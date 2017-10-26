DHA YURT BÜLTENİ-11

1)BAŞKAN UĞUR, İSTİFA KARARINI 30 EKİM\'DE AÇIKLAYACAK

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Edip Uğur, \"İstifa ile ilgili bir açıklama yapacak mısınız?\" sorusuna, 30 Ekim\'de kararını açıklayacağı yönünde yanıt verdi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın istifasını istediği belediye başkanlarından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Edip Uğur, bugün katılmayacağı açıklanan meclis toplantısına geldi. Basın mensupları ise toplantıya alınmadı. Toplantı öncesi \"İstifa ile ilgili bir açıklama yapacak mısınız?\" sorusuna Başkan Uğur, \"Pazartesi günü saat 17.00\'de açıklama yapacağız kararımızı açıklayacağız. O zaman kamuoyu kararımızı öğrenmiş olacak\" yanıtını verdi. Başkan Uğur buna rağmen kararının hangi yönde olduğuna dair konuşmadı.

Görüntü Dökümü

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- Başkan Edip Uğur\'un açıklaması

(Haber- Kamera: Hilmi DUYAR / BALIKESİR, DHA)

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2)SİİRT\'TE OPERASYON: 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



SİİRT\'te, sosyal paylaşım siteleri üzerinde PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları ve devlet büyükleri ile güvenlik güçlerine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarında bulundukları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. Siirt Valiliği\'nden yapılan açıklamada, 12 şüpheliye yönelik olarak 24 Ekim\'de operasyon düzenlendiği ve bunlardan 7\'sinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları, devlet büyükleri ile güvenlik güçlerine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulundukları belirtildi. Açıklamada, bu kişilerin bölge halkının terör örgütünün propagandasını yapmasına teşvik ettikleri, devletin egemenlik alametlerini sosyal medya üzerinden aşağılamaya yönelik paylaşımlarda bulundukları, terör örgütünü destekledikleri ve bölge halkının da desteklemesi maksadıyla sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları, terör örgütünün amaçları doğrultusunda hareket ettikleri kaydedildi. Açıklamada, gözaltına alınanlarla birlikte, 3 adet av tüfeği, 46 adet fişek, çok sayıda örgütsel dokümanın da ele geçirildiği ifade edilerek, \"Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir\" denildi.

SİİRT, (DHA)-

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3)KÜRT SİYASETÇİ PENCWİNİ: IKBY ELİNDEKİ TOPRAKLARIN YÜZDE 45\'İ MERKEZİ HÜKÜMETİN ELİNE GEÇTİ

BİR süre önce yaşamını yitiren Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani\'ye yakınlığıyla bilinen Kürt siyasetçi Mehmed Emin Pencwini, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'yle (IKBY) merkezi Bağdat yönetimi arasında yaşanan çatışmaları değerlendirdi. Pencwini, \"Kürdistan bölgesine devlet gibi yaklaşan ülkelerin hepsinin, kendi çıkarlarını gözettiği ortaya çıktı. IKBY elindeki toprakların yüzde 45\'i, merkezi hükümetin eline geçti\" dedi.

Türkiye\'de Kürt sorununun çözümü için yaptığı ara buluculuk göreviyle bilinen Kürt siyasetçi Mehmed Emin Pencwini, Amerika\'nın Sesi\'ne konuştu. Merkezi hükümetin 16 Ekim günü Kerkük\'ü almasıyla başlayan operasyonun, Kürt bölgesindeki siyasete büyük etkisi olduğunu söyleyen Pencwini, \"DEAŞ ile savaşta Kürtler\'e destek veren ülkeler, Amerika, Avrupa Birliği özellikle Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere gibi peşmergeye gönüllü destek veren bu ülkelerin hiçbir tepkisi olmadı. Bu da halkın moralinin bozulmasına sebep oldu. Kürt sorunu, sona geldi; gibi algılandı. Irak hükümeti, zaferle çıkmış gibi gösterdi kendini. Irak, kendini başarılı gördü. Bunun için tesiri, bölge üzerinde çok oldu\" dedi.

\'TOPRAKLARIN YÜZDE 45\'İ MERKEZİ HÜKÜMETİN ELİNE GEÇTİ\'

Bağdat\'ın şartlarının yerine getirilmesi durumunda, Kürt sorununun 50 yıl geriye gideceğini düşündüğünü dile getiren Pencwini, \"IKYB elinde bulunan toprakların yüzde 45\'i, merkezi hükümetin eline geçti. Kürtler\'in morali sadece burada değil; diğer ülkelerde de bozuldu. İlişki içinde olunan ülkelerde yeniden ilişki kurulmalı. Bu ülkelerle yeni bir siyasete başlanmalı. Bu yaşadıklarımız şunu gösteriyor. Bölgesel hükümet, Avrupa\'da kuvvetli bir lobi yapması gerekiyor. Bölgeye gelip, Kürt halkıyla buluşan dünyanın büyük devletleri, Kürdistan bölgesine devlet gibi yaklaşan ülkelerin hepsinin kendi çıkarlarını gözettiği ortaya çıktı. Bu ülkelerle yeni bir siyaset başlatılmalı. Önemli ve siyasi kararların alındığı yeni bir harekat tarzına ihtiyaçları vardır\" diye konuştu.

\'HALK, İKİ SİYASİ PARTİNİN PAZARLIKLARININ KURBANI OLDU\'

Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği\'nden bazı kişilerin, Kerkük\'ün, Halep ve Musul ve gibi viran olmaması için merkezi hükümetle ittifak yaptığını da anlatan Pencwini, \"Çünkü oraya gelen güçlerle peşmergelerin direnebileceğini sanmıyorum. Bizimkiler, iki parti arasındaki siyasi pazarlıkların kurbanı oldu. Bu iki güç, birbirini suçladı. Bu iki güç, birbirini töhmet altında bıraktı. Arada oluşan boşluğu merkezi hükümet, doldurdu\" dedi.

\'ABD\'NİN HABERİ VE İTTİFAKI VARDI\'

ABD\'nin de yaşananlar nedeniyle büyük hata yaptığını belirten Kürt siyasetçi Pencwini, şunları söyledi:

\"Amerika\'nın hatası, Abadi hükümeti ile anlaşmaktı. Tek şart, Abadi\'nin İran\'ın kontrolünden çıkmasıydı; ama bana göre bu, bir hayaldir. İran\'ın eskiden beri planı \'Bağdat\'ı nasıl alırız, Irak\'a nasıl yerleşiriz\'dir. İran İslam Cumhuriyeti, var oldukça Irak, Suriye ve Lübnan ekonomik, siyasi ve askeri olarak onların kontrolünde olacaktır. ABD\'nin bu saldırıdan haberi ve ittifakı vardır. Buna göre, Amerika\'nın bu siyaseti doğru değil ve başarılı olamayacaktır. Sünni ve Şii\'ler birbirine asla güvenmez. Amerika, Kürtler nezdinde yeni bir sayfa açmak zorundadır. Sadece Irak\'taki Kürtler için değil; diğer ülkelerdeki Kürtler için de yeni bir sayfa açmalı.\"



Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)

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3)RİZE’NİN İKİZDERE İLÇESİ’NDE KEDİ İLE KÖPEĞİN DOSTLUĞU İLGİ ÇEKİYOR.

İkizdere İlçesi’nde bir sokak köpeği ile kedinin yakınlığı kameralara yansıdı. Görüntülerde köpeğin üzerine çıkarak yatan kedi, köpeğin kalkmasıyla yere düşüyor. Kedi yeniden çıktığı köpeğin üzerine uyuyor. İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu tarafından kayda alınan ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgiyle izleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Kedi ile köpeğin görüntüleri

Haber: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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4)ÖĞRENCİLER CUMHURİYET BAYRAMI İÇİN LOKUM DAĞITTI

TOKAT’ta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara davul ve zurna eşliğinde lokum dağıttı.

Kent merkezinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 200 öğrenci davul zurna eşliğinde esnaf ve vatandaşlara lokum ikram ederek Cumhuriyet Bayramlarını kutladı. Düzenlenen etkinlik hakkında açıklamada bulunan okul müdürü Ahmet Yılmaz, ‘’Bugün Cumhuriyet Bayramımızı esnaf ve vatandaşlarımız ile birlikte kutlamak için toplandık. Nasıl ki Cumhuriyeti hep birlikte nasıl kurduysak, şu anda vatandaşlarımız ile hep birlikte kutlayalım istedik. Bugün ki etkinlik için özel lokum yaptırdık. Öğrencilerimiz ile oynayarak büyük bir neşe içerisinde vatandaşlarımıza ikramda bulunarak hep birlikte kutlamak istedik’’ dedi. Vatandaşlar ise öğrencilere bu güzel etkinliklerinden dolayı teşekkür ederek alkışladılar.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrencilerin görüntüsü

-Davul zurna eşliğinde lokum dağıtılması

-Öğretmenlerinin açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

(167 mb)

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5)BURSALI MUHTARLARDAN ATATEPE’YE ZİYARET

ARTVİN’de, Bursa’dan gelen 65 muhtar, 22 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelinin yer aldığı Atatepe’yi ziyaret etti.Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonunda Osmangazi ilçesinden 65 muhtar Artvin’e geldi. Artvin’de bazı ziyaretlerde bulunan muhtarlar 22 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelinin yer aldığı Atatepe’yi ziyaret etti. Bursa Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Burhan Mandacı, Artvin’de muhteşem bir Atatürk heykeliyle karşılaştıklarını belirterek “Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Artvinlilerin böyle güzel bir heykel yapmaları beni şahsen çok onurlandırdıö dedi.

Görüntü Dökümü:

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Ziyaret detayları

Muhtarlar başkan vekili açıklaması

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN-DHA

