DHA YURT BÜLTENİ- 11

BAKAN ELVAN, LİMAN-HAL KAVŞAĞI İLE AKBELEN BULVARI ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

MERSİN\'de bir dizi çalışma yapan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, yapımı süren Liman-Hal Kavşağı ve Akbelen Bulvarı\'nda incelemelerde bulundu.

İlk olarak merkez Akdeniz ilçesinde yapımı devam eden Liman-Hal Kavşağına, Vali Ali İhsan Su ve beraberindeki ekiple giden Bakan Elvan, çalışmaları yerinde inceledi. Köprünün altı ve üstünde inceleme gezisi yapan Elvan, ardından yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların ilerleyişi ve kapsamı hakkında bilgilendirilen Elvan, \"Burada devasa bir köprü yapıyoruz. Liman ve Hal bölgesini önemli ölçüde rahatlatacak olan çok önemli bir köprülü kavşak. Önümüzdeki ay, bununla birlikte Bekirde Kavşağı ve Kazanlı Kavşağı olmak üzere 4 önemli kavşak tamamlanmış olacak. Seçim öncesinde tamamlanmasını arzu ediyorduk ama maalesef temmuz ayında tamamlanmasını bekliyoruz. Arkadaşlar yoğun şekilde çalışıyorlar. Yüzde 95 oranında tamamlandı\" dedi.

Ardından merkez Toroslar ilçesinde yapımı süren Akbelen Bulvarı\'na geçen Elvan, buradaki inşaat alanını gezdi. Alt geçit ve üst yapı çalışmalarını inceleyen Elvan, yetkililerden bilgi aldı. Ardından bir açıklama yapan Elvan, \"Mezarlık Kavşağı ve Akbelen Bulvarı özellikle yaz aylarında trafiği oldukça yoğun olan bir yolumuz. Bu bölgede trafik sıkışıklığı çok. Bu iki katlı köprülü kavşakla bu sorunu tamamen ortadan kaldıracağız. otobanla olan bağlantıyı rahat bir hale getirmiş olacağız. Sıradan bir kavşak değil. Son derece kompleks ve kapsamlı\" diye konuştu.

İncelemenin ardından Elvan, Mersin Ticaret Sanayi Odası\'ndaki toplantıya katılmak üzere bölgeden ayrıldı.

SELE KAPILARAK ÖLEN NACİYE ÇALIŞKAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ANKARA\'nın Balâ ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanakla birlikte dolu yağışıyla oluşan sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Naciye Çalışkan, yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.Balâ\'nın Yöreli mahallesinde dün akşam saatlerinde sel sularına kapılan Naciye Çalışkan (62) hayatını kaybederken yanında bulunan eşi Satılmış Çalışkan\'da (66) yarı baygın halde tarlanın ortasında çamurların üzerinde bulundu.Çalışkan için bugün Yöreli mahallesi köy meydanında öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Ankara Vali Yardımcısı Süleyman Hürrem Aksoy, Balâ Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Balâ Belediye Başkanı Arif Kaplan, Balâlılar Derneği Başkanı Nihat Yıldırım, siyasi parti temsilcileri ve Çalışkan Ailesi\'nin yakınları katıldı. Dünkü sel baskınında eşiyle birlikte olan ve olay sonrası baygın halde bulunan Satılmış Çalışkan\'da hastanedeki tedavisinin ardından cenaze namazına katıldı. Naciye Çalışkan, yakınlarının gözyaşları arasında Yöreli Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili bilgi veren Naciye Çalışkan\'ın oğlu Tarık Çalışkan (26), \"Bizim mahallede o kadar da çok yağmur yoktu. Ancak bizden daha yüksek kesimlerde olan Afşar ve Yeniköy mahallerinden gelen sel suları dere yataklarından taşarak yaklaşık 1 buçuk metre yükseklikten evlerin duvarlarını, demir kapılarını yıkarak üzerimize geldi. Bu sırada ağılda koyunların yanında olan babamın kolundan tutarak kurtardım ama maalesef tüm çabalarıma rağmen anneme ulaşamadımö diyerek gözyaşı döktü.

GENÇ KIZIN PARDESÜSÜ MOTOSİKLETİN TEKERLEĞİNE SIKIŞTI: 2 YARALI



BURSA\'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Levent K. (45) ile kızı Betül K. (16) yaralandı. Kazanın Betül K.\'nin pardesüsünün tekerleğe sıkışmasıyla meydana geldiği belirtildi.

Kaza, İnegöl ilçesi Hizmet Şahin Köprülü Kavşağı\'nda meydana geldi. Levent K. yönetimindeki 26 PT 651 plakalı motosiklet, sürücünün arkasında oturan kızı Betül K.\'nın pardesüsü arka tekerleğe sıkışınca devrildi. Yaklaşık 10 metre sürüklenen motosikletin sürücüs Levent K. ile kızı Betül yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Betül K.\'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

MUAYENEHANEDE RANDEVULU GASP

ANTALYA\'da hasta gibi randevu alarak iç hastalıkları uzmanı Dr. Aysel Oktay\'ın muayenehanesine gelen iki kişi, bıçak zoruyla etkisiz hale getirdikleri doktorun elini ayağını bağlayıp, ağzını bantlayarak dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve birkaç ziynet eşyasını alıp kaçtı.

Olay, saat 14.40 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 122 Sokak\'taki bir apartmanın birinci katında bulunan iç hastalıkları uzmanı Dr. Aysel Oktay\'a ait muayenehanede meydana geldi. Doktordan \'eşim için\' diyerek randevu alan kimliği belirsiz kadın, bir erkekle birlikte birlikte saat 14.20 sıralarında muayenehaneye geldi. Burada bir süre sıra bekleyen çift, Dr. Aysel Oktay içerde yalnız kaldığı sırada harekete geçti. Bıçak zoruyla Oktay\'ı etkisiz hale getiren gaspçılar, daha sonra doktorun elini ayağını iple bağlayıp, ağzını bantladı. Bu sırada kendilerine direnen Oktay\'ı darp eden şüpheliler, muayenehanedeki dizüstü bilgisayar, cep telefonu, birkaç parça ziynet eşyasını alıp kaçtı. Olay sonrası sürünerek mutfağa kadar giden Dr. Aysel Oktay, burada ayağındaki ipi kesmeyi başardı. Hızla muayenehaneden çıkan Oktay\'ı görüp, elindeki ipi kesen komşusu berber Hasan Ali Çoban, durumu polise bildirdi.

Doktor komşusu Aysel Oktay\'ın büyük bir şokla yanına geldiğini söyleyen Hasan Ali Çoban, \"Adeta şok geçirmişti. Ben elindeki ipi kesip durumu polise bildirdim. Eşim hasta diye randevu almışlar\" dedi.

Polis gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.

MUHARREM İNCE: OHAL\'İN KALKMASI LAZIM

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, diğer ülkelerin Türkiye\'ye güvenmediği için yatırımdan korktuğunu ifade ederek, \"Dolar\'ın Euro\'nun düşmesi için, yatırımcıların gelmesi için OHAL\'in kalkması lazım. Biz geldiğimizde tek adam değil, ortak aklı kullanacağız. Kaliteli, nitelikli bir ekiple çalışacağız. Türkiye hukuk devleti haline gelince, yabancı yatırımcı gelecek döviz düşecek\" dedi.

CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce miting programları kapsamında Kırıkkale\'de vatandaşlarla buluştu. Yağmur yağışı altında miting gerçekleştiren İnce, millet zenginleşmeden siyasetçinin zenginleşmeyeceğini ifade ederek, \"Amerika\'nın nüfusu 300 milyon, Türkiye\'nin nüfusu 80 milyon. Amerika\'nın bir buçuk katı milletvekili sayısı var. Yazık günah değil mi bu memlekete. 80 milyon kişi 600 milletvekiline bakamaz. İlk işimiz bu milletvekili sayısını indirmek olacak. Biz Amerika\'dan daha mı büyüğüz, daha mı zenginiz\" dedi.

\'KADINLARIN ÇALIŞMA ENGELİNİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ\'

Ardından seçim vaatlerini açıklayan İnce, şöyle konuştu:

\"Türkiye\'yi barıştıracağız. Ekonomik olarak büyüyeceğiz. Adil bölüşeceğiz. Emekli arkadaşlarıma sesleniyorum. Ramazan ve Kurban bayramında birer maaş vereceğiz dedik hükümet biner lira dedi. Yetmez ama tamam kabul. Ama o bin lira 2-3 yıl sonra enflasyonda erir. Size sözüm olsun bayramlarda asgari ücret kaç paraysa o kadar ücret alacaksınız. 19 Mayıs\'ta gençlere 500 lira burs vereceğiz. 29 Ekim\'de 500 lira Cumhuriyet bursu. O parayı size Muharrem İnce vermeyecek, CHP\'de vermeyecek. Şimdi devlet fakire yardım ettiğinde Erdoğan cebinden mi veriyor o parayı. Muharrem İnce\'nin cumhurbaşkanlığında da o parayı Türkiye Cumhuriyeti verecek, devlet verecek. Ben meydanlarda iş diyorum, ekmek diyorum, aş diyorum. Kadının iş gücüne katılım oranı yüzde 32 bunu yüzde 50 yapmamız lazım. Kadınların iş gücünü arttırmamız lazım. Bunun için her mahalleye bir kreş açacağız, kadınların çalışma engelini ortadan kaldıracağız. Çocuklar kreşe gidecek, kadınlar işe. Her aileye bir ev, her eve de en az bir maaş diyeceğiz. nerden bulacaksın diyor parayı, 4 milyar Suriyeliye 40 milyar dolar parayı nereden bulduysan oradan bulacağım. Çiftçiye mazotu 3 liradan vereceğiz. Asgari ücret 2200 lira olacak.\"

\'YABANCI YATIRIMCI GELECEK, DÖVİZ DÜŞECEK\'

Daha sonra OHAL\'in kaldırılmasını isteyen İnce, şunları söyledi:

\"Diğer ülkeler bize güvenmediği için yatırımdan korkuyorlar. Dolar\'ın Euro\'nun düşmesi için, yatırımcıların gelmesi için OHAL\'in kalkması lazım.

Biz geldiğimizde tek adam değil, ortak aklı kullanacağız. Kaliteli, nitelikli bir ekiple çalışacağız. Türkiye hukuk devleti haline gelince, yabancı yatırımcı gelecek döviz düşecek.\"

Konuşmasının devamında, FETÖ lideri Fetullah Gülen\'in ABD\'den usulüne uygun istenmediği iddiasını yineleyen İnce, \"Fethullah Gülen\'i istediler ama usulüne uygun istemediler. Bekir Bozdağ açıklama yaptı, \'Muharrem İnce gelsin bakanlıkta evrakları incelesin\' diye. Ben Bekir Bozdağ\'ın memuru değilim, haddini bil bir kere. Benim milletvekili arakadaşlarım var, avukat arkadaşlarımız var. Yüreğiniz yetiyorsa açıyorsa açarsınız evrakları. 6 gün oldu yazı yazdık evrakları açın inceleyelim diye, ses seda yok. Bekliyoruz, evrakları açın gelip inceleyelim. Muharrem İnce görüştü diyorsa görüşmüştür. Merkez bankasında yanlış olur Muharrem İnce\'de olmaz. Yaptığımız iş doğrudur.\"

\'ALMANYA\'NIN HADDİNE Mİ DÜŞMÜŞ\'

Ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel\'e tepki gösteren İnce, şunları söyledi:

\"Sayın Merkel, \'Erdoğan seçimden sonra gelsin Almanya\'ya\' diyor. Sayın Merkel önce ben 81 milyonda birliği sağlayacağım. Sonra size de gelecek sıra. Senin haddine mi düşmüş. Türkiye’de seçimin sonucunu beklemeden açıklama yapıyorsun. Sen kimsin? Benim ülkemde bir seçim var. Kimin seçileceğini nerden biliyorsun. Ne ortaklığınız var da onu öne çıkaryorsun. Sen ne zannediyıorsun kendini. Almanya\'nın uşağımıyız biz. Biz bağımız Türkiye Cumhuriyeti\'yiz. Herkes haddini bilecek. Türkiye\'de seçim var. Türkiye\'nin iç işidir bu, Almanya\'nın haddine mi düşmüş.\"

Akşener, kaza geçiren partilileri ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara\'daki toplantıya gelirken kaza geçiren Samsun İl Başkanı Ömer Süslü, milletvekili adayları İbrahim Özyer ve Önder Fatih Şenol ile partililer Ömer Şişman, Alper Özyer ve Recep Güleroğlu\'nu tedavi gördükleri hastane ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Seçim Beyannamesi\'ni açıkladığı toplantının ardından Kırıkkale Devlet Hastanesi\'ne gitti. Burada kaza da yaralanan partilileri ziyaret edip geçmiş olsun dileyen Akşener, hastane yetkililerinden de bilgi aldı. Akşener, yaralıların yakınları ile de görüştükten sonra, hastaneden ayrıldı.

