DHA YURT BÜLTENİ-11

1)İZMİR\'DE DOLU ÇEŞME\'DE HORTUM

İZMİR\'de sabah erken saatlerde başlayan yağmur öğle saatlerinde doluya döndü. Sağanak yağmur özellikle sabah saatlerinde trafiğin sıkışmasına neden oldu. Çeşme\'de denizde oluşan hortum, iç kesimlere doğru ilerleyerek ağaçlara ve hayvan damlarına zarar verdi. İzmir\'de sabah başlayan sağanak yağmur öğle saatlerinde doluyla sürdü. Hayatı olumsuz etkileyen yağmur, çevre yolları ve ana caddelerde trafik yoğunluğunu artırdı, cadde ve sokakları göle çevirdi. Ceviz büyüklüğündeki buz parçaları dışarıda olan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

HORTUM ÇEŞME\'Yİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Dün (Pazar) akşam saatlerinde Çeşme\'de başlayan fırtına ve sağanak yağış, saat 21.00 sıralarında Ovacık mahallesinde hortuma neden oldu. Çatalazmak açıklarında, denizde oluşan hortum, iç kesimlere doğru ilerleyerek ağaçlara ve hayvan damlarına zarar verdi. Hortum nedeniyle, 10 zeytin ağacının dalları kırıldı. Hortum, bir ağacın dalını da yaklaşık 100 metre sürükledi. Hortumun ilerlediği yol üzerindeki bir çit de zarar gördü. Hortum, bölgede bulunan bazı ağılların da çatısının uçmasına neden oldu. Hortumdan zarar gören yerlerden biri de eski sinema yönetmenlerinden Mustafa Yaşar\'a ait çiftlik oldu. Yaşar\'ın çiftliğindeki Sakız koyunlarının barındığı ağılın çatısının bir bölümünün hortum nediyle uçtu. Yeni doğum yapan bir Sakız koyununun da bulunduğu ağıldaki hayvanlar, hortumun verdiği zarar nedeniyle ürküp, strese girdikleri öğrenildi.

KUTU

YARIN YAĞMUR GİDİYOR

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde kuvvetli ve kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerinde rüzgar kuvvetli ve yağış anında kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Öğleden sonra Ege Denizi\'nde rüzgar kuzeyde kuzey ve kuzeydoğudan, güneyde kuzeybatıdan 8 kuvvetinde esecek. Fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamaya karşı tedbirli olunması uyarısı yapılan açıklamada, fırtınanın etkili olacağı İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir için kuvvetli yağış sonrası yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alınması gerektiği belirtildi. Meteoroloji\'den alınan bilgilere göre yağışlar Salı günü itibariyle kenti terk edecek. Cuma gününe kadar havanın parçalı bulutlu seyredeceği İzmir\'de en yüksek sıcaklıklar da periyodik olarak artış gösterecek. Nem oranının yüzde 70\'lerin altına gerileyeceği periyotta en yüksek sıcaklıkların Salı günü 12, Çarşamba günü 15, Perşembe ve Cuma günü 18 derece olması bekleniyor. Geceleri ise en düşük sıcaklıklar 6 ila 8 derece arasında seyredecek.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Çeşme\'de uçan çatıdan görüntü

- Kırılan ağaçlardan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

- İzmir\'deki dolu görüntüsü

Haber- Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME), (İzmir), (DHA)

===================================================

ULUDAĞ\'A \'LOÇ TIRMANIŞI\'

2)DAĞCILARA KAR SÜRPRİZİ

BURSA Dağcılık ve Doğa Spoları İhtisas Kulübü (BUDAK) tarafından Dağcılık Federasyonu ilk başkanlarından olan ve 1936-41 yılların arasnda başkanlık yapan Bursalı merhum Latif Osman Çıkıgil (LOÇ) adına Uludağ\'da bu yıl 21\'incisi düzenlenen \'Latif Osman Çıkıgil\' tırmanışı gerçekleşti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Uludağ\'daki tırmanışa aralarında Hollandalı ve Kosovalılar\'ın da bulunduğu 144 dağcı katıldı. Bursa Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü tarafından, Dağcılık Federasyonu ilk başkanlarından Bursalı merhum Latif Osman Çıkagil adına Uludağ\'a bu yıl 21\'incisi düzenlenen tırmanış cumartesi günü başladı. Bursa\'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir; Çanakkale, Sakarya, Elazığ ve Sivas\'tan gelen dağcılar ile Hollanda ve Kosova\'dan gelenlerle birlikte toplam 144 dağcı oteller bölgesinden 5 kilometre yürüyerek 1330 rakımlı Kilimli Göl kenarına çadır kurarak burada konakladı. Dağcılar tırmanışı bir sonraki gün Alaçam\'da sonlandırdı. Dağcıların yiyecek ihtiyaçları Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. BUDAK Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Başak, bu yılki LOÇ tırmanıına katılımın çok daha fazla olduğunu belirtirken, \"Sorunsuz ve sıkıntısız bir tırmanış geçrekleştirdik. Hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Buzlanmaya rağmen hiç bir sorun ile karşılaşmadık. Tırmanış sonunda katılımcılara Büyükşehir Belediyesi düzenledikleri yemek ile sertifika verdi\" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

Çadırların tipiden etkilenmesi, genel görüntüler

SÜRE: 36 sn BOYUT:8 MB

BURSA, (DHA)

==================================================

3)BELEDİYE OTOBÜSÜNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

BURSA\'da evine gitmek için bindiği belediye otobüsünde kalp krizi geçiren 86 yaşındaki Ahmet Gül, gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, merkez Yıldırım İlçesi Setbaşı Köprüsü üzerinde meydana geldi. Ahmet Gül, çarşıda alışveris yaptıktan sonra Kaplıkaya\'daki evine gitmek için S-2 numaralı Bursa Büyükşehir Belediyesi\'ne ait otobüse bindi. Koltukta oturduğu sırada aniden yere yığılan Ahmet Gül\'ü fark eden yolcular durumu önce şoföre daha sonra 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Şoför, Setbaşı Köprüsü üzerine otobüsü durdurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet Gül\'ü Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Gül\'ün kalp krizi geçirdiği, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Otobüsten görüntüler

-Hastaneye götürülen Ahmet Gül\'den görüntü

-Hastaneden detaylar

Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

SÜRE: 1 dakika 25 saniye BOYUT: 265 MB

=======================================================

4)ÖĞRETMEN, KANTİN İŞLETMECİSİ VE YAKINLARI TARAFINDAN DÖVÜLDÜ

ŞANLIURFA\'da halı saha maçından çıkan coğrafya öğretmeni Abdullah Dağ (35), görev yaptığı okulda aralarında husumet bulunan kantin işletmecisi ve yakınları tarafından taş ve sopalarda dövüldü. Vücudunun büyük bölümünde morluklar oluşan, kulağı yırtılan ve başına dikiş atılan öğretmen Dağ\'a saldıran 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece Süleymaniye Mahallesi\'nde meydana geldi. Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde coğrafya öğretmeni olan Abdullah Dağ, iddiaya göre, askerden izinli gelen kardeşiyle birlikte halı sahada maç yaptıktan sonra eve dönerken, plakası öğrenilmeyen bir otomobil tarafından önleri kesildi. Otomobilden inen ve görev yaptığı okulda aralarında husumet bulunan kantin işletmecisi S.K. ile 5 yakını tarafından tekme tokat dövülen öğretmenin başına daha sonra kaldırım taşıyla vuruldu.

Kanlar içerisinde kalan öğretmen, kardeşinin çağırdığı sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedavisi tamamlanan öğretmen, 20 gün iş göremez raporu verilerek taburcu edildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde saldırıya uğramasının üzüntü verici olduğunu belirten öğretmen Abdullah Dağ, \"Öğrencilerim bana 24 Kasım dolayısıyla sürpriz hazırlıyordu, şimdi ben yataktayım. Kardeşimle birlikte halı saha maçından dönerken, otomobille önümüz kesildi. Bu kişiler beni aralarına alarak dövmeye başladı. Taşla kafama vurup, sopalarla öldüresiye dövdüler. Beni döverken \'Öldürmeden bırakmayın\' diye sesleniyorlardı. Beni bu duruma düşürenler hakkında şikayetçi oldum. Kulağımda yırtık var ve başıma 5 dikiş atıldı\" diye konuştu.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis Abdullah Dağ\'ı dövdüğü ileri sürülen okulun kantin işletmecisi S.K. ile 5 yakınını gözaltına alarak sorgulamaya başladı.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Darp edilen öğretmen Abdullah Dağ

- Öğretmen Abdullah Dağ ile röportaj

- Sırtında ve vücudunda bulunan darp izleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 329 MB

=================================================

5)TUNCELİ\'DE YABAN HAYATINDA BÜYÜK SALGIN ŞOKU

TUNCELİ\'de, Pülümür ilçesi Kırmızıköprü Köyü kayalıklarında bitkin vaziyette bulunan 5 yaşındaki dişi dağ keçisi yakalanarak Milli Parklar ve Doğa Koruma şube müdürlüğüne getirildi. Geçici körlük ve kanlı ishal tespit teşhisi konulan dağ keçisi tedaviye alınırken, son bir ay içinde 4 ayrı bölgede bitkin vaziyette bulunun Dağ keçilerinin tamamında geçici körlük yaşanması nedeniyle dağ keçileri arasında salgın hastalık tehlikesini ortaya çıkardı. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakultesi Fizyoloji Anabilim Dali Başkanı ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof.Dr.Murat Arslan, yaban keçilerinde görülen geçici körlük ve ishal ile ilgili, \"Kaynaklara göre dağ keçilerinde zaman zaman bulaşıcı viral hastalıklar veya bitki zehirlenmesi sonucu geçici körlük gibi hastalık semtomları şekillenebilmektedir. Ancak, Tunceli deki olayda vakaların farklı bölgelerde görülmesi zehirlenme olasılığını azaltıyor\"dedi.

Pülümür ilçesine bağlı Kırmızıköprü köyü kayalıklarında bugün sabah saetlerinde bitkin vaziyette bulunan 5 yaşındaki dişi dağ keçisinin yakalanarak Tunceli Milli Parklar ve Doğa Koruma şube müdürlüğüne getirildi. burada yapılan muayenede dağ keçisinin daha önce bulunan keçiler gibi geçici körlük yaşadığı ve kanlı ishal çıkarıldığı tespit edildi. Dağ keçisi tedavi altına alınırken, tedaviyi yapan Veteriner Hekim Baran Kar, bitkin gözüken ve geçici körlük yaşadığı tespit edilen dağ keçisinin beslendiği otlardan kaynaklı sıkıntı yaşamış olabiliceğini söyledi. Kar, \"dağ keçisinin ishali kanlı, bun nedenle hayvan bitkin düşmüş. Gerekli tahlillerden sonra hastalığının nedeni ortaya çıkacaktır. Şu an vitamin ve antibiyotik tedavisi yapıyoruz. Ama, hastalığın nedeni ve hastalığın kesin tedhişi için bazı tetkikler gerekiyor. Şuan biz ilk müdahaleyi yaptık\"dedi.

Tunceli\'de son bir ay içerisinde bulunan dağ keçilerinde de geçici körlüğün olduğunun tespit edilmesi üzerine yetkililer harekete geçti. Konu ile ilgili görüştüğümüz İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakultesi Fizyoloji Anabilim Dali Başkanı ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof.Dr.Murat Arslan, yaban keçilerinde görülen geçici körlük ve ishal ile ilgili, \"Kaynaklara göre, dağ keçilerinde zaman zaman bulaşıcı viral hastalıklar veya bitki zehirlenmesi sonucu geçici körlük gibi hastalık semtomları şekillenebilmektedir. Ancak, Tunceli deki olayda vakaların farklı bölgelerde görülmesi zehirlenme olasılığını azaltıyor. Diğer taraftan özellikle koyun keçi gibi küçük baş hayvanların beslenme alanlarına girmesi bu hayvanlarda görülen bazı hastalıkların yabani hayvanlarda da görülmesini mümkün kılmaktadır\"dedi.

Prof.Dr.Arslan, özellikle yiyecek bulmanın zorlaştığı mevsimlerde, ya da bazen yerel inanışların sonucu olarak yaşam alanları giderek daha yakınlaşan hayvanlarda bu durum sıklıkla görüldüğünü ifade ederek, \" Bilindiği gibi yakın zamanda Akseki\'deki dağlık arazide ölü dağ keçileri bulunmuş, yapılan araştırmalar sonucu bu hayvanların \'ektima kontagiza ovis\' denilen genellikle koyun ve keçilerde hastalık yapan bir etkenin sebep olduğu tespit edilmişti. Problemin asıl kaynağının, yabani hayvanlarla evcil hayvanların yakınlaşmalarından kaynaklandığı bildirilmişti. Tunceli\'deki olayda konuya bu yönlü yaklaşımın önemli olduğunu düşünüyorum. Derhal İl hayvan sağlığı şubesinde görevli Veteriner hekimler örnek alarak veya hasta hayvanı doğrudan en yakın Veteriner Araştırma Enstitüsüne göndermeleri yarar sağlayacaktır. Bununla birlikte farklı alanlar kontrol edilerek hastalığın ne kadar yaygın olduğuna ilişkin bilgiler toplanmalı, halk da bilgilendirilerek yardım alınmalıdır\"dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Keçinin kafes içinde getirilmesi

-Dağ keçisinin arabandan indirilerek Doğa Koruma şubesine götürülmesi

-Veterinerin keçiyi muayene etmesi

-Veterinerin keçiye ilaç vermesi

-Veteriner hekimin açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kemera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)-

====================================================

6)AYVALIK\'TA 50 KAÇAK İLE 6 ORGANİZATÖR YAKALADI

BALIKESİR\'in Ayvalık İlçesi\'nden yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye hazırlanan 50 kaçak ile 6 organizatör, polis ekiplerince yakalandı. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cunda Adası Patriça Mevkii\'ne, yasa dışı geçiş için bir grup kaçağın getirildiğini öğrenince harekete geçti. Operasyon yapan ekipler, yasa dışı geçiş hazırlığındaki Afrika, Suriye ve Irak uyruklu 50 kaçak ile 6 organizatörü yakaladı. Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu kaçaklar, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Kaçakların işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi\'ne gönderileceği öğrenildi. Yakalanan 6 organizatörün ise sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

- Yakalanan kaçaklardan görüntü

Haber- Kamera: Hüsnü EVREN / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

=====================================================

7)SEYİR HALİNDE AÇILAN TIR\'IN DAMPERİ ÜSTGEÇİDE ÇARPTI: 1 YARALI

İZMİT\'te D-100 Karayolu\'nda seyir halindeki bir TIR\'ın damperi açılarak üst geçide çarptı. Kazada TIR sürücüsü yaralandı.

Kaza D-100 Karayolu 42 Evler mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan 48 yaşındaki Şabettin Yıldırım yönetimindeki 41 F 2137 plakalı TIR\'ın damperi, seyir halindeyken açılarak yol üzerinde bulunan üst geçide çarptı. Damper kullanılmaz hale gelirken kazada TIR sürüsüü Şahabettin Yıldırım hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hemen 112 ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırırken, kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikametinde trafik kısa süreli aksadı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Kaza yapan TIR

-Zarar gören damperi

-Üst geçidin görüntüsü

-Polis ve 112 detayları

Haber:Dinçer AKBİR-Kamera:ALİŞAN KOYUNCU-İZMİT-DHA

====================================================

8)UŞAK\'TA KARGOYLA UYUŞTURUCU HAP SEVKİYATINA 6 GÖZALTI

UŞAK\'ta polis tarafından yapılan operasyonla, kente kargoyla uyuşturucu hap getirilmesiyle ilgili, 1\'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Uşak Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Polis, şüphelilerden R.K.\'nın, İzmir\'den temin edilen uyuşturucu hapları bir kargo şirketi aracılığı ile Uşak\'a getirteceğini öğrendi. Önlem alan polis, kargonun Uşak\'a gelmesinin ardından, teslim almaya gelen B.O. ve kendisini otomobille getiren R.K.\'yı yakaladı. Kargodan alınan paketi inceleyen polis, 998 uyuşturucu hap ele geçirdi. R.K.\'nın evinde de 1 uyuşturucu hap ve 2 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheliyle bağlantılı olduğu belirlenen Ö.A., E.A. ve M.K. de yakalandı. Ayrıca hapları temin edip Uşak\'a gönderen O.K. de İzmir\'de düzenlenen operasyonla yakalanarak Uşak\'a getirildi. Sonradan gözaltına alınların üzerinden de toplam 15 uyuşturucu hap ve 42 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda toplam 1014 uyuşturucu hap ile 44 gram esrar ele geçirilirken; gözaltı işlemleri tamamlanan R.K., B.O., Ö.A., M.K., E.A. ve O.K. adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Emniyet görüntü

- Uşak Üni Tıp Fak. Hastanesi görüntü

- Adliye detay görüntü

- Şüphelilerin polis aracına bindirilme görüntüsü

- Polis ekip otolarının hareket etme görüntüsü

Haber- Kamera: UŞAK, (DHA)



