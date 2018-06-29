DHA YURT BÜLTENİ 11

1 - CHP’li Öztunç: Soylu, CHP\'ye saldırmaktan vazgeçsin

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- CHP Kahramanmaraş Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, CHP’li il başkanlarının şehit cenazelerine kabul edilmemesi için müsteşar üzerinden valilere talimat gönderdiğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki göstererek, “CHP’ye saldırmaktan vazgeçsin. Çok Süleyman Soylular geldi geçti, CHP dimdik ayakta durmaya devam etti. O da gelip geçiyor, gidiyorö dedi.

Mazbatasını aldıktan sonra eşi Buket Öztunç ile CHP Kahramanmaraş İl başkanlığını ziyaret eden Ali Öztunç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu toplumu terörize etmekle suçladı. Öztunç, bakanın görevinin terörü sonlandırmak olduğunu toplumu terörize etmek olmadığını belirterek şöyle dedi:

\"İçişleri Bakanı tetikçilerle mücadele etmeli, tetikçilik yapmamalı. Şimdi önümüzdeki günlerde yeni bakanlar atanacak, İçişleri Bakanı Sayın Cumhurbaşkanı’na, ‘Benden iyi tetikçi bulamazsın, benden iyi silahşor bulamazsın beni yeniden bakan olarak ata’ mesajını veriyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ne zaman sıkışsa, ne zaman bir sorun yaşasa hemen CHP’ye saldırıyor. CHP’ye saldırmaktan vazgeçsin, onun haddi değildir, onun gücü de yetmez CHP’ye. CHP; bu cumhuriyeti, bu devleti kuran partidir. Çok Süleyman Soylular geldi geçti, CHP dimdik ayakta durmaya devam etti. O da gelip geçiyor, gidiyor.ö

“İÇİŞLERİ BAKANI OLARAK 15 TEMMUZ’DA NEREDEYDİ?ö

CHP’nin dimdik ayakta olduğunu ve ayakta durmaya da devam edeceğini belirten Ali Öztunç, “Süleyman Soylu bir defa 15 Temmuz akşamı nerede olduğunu açıklasın. Çok açık soruyorum, Süleyman Soylu 15 Temmuz akşamı nerede olduğunu açıklasın, İçişleri Bakanı olarak nereye saklanmış önce onu açıklasın. Ya da saklanmamış mı açıklasın duyalım bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan havaalanındayken, başkaları başka yerde mücadele ederken Süleyman Soylu neredeymiş? Önce bu sorunun cevabını versin ona sonra CHP’ye laf atmaya çalışsınö dedi.

“ERDOĞAN BU AÇIKLAMAYA KATILIYOR MU?ö

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenen Öztunç, “Sayın Cumhurbaşkanı Süleyman Soylu’nun bu açıklamasını tasvip ediyor mu, etmiyor mu? Bu açıklamaya katılıyor mu, katılmıyor mu? Seçimler bittikten hemen sonra başladılar huzursuzluklar yaratmaya, toplumu bölmeye, toplumu terörize etmeye. Bakın bu ateşle barut gibidir dikkat etsinler, bu işler kaşımaya gelmez ve Süleyman Soylu’ya bir kez daha söylüyorum; Süleyman Soylu haddini bilsin, CHP’yle uğraşmak onun haddine kalmamıştırö diye konuştu.

Öztunç, HDP’nin CHP’nin desteğiyle barajı aştığı, HDP’nin terörün sözcülüğünü yaptığı CHP’nin de bu şekilde teröre destek verdiği yönündeki iddialarla ilgili de şunları dedi:

“CHP, HDP’ye niye destek versin? Böyle bir şey var mı? Bu, Süleyman Soylu gibi iftiracıların iftirası işte. HDP geçen seçimde de mi CHP ile barajı aşı? Ondan öncede mi CHP ile barajı aştı 7 Haziran’da, 1 Kasım’da, 2011 yılında CHP’nin desteğiyle mi barajı aştı? Yok böyle bir şey, herkes kendi oyunu alıyor? Siz gördünüz sahada kapı kapı gezdik, çalıştık biz. Bize ne HDP’den? İftira. Bunlar Süleyman Soylu ve Soylu gibilerin iftirası.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ali Öztunç eşiyle mazbatasını tutarken

- Öztunç ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-(DHA)

352 MB

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2 - Mağara kilisede, bayram kutlaması

HATAY \'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı dünyanın ilk mağara kilisesi olarak kabul edilen St. Pierre\'de düzenlenen ayinde dua ve ilahilerle kutlandı. Ayin töreninden dünyaya barış ve kardeşlik mesajları verildi.

Türk bayrağı ve Atatürk posterinin asıldığı St. Pierre\'de gerçekleştirilen töreni, Anadolu Havarisel Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti ile Antakya Patrikhanesi temsilcileri yönetti. Törende dualar edildi, İncil\'den bazı bölümler okundu. İlahilerin de seslendirildiği ritüelde, barış, kardeşlik ve birliktelik mesajları verildi. Tören sonrası bayrama özel hazırlanan kutsanmış ekmek, gelenlere bölüştürüldü. St. Pierre’nin Hristiyanlığın ilk yayıldığı merkezlerin başında geldiğini dile getiren Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Dimitri Doğum, tüm dini bayramların, bütün dünyaya sevgi, kardeşlik ve barış getirmesini diledi. Doğum, şunları söyledi:

\"Zaten dualarımızda ve diğer din kitaplarında hep yazıldığı üzere, bütün dinler sevgi, barış ve kardeşlik üzerine yazılmıştır. Bu yazılmış olanları iyi okuyup iyi anlamak lazım. Bu güzel şehirden, bu güzel mekandan biz bütün dünyaya, bu Hristiyanlığın çıktığı yerden, ilk defa müminlere Hristiyan adı verilen bu yerden, selam ve sevgiler gönderiyoruz. Başta ülkemiz olmak üzere bu gördüğümüz bayrak çatısı altında, bu güzelim vatanda, bize daha nice yıllar yaşamayı Rab, Mesih İsa\'dan biz temenni etmekteyiz. Bütün dünyaya esenlik ve barış gelsin.\"

Görüntü dökümü

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- Bayram kutlamalarından genel ve detay görüntüler

- Papaz Doğum\'un konuşmasından görüntü

- Bayram kutlamalarından genel ve detay görüntüler

- Papaz Doğum ile röportaj

- Bayram kutlamalarından genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY (DHA)

SÜRE: 03.09 BOYUT: 96.9 MB

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3 - Zonguldak Güreş İl Temsilcisi Demirköse, yenilgi sonrası gözyaşı döken minik güreşçiyi anlattı

ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK Güreş İl Temsilci Varol Demirköse, Çorum Belediyespor sporcusu Melih Büyükyıldız\'ın (11) rakibi Balıkesir Savaştepe Belediyespor güreşçisi Hasbi Bozca\'ya yenilmesinin ardından gözyaşlarına boğulduğu anları anlattı.

Türkiye Güreş Federasyonu 2018 Greko-Romen Türkiye Şampiyonası Minikler Grup Müsabakaları dün Zonguldak Spor Salonu\'nda başladı. Çorum Belediyespor sporcusu Melih Büyükyıldız, Balıkesir Savaştepe Belediyesporlu Hasbi Bozca ile karşılaştı. Rakibi, Büyükyıldız\'ın bir anlık hatasını affetmeyerek tuş ile maçı kazandı. Minderden kalkan Büyükyıldız, gözyaşlarına boğuldu. Müsabaka hakemi ve antrenörü, Büyükyıldız\'ı sakinleştirmekte güçlük çekti. Salon dışına çıkarak kendini yere atan ve yeri yumruklayarak ağlayan küçük sporcuyu arkadaşları da sakinleştiremedi. Gazetecilerin de teselli etmeye çalıştığı Büyükyıldız bir süre sonra ağlayarak tekrar salona girdi.

Müsabakaya katılan her sporcunun çok hırslı olduğunu ifade eden Zonguldak Güreş İl Temsilcisi Varol Demirköse, Melih Büyükyıldız\'ın da kazanmak için çok mücadele ettiğini söyledi. Büyükyıldız\'ın rakibi ile puanları berabere olduğu anda tuş olduğunu söyleyen Demirköse, şöyle dedi:

\"Burada minik güreşçilerimiz çok iyi mücadele ediyorlar. Çok hırslılar. Bu bizim için çok iyi bir şey. İlk 16\'ya girenler Türkiye Şampiyonası\'nda yarışacaklar. Şanlı bayrağımızı dalgalandırmak için mücadele ediyorlar. Çorumlu sporcumuzda çok hırslıydı. Bir maç kaybederek üzüntüsünü göstermişti. Kendisini çok güzel hazırlamış. Final oynamak istiyordu. Çocukların gerçekten yenilmeye tahammülleri yok. Bu gelecek için çok güzel bir şey.\"

Görüntü Dökümü

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-Varol Demirköse ile röp.

-Müsabakalardan detaylar

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

(337 MB)

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4 - Rektör Gür: Düşen uçağın bakımı 1 hafta önce yapılmıştı

GAZİANTEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, geçen Çarşamba günü Adıyaman\'ın Besni ilçesinde düşen üniversiteye ait eğitim uçağının kaza raporlarının henüz hazırlanmadığını ancak kırım ekibinin uçakla ilgili problem olmadığını söylediğini dile getirdi. Rektör Gür, \"Bu uçağımızın bakımı kazadan 1 hafta önce Samsun\'dan gelen ekip tarafından yapılmıştır\" dedi.

Rektör Ali Gür, düzenlediği basın toplantısında üniversite hakkında bilgi verdi. Özellikle Mühendislik Fakültesi’nin başarılı olduğunu aktaran Gür şunları dedi:

\"Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği dünya üniversiteleri arasında şu anda 387\'nci sırada, tıp ve sağlık alanında 936\'ncı sıradayız. Ülkemizde ilk \'TS EN ISO 9000:2015 Belgesi\' alan spor kompleksi büyük başarılarımızdan biridir. Üniversitemizin ilk olarak başlattığı mühendislik alanındaki intörn uygulaması YÖK, tarafından politika haline getirilerek, tüm üniversitelere örnek model sunulmuştur.\"

\'PİLOT 25 KİLOMETRE ÖNCE ATLAMIŞ\'

Konuşmasının ardından soruları cevaplayan Rektör Gür, geçen Çarşamba günü Gaziantep Havalimanı\'ndan havalanan ve Adıyaman\'ın Besni ilçesinde düşen eğitim uçağıyla ilgili konuştu. Gür, kazada pilot Mehmet Önal\'ın ölümünden etkilendiklerini ve derin üzüntü içinde olduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

\"3 uçağımız var, 2\'si tek motor, 1\'i çift motor. Bunlar eğitim uçağı oldukları için çok ileri düzey teknoloji ile teşkilatlandırılmıştır. Bu uçağımızın da bakımı kazadan 1 hafta önce Samsun\'dan gelen ekip tarafından yapılmıştır. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'ndan görevlendirilen kırım ekibi geldi ve incelemesini yaptı. Şu anda resmi rapor henüz elimize geçmedi ama uçakla ilgili bir sorun olmadığı kanaatleri var. Fakat resmi rapor gelmeden bir şey diyemiyorum. Diğer taraftan, bu eğitim uçaklarında paraşüt yoktur. Bunlarda güvenlik üst düzey sistemde olduğu için otomatik plak kavramı vardır. Pilot herhangi bir şekilde panik atak, kalp veya bir rahatsızlık yaşadığı anda otomatik pilot tuşuna basarsa, uçak daha önceden tanımlanmış havaalanına otomatik iniş yapar. Bu uçağımızda da o sistem vardı. Özetle; gönül isterdi ki böyle bir şey olmasın ama oldu. İkincisi, uçakla ilgili rapor gelmedi ama gelecek ve bize şu an bildirilen uçakla ilgili bir sorun olmadığı. Arkadaşlar, pilotun 25 kilometre önceden atladığı kesin ama neden atladı, şu anda onun nedenini bulmaya çalışıyorlar.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Rektör Gür\'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP -(DHA)

273 MB

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5 - OĞLU ÖLDÜRÜLEN İŞ ADAMINDAN, AVUKATA TEPKİ: \'5 YILDIZLI OTELE GÖNDERELİM

ANTALYA\'da iş adamı İsmail Erten\'in oğlu Süleyman Erten\'i (30) kaçırdıktan sonra öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Süleyman ve Enes Kabakuşak kardeşler ile babaları tutuksuz sanık Mehmet Kabakuşak, hakim karşısına çıktı. Sanık avukatının, Mehmet Kabakuşak\'ın adli kontrolünün kaldırılması talebine İsmail Erten, \"5 yıldızlı otele, tatil köyüne gönderelim. Orada daha rahat eder\" diye tepki gösterdi.

Antalya\'da, belediye meclisi eski üyesi iş adamı İsmail Erten\'in oğlu Süleyman Erten\'in 31 Ocak 2017\'de kaçırılarak öldürülmesinin ardından Süleyman ve Enes Kabakuşak kardeşler ile babaları Mehmet Kabakuşak gözaltına alındı. Süleyman ve Enes Kabakuşak tutuklanırken, Mehmet Kabakuşak adli kontrolle serbest bırakıldı.

Süleyman Erten\'i öldürdükleri öne sürülen 3 sanığın yargılandığı davanın duruşması, Antalya 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık kardeşler Süleyman ve Enes Kabakuşak, tutuksuz yargılanan babaları Mehmet Kabakuşak, şikayetçi İsmail Erten, taraf avukatları ile yakınları katıldı. İsmail Erten\'in avukatı Bahadır Kalaycı, Süleyman Erten\'in öldürülmesinin, tutuklu sanıkların babası Mehmet Kabakuşak\'ın haber ve bilgisi dahilinde gerçekleştiğini öne sürdü. Telefon görüşmelerinde Erten\'in öldürülmeden önce Mehmet Kabakuşak\'ın avukatıyla birçok kez görüştüğünü iddia eden Kalaycı, bu kapsamda sanık Kabakuşak\'ın da tutuklu yargılanmasını talep etti. Söz alan Süleyman Kabakuşak suçlu olduğunu, Süleyman Erten\'i öldürdüğü için pişman olduğunu söyledi. Enes Kabakuşak ise olayla ilgili, ağabeyine engel olamadığı için üzgün olduğunu, takdiri mahkemeye bıraktığını söyledi. Mehmet Kabakuşak\'ın avukatı Fevzi Yarbaş ise müvekkilinin adli kontrolünün kaldırılmasını talep etti. Talebe tepki gösteren İsmail Erten, \"5 yıldızlı otele, tatil köyüne gönderelim. Orada daha rahat eder\" dedi. Mahkeme başkanı Mutlu Çat ise Erten\'in bütün duruşmalarda bu şekilde söz almadan konuştuğunu, bir daha tekrarlaması durumunda duruşma salonuna almayacağını söyledi.Mehmet Kabakuşak\'ın adli kontrolünün kaldırılması talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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6 - HUSUMETLİ AİLELER ÇATIŞTI: 3\'Ü OLAY YERİNDEN GEÇEN 4 KİŞİ YARALANDI

DİYARBAKIR\'ın Hani ilçesi Gürbüz Mahallesi\'nde cuma namazı çıkışı husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 3\'ü olayla ilgisi bulunmayan 4 kişi yaralandı. Hani ilçesi Gürbüz Mahallesi\'ndeki bir camide cuma namazı çıkışı, aralarında husumet bulunan iki aile karşılaştı. Aileler arasında başlayan tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, aile bireylerinden D.H. ile olayla ilgisi bulunmayan M.Ç., S.K. ve M.H. yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır\'da çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)-

