi gerektiğini biliyorum çok şükür. Gitmediğim bir yer değil dedim. Ama camiye de böyle giden var dedi. Bunun muhatabının ben olmadığımı söyledim. \'Peki bu uyarıyı bana kapalı olduğunuz için mi yapıyorsunuz?\' dedim. \'Yanlış anlayacağını biliyordum\' dedi ki, ardından şöyle bir konuşma geçti. Benden rahatsız olduğunu söyledi. Bende ne yapayım kapanayım mı? dedim. İnancını bilmem ama Müslüman isen kapanmak zorundasın diyor bana. Onu da benim vicdanıma bırakın. Hayır özgürlük sınırlıdır diyerek konuşmayı bitiriyor. Ben senle iletişim kuramıyorum ama hep başka yerlere çekiyorsun dedi. Şehitlerimizin kanı yerde kalıyor bu yüzden dedi. Bizim örf, adet şeref, namusumuz, haysiyetimiz var dedi. Ben namussuz muyum bunu giydiğim için? dedim.\"

FOTOĞRAFLAR



ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) -

7)MALATYA\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 6 GÖZALTI

MALATYA\'da uyuşturucu ticareti yapan ve \'torbacı\' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve \'torbacı\' olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması amacıyla operasyon başlattı. Operasyonda belirlenen çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Arama yapılan adreslerde İstanbul\'dan getirdikleri bin 455 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Ekipler, durumundan şüphelenip durdurdukları 2 farklı otomobilde yaptıkları aramada ise bir miktar esrar ele geçirirken, 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 6 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü;

- Şüphelilerin adliyeye götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Taha AYHAN-Kamera: MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 8 MB

=================================================