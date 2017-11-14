DHA YURT BÜLTENİ-11

HORTUM, ANTALYA\'NIN BATISINI YIKTI GEÇTİ (EK)

1)METEOROLOJİ: UYARI YAPTIK

Meteoroloji 4\'üncü Bölge Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, Kaş, Demre, Finike ve Kumluca\'da meydana gelen yağış ve yağış esnasında gerçekleşen hortumla ilgili 13 Kasım Pazartesi günü Bölge Uyarı ve Tahmin Merkezi\'nce saat 12.00\'de meteorolojik uyarı yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, şöyle denildi: \"Uyarımızda ayrıca \'Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir\' ibaresi kullanılmıştır. Hava durumu, olayın meydana geldiği yere 10 km uzaklıkta bulunan Finike Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü\'nde ve Finike Balıkçı Barınağı ana mendirekte yer alan gözlem istasyonlarınca ve Adrasan\'da bulunan meteoroloji radarı aracılığıyla takip edilmiştir. Saat 21.44\'te Finike Balıkçı Barınağı ana mendirek gözlem istasyonunda rüzgar hızı 88,2 km/sa olarak kayıt edilmiştir. Son 24 saatte metrekareye Finike\'de 5.7, Elmalı\'da 91, Korkuteli/Bük Ormanında 123, Kumluca\'da 22, Antalya Merkez\'de 6 kilogram yağış kaydedilmiştir. Önümüzdeki 3 gün boyunca Bölgemizde hava parçalı ve az bulutlu geçecek olup sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecektir.\"

Hasan DEMİRBAŞ- Tolga YILDIRIM- İbrahim LALELİ- Suat SÖĞÜT- Ramazan SARIKAYALI-FİNİKE-KUMLUCA/DHA

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2)BABALARININ ÖLDÜRDÜĞÜ KIZ KARDEŞLER VE İNTİHAR EDEN BABA, TOPRAĞA VERİLDİ



ANTALYA\'da, babaları tarafından öldürülen 3 yaşındaki Hira ile 5 yaşındaki Ela Su ile çocuklarını öldürdükten sonra intihar eden Göksel Akşeker\'in cenazeleri, Kahramanmaraş\'ta ayrı mezarlıklarda defnedildi. İki kardeşin cenazeleri, Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nin morgundan alınarak, Senem Ayşe Mahallesi\'ndeki Duraklı Camii\'ne getirildi. Polis, Şura Akkök Akşeker\'in ölen eşinin ailesinin kendisini tehdit ettiğini söylemesi nedeniyle cenazede yoğun güvenlik önlemi aldı. Cenaze namazına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay da katıldı.

İMAM, HALELLİK İSTEMEDİ

Önce Ela Su\'nun daha sonra Hira\'nın cenaze namazlarını kıldıran cami imamı, törene katılanlardan helallik istemeyerek, \"Bu yavrularımız sabidir, günahsızdır, cennet kuşlarıdır. Bunların günahı yoktur, helallik istenilmez. Bunlar, inşallah yakınlarına şefaatçi olacaktır\" dedi.Dua okunmasının ardından omuzlara alınan kardeşlerinin cenazeleri, Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı\'na götürülerek, burada toprağa verildi. Anne Akşeker, kente gelen bakanların korumalığını yapan ekipler tarafından polis aracıyla mezarlığa götürüldü.

Çocuklarını öldürdükten sonra intihar eden Göksel Akşeker ise Namık Kemal Mahallesi\'ndeki Şerefiye Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı\'nda defnedildi.

\'HAKİMİN BİLGİSAYARINA GİRİP, AÇIK CEZAEVİNE ALDIRIYORLAR\'

Çocuklarını kaybetmenin acısını yaşayan Şura Akkök Akşeker, eşinin çete kurmak, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapmak gibi suçlar nedeniyle 16 yıl hapis cezasına çarptırıldığını anlatarak, şunları söyledi:

\"Cezaevinde yatıyordu 2,5 yıldır. İçeriden bir arkadaşı yardım ediyor, para ayarlıyorlar. Dışarıdan katip ayarlıyorlar. Savcının, hakiminin bilgisayarına girip, caninin dosyasını düşürüyorlar. Açık cezaevine aldırıyorlar sonra bu adam, firar ediyor. Bana da firar ettiğini söylemeyip, tahliye olduğunu ve çocukları görmek istediğini söylüyor. \'Güzellikle getir, benim niyetim kötü değil. Gelmezsen ben geleceğim. Oraya beni getirtme\' diyor. Ben de çocuklarımı göstermek için gittimç. Beni tuzağa düşürdü. Silahla iki kız çocuğumun gözü önünde beni vurdu. Akciğer, karaciğer ameliyatı oldum. Günlerce yoğun bakımda yattım. Beni \'öldü\' sandı çocuklarımı kaçırdı. 2 aydır çocuklarımdan haber alamıyordum. Savcıya, polise gittim \'Ailesi görüşüyor. Ailesi sürekli beni arayıp, tehdit ediyor. Cinnet getirmiş, yapmış, çok pişmanmış. \'Ya bu adamla barışacaksın ya da daha kötü şeyler olacak\' dediler. Ben de \'Barışmayacağım, çocuklarımı verin\' dedim. Sonra annesini şikayet ettim. Annesi, benden para istedi, 5 bin lira. \'Çocukların aç\' dedi. Bulup, gönderdim, sırf çocuklarım için para gönderdim ve annesine \'Yerini söyle\' dedim. \'Hasret kalacaksın çocuklarına, söylemeyeceğim\' dedi mesajları da duruyor.\"

\'ADALET YERİNİ BULSUN\'

Göksel Akşeker\'in ailesinin, çocuklarının yerini bildiğini; ama kendisine söylemediğini ileri süren anne Akşener, \"Benim çocuklarım, kör kurşuna gitti. Öldüler, yoklar artık. Benim devletimden tek isteğim, benim çocuklarımın katilleri bulunsun. Benim yüreğim, şimdi nasıl soğuyacak? Benim yavrularım ne olacak şimdi? Gitti, bitti. Yeter, adalet yerini bulsun. Yeter artık başka canlar yanmasın; kadınlar, çocuklar ölmesin yeter\" dedi.

\'KIZ KARDEŞİNE TECAVÜZ ETTİ\' İDDİASI

Şura Akkök Akşeker, ayrıca Göksel Akşeker\'in kız kardeşinden duydukları üzerine boşanmaya karar verdiğini iddia etti. Anne Akşeker, \"Kız kardeşi, bana ağabeyinin 14 yaşındayken tecavüz ettiğini söylemişti. Ben, bunu öğrenince boşanmak istedim. \'Ağabeyim bana tecavüz etmeye kalktı\' dedi. \'Etti mi?\' dedim, \'Etti\' dedi. \'Madem öyle benim bu adamla işim yok\' dedim\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Sokakta bekleyen polisler

- Cenaze namazının kılındığı cami

- Çocukların cenazeleri

- Şura Akkök Akşeker ile röp.

Cenaze namazının kılınması

- Cenazelerin taşınması

- Anne Akşeker\'in polis otosuna bindirilmesi

- Cenaze aracının gidişi

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 411 MB

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3)BAŞKAN\'DAN, USULSÜZ ÇALIŞTIĞINI İLERİ SÜRDÜĞÜ FABRİKANIN ÖNÜNDEN CANLI YAYIN

KARABÜK Belediye Başkanı Rafet Vergili, 5 çelik üreticisi firmanın, baca tozundaki çinko metalini tekrar kazanmak için kurduğu fabrika sahasında usulsüz yapıldığını ileri sürdüğü çalışmayı sosyal medyada canlı yayın yaparak takipçileriyle paylaştı. Başkan Vergili, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ile Vali Kemal Çeber\'i göreve davet ederek fabrikanın kapatılmasını istedi. Türkiye\'nin önde gelen 5 çelik üreticisi tarafından baca tozundaki çinko metalini tekrar kazanmak üzere kurulan, yılda 200 bin tona yakın baca tozundan 50 bin ton civarı çinko oksit elde etme kapasitesine sahip \'Marzinc\' adlı tesis, yaklaşık 6 yıldır Karabük Organize Sanayi Bölgesi\'nde faaliyet gösteriyor.

SOSYAL MEDYADA CANLI YAYIN YAPTI

Başkan Vergili, söz konusu fabrika sahasında zehirli atıkların usulsüz yöntemlerle nakledildiğini, bu durumun insan sağlığını tehdit ettiğini ileri sürdü. Başkan Vergili, fabrika sahasını ziyaret edip usulsüz yapıldığını ileri sürdüğü çalışmayı cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medya hesabında canlı yayın yaptı. Fabrikanın çalışma koşullarını takipçileriyle paylaşan Başkan Vergili, şu ifadeleri kullandı:

\"Öncelikle Karabük Valisi Kemal Çeber Bey’i, Karabük savcılarını, Çevre ve Şehirclik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan Bey’i göreve davet ediyorum. Bu yapılan işlem tamamen usulsüz ve insan haklarını ihlal eden bir işlemdir. Sayın Bakan Yardımcımız Mehmet Ceylan Bey, çekmiş olduğumuz videoyu izlesin ve bu fabrikanın hangi kriterlere uygun olup olmadığını değerlendirdikten sonra bu fabrikayı kapatıp kapatmayacaklarına karar verip Karabüklüler\'e de düşüncelerini bildirmelerini dilerim. Şu anda bu zehirli atık malzemeleri, açık kasa vasıtalara yükleyerek sevkiyatlarını yapmaktadırlar. Bu sevkiyatların ise şu anda nereye gittiği belirsizdir. Şu anda hiçbir norm ve kriterlere uygun olmayan bir yükleme ve çalışma esasları içinde işlerine devam etmektedirler. Ayrıca Organize Sanayi Bölgelerinin bu sahalarında açık işlem ayrışma ve öğütme yapma işlemleri de yapılmaktadır. Bunları da dikkate almalarında fayda vardır. Biran evvel bu fabrikaların kapatılmasını kendilerinden talep ediyoruz.\"

Görüntü Dökümü:

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-Başkan Vergili\'nin sosyal medyada yaptığı canlı yayın

Süre:01.54 Boyutu:09 MB

Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)

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4)AYVALIK\'TA DİYABETE DİKKAT ÇEKİLDİ

BALIKESİR\'in Ayvalık İlçesi\'nde diyabet farkındalığını arttırmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Ayvalık Devlet Hastanesi Diyabet Birimi tarafından Cumhuriyet Meydanı\'nda bugün saat 12.30\'da bir grup vatandaş bir araya geldi. Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan etkinlikte, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Sonrasında ise Ayvalık Devlet Hastanesi Diyabet Hemşiresi Sevgi Duman, diyabet hastalığıyla ilgili bilgi verdi. Ayvalık\'ta diyabet hastalığında yüzde 15 oranında artış yaşandığını ve hastalığın farkında olmayan veya gizli diyabet hastalığı bulunan kişi sayısının da yaklaşık yüzde 20 oranında olduğunu ifade etti. Belediye Başkanı CHP\'li Rahmi Gençer de etkinliğe gelerek hem sağlık personeline hem de hastalara destek verdi. Etkinliğe katılanlar, ellerinde \'Diyabetimi yönetiyorum, Sağlıklı beslen, egzersiz yap, diyabetten korun, Diyabeti durduralım ve Diyabet hastalık değil yaşam tarzıdır\' yazılı dövizler taşıdı. Açıklamaya katılanlar sesizce dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Sevgi duman açıklama, etkinlikten görüntü

- Katılan vatandaşlar röp

- Dahiliye doktoru Ferit çelik röp

Haber- Kamera: Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)