DHA YURT BÜLTENİ-11 

Yozgat bayraklarla donatıldı

YOZGAT Valiliği\'nin talimatıyla Yozgatlılar\'ın, Zeytin Dalı Harekâtı\'nda Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin yanında olduğunu göstermek ve destek olmak amacıyla kenette tüm resmi kurum, ev ve iş yerleri Türk bayraklarıyla donatıldı.

Yozgat Valiliği Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekâtı\' nedeniyle kurumların yanı sıra halkın ev ve iş yerlerine bayrak asılmasını istedi. Vali Kemal Yurtnaç yaptığı açıklamada, Türkiye\'nin ve milletin can güvenliğinin birinci derecede önemli konu olduğunu söyledi. Vali Yurtnaç, şöyle dedi:

\"Ülkemiz hemen sınırlarında Afrin\'de oluşan terörist unsurlara karşı silahlı kuvvetlerimiz tarafından yapılan operasyonu desteklemek amacıyla camilerde dualar ediliyor. Vatandaşlarımız şehri bayraklarla süslediler. Bu ordumuza, milletimize verilen bir destektir. Yozgat halkı zaten bu güne kadar terörle mücadele veren şehitler açısından da nüfusa göre en önde gelen illerimizden bir tanesidir. Zaten Yozgat denildiğinde şehitlikle, kahramanlıklarıyla ortaya çıkan bir halktır. Bu tüm Türkiye için böyledir ama Yozgat bu konuda biraz daha ileridedir diye düşünüyorum. Sonuna kadar da ordumuzun, ülkemizin arkasında olarak operasyonun zaferle sonuçlanacağı konusunda dua ile bekliyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Bayraklardan görüntü

-Vali Kemal Yurtnaç\'ın konuşması

-Bayraklardan görüntü

-Bayrak asanlardan görüntü

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)

======================================

Köpeği otoyola fırlattı, sosyal medya ayaklandı (2)

KÖPEĞİ YOLA FIRLATAN ADAM YAKALANDI

YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Giresun\'da arka bacağından tutarak bir süre sürüklediği baygın haldeki köpeği Karadeniz Sahil Yolu ortasına adan kişinin kimliği belirlendi. Beytullah Uzunoğlu (61) olduğu tespit edilen kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Uzunoğlu, polisteki sorgunusun ardından adliyeye sevk edildi.

Sabıkalı olduğu öğrenilen Uzunoğlu, ilk ifadesinde sarhoş olduğunu ve ne yaptığını hatırlamadığı belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

- Beytullah Uzunoğlu\'nun adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN-DHA

=====================================

Eşini öldüren koca adliyeye sevk edildi

İZMİT\'te, 5 çocuk annesi eşi 31 yaşındaki Selva Hıdır Ali\'yi bıçaklayarak öldüren Kahraman Al Ahmad, adliyeye sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Şehit Emin Sokak\'ta meydana gelen olayda Kahraman Al Ahmad bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladığı eşi Selva Hıdır Ali\'yi mutfaktan aldığı bıçakla öldürdü. Kahraman Al Ahmad katil zanlısı olay yerinde gözaltına alınarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Eşini öldüren Kahraman Al Ahmad, emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Kahraman Al Ahmad\'ın adliyeden çıkışı

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Uğur AYDIN-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

=======================================

Suriyeli kadın altınları için öldürülmüş

BURSA\'da geçen hafta 6 yerinden bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi kadının altın bilezikleri için öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Mahmudiye Sokakta meydana geldi. Suriye\'deki iç savaştan kaçarak Bursa\'ya yerleşen 3 çocuk annesi Fatma Khillo, (34) sabah saatlerinde kocası Abdulrauf\'u işe uğurladı. Kestel\'de bir inşaatta bekçilik yapan 41 yaşındaki Abdulrauf\'un işteyken eşini telefonla arayıp ulaşamayınca şüphelenip komşularına eşine bakması için haber verdi. Komşuların evin kapısını çalması üzerine açılmayınca kapı kırılarak içeri girdiler. Komşular korkunç manzarayla karşılaşıp polise haber verdi. 3 çocuk annesinin 6 bıçak darbesiyle öldüğü belirlendi.

AKRAM M. ÇALDIĞI PARALARLA YAKALANDI

Olayın ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri evde yaptığı incelemede Khillo’nun altınlarının ve bir miktar paranın çalındığını fark etti. Zanlının yakalanması için mahalledeki 350 kişiyle görüşen ekipler, Suriyeli Akram M.’nin ellerinde yaralar ve yüzünde çizikler olduğunun bilgisine vardı. Çevredeki ve Bursa Otobüs Terminalindeki yaklaşık 50 kamerayı inceleyen Cinayet Büro ekipleri, İstanbul’a kaçan Akram M.’yi yakalamak için kalabileceği 14 otelde yaptığı incelemede çaldığı paralarla kıskıvrak yakaladı.

HIRSIZLIK İÇİN 1 AY ÖNCESİNDEN PLAN YAPTI

Bursa’ya getirilen zanlı Akram M., Fatma Khillo’nun altınlarını çalmak için 1 ay önceden plan yaptığını ve ailesi ile tanıştırdığını itiraf etti. Kimse fark etmeden eve girmek için plan yapan Akram M., misafir olarak gittiği esnada evin anahtarını çocuğuna aldırarak kopyasını çıkarttırdı. Olaydan 1 hafta önce eve giren Akram M., değerli bir şey bulamadığı için tekrar girmeyi gözüne kestirdi.

ALTINLARI İÇİN GENÇ KADINI ÖLDÜRDÜ

Olay günü eve kar maskesiyle giren Akram M., Khillo’yu etkisiz hale getirmek isterken maskesi düştü. Kendisini tanıyan Khillo’ya elindeki bıçağı saplayan Akram M., bıçağın kırılması sonucu mutfaktan aldığı bıçakla genç kadını öldürdü. Hızla evden uzaklaşan zanlı, çaldığı altın ve paraların bir kısmını kendi oturduğu evin bahçesine gömdü. Yapılan aramalarda altınlar saklanan yerde bulundu.

Akram M., yapılan sorgunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

-Akram M.\'nin emniyetten çıkışı

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

=====================================

Hastaneden Afrin operasyonuna görsel destek

SİVAS Numune Hastanesi Yöneticiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)\'nın, Suriye\'nin Afrin kentine başlattığı operasyonları desteklemek ve farkındalık oluşturabilmek için hastabaşı monitörlerinde \'Türk Bayrağı\' ve asker temalı görsel yayınlanamaya başladı.

Sivas Numune Hastanesi, TSK\'nın 3 gün önce Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerlere destek vermek ve kentteki farkındalığı artırmak için hastabaşı monitörlerine asker ve bayrak temalı görsel yayınlamaya başladı. Konu hakkında açıklama yapan Hastane Yöneticisi Mahmut Aluç, hastaneye günlük yaklaşık 25-30 bin arasında insanın girip çıktığını ve farkındalık oluşturabilmek için böyle bir uygulamayı başlattıklarını söyledi.

Aluç, \"3 gün önce Zeytin Dalı operasyonu başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye\'de Türkiye\'nin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı bir harekata girişti. Bütün kalbimizle, gönlümüzle askerlerimizi destekliyoruz. Dualarımız onlarla birlikte. Biz kendi adımıza ne yapabiliriz diye düşünürken arkadaşlarımızın aklına güzel bir fikir geldi. Onu da uygulamaya bugünden itibaren başladık. Farkındalığı artırmak amacıyla hastabaşı monitörlerimizde, vatandaşımızın göreceği monitörlerde asker ve bayrak temalı bazı görüntüler yerleştirdik. Bunları da ara ara güncelleyeceğiz. Elimizden geldiği kadar toplumumuzda bu farkındalığı yaratmak zorundayız. Hastanemize günlük ortalama 10 bin hasta geliyor. 2 bin 800 civarında personelimiz var. Giren çıkan hasta sayısını dikkate aldığımızda yaklaşık 25 bin, 30 bin insana denk geliyor. Bu tür farkındalıkların oluşturulması için çok yüksek potansiyeli olan kurum. Vatandaşlarımızda bunu uyandırmak için böyle bir projeye giriştik. Tüm kalbimizle ordumuzu, devletimizi destekliyoruz. Allah devletimize güç versin. Allah ordumuza güç versin diyoruz.\" dedi.

Ayrıca hastanenin dışına da büyük boyutlarda Türk Bayrakları asıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Hastaneden görüntüler

-Monitörlerdeki asker ve bayrak görseli

-Hastane yöneticisinin açıklaması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)

============================================

Antalya\'da fırtına yıktı geçti, alt geçitler suyla doldu (4)

ALANYA\'DA HORTUM SERALARA ZARAR VERDİ

Alanya\'da dün gece etkisini artıran sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, Payallar Mahallesi\'nde denizde hortum oluşmasına neden oldu. Bir süre sonra karaya çıkan hortum sahil yakınında bulunan 3 serayı vurdu. Seraların bir kısmını yıkan ve çökmesine neden olan hortum, seranın içerisinde ekili sebzelere de zarar verdi. Şiddetli rüzgar ve hortum seranın etrafında bulunan bazı zeytin ağaçlarını da yıktı.

HASAR TESPİTİ YAPILDI

Çiftçilerden gelen şikayet üzerine seraların bulunduğu alana giden Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, üreticilerle birlikte seraları gezerek hasarı inceledi. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri de seralara gelerek hasar tespiti yaptı.

SİGORTASI YOK

Turgut Musluoğlu, denizden karaya ulaşan hortumun bazı seralarda maddi hasar oluşturduğunu söyledi. Hortumun zarar verdiği bazı seraların sigortasız olduğunu aktaran Musluoğlu, \"Devlet destekli, yüzde 50 hibeli TARSİM dediğimiz tarım sigortaları var. Yarısını devlet karşılıyor, yarısını da üretici karşılıyor. Biz sigortalarımızı ve gereken eksiklerimizi tamamlayarak üretim yaparsak, bu afetlerde en azından bir güvencemiz olur. Hasar alan seralarımız hep eski seralar. Yenilenmiş olsaydı sigortalı olacaktı ve vatandaşımız zararını karşılayabilecekti. Bu seraların sigortası olmadığı için Alanya İlçe Hasar Tespit Komisyonu olarak biz bildiriyoruz. İlk olarak il afet komisyonuna, ardından da Başbakanlık Afet Fonuna gidiyor. Bu üreticimiz şu an mağdur ve sigortasız olduğu için ancak afet kolundan bir yardım talebi yapacağız. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri de hasar gören bölgede tespit çalışmaları yapıyor\" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Yıkılan seradan genel görüntü

- Turgut Musluoğlu\'nun konuşması

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

==============================================

Bartın\'da fırtınada hasar gören yürüyüş yolunun enkazı toplanıyor

BARTIN\'da, Güzelcehisar Bazalt Sütunları Tabiat Anıtı alanına yapılan yürüyüş yolunun ahşap kısımları fırtınada hasar görürken, müteahhit firma sahile dağılan ahşap kısımları toplamaya başladı. İl Özel İdaresi yürüyüş yolunun yüzde 50\'lik kısmının yapıldığını, fırtınada yüzde 15\'lik kısmının hasar gördüğünü belirterek, bunun yüklenici firmanın sorumluluğunda olduğunu açıkladı.

Bartın merkeze bağlı Güzelcehisar Köyü\'nde, 80 milyon yıl önce volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesiyle kaya haline dönüşen bazalt sütunları, geçen Ağustos ayında Türkiye\'nin 112\'nci tabiat anıtı olarak ilan edildi. Zengin bir biyoçeşitliliğe sahip sütunların bulunduğu 143 dekarlık alanda kestane, ıhlamur, akçaağaç, defne, gürgen, mersin, kum zambağı, eğrelti otu gibi yüzlerce çeşit bitki bulunuyor. Ayrıca bölgede yabani domuz, tavşan, sansar gibi hayvan türleri yaşıyor. Tabiat anıtı ilan edilen sütunların bulunduğu bölgenin turizme kazandırılması için, \'Bartın Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi\' geliştirildi. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı\'nın, mali destek programı kapsamındaki projenin uygulanmasına başlandı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında ilk olarak, 30 metre uzunluğunda, 50 ile 100 santimetre arasında değişen çaplardaki lav sütunlarının bulunduğu sahile, çelik konstrüksiyon üzerine ahşap kullanılarak 850 metre uzunluğunda yürüyüş yolu yapılmaya başlandı.

2 milyon 300 bin TL\'ye mal olması planlanan 850 metre uzunluğundaki yürüyüş yolu, geçen hafta fırtına nedeniyle hasar gördü. Yapımı devam eden yürüyüş yolunun ahşap kısımları, sahile dağıldı. Yaşanan felaketin sonrasında sahile dağılan ahşap kısımlar ve banklar müteahhit firma çalışanlarınca toplanmaya başlandı.

YÜZDE 15\'İ HASAR GÖRDÜ

Bartın İl Özel İdaresi yürüyüş yolunun hasar görmesi nedeniyle şu yazılı açıklamada bulundu:

\"Güzelcehisar sahilinde yapımı devam eden lav sütunları yürüyüş yolu projesinin fore kazık ve demir imalatları tamamen bitmiş, ahşap imalatlarının ise yüzde 50\'si bitmiştir. Ancak 18-19 Ocak gecesi ilimizin tüm sahillerinde oluşan 15 metreye ulaşan dev dalgalar ahşap imalatlara ahşapların yatay-dikey bağlantılarının yapılmayıp tamamlandıktan sonra yapılacağı düşüncesiyle yüzde 50\'lik oranın yüzde 15\'ine zarar vermiş, buda yüklenici firmanın sorumluluğunda olup, yüklenici firma da işi sigorta ettirmiştir. Dolayısıyla İdarenin herhangi bir zararı yoktur. Beklenenin aksine adanın teras kısmının imalatların da hiç zarar oluşmamıştır. Bu bir doğal afet olup ilimizin bütün sahilleri aynı ölçüde bu dev dalgalardan etkilenip zarar görmüştür\"

Güzelcehisar köyünde yaşayan 57 yaşındaki Ali Denizci, \"Bu yürüyüş yolunun yapımı sırasında biz çok söyledik. Karadeniz çok tehlikelidir. Ancak kimse dinlemedi. Yürüyüş yolunun üzerine konulan tahtalar da zaten vidalanmamış. Çok söyledik, bunları sağlamlaştırın diye ama yine dinleyen olmadı. İnşallah böyle bir afet bir daha yaşamayız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Anons

-Tepeden genel görüntü

-Detay görüntüler

-Kumsaldaki yürüyüş yolu

-Yürüyüş yolundaki yıkılan bölümler

-İşçilerin çalışması

-Zarar gören işyerleri

-Tahtaların ve bankların kaldırılması

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

========================================

CEYLANPINAR\'A ATEŞ AÇAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye\'nin Rasulayn kentinde, sınır hattına yakın noktada bulunan ve çatısında terör örgütünü temsil eden bez parçası dalgalanan binadaki keskin nişancı teröristin açtığı ateşle, görevli Türk askerinin yaralanmasının ardından sınır hattına çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Özel harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu güvenlik güçleri, zırhlı aracın üzerindeki uçaksavarla binayı ateş altına aldı. Ekiplerin ateş altına aldığı binadaki terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Bu arada, açılan taciz ateşi sonrası belediye hoparlörlerinden vatandaşların olası yaralanmalara karşı sınır hattından uzak durmaları yönünde uyarılar yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

- Ceylanpınar sınırından görüntüler

- Hazırlık yapan asker ve polis özel hareketlar

- Sınıra gelen zırhlı polis aracı

- Koşarak gelen polis özel harekat

- Kirpi aracı üzerindeki silaha mermi hazırlığı

- Gelen polis araçları

- Suriye\'ye ateş eden hızır polis özel harekat aracı

- Araç hareketliliği ve detay görüntüler

- Sınırda görevli askerler

- Rasulayndeki makarna fabrikası binasından görüntüler ve pyd bayrağı

- Zırhlı araca mermi intikali yapan polis özel hareket

- Genel görüntü detayı

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

