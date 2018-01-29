DHA YURT BÜLTENİ-11

2 ORDU KOMUTANI BURSEYA DAĞI\'NDA

Zeytin Dağı Harekatı\'nı yöneten 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Burseya Dağı\'nda Türk askerlerini ziyaret etti.

1)KİLİS VE REYHANLI\'YA 2 ROKET DÜŞTÜ

Kilis\'in Öncüpınar Mahallesi\'ndeki zeytin bahçesine saat 14.30 sıralarında Afrin bölgesinden atılan roket düştü. Saat 15.00 sıralarında da Hatay\'ın Reyhanlı ilçesindeki Gültepe Mahallesi\'nde boş bir alana roket isabet etti. Her iki olayla ilgili polis güvenlik önlemi alırken patlamalarda ölen yada yaralan olmadı.

KİLİS VE REYHANLI ROKET GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLDİ

2 ORDU KOMUTANININ ZİPARET GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLECEK

KİLİS-REYHANLI DHA

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2) ALDIĞI İLAÇ NEDENİYLE DERİSİNİN YÜZDE 40\'INI KAYBETTİ

AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı\'ndan Prof. Dr. Melike Cengiz, yanlış ilaç kullandığı iddiasıyla tüm vücudu yanan 15 yaşındaki H.Ü.\'de yüzde 40 deri kaybı olduğunu belirterek, \"Şu an sağlık durumu iyi, bilinci açık. İyileşince derisi eski haline dönecek\" dedi.

Antalya\'da makine teknisyeni Cem Ü. ve özel eğitim kurumunda idareci Dilek Ü. çiftinin tek çocuğu lise öğrencisi H.Ü.\'nün geçen ay sınav kaygısı nedeniyle gittiği özel hastanede, psikiyatri doktoru Ö.A.\'nın verdiği ilaçlar yan etki yaptı. İlk önce kulağın arkasında başlayan kızarıklıklar kısa sürede yanıklara dönüşerek genç kızın tüm vücudunu sardı. Bunun üzerine 18 Ocak günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisine alınan H.Ü\'nün tedavisi sürüyor.

AÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı\'ndan Prof. Dr. Melike Cengiz, genç kızın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Derinin bütünlüğünün yüzde 40 oranında bozulduğunu belirten Prof. Dr. Cengiz, \"Derinin bütünlüğünün bozulduğu, yani derinin ciddi kaybına neden olabilecek hastalık nedeniyle yoğun bakımda. Bu hastalığa neyin sebep olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Bize başvurmadan önce herhangi bir ilaç kullandıysa bundan kaynaklı olabildiğini düşünüyoruz. Hastamızın bize başvurduğunda yüzde 40\'a varan deri bütünlüğü bozulmuştu. Yoğun bakıma alındı\" dedi.

\'VÜCUDUN YÜZDE 80\'İNDE DERİ DÖKÜNTÜSÜ VAR\'

Vücudun deri bütünlüğünün bozulması ve mikropların kana karışma riskini ortadan kaldırmak için yoğun bakım ünitesinde tutulduğunu belirten Prof. Dr. Cengiz, \"Deri bütünlüğünün bozulması nedeniyle mikroplar çok hızlı kana karışır ve organ yetersizliğine neden olabilir. Bilinci açık bizi tam olarak anlıyor. Genel durumu iyi. Organlarında yetersizlik bulgusu yok. Hala yüzde 40-50 civarında deri bozulması var. Yüzde 80 oranında döküntü lezyonu var ve devam ediyor\" diye konuştu.

\'ÖLÜM RİSKİ VAR AMA İYİLEŞİNCE DERİSİ ESKİSİ GİBİ OLACAK\'

Hastalığın tedavisinin mümkün olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Melike Cengiz, hastalığın ölümle sonuçlanma riskinin yüzde 30\'larda olduğunu söyledi. Hayati tehlikeyi atlatıp iyileşmesi halinde derisinin eski görünümüne kavuşacağını aktaran Prof. Dr. Cengiz, \"İyileşirse eski hayatına dönebilecek. Düzeldikten sonra derisi eskiden olduğu hale gelecek. Yoğun bakımdan çıkmadığı sürece hayati tehlikesi atlatılmış sayılmaz. Ne zaman yoğun bakımdan çıkar, o zaman hayati tehlikeyi atlatmış denilebilir\" dedi.

Görüntü dökümü

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- Melike Cengiz röportaj

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

(4.50\" 531 MB)

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3)1.5 MİLYON LİRA ÖDÜLLE ARANAN DEAŞ\'LI KADIN ADLİYEDE

SURİYE\'den yasa dışı yollarla Türkiye\'ye geçip, Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarmaya teslim olan, \'mavi kategori\'de 1.5 milyon lira ödül ve kırmızı bülten ile \'DEAŞ üyesi olmak\' suçundan aranan Demet Taşar, Adıyaman\'da adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı\'nca \'terör örgütü DEAŞ üyesi olmak\' suçundan 1.5 milyon lira ödülle \'mavi kategori\'de, Interpol tarafından ise kırmızı bülten ile aranan Demet Taşar, geçen pazartesi günü Suriye\'den yasa dışı yollarla sınıra gelip, Ceylanpınar\'da jandarmaya teslim oldu. Şanlıurfa\'da polise teslim edilen Taşar, soruşturmanın yürütüldüğü Adıyaman\'a getirildi. Emniyette ifadesi alınan Demet Taşar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber-kamera:Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) -

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4)TTB İLE MÜHENDİS VE MİMARLAR ODALARI BİRLİĞİNE TEPKİ

MAKİNE Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi ile Melikgazi Hastanesi yöneticileri ayrı ayrı düzenledikleri basın açıklamasında genel merkezlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin Harekatı ile ilgili yaptığı \'Savaşa Hayır\' açıklamasına tepki gösterdi.

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Ersin Fener, \"Makine Mühendisleri Odasının üst birliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin görüşlerine katılmadığımızı, söz konusu devlet ve milletse harici tüm insan ve yapıların teferruattan ibaret olduğunu ifade eder, yüce yaradandan ordumuza ve milletimize güç vermesini dileriz\" dedi. Melikgazi Hastanesi Başhekimi Mustafa Demirel ise, Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi\'nin Afrin harekatı ile ilgili \"Savaşa Hayır Barışa Evet\" şeklinde yaptıkları açıklamanın kendilerin bağlamadığını söyledi. Türk Tabipleri olarak devletin ve TSK\'nın her zaman yanında olduklarını söyledi.

\'TTB\'NİN SAVAŞA HAYIR TEPKİSİ BİZLERİ ÜZMÜŞTÜR\'

Melikgazi Hastanesinin düzenlediği basın açıklamasında Türk Tabipler Birliğinin TSK\'nın Afrin Harekatı ile ilgili yaptığı \"Savaşa Hayır\" açıklamasına tepki gösteren Başhekim Mustafa Demirel, \"Türk Tabipleri olarak devletin ve TSK\'nın her zaman yanındayız. Türkiye elinde bulunduğu şartlar gereği Afrin\'e harekat yapmıştır. Bu bir elzemdir. Türk Tabipler Birliği\'nin \"Savaşa Hayır\" diyerek tepki göstermesi bizleri üzmüştür. Gösterilen bu tavra tepkisiz kalmamız ise mümkün değildi. Hrant Dink\'in öldürülmesinin ardından TTB Merkez Konseyi ellerine \"Hepimiz Hrantız\" yazılı pankartla yürüdü. Lakin bir askerimiz bir doktorumuz şehit olduğunda TTB Merkez Konseyi\'ni elerinde \"Hepimiz Mehmetçiğiz\" yazılı dövizlerle maalesef göremedik. Bizler Türk doktorları olarak devletimizin ve milletimizin emrindeyiz. Nerede görev verilirse gitmeye hazırız\" diye konuştu.

\'DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEYİZ\'

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesinde yapılan basın açıklamasında konuşan Başkan Ersin Fener ise, \"Türkiye Cumhuriyeti devleti Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Özgür Suriye Ordusunun birlikteliğinde Afrin bölgesine yönelik Zeytindalı harekatı başlatılmış ve bu harekat güç kaybetmeden devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlatmış olduğu bu harekat, devletimizin ve milletimizin bekasını yakından ilgilendirmekte olup, bekamızı olumsuz etkileyebilecek bu bölgedeki dış destekli terör unsurlarının bölgeden temizlenmesi, teröre ve terörist grupların insafına bırakılmış olan bölge insanına barışın ve huzurun tekrar temini ve sınır güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı açıklanmıştır. Yıllardır bölgede dış kaynaklı oyunların oynandığı, birçok bölge ülkesinin bundan ne şekilde etkilendiği ortada iken bu bölgede oluşturulmaya çalışılan terör örgütleri birlikteliği ile ülkemiz ve milletimiz için çok büyük tehditler oluşturmaktadır. Bu açıdan yüce Türk milletinin kahraman ordusunun bu harekatına; Türk milleti gibi bu milletin bireyi olmaktan gurur duyan Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube yöneticileri, temsilciliklerimizin yürütme kurulları ve tüm üyelerimizle birlikte destek verdiğimizi, dün olduğu gibi bugünde ve yarında devletimizin ve milletimizin emrinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz\" şeklinde konuştu. Fener konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

\'TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİNİN GÖRÜŞLERİNE KATILMIYORUZ\'

\"Son günlerde basın ve sosyal medya aracılığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yapmış olduğu bu kutlu harekatı, Türk Tabipler Birliği üzerinden barış ve insani kavramlar kullanılarak eleştirilmesini, bu eksende TTB ile aynı görüşte olduğunu ifade eden bağlı bulunduğumuz Makine Mühendisleri Odasının da üst birliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin görüşlerine katılmadığımızı, söz konusu Devlet ve Milletse harici tüm insan ve yapıların teferruattan ibaret olduğunu ifade eder, yüce yaradandan ordumuza ve milletimize güç vermesini ve muzaffer kılmasını dileriz\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Başhekim Mustafa Demirel\'in konuşması

-Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ersin Fener\'in konuşması

-Genel detay

(Haber- Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ,DHA)

(434 MB)

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5)KULAKLI ORMAN BAYKUŞU DOĞAYA BIRAKILDI

IĞDIR\'da yaralı hale bulunan kulaklı orman baykuşu, tedavisi sonrası doğaya bırakıldı.

Iğdır\'da bir vatandaşın bahçesinde yaralı halde bulduğu kulaklı orman baykuşu Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğüne teslim edildi. Veteriner hekimler tarafından tedavisi ve bakımı tamamlananan orman baykuşu doğaya bırakıldı. Orman baykuşunun genellikle doğada yaşayan tarladaki farelerle, leşlerle beslendiğini söyleyen Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, \"Ağaçlık alanlarda yaşayan ormanlarımızın vazgeçilmez bir kuşudur. Gerektiği zaman büyük böceklerlede beslenebilir. Etçil bir hayvan çiftçilerin dostu bir kuştur. Ağaçlık alanlarda besin bulabileceği bölgelerde yaşıyor. Gece avcılarıdır. Gündüzleri dinlenir gece avlanırlar. Kargalar tarafından kovalanmış. Vatandaşın tarlasına sığınmış. Vatandaşta bize getirdi. Gerekli tedavisini yaptık ve doğaya bıraktık\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Kulaklı baykuş

-Mete Türkoğlu açıklama

-Kulaklı baykuştan detay

( Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)

(3.19 dk-105 mb)

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6)14 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

ÇORUM\'da bir mandırada elektrik akımına kapılan 14 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay Çorum merkeze bağlı Üyük köyünde meydana geldi. İddiaya göre, bir mandıradaki hayvan tarama makinesindeki elektrik kaçağından dolayı zeminin de ıslak olması nedeniyle ahırda bulunan bütün hayvanlar elektirik akıma kapılarak telef oldu.

Mandıra sahibi Kenan Eser, sabah saatlerinde hayvanların yemini verdikten sonra kent merkezine geldiğini, daha sonra eşinin kendisine telefon ederek hayvanların rahatsızlandığını söylediğini bildirdi. Eşinin, elektrik kontağını fark ederek ana sigortayı kapattığını ifade eden Eser, \"Ben geldiğimde hayvanlarımdan 2 tanesi hariç hepsi ölmüştü. 250 bin lira civarında maddi zararım var. Devletten yardım bekliyorum\" dedi.

Olayın ardından mandıraya gelen Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan da, Keskin\'e maddi ve manevi yardımda bulunacaklarını açıkladı. Sayan, bu olayın diğer besicilere de örnek olması gerektiğini, tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Görüntü Dökümü

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-Telef olan hayvanlar

-Mandıra sahibi Kenan Eser,açıklama

- Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan açıklama

- Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

(18MB)

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7)OTOMOBİLİN MOTORU YANDI

İZMİT\'te, motoru alev yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Şirintepe mevkiinde meydana geldi. Avni Baykal idaresindeki 81 BM 074 plakalı otomobilin motorundan bir anda alevler yükseldi. Hemen aracı yolun kenarına çeken Avni Baykal, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi. D-100 Karayolu\'nun bir şeridi trafiğe kapatılarak, trafik kontrollü olarak sağlandı. Otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiyenin araca müdahalesi

-Sürücü ile röp,

-Detay

Haber-Kamera:Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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8)KAZADA ÖLEN YAYANIN LASTİĞİ VE BERESİ KALDIRIMA BIRAKILDI

ANTALYA\'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Nasuh Kaya (76), kendisine çarpan otomobilin altında kalarak, yaşamını yitirdi. Kaya\'nın ayağından fırlayan lastik ayakkabıları ve beresi, polis tarafından beton set üzerine bırakıldı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kepez ilçesi 75. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ahatlı Mahallesi\'nde ara sokaktan çıkan Nasuh Kaya\'ya, yolun karşısına geçmek istediği sırada Hatice T.\'nin kullandığı 07 MCK 49 plakalı otomobil çarptı. Kaya, çarpmanın etkisiyle refüjdeki kanala düştü. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Yapılan incelemede Nasuh Kaya\'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaya\'nın kaza anında ayağından fırlayan lastik ayakkabısı ile beresi, önce beton set üzerine bırakılarak, daha sonra yakınlarına teslim edilmek üzere alındı.

Sürücü Hatice T. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü

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- Otomobilin çarptığı yaya

- Yayanın şapkası ve lastik ayakkabıları

- Polislerin çalışması

- Olay yerini gözlemleyen vatandaşlar

- Kaza yeri detaylar

(HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Hasan DEMİRBAŞ/ ANTALYA, (DHA))

156 MB /// 01.14\"

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