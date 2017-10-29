DHA YURT BÜLTENİ-11

Doğu\'da 29 Ekim coşkusu/EK

HORONLU KUTLAMA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 94\'üncü yıl dönümü Erzurum’un İspir ilçesi\'nde de coşkuyla kutlandı. Kaymakam Faruk Erdem, Garnizon Komutanı Personel Astsubay Başçavuş Ertuğrul Ergün ve Belediye Başkanı Osman Çakır öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı. İlçe Halk Eğitim Merkezi Folklor ekibi gösterilerinin ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Kaymakam Faruk Erdem ile birlikte protokol üyeleri ve çok sayıda kişi horon oynayarak bayram sevinci yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaymakam ve beraberindekilerin horon oynaması

Haber-Kamera: Nejdet YILMAZ/ İSPİR, (Erzurum), (DHA)

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Cumhuriyet Bayramı\'nı fidan dağıtarak kutladılar

ANTALYA\'nın Elmalı İlçesi\'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşa fidan dağıtımı yapıldı.

Elmalı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından cumhuriyetin 94\'üncü yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında fidan dağıtım programı düzenlendi. Orman İşletme Müdürü Dilek Öztekin ve beraberindekiler, vatandaşa sedir fidanı dağıttı. 500 adet fidanın dağıtıldığı etkinliğe vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Orman İşletme Müdürü Dilek Öztekin, \"Cumhuriyetimizin 94\'üncü yılında halkımıza fidan dağıtarak Cumhuriyet Bayramı\'nı kutladık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Fidan dağıtımından görüntüler

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HABER- KAMERA: Mehmet AKIN/ELMALI, (DHA)

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Nazilli\'de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 9 yaralı

Aydın\'ın Nazilli ilçesinde, iki aile arasında çıkan ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Nazilli\'nin Profesör Muammer Aksoy Mahallesi\'nde yaşayan ve aralarında bir süredir husumet bulunan Kaygusuz ve Özkaya Aileleri\'nin fertleri arasında , bugün saat 13.30 sıralarında kavga çıktı. Kavgada pompalı tüfekler de kullanıldı. Kavgaya, iki ailenin diğer yakınları da katıldı. Kavgada, Ömer Kaygusuz (34), K.Ö. (Kazım Özkaya) (36), N.Ç. (Nazife Çelik) (36), C.Y. (Cemil Yazıcı) (60), M.K. (Mehmet Kaygusuz) (28), Ş.K. (Şahin Kaygusuz) (29), S.Ö. (Seracettin Özkaya) (56) ile E.Y. (Emrah Yazıcı) (22), M.Y. (Musa Yazıcı) (52) ve Müşrike Yazıcı (38) çeşitli yerlerinden saçmalarla yaralandı. Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ömer Kaygusuz Aydın Devlet Hastanesi\'ne sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi. Durumu ciddiyetini koruyan K.Ö. ve N.Ç.\'nin ise sevk edildikleri Aydın Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi\'nde tedavileri sürüyor. Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir olay yerindeki incelemelerinin ardından hastaneye geçerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Polis, soruşturma başlatırken, olayların daha fazla büyüme ihtimaline karşılık mahallede geniş güvenlik önlemi alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaların ambulanslarla hastaneye getirilişi

-Nazilli Devlet Hastanesi\'nden görüntü

-Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir\'in hastaneye gelişi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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Tekirdağ\'da 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı



TEKİRDAĞ polisi, aranan kişilere yönelik denetimlerinde 16 şüpheliyi yakalarken, şüphelilerden A.S.\'nin \'cinayet\' suçundan 45 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu belirledi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Kapaklı Asayiş Grup Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik il genelinde denetim yaptı. Kontrolde, yakalama kararı bulunan 16 şüpheli, derdest edildi. Yapılan incelemede, çeşitli suçlardan gözaltına alınan 16 şüpheli arasında yer alan A.S.\'nin \'cinayet\' suçlamasıyla 45 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadelerinin alınması için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Haber:Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)



