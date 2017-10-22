DHA YURT BÜLTENİ-11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdu Sena’yı davet etti



RİZE’nin İkizdere İlçesi’nde, yeni doğum yapan keçiyi sırtına aldığı fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla gündeme gelen 11 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Ankara’ya davet edildi.

Rize Valiliği yetkilileri ulaştığı Hamdu Sena Bilgin’in babası Atilla Bilgin’e, 29 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızını Ankara’ya davet ettiğini bildirdi. Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek törene davet ettiği Hamdu Sena Ankara’ya gidecek. Hamdu Sena daha öncede dönemin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik tarafından İzmir’e, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından ise Ankara’ya davet edilmişti.

HAMDU SENA\'YA BEĞENİ VE PAYLAŞIM REKORU

İkizdere İlçesi’ne 10 kilometre uzaklıktaki Yağcılar Köyü’nde, hayvancılıkla geçimini sağlayan Atilla Bilgin’in ortaokul 1’inci sınıf öğrencisi kızı Hamdu Sena Bilgin\'in yaşadıkları, keçileri barınaktan çıkarmasıyla başladı. Evden uzaklaşırken, keçilerden biri doğum yapmaya başlayınca koşarak, eve dönen Hamdu Sena, okul çantasını aldıktan sonra doğum yapan keçinin yanına geldi. Keçiyi sırtına alan, yavrusunu da \'Tomi\' isimli çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan Hamdu Sena, karla kaplı dik yoldan evine doğru yürüdü. Bu sırada, 15 yaşındaki Ali Rahman da kız kardeşinin fotoğrafını çekti. Fotoğraf, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından tekrar paylaşılarak, beğenildi. Hamdu Sena’nın bu yaz döneminde de yaylada hayvanlarla geçirdiği anları yansıtan fotoğraf kareleri, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Görüntü dökümü (ARŞİV)

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-Karla kaplı yoldan görüntüler

-İş makinalerinin yolu açma çalışması

-DHA Muhabiri Muhammet KAÇAR\'ın anonslar

-Yağcılar Köyü\'nden görüntü

-Hamdu Sena\'nın evinden görüntü

-Hamdu Sena ve köpeğinin görüntüsü

-Hamdu Sena\'nın açıklamaları

-Hamdu Sena\'nı türkü söylemesi

-Hamdu Sena\'nın keçilerle görüntüsü

-Sırtındaki keçiden görüntüler

-detaylar

Haber: Muhammet KAÇAR/İKİZDERE (Rize), (DHA)

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Bakan Çavuşoğlu: Türkiye terör örgütü grupları tarafından kuşatılmak isteniyor

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye\'nin terör örgütü grupları tarafından kuşatılmak istendiğini belirterek, \"Bugün Kuzey Suriye\'de , Kuzey Irak bölgesinde Türkiye adeta bir terör grupları tarafından kuşatılmak isteniyor. Türkiye\'nin hicaz bölgesiyle ve oradaki gönül coğrafyasıyla bağının koparılması ve yıllar içerisinde Türkiye içine burada yaşanan ateşin taşınması isteniyor\" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Edirne\'nin İpsala İlçesi\'nde Ak Parti İlçe kongresine katılmak için geldiği ilçede Edirne Valisi Günay Özdemir, İpsala\'nın Ak Partili Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Ak Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe ve partililer tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından çay bahçesine geçen Çavuşoğlu, burada vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Daha sonra kongrenin yapılacağı salona giden Bakan Çavuşoğlu, klarnet ve davulla karşılandı. Müzisyenlerden \'Dombra\' şarkısını çalmalarını isteyen Çavuşoğlu, müzisyenler başka şarkı çalması üzerine cep telefonundan şarkıyı açtı ve çalmalarını istedi. Tüm çabalara rağmen müzisyenlerin Dombra şarkısını çalamamalarına sitem eden Çavuşoğlu, kongrenin yapılacağı salona geçti. Burada kalabalık tarafından coşkuyla karşılanan Çavuşoğlu, tek aday olarak seçime giden Ak Parti İpsala İlçe Başkanı Fatma Aksal\'a başarılar diledi. Kongrede konuşan Çavuşoğlu, Türkiye\'nin dış güçlere boyun eğmeyeceğini belirterek, \"Eğer Türkiye kendi tezini ortaya koymamış olsaydı, bu bölgede kendi iddiasını daha öncekilerin yaptığı gibi el pençe divan durup, kendisine talimat savuranların emrine razı olsaydı, Türkiye\'yi büyütmek için Türk ruhunu ortaya koymamış olsaydı, IMF ile stand-by anlaşmasını yenileseydi, 3\'ncü Boğaz Köprüsü\'nü yapmasaydı, havaalanını yapmasaydı, bugün Fransa\'da 69 tane olan nükleer santralleri yapmak için harekete geçmeseydi, sadece önünü ilikleyip Recep Tayip Erdoğan, dünya büyüklerin önünde boyun eğseydi, bugün bu yaşananlar bizim başımıza gelmezdi. Emin olun gelmezdi. Bugün mesele, Türkiye\'nin bölgede küresel bir aktör olması. Yeniden eski ruhla ortaya çıkarak, kendin değerlerine ve ideallerini ortaya koymasından dolayıdır. Bugün bizim başımıza gelenler. Alışmışlar, Türkiye ne uzasın, ne kısalsın. Türkiye verilen talimatlar doğrultusunda dış politikaya karışmasın. Nükleer santraller inşa etmesin. Altyapısını geliştirmesin. Kendi değerlerini ortaya koymasın. Zamanı ve günü geldiğinde istedikleri zaman Türkiye\'yi teslim alsınlar. Yok öyle yağma\" dedi.

\'TÜRKİYE BÖLGENİN EN BÜYÜK, EN GÜÇLÜ DEVLETİ\'

Türkiye\'nin dünyanın en büyük devleti olmasa da bölgenin en güçlü devleti konumunda olduğunu söyleyen Çavuşoğlu \"Türkiye dünyanın en büyük devleti olamaya bilir ama bölgenin en büyük, en güçlü devletidir. Bu da böyle bilinmesi gerekir. Bu bölgede harita çizmeye kalkanlar, bu bölgede ellerinde cetvellerle şehirleri çizmeye çalışanlar, bu bölgeyi bilecekler ve bilmeliler ki, bu millet yeniden kendi küllerinden doğmasını nasıl 15 Temmuz\'da bilmişse, bundan sonra yapılacak her icraatta, her faaliyette bu millete bu devlete kastedenler aynı tepkiyle aynı reaksiyonla karşılaşacaklar\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE TERÖR ÖRGÜTÜ GRUPLARI TARAFINDAN KUŞATILMAK İSTENİYOR\'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye\'nin terör örgütü grupları tarafından kuşatılmak istendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: \"Bugün Kuzey Suriye\'de , Kuzey Irak bölgesinde Türkiye adeta bir terör grupları tarafından kuşatılmak isteniyor. Türkiye\'nin hicaz bölgesiyle ve oradaki gönül coğrafyasıyla bağının koparılması ve yıllar içerisinde Türkiye içine burada yaşanan ateşi taşınması isteniyor. Bize verilmeyen silahların 3 bin 500 TIR olarak, bugün terör örgütlerine verildiğini gördükten sonra bizim ne düşünmemiz gerekiyor. Allah aşkına, kardeşlerim. Kurda sormuşlar ensen neden kalın diye, kendi işimi kendim görürüm demiş. Bizde kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Biz bu coğrafyanın askeri unsuruyuz. Binlerce kilometre öteden gelerek, bu coğrafyaya don biçmeye çalışanlara karşı kendi iddialarımızı ve kendi tezlerimiz ortaya koyacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi etrafında kenetlenecek ve bu ülkeyi büyütmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bakın Rakka\'nın DEAŞ\'tan kurtulmasıyla ilgili bir fotoğraf vardı değil mi? Ne vardı o fotoğrafta? Terörist başı paçavralarını arkaya asmışlar ve Rakka\'yı kurtarmışlar. Bir terör örgütü, diğer terör örgütünden Rakka\'yı kurtarmış. Bizim için ne değişti? Hiç bir şey değişmedi. Biz kendi iddialarımız ve kendi tezlerimiz doğrultusunda her türlü manevrayı yapacağız. Başka ülkeler ile de konuşacağız. Başka devletler ile de iş birliği yapacağız. Mutabakat sağlayacağız. İdlib\'de 2 milyon insan sıkışmış durumda. Orayla ilgili yaşanacak bir problem neticesinde, bu ülke inanlarının bizim sınırlarımıza ve kapılarımıza dayanacağını gördük ve bildik. Astana süreciyle beraber Rusya, Türkiye ve İran el ele vererek burasının bir çatışmasız bölgesi olarak bunu hayata geçiriyorlar. Aynı şekilde İdlib\'in terör örgütü unsurları tarafından ele alınması ile beraber Akdeniz\'e açılış kuşağı oluşturulacaktı. Onunda önüne geçtik.\"

\'AK PARTİ DÜNYANIN EN KALABALIK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ\'

Çavuşoğlu AK Parti\'nin 10 milyon 500 bine varan üyesiyle dünyanın en kalabalık sivil toplum örgütü olduğunu söyleyerek, \"Bu çok önemli bir şey. Çünkü AK Parti\'ye baktığımız zaman dünyada en fazla üyeye sahip olan siyasi teşkilattır. 10 milyon 500\'e varan üye sayısıyla, böyle bir sivil toplum örgütü başka bir yerde yoktur. AK Parti dünyanın en kalabalık sivil toplum örgütüdür\" dedi. Konuşmasında CHP\'yi dış güçler, FETÖ ve HDP ile birlikte hareket etmeyle suçlayan Çavuşoğlu, ilçede geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan kapalı pazaryerini gezdi. Bir tesiste yemek yiyen Bakan Çavuşoğlu, beraberindekilerle birlikte ziyaretlerde bulunmak üzere Enez İlçesi\'ne gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çavuşoğlu\'nun gelişi

-Halkla selamlaşması

-Davul klarnet ile karşılanması

-Dombra çalınmasını istemesi

-Yaşanan Dombra diyalogları

-Bakanın salonda karşılanması

-Bakan Çavuşoğlu\'nun konuşması

Genel ve detaylar

Haber-Kamer: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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HDP\'li Buldan: Uzun süredir Öcalan\'dan haberimiz yok

HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, \"Uzun süredir Öcalan\'dan haberimiz yok. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yaptığı açıklamanın bizler tarafından tatmin edici hiçbir tarafı yok. Öcalan\'ın yanına gitmek için Adalet Bakanlığı\'nın, hükümetin, devletin bir adım atması gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyoruz\" dedi. HDP Şırnak İl Başkanlığı 2\'nci Olağan Kongresi, TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, parti yetkilileri ve çok sayıda partilinin katımıyla il başkanlığı binasında yapıldı. Kongre, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ\'ın tutuklu bulundukları cezaevlerinden gönderdikleri mesajların okunmasıyla başladı. Demirtaş, kongreye gönderdiği mesajında, \"Fiziken birlikte değilsek de kalben birlikte olduğumuzu biliyor, hissediyorum. Yolumuz zorludur. Zaten kolay olduğunu hiç söylemedik. Partimiz, kendini eşitlik ve özgürlük mücadelesine adamış milyonların partisidir ve bizler, başkaları gibi güller arasında değil; dikenli yollarda yürüyoruz. Ancak yolumuzun sonunda bir gül bahçesi olduğunu da bilerek, yürüyoruz\" dedi.

BULDAN: ADALET BAKANI\'NA TALEBİMİZİ İLETTİM

HDP İstanbul Milletvekili Buldan, kongrede yaptığı konuşmada, İmralı Adası\'nda ağırlaştırılmış hapis cezasını çeken PKK elebaşı Öcalan\'ın öldüğüne dair son günlerde, sosyal medyada yer alan paylaşımlara değindi. Bu paylaşımları yakından takip ettiklerini söyleyen Buldan, şöyle konuştu: \"Sosyal medyadaki paylaşımların, çok masumane bir paylaşım olmadığını özellikle belirtmek isterim. Uzun süredir aslında Öcalan\'dan haberimiz yok. Öcalan ile en son görüşme yapan bir heyet üyesi olarak 5 Nisan 2015 tarihinde yanına giden, onunla görüşen İmralı heyeti üyesi olarak bizden sonra 11 Eylül 2016 tarihinde kardeşi Mehmet Öcalan\'ın yaptığı görüşmeden sonra yaklaşık 1 yıldan fazladır hiçbir şekilde haber alınmıyor. Şunu özellikle belirtmek isterim ki Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yapmış olduğu açıklama, yani Öcalan\'ın yaşamını yitirdiğine dair haberlerin yalan olduğuna dair yapılan açıklamanın bizler tarafından tatmin edici hiçbir tarafı yoktur. Talebimiz, acilen Öcalan\'ın yanına, İmralı Adası\'na ya ailesinden ya avukatlarından ya da İmralı heyetinden birkaç kişinin gitmesi. Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmesi ve bunu kamuoyuna duyurmasıdır. Bu talebimizi sadece burada değil, her yerde söyledik. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Adalet Bakanı ile bir telefon görüşmesi yaptım ve kendisine de ilettim.\" Öcalan ile ilgili yapılan resmi açıklamaların, partilerini tatmin etmediğini ve acilen bir heyetin İmralı Adası\'na gidip, Öcalan ile görüşme gerçekleştirmesinin gerekli olduğunu belirten Buldan, şunları söyledi: \"Şu ana kadar bize herhangi bir geri dönüş olmadı. Evet, bekliyoruz. Öcalan\'ın yanına gitmek için Adalet Bakanlığı\'nın, hükümetin, devletin bir adım atması gerektiğini buradan bir kez daha belirtmek istiyoruz. Öcalan\'ın Türkiye açısından, Ortadoğu açısından, Kürtler açısından, bu ülkede vermiş olduğu barış mücadelesi, bu ülkede vermiş olduğu özgürlük mücadelesi, herkes tarafından bilinir. Öcalan, sıradan bir tutuklu değildir. Devletin ve hükümetin de Öcalan\'a yaklaşımı sıradan olmamalıdır. 3 yıllık barış ve müzakere sürecinde bu coğrafyada, Türkiye\'de ve Ortadoğu\'da yaşanan gelişmeleri herkes gözünün önüne getirmeli. İçerisinde Öcalan\'ın bulunduğu bizlerin de yardımcı olmak adına oraya gittiği, görüşmeler gerçekleştirdiği ve isminin \'barış ve müzakere süreci\' olduğu o dönemde, bu coğrafyada huzurun olduğu, bu coğrafyada ölümlerin olmadığı, bu coğrafyada bir umudun olduğunu herkes hatırlayabilir. O 3 yıllık süreç içerisinde, bu coğrafyada tek bir insanın bile kanı akmamıştır. Bu coğrafyada tek bir insanın bile burnu kanamamıştır. İnsanlarda bu süreç içerisinde bir umut vardı. Bu süreç içerisinde Türkiye\'de huzur vardı; ancak AKP hükümeti, tüm bu yaşanan gelişmelerle birlikte yaklaşan 7 Haziran seçimleriyle birlikte ne yazık ki bu masayı devirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan görüntü

-Kongreye katılanlar

-Buldan\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)

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O madenciler, 29 Ekim resepsiyonuna davet edildi

ZONGULDAK\'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi\'nde kömür karası iş elbiseleriyle bindikleri halk otobüsünde \'Koltuklar kirlenmesin\' diye ayakta yolculuk eden maden işçileri, aileleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 29 Ekim\'de vereceği resepsiyona davet edildi.

Geçen 22 Eylül\'de, Türkiye Taşkömürü Kurumu\'na ait Karadon Müessesesi\'nde, kömür madeninde çalışan ve asansörün bozulması nedeniyle müesseseye bağlı Gelik İşletmesi\'nden çıkan 6 madenci, halk otobüsüne bindi. Üzerlerinde kömür karası iş elbiseleri bulunan madenciler, kirlenmemesi için boş koltuklara oturmadı. Cep telefonuyla görüntülenen ve çalıştıkları müesseseye kadar 5 kilometre ayakta yolculuk eden madencilerin davranışı, herkesin takdirini kazandı.

CUMHURBAŞKANI, RESEPSİYONA DAVET ETTİ

Zonguldak Valiliği\'ne gelen yazıda, Türkiye\'nin gündemine oturan 6 madenci, aileleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe\'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı\'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla verilecek resepsiyona davet edildi.

MADEN İŞÇİSİ AKKOÇ: CUMHURBAŞKANI\'MIZA MADENCİLİĞİ ANLATMAK İSTİYORUZ

Maden işçilerinden Sabahattin Akkoç, valilik yetkililerinin kendisine ulaşarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın davetini ilettiklerini söyledi. Resepsiyon davetine çok sevindiklerini belirten Akkoç, \"Valilikten yetkililer, Cumhurbaşkanı\'nın vereceği resepsiyona davet edildiğimizi bana ilettiler. Diğer maden işçisi arkadaşlarıma da daveti söyledim. Çok sevindik. Ailelerimizle birlikte gideceğiz. Valilik, araba tahsis edip, bizi götürecek. Cumhurbaşkanı\'mıza madenciliği anlatmak istiyoruz. Nasıl çalıştığımızı, hangi şartlarda çalıştığımızı arkadaşlarımız adına anlatacağız. Arkadaşlarımızın selamlarını ileteceğiz\" dedi.

Haber: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)

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HÜDA PAR Nusaybin teşkilatının kongresi yapıldı

HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR), Nusaybin İlçe Teşkilatı\'nın 2\'nci Olağan Kongresi\'ni gerçekleştirdi.

Mardin\'in Nusaybin İlçesi\'ndeki teşkilat binasında yapılan kongreye, HÜDA PAR Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi İsa Aydın ve Mardin İl Başkanı Şehmus Akman\'ın yanı sıra partililer katıldı. Divanın oluşturulmasının ardından başlayan kongrede, faaliyet raporuyla mali raporların okunması sonrası konuşmalar yapıldı. HÜDA PAR Mardin İl Başkanı Akman, konuşmasında, davalarının Hz. Adem\'den kalan bir dava olduğunu belirterek, şunları söyledi: \"Bu dava sancağını taşıyanlar, şerefle ve onurla bu kutlu yola devam ediyorlar. HÜDA PAR olarak İslam’ı referans alan, Allah\'ın yolunda giden hür neferleriz. 2012 yılından beri \'önce insan\', \'önce adalet\' diyerek, yola çıktık. Adaletin hiçbir şekilde feda edilmeyeceğine inanıyoruz. Davamız, adalet ve kardeşlik mücadelesidir. Hak ile batıl doğru ile yanlış ve adalet mücadelesidir.\" Konuşmaların ardından kongrede tek aday olan Halil Talayhan, yeniden başkan seçildi.



Haber: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)

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Siirt\'te aralarında 1 Hollandalı\'nın da bulunduğu 47 kaçak yakalandı



SİİRT\'te, Jandarma ekipleri istihbari çalışmalar kapsamında Baykan İlçesi\'nde durdurulan bir araçta ülke yasadışı yollardan gelen, aralarında bir Hollandalı\'nın da bulunduğu 47 göçmen ve onlara organizatörlük yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün Baykan İlçesi Veysel Karani Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında KOM Şube Müdürlüğü ve Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol emniyet ve kontrolünde bir araç içerisinde yasa dışı yollardan yurda giriş yaptıkları tespit edilen 24 Pakistan, 20 Afganistan, 2 İran ve 1 Hollanda uyruklu toplam 47 yasadışı göçmen ile bu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatılarak 1 organizatörün göz altına alındığı, araca el konulduğu ve yabancı uyruklu şahısların il göç idaresine teslim edileceği de belirtildi.

Haber:SİİRT, (DHA)

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Özel-Sırtı dönük mağaza sahibinin cep telefonunu böyle çaldı

GAZİANTEP\'te bir alışveriş merkezindeki gömlek tasarım mağazasına giren kimliği belirsiz kişinin, iş yeri sahibinin sırtı dönük olduğu sırada, masada duran cep telefonunu çalma anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde, Sarıgüllük Mahallesi\'nde bulunan bir alışveriş merkezindeki Mahmut Güzel\'e ait gömlek tasarım mağazasında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, girdiği mağazanın sahibi Güzel, kahve almak için soyunma kabinine girdiği sırada, masada duran cep telefonunu alarak, iş yerinden ayrıldı. Güzel, bir süre sonra telefonunun yerinde olmadığını fark edince, güvenlik kamerası kayıtlarına baktı. Görüntülerde, Güzel\'in sırtını dönmesiyle masadaki cep telefonunu alan hırsızın, iş yerinden ayrıldığı anlar görüldü. Cep telefonunu çalan kişinin yakalanmasını isteyen mağaza sahibi Güzel, \"Kahve almak için sırtımı döndüğüm sırada, 1 dakika içerisinde arkamı döndüğümde, telefon yoktu. Hemen aradım; ancak telefona ulaşılamıyordu\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamerası

- Telefonun çalınma anı

- Mahmut Güzel\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler konuşması

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 120 MB

Haber- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)