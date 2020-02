DHA YURT BÜLTENİ-11

1 - İNGİLİZ KADINLARA \'TORNAVİDALI GASP\' GÜVENLİK KAMERASINDA

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, üç İngiliz kadın turistin önünü ellerinde tornavida ile kesip, çantalarını gasp eden ve güvenlik kameralarından tespit edilip 3 saat sonra evlerinde polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 5 Mayıs\'ta İngiltere\'den tatile Bodrum\'a gelen 3 kadın turist, Gümbet Mahallesi\'ndeki bir otele yerleşti. 3 İngiliz kadın turist, dün akşam otelden ayrılarak eğlenmeye gitti. Saat 23.30 sıralarında, otellerine dönmek üzere yaya olarak yola çıkan 3 kadın turistin önü, İsmet İnönü Caddesi\'ne, geldiklerinde, ellerinde tornavida bulunan 2 kişi tarafından kesilip, çantaları ve cep telefonları gasp edildi. Olayın şokunu bir süre üzerlerinden atamayan 3 kadın, soluğu Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde alıp, şikayetçi oldu. Polis, turistlerin şikayeti üzerine bölgedeki 200 güvenlik kamerası kaydını incelemeye aldı. İngiliz turistlerin gasp edilme anının güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerden şüphelilerin 34 yaşındaki A.K. ve 32 yaşındaki N.E.E. olduğunu belirledi. 2 şüpheli, olaydan 3 saat sonra evlerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin gasp ettiği çanta ve cep telefonları da evlerinde ele geçirilip, tutanakla sahiplerine teslim edildi. 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

2 - SİLOPİLİ TALASEMİ HASTASI, OKUDUĞU ŞİİRLE HERKESİ DUYGULANDIRDI

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde talasemi hastaları için düzenlenen etkinlikte şiir okuyan 16 yaşındaki talasemi hastası Rengin Uğurlu salondakilerini duygulandırdı.

Şırnak Talasemi Derneği (ŞITADER) tarafından Silopi Koç İlk-Ortaokulu konferans salonunda, talasemi hastalığına dikkat çekmek amacıyla toplantı düzenlendi. Toplantıya, Şırnak Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Egemen Ünal, Silopi İlçe Sağlık Müdürü Ali Afşar, konuşmacı Dr.Yusuf Munis, siyasi parti temsilcileri, çeşitli dernek başkanları, talasemi hastaları ve yakınları katıldı. Toplantının açılış konşumasını yapan ŞITADER Başkanı Nurullah Bartan, talaseminin önlenebilir bir kan hastalığı olduğunu belirterek, özellikle gençlerin evlenmeden önce talasemi kan testi yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Talasemi\'nin bulaşıcı bir hastalık olmadığını anlatan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Egemen Ünal ise, \"Talasemi bulaşıcı bir hastalık değildir. Bir kansızlık hastalığıdır. Hastalarımızı sürekli kan almaya muhtaç kılan bir hastalıktır. Anne ve babada bu hastalığın genlerinin bulunması ve doğum sırasında ve doğumdan önceki süreçte çocuğa genlerin geçmesi ile oluşan bir hastalıktır.\"diye konuştu

Konuşmaların ardından sahneye çıkan 16 yaşındaki talasemi hastası Rengin Uğurlu şiir okudu. Duygu dolu anların yaşandığı salonda bazı kadınların gözyaşını tutamadığı görüldü. Talasemi hastalarının yaşantılarının anlatıldığı slayt gösteriminin ardından genç gönüllüler korosu Türkçe ve Kürtçe şarkılardan oluşan müzik ziyafeti verdi.



3 - ORGANİK ÜRÜNLER FUARINA İLGİ BÜYÜK OLDU

ORGANİK ürünler ve zeytin-zeytinyağı sektörünün temsilcileri, Fuar İzmir\'de bir araya geldi. Sektörlerindeki tek ihtisas fuarları olan Ekoloji İzmir ile Olivtech, bu yıl ikinci kez Gurme İzmir başlığı altında buluştu.

Organik ürünler ile zeytin, zeytinyağı, süt ve süt ürünlerinin en iddialı firmaları, Fuar İzmir\'de bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından bu yıl ikinci kez \"Gurme İzmir\" başlığı ile organize edilen \"Olivtech -8. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı\" ile \"Ekoloji İzmir-9. İzmir Organik Ürünler Fuarı\" birlikte açıldı. Fuar İzmir\'de gerçekleşen açılış törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, gençlik yıllarından üniversite birinci sınıftan beri tarımla ilgili projeler ürettiğini ve bunu 14 sene sonra belediye başkanı olunca hayata geçirmeye başladığını söyledi. Kocaoğlu, \"Organik tarımdan zeytine, meyveden ceviz fidanına varıncaya kadar birçok destek verdik. Bugün İzmir\'i sütün merkezi yaptık. Tarımsal ve hayvansal faaliyetin ve sanayinin gelişmesi için her türlü katkıda bulunduk. Zeytin, zeytinyağı üretimi artarsa, sektör büyürse, işte böyle büyük fuarlar doğuyor. Önce altyapıyı tamamlayıp yönetimi arttırmak bunu da fuarlarla, dünyaya ihraç edilecek büyük markalarla buluşturup katma değerini yükselterek çiftçimizin, insanımızın yüzünü güldürmek, ülkemizi kalkındırmak yaşam kalitemizi arttırmak amacımız. İşte bunun için çalışıyoruz\" dedi.

\"TÜKETİM DE FARKINDALIK DA ARTACAK\"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun davetiyle katıldıkları fuardan çok memnun olduklarını belirten KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, bu fuarda açılan ilk ülke standının KKTC olmasından ayrıca mutluluk duyduklarını söyledi. Şahali, \"Bizler tarımsal faaliyetlerimizi tanıtmak ve pazarı genişletmek, hem ihraç pazarlarına ulaşmak hem de İzmir gibi benzer iklime sahip coğrafyada ticari, tarımsal faaliyetlerimizi tanıtma konusunda çok istekliyiz. Buradaki sertifikasyon firmalarıyla ciddi çalışmalarımız oluyor. Bizim için çok verimli bir fuar\" diye konuştu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Güldal ise şunları söyledi:

\"İzmir Büyükşehir Belediye\'sinin tarımda yapmış olduğu katkılar ve bize gösterdiği ilgi için özellikle teşekkür ediyorum. Organik tarım ve zeytinyağı fuarlarının en büyüğü ve en güzelini sayın Başkanımız Aziz Kocaoğlu gerçekleştiriyor. Amacımız hem organik tarımdaki farkındalığı hem de zeytinyağı tüketimini arttırmak ve kamuoyunda bir farkındalık yaratmak.\"

SEKTÖRÜN TEK İHTİSAS FUARI

Sektöründeki tek ihtisas fuarları olan Ekoloji İzmir ile Olivtech, bu yıl ikinci kez \"Gurme İzmir\" başlığı altında, yerli yabancı tüm sektör temsilcilerini İzmir\'de buluşturdu. Mevcut ürün yelpazesi süt, süt ürünleri, fermente ürünler, şarap ve teknolojileri ile bu yıl daha da zenginleşti. Olivtech Fuarı\'da zeytin, zeytinyağı, süt ve süt ürünleri, fermente ürünler, şarap ve teknolojileri, fidan, tohum, gübre, şişe, kasa, bidon ambalaj, üretim teknolojileri, saklama üniteleri ve gıda analiz laboratuvarları, Ekoloji İzmir Fuarı\'nda ise sertifikalı organik ürünler ile kontrol ve sertifikasyon kuruluşları bulunuyor.

KATILIMCI SAYISI ARTTI

Ürün grubuna zeytin ve zeytinyağının yanı sıra süt, süt ürünleri, fermente ürünler ve şarabı da ekleyerek büyüyen Gurme İzmir-8. Olivtech Fuarı, bu yıl İtalya\'dan 2 yabancı firmanın da aralarında bulunduğu 220 firmayı bir araya getirdi. Türkiye\'yi ulusal ve uluslararası alanda temsil eden tek sertifikalı fuar olan Gurme İzmir- 9. Ekoloji İzmir ise bu yıl 37 il ve 4 ülkeden toplam 149 katılımcıyı ziyaretçiyle buluşturuyor. Organik tekstil, kozmetik, oyuncak, kontrol ve sertifikasyon kuruluşları ile laboratuvarlar ve sivil toplum kuruluşlarının yer alacağı fuara geçtiğimiz yıl 25 il 3 ülkeden 124 firma katılım sağlamıştı.

DÜNYACA ÜNLÜ TADIM UZMANLARI OLİVTECH\'TE

En son 2009 yılında düzenlenen VINOLIVE - Zeytin, Zeytinyağı, Şarap ve Teknolojileri Fuarı\'nın ardından 9 yıl sonra şarap yeniden ziyaretçilerle buluşuyor. WSET, London Wine Academy ve Ecole du Vin gibi eğitim kurumlarından önemli birçok sertifikaya sahip, sektörün önemli şarap tadım uzmanlarından, \"Şarabın ABC\'si\" isimli kitabın yazarı Levon Bağış da Olivtech Fuarı\'nda olacak. Şarapseverler, \"Levon Bağış ile Bağdan Kadehe Şarap\" adlı Tadım Atölyesi\'nde çeşitli şarapları tatma olanağı bulacak. Tüm dünyanın takip ettiği yarışmalarda jüri üyesi olan uluslararası şarap tadım uzmanı Tuğba Altınöz de \"Tuğba Altınöz ile Kadehteki Sırlar\" Tadım Atölyesi\'yle Olivtech\'de yer alacak. 10 ve 11 Mayıs günü gerçekleşecek etkinliklerin biletleri Biletix\'ten satın alınabilecek. Fuarda ayrıca WSET diplomalı şarap eğitmen ve uzmanı Perran Arıbal da şarap tadımı etkinliği gerçekleştirecek.

HER ŞEY ORGANİK

Bu yıl 9\'uncu kez gerçekleşecek Ekoloji İzmir Fuarı, kapılarını birçok yenilikle açacak. 23 bin metrekarede kurulacak özel tasarım alanında katılımcı firmalar, bu yıl ilk kez kendi organik ürünlerini sergileme imkanı elde ederken, ziyaretçiler ise tüm ürünleri bir arada görerek yılın en iyi tasarlanmış organik ürününü seçecek. Her şeyin organik olacağı bu fuarda, Türkiye\'nin dört bir yanından getirilen ürünlerin satışa sunulacağı organik bir pazar kuruldu. Fuar\'da ayrıca, birbirinden lezzetli organik gıdaların tüketilebileceği organik restoran da tüm gün açık olacak. A Holü içinde bulunan Ekolojik Yaşam Merkezi\'nde tamamı çocuk sağlığına uygun malzemelerden oluşan oyun grupları yer alacak. Çocuk Ekolojik Oyun Alanı adı altında oluşturulan platformda aktiviteler tüm gün sürecek. Gurme İzmir - 9. Ekoloji İzmir Fuarı\'nda bu yıl ilk kez \'en iyi organik ürün\' Yarışması yapılacak. Katılımcı firmaların organik ürünleri arasından birinciyi fuar ziyaretçileri belirleyecek. Fuar kapsamında Ekoloji Ormanı\'na fidan da dikilecek.

SON GÜN ÜCRETSİZ

Olivtech ve Ekoloji Fuarları, 9 ile 12 Mayıs tarihleri arasında 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Profesyonel ziyaretçilerin ücretsiz olarak girebileceği Olivtech Fuarı\'na, son tüketici ise ilk üç gün 30 lira ödeyerek, son gün ise ücretsiz olarak girebilecek. Ekoloji İzmir Fuarı\'nı ise yine profesyoneller ücretsiz, halk ise 5 lira ödeyerek ziyaret edebilecek. Son gün ise girişler yine ücretsiz olacak.

4 - BUDANAN AĞAÇLAR ORGANİK GÜBREYE DÖNÜŞÜYOR

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi\'nin Kompost Üretim Tesisi’nde, belediye ekipleri tarafından budanan ağaç dalları, kesilen çimler, otlar ve pazarlardan toplanan sebze meyve atıklarından gübre üretiliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından faaliyete geçirilen Kompost Üretim Tesisi’nde belediye ekipleri tarafından budanan ağaç dalları, kesilen çimler, otlar ve pazarlardan toplanan sebze meyve atıklarından organik gübre üretiliyor. 20 dönümlük alan üzerinde kurulu tesiste üretilen gübre, belediye denetimindeki park ve bahçelerde kullanılıyor. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Çiftçi Eğitim Merkezi’nde de üreticilere gübre dağıtılıyor. 20 dönümlük alan üzerinde kurulu tesiste bugüne kadar 263 ton atık işlenerek gübre haline getirildi. Tesislerde üretilen organik gübre, belediye denetimindeki park ve bahçelerde kullanılıyor. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Çiftçi Eğitim Merkezi’nde de üreticilere gübre dağıtılıyor. Tesiste üretilen organik gübre, bu yıl içinde 5 ve 10 kiloluk paketler haline getirilerek vatandaşların ulaşabilecekleri noktalarda da satışa sunulacak.

\'TAMAMEN ORGANİK\'

Elde ettikleri gübrelerin tamamen organik olduğunu belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mekin Tüzün, ürünü hayvan gübresi de katarak zenginleştirdiklerini belirtti. Türkiye’de sadece 3-4 yerde bu tür gübre üretimi yapıldığını aktaran Tüzün, ürünün talep gördüğünü ifade etti. Tüzün, “Tesisimiz, çöp depolama sahası yakınında. Toplanan bitkisel ve organik atıkların ayrıştırılması sonucunda getirdiğimiz atıkları, işleme tabi tuttuğumuz bir bölge. Burada şu ana kadar 263 ton malzemeyi işledik. İşlediğimiz malzemelerden de gübre elde ediyoruz. Elde ettiğimiz gübreler saksı bitkileri ve meyve sebze üretiminde kullanılan gübre yerine geçiyor. Hem de bu atıklar solucan gübresinde mama yerine kullanılabiliyor. Özellikle yapmış olduğumuz bu çalışmayla ilimizdeki organik ve iyi tarım uygulamalarında, Park Bahçeler Daire Başkanlığımızda ya da Çiftçi Eğitim Merkezi’ndeki üretim sahalarımızda kullandığımız organik, besleyici bir materyal. Bu materyali belirli bir süre burada kızgınlığa, olgunluğa ulaştırdıktan sonra işleme prosesini tamamladıktan sonra 5 ve 10 litrelik paketlerle de vatandaşımızın hizmetine sunacağızö diye konuştu.

