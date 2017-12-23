DHA YURT BÜLTENİ-11

İYİ Parti Lideri Akşener: Böyle bir Türkiye sürdürülemez

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekonominin götü gittiğini, gençlerin iş bulamadığı Türkiye\'nin mutlaka değişmesi gerektiğini belirterek, \"Böyle bir Türkiye sürdürülemez\" dedi. İYİ Parti\'nin baraj sorunu olmadığını ve ilk seçimde iktidarı alacaklarını ifade eden Akşener, \"Korku dağları sardı\" diye konuştu. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de 2019\'dan önce yapılacağını, bunun için 15 Temmuz 2018 tarihini öngördüğünü ifade etti.

İYi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yönetimi ile birlikte il teşkalıtı açılışı için uçakla Sivas\'a geldi. Kent girişinde partililer tarafından karşılanan Akşener, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Daha sonra tarihi Sivas Kongresi\'nin yapıldığı Kongre Müzesi\'ni ziyaret etti. Burada Atatürk\'ün talimatıyla milli mücadele döneminde kurulan İrade-i Milliye gazetesinin basıldığı matbaa önünde poz verdi. Çıkışta tarihi binanın merdivenlerinde kısa bir açıklama yapan Akşener, \"Sivas Kongresi\'nin icra edildiği bu tekrar gezmek gibi hep beraber bir şansa eriştik. Bu günler Sivas Kongresi\'nin yapıldığı bu binadaki o dönemi düşünüyorum da, o günün Türkiye\'si ile bugünün Türkiye\'si mukayese ettiğimiz zaman yoklukların var olduğu, uzun süren savaşların neticesinde Anadolu da doğan her iki çocuğun şehit olduğu bir Türkiye\'den buralarda yapılan bu kongrelerle İstiklal Savaşı başlatılıp, o dönemde mandanın reddi ve istiklal azminin bütün yetkilerinin Türk milletinde olduğunun kararının alındığı bir önemli bina. Bize geçmişimdeki hem gurur verici hadiseleri hemde acı veren hadiseleri hatırlattı. Buradan çıkardığımız ders şudur: Türk büyüktür. Türk milleti inandığı yolda kesinlikle geriye dönmez, korkmadan yürür. Kendisine neye mal olacaksa olsun, o yürüyüşü sona erdirmez. Bugün Sivas\'tayız. Yiğidoların memleketindeyiz. Yiğidolar Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bu binanın merdivenlerinde kardeşlerimizle beraberiz. İyi ki Sivas\'tayız. İyi ki Sivas var. İyi ki yiğido kardeşlerim var. İyi ki Sivas Kongresi\'nde alınan o kararlar hayata geçmiş. Tersini düşünmek bile istemiyorum. Allah bu kongreye katılan ve ebediyete göçmüş başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere herkesin ve benim kardeşim olan, yakın arkadaşım olan Muhsin başkanında ruhuna bir fatiha istiyorum.\" diye konuştu.

\'ÇEKİN ELİNİZİ KADINLARDAN\'

Ardından Parti teşkilat binasının yer aldığı eski Belediye Sokak\'a geldi. Burada hazırlanan platforma çıkarak partililere hitap etti. İYİ Parti hareketinin bir cesurlar hareketi olduğunu ifade eden Akşener, bütün korku ve baskılara rağmen, korkmayanların gelip yanında yöresinde durduğunu söyledi. Bu hareketin aynı zamanda bir kadın hareketi olduğunu ifade eden Akşener, kadınların 16 yıldır eziyet çektiklerini belirterek şöyle dedi: \"İYİ Parti, 16 senedir kadınların cinsiyeti üzerinden hakarete uğraya uğraya geçirdikleri bir dönemin sonunda Müslüman Türk kadınının ayağa kalkıp \'Hadi oradan\' dediği bir harekettir. Uzun bir zamandır kadınlarımız üzerinde, onların cinsiyeti üzerinden, kendi aralarında bulunmayan bir ihtilafı başı açık başı kapalı ihtilafını ortaya koyanların sahtekarlıklarını gördük. 28 Şubat\'ta gördük. 28 Şubat\'ta başörtülü kadınların, genç kızların üniversitede başörtülü okumaları nedeniyle incitilmeleri karşısında ses çıkaramayanları gördük. 1999 seçimleriydi. Demiştim ki kadınlar korkuyor. Başı kapalı kadın baş örtüsünün çekileceğinden korkuyor. Başı açık kadın saçının çekileceğinden korkuyor. O gün demiştim ki, \'bir kadının baş örtüsüne uzanan eli vallahi kırarım, billahi kırarım. Aynı şekilde \'başı açık kadının saçına uzanan eli de vallahi billahi kırarım\'. Bugün aynı korku tekrar yaşanıyor. Başörtülü bu kutuplaşma nedeni ile tekrar problem haline gelebileceğinden korkuyor. Başı açık kadın otobüste, kalabalıklarda, saçına el sürüleceğinden korkuyor. Bu ülkenin kadını başı açığı, kapalısıyla beraber bu ülkenin asli unsurudur. Bizim gibi kadınlar Mehmetçiği doğuruyor, emniyet mensuplarının anaları. Dünün güçlülerine söylediğim gibi bugünün güçlülerine söylüyorum. Çekin ellerinizi kadınlarımızdan, onlara dokunmayın, onlar arasında ihtilaf yaratmayın. İYi Parti iktidarında bu kardeşlik duygusunun görünüyor olacağının sözünü veriyorum. Bugüne kadar yalan söylediler, aldattılar. Size söz veriyorum. Kadının yerlerde sürünmesi değil, başımızın üzerinde taşınması sürecini başlatacaktır İYİ Parti.\" Sivas\'ın fabrikalarının kapatıldığını, başka şehirlere taşındığını ifade eden Akşener, ülkenin şu anda saman ve hayvan yemi ithal eden bir dönemden geçtiğine dikkat çekti. Sivas gibi kentlerde her 4 üniversite gencinden 2\'sinin işssiz olduğuna dikkat çeken Akşener söşyle devam etti: \"Bu çocuklar nasıl evlenecek? Nasıl bir hayat kuracak kendine? Evlenmeyi düşünebilecekler mi? Bir yüzükle siyasete başlayanların çocuklarının gemicik filosu varken sizin çocuklarınız 4 yıllık fakülteden mezun işsizler. Bu çocuklara iş vereceğiz dediğimiz zaman bize soruyorlar \'kaynağını nereden bulacaksın\'. Çaldıklarınızı geri alacağım ve onlara iş kuracağım.\"

\'BÖYLE BİR TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEMEZ\'

Kalabalık arasındaki bir gence cebinde kaç lira olduğunu soran ve para olmadığı cevabını alan Akşener, bakanların çocuklarının evinden ise trilyonlar ve para sayma makineleri bulunduğunu iddia ederek şöyle devam etti: \"20 yaşındaki gencin cebinde parası yok. Ama bir baltaya sap olamamış bir bakan çocuğunun evinde trilyonlar çıkıyor, 5 tane para sayma makinesi. Her şeyi anladım da, bu para sayma makinesini anlayamadım. Sizin elleriniz nasırlı. Bakan çocuğu elleri pamuk. O paraları saysa eli şişer. O para sayma makineleri bu yüzden gerekiyor. Reza diye bir dolandırıcı. Dün Reza bey kardeşimizdi. Bugün hain Reza. Reza bey kardeşimiz açıklıyor savcıya. \'Bakana ne kadar verdin\'. Adam diyor ki \'45 ya da 50 miyon dolar\'. Hatırlayamadığı para 5 milyon euro. Ben hacim olarak o parayı hayal bile edemiyorum. 45 ya da 50 milyon euro. Böyle bir Türkiye sürdürülemez. Böyle soyulan bir Türkiye sürdürülemez.\"

\'BU TÜRKİYE\'NİN DEĞİŞMESİ LAZIM\'

Gençlerin umutlarının ortadan kalktığı, yanlış tercihlerle ekonominin sadece inşaata bağlandığı, üretimin, imalat sanayinin hiç birine el sürülmediği, yanlış ekonomik politikalar ile dışa ve sıcak paraya bağımlı, gençlerin iş bulamadığı bir ilke yaratıldığına dikkat çeken Akşener şunları söyledi: \"Bu Türkiye\'nin değişmesi lazım. Mutlaka üretim ekonomisine geçmesi lazım. Mutlaka sanayileşmesi lazım. Çocuklarına iş, aş sağlaması lazım. Bu ülke büyük bir ülke, bu millet büyük bir millet. Bu millet dün müstevlilere kafa tutmuş, Sivas\'tan yola çıkmış İstiklal mücadelesini kazanmış. Bu millet \'Ya Allah Bismillah\' desin yola çıksın önünde kimse duramaz. Ama, kayırmacılığın olmadığı, benim-senin denmedeği sürece. FETÖ mücadelesi yapıyorlar. Benim FETÖ\'cüm senin FETÖ\'cün denmediği, suç varsa adil şekilde yargılandığı, suçu olanın bedelini ödediğini, Ak Parti il Başkanlıklarından, kağıt getirmeden taşeron yanında bile işe giremeyen Türkiye\'den liyakat usulu ve gençlerimizin ferah bir şekilde müracaat ettikleri, kabiliyetleri varsa iş bulduğu, il başkanlıklarından kağıt getirmeden iş bulduğu bir Türkiye oluşturmak boynumuzun borcudur.\"

\'KORKU DAĞLARI SARDI\'

İddialı bir şekimlde seçimlere gireceklerini ifade eden Akşener sözlerini şöyle tamamladı:\"Türkiye\'nin Her gerçek problemine çare olacak program ve projeleriyle, İYİ Parti büyük bir sinerji yarattı ve maalesef korku dağları sardı, duman gibi sardı. Bir baktım, ittifaklar konuşuluyor. Bir baktım, bir baktım barajın indirilmesi konuşuluyor. Bir barajdan da memnunuz. Tek başına seçime girmekten de memnunuz. Allah\'ın izni sizin teveccühüyle ilk seçimde hem Cumhurbaşkanlığını hem de iktidarı alacağız.\"

\'CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 2019\'A KALMAZ\'

İl teşkilatı önündeki açolış konuşmasının ardından teşkilat binasını ziyaret eden Meral Akşener, burada basın toplantısı düzenledi. Seçimlere yönelik bir soru üzerine Akşener şöyle konuştu: \'Ben Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2019\'a kalmayacağını düşünüyorum. Erdoğan\'ı iyi tanıyan bir siyasetçi olarak 15 temmuz 2018\'de genel seçimlerle partili Cumhurbaşkanlığı seçiminin öne alınacağını düşünüyorum. Bu bir bilgi değil, öngörü yani bir okuma. Bakalım siyasi öngörülerim doğru çıkacak mı. Cumhurbaşkanlığı konusunda da çok iddialıyız. Görünen o ki bugüne kadar sayın Erdoğan rakiplerini kendisi seçti. Yani buna siyasi literatürde seçilmiş rakip denir. Seçilmiş rakip sistemini ortadan kaldıran İYİ Parti. Çünkü diğer muhalefet partilerini sayın Erdoğan tarafından tanzim edildiği süreç var.\"

Görüntü Dökümü:

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-Gelişi ve karşılama

-Esnaf ziyaretleri

-Kongre müzesi ziyareti

-Burada yaptığı açıklama

-İl başkanlığı açılış konuşması

-Partideki asın toplantısı

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)

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Adil Öksüz\'ün arkadaşının cenazesinde şok eden yanlışlık

Düzce\'de, trafik kazasında ölen FETÖ\'nün firari imamı Adil Öksüz\'ün arkadaşı 57 yaşındaki Prof. Dr. Hüdaverdi Adam\'ın cenazesinde yakınları tabutun üstüne fark etmeden, üzerinde \'Düğünümüze hoş geldiniz\' yazılı havlu bıraktı.

Dün gece, Düzce\'de D-100 Karayolu\'nda aracını emniyet şeridine park edip yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ölen Prof. Dr. Hüdaverdi Adam\'ın cenazesi Adapazarı\'na getirildi. Sakarya Üniversitesi\'nden bu yıl emekli olan, geçen yıl FETÖ soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Hüdaverdi Adam\'ın cenazesi öğle vaktinde kent merkezindeki Orhan Camii\'ne getirildi. FETÖ\'nün firari imamı Adil Öksüz\'ün arkadaşı olarak tanınan profesörün yakınları, cenazenin başında taziyeleri kabul etti. Cenazeye Hüdaverdi Adam\'ın yakınları, eğitim camiasından çok sayıda isim ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hüdaverdi Adam\'ın yakınları cenazede fark etmeden tabutun üstüne, üzerinde \'Düğünümüze hoş geldiniz\' yazılı bir havlu örttü. Öğle namazı ve cenaze namazı boyunca tabut üzerinde duran havlu, cenaze kaldırılırken de aynı yerde durdu. Emekli profesör kılınan cenaze namazının ardından Serdivan\'ın Meşeli Mahallesi Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenaze namazından görüntüler

-Havludan görüntüler

Haber:Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

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Koruma altındaki kızını pompalı tüfek ile kaçıran anne yakalandı

Bursa\'da, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'na bağlı çocuk evinde koruma altında tutulan 10 yaşındaki kızı Z.T.M.\'yi görevli personeli tehdit edip pompalı av tüfeğiyle ateş ederek kaçıran 37 yaşındaki Saime M. polis tarafından yakalandı.

Merkez Osmangazi ilçesi Sırameşler semtindeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'na bağlı Bursa Valiliği Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü\'nde dün meydana geldi. Saime M., 16 EY 406 plakalı otomobiliyle, ihtiyati tedbir kararı ile çocuk evinde koruma altında bulunan kızı Z.T.M.\'yi ziyarete geldi. Aracını misafirler için ayrılan otoparka bırakan Saime M., daha sonra, kızı Z.T.M.\'yi arabaya bindirip yurttan ayrılmak istedi. Kurum görevlilerinin karşı gelmesi üzerine aracında bulunan pompalı av tüfeğini çıkarıp görevlileri tehdit edip ateş eden Saime M. olay yerinden kaçtı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri Saime M.\'nin bir arkadaşının evinde kızıyla birlikte saklandığını tespit edince operasyon düzenlendi. Gece yapılan baskında Saime M. Gözaltına alınırken kızı Z.T.M. ise Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edildi.



Görüntü dökümü (TEKRAR )

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-Olay yerinden görüntüler

-Polisin inceleme yapması

-Boş kovanlara bakması

-Detaylar

-Güvenlik görevlileri olayı polise anlatmaları

(BOYUT:78.2),SÜRE: 1.27 DK)

Haber :Hüseyin TÜCCAR/BURSA(DHA)

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Bolu\'da, Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu

Bolu\'da, kentin ekonomik düzeyinin arttırılması ve işsizliğin azaltılması amacıyla \'Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu\' düzenlendi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası\'nda gerçekleştirilen foruma, Ak Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Ali Boğa, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve işadamları katıldı. Şehirlerin ekonomik düzeyini arttırmak ve işsizliği azaltmak amacıyla oluşturulan proje kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan Ali Boğa, 2019 yılında yapılacak 2 ayrı seçimde her şehrin ayrı dinamiği ve özelliği olduğunu ifade ederek, \"Bilindiği gibi 2019 yılında 3 sonuç doğuracak 2 tane seçim var. Birisi mahalli idareler seçimi, diğeri de hem milletvekilliği hem de cumhurbaşkanlığı seçimi. Bu süreçte 2019\'a giderken Ak Parti Ekonomik İşler Başkanlığı olarak biz şunu düşündük. Her şehrin ayrı dinamiği, özelliği ve güzelliği var. Şehirlerimiz için \'Geçmiş 10-15 yıl içinde nelerden memnunlar?\', \'Şu anda devam eden projelerden hangilerinin bitmesiyle şehir rahatlayacak?\' bir de vizyon sorusu olarak önümüzdeki dönemde \'Bolu’da neyi arzu edersiniz?\' sorularını hazırladık\" dedi. Boğa, toplantının şehirlerinin gelişimi açısından çok önemli olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti: \"Burada geçmişteki durumu tespit edip, önümüzde devam eden projelerin hızlandırılması ve önümüzdeki dönemde de \'Bolu ne istiyor?\' hem kendisi için, hem de \'Türkiye ekonomisindeki yerini Bolu nasıl almak istiyor?\' Bunlar bizim vizyon sorularımız. Burada bulunan katılımcılar arasında öncelikler farklı olabilecek ama bu hiç kavgaya gürültüye, ya da endişeye neden olmasın. Puanlayacağız ve ortak akılla bu soruların cevaplarını değerlendireceğiz. Bolu\'nun ortak aklının projesi olarak bunu biz Ankara\'ya götüreceğiz. Bu toplantı bugün çok önemli. Yani Bolu geleceği ile ilgili çok önemli bir karar alınacak burada, ya da işaret gösterecek\" Konuşmanın ardından toplantı sunumların yapılmasıyla devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplantıdan görüntüler

-Ali Boğa\'nın konuşması

-Detaylar

Süre: 02.36 Boyut: 159 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Kahta\'da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Adıyaman\'ın Kahta İlçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolunun 5\'inci kilometresinde meydana geldi. 26 yaşındaki Mehmet Sait Kutan yönetimindeki 31 VD 940 plakalı otomobil, Sanayi Sitesi kavşağında 51 yaşındaki Necla Üstün yönetimindeki 02 FS 256 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan; İbrahim Halil Tosun, Nurgül Kızılay, Yusuf Özmen, Pınar Ertaş, Öznur Çetinkaya ve Zeynep Çetinkaya yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Ambulansların gelişi

- Yaralıların ambulanslara taşınması

- Otomobilde sıkışan yaralıların çıkartılması

- Kahta Devlet Hastanesi

- Ambulansların gelişi

- Yaralıların indirilmesi

- Yaralıların acil servise götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 200 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)

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Çöpçünün, sokak köpeğine şarkı söylemesi fenomen oldu

Manisa\'nın Yunusemre ilçesinde belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Muğdat Kırhan\'ın sokak köpeğine şarkı söylemesi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Manisa\'da Yunusemre Belediyesi\'nde çalışan bir temizlik görevlisinin sokak köpeğine şarkı söylemesi sosyal medyada günün konusu haline geldi. Temizlik görevlisi Muğdat Kırhan, sokak köpeğine arabesk şarkı söylerken bir vatandaş tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede 80 binin üzerinde izlendi ve çok sayıda paylaşım aldı. Görüntülerde Muğdat Kırhan\'ın sokak köpeğine eğilerek Ferdi Tayfur\'un \'Biter mi bu hasret\' isimli şarkıyı söylediği görülürken, kendisine serenat yapılan köpeğin hiçbir tepki vermeden şarkıyı bitinceye kadar dinlemesi ve yerinden kımıldamaması dikkatleri çekti. Temizlik işçisi Muğdat Kırhan\'ın hayvanları çok fazla sevdiği ve sesiyle dikkat çektiği için çoğu zaman vatandaşların isteği üzerine temizlik yaparken sokaklarda şarkı söylediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Temizlik işçisinin sokak köpeğine şarkı söylemesinden görüntü.

Haber - Kamera: Nermin UÇTU/MANİSA,(DHA)