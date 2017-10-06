DHA YURT BÜLTENİ-11

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU, OĞLUNUN YEMİN TÖRENİNE KATILDI (EK)

1)BİRLİKTE YEMEK YEDİLER

Yemin töreninin ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Kerem Kılıçdaroğlu ve nişanlısı Mina Alşan dinlenmek üzere tugaydan ayrılarak Polisevi\'ne geçti. Burada bir süre istirahat eden Kılıçdaroğlu ailesi daha sonra kentte faaliyet gösteren bir restorana giderek birlikte yemek yedi. Kılıçdaroğlu ailesine partisinin il yönetimi de eşlik etti. Yemeğin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oğlu ve yakınları ile vedalaşarak kentten ayrıldı. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu, kızları Zeynep Kılıçdaroğlu, Aslı Kılıçdaroğlu Nadir ve Kerem Kılıçdaroğlu\'nun nişanlısı Mine Alşan kentte kaldı. Hafta sonunu yakınları ile kentte geçirecek olan Kerem Kılıçdaroğlu pazar günü akşam saatlerinde birliğine yeniden teslim olacak. Kerem Kılıçdaroğlu, askerliğinin kalan bölümünü Sivas Temel Tepe\'deki Orgeneral Cemil Cahit Toydemir Kışlası\'nda tamamlayacak.

Görüntü Dökümü:

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-Polisevinden çıkışları

-Lokantada yemek yemeleri

-Kılıçdaroğlu\'nun vedaşlaşıp ayrılması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: SİVAS, DHA

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2)TATBİKATA KATILAN TANKLARIN BAKIM VE ONARIMI YAPILDI

ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi yakınlarında devam eden ve Irak özel kuvvetlerine bağlı küçük bir birliğin de katıldığı tatbikat, 19\'uncu gününde devam ediyor. Tatbikatta bugün, tankların ve zırhlı araçların bakımı yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerince Habur sınır kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında yapılan tatbikat 19\'uncu gününe girdi. Tatbikat bölgesinde bugün sessizlik hakim olurken, askerler tank ve zırhlı araçları kademeden geçirdi. Tankların bakımlarını yapıldığı sırada, tatbikat çevresinde askeri timler devriye attı. İpekyolu üzerinde tek sıra halinde mısır tarlasına yönelen timler, tatbikat alanı etrafında güvenlik sağladı.

Öte yandan tatbikat alanı içerisinde iş makinelerince kazı ve mevzi kazma işlemlerinin devam ettiği görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Devriye atan tim

- Askeri timden detaylar

-Tankların bakımlarının yapılması

-İş makinesinin kazı yapması

-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), DHA)-

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GÖRÜNTÜLÜ- TARSUS SEBZE HALİ\'NDE YANGIN; 18 DEPO KÜL OLDU (EMK)

3)HAL KUNDAKLANMIŞ

Tarsus Sebze ve Meyve Hali\'ndeki yangınının çıkış nedeni polis ve itfaiye ekipleri tarafından araştırılırken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde şüpheli bir kişi saptandı. Gazipaşa Mahallesi\'ndeki sebze meyve halinin depolar kısmına gece elinde yanıcı maddelerle gelen ve depoları tutuşturmak için uzun süre çaba sarf eden şüpheli, alevlerin yükselmesi üzerine duvardan atlayarak olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda polis, yaklaşık 250 bin plastik kasanın saklandığı 18 deponun kullanılamaz hale geldiği ve park halindeki bir TIR\'ın dorsesinin de yanmasına sebep olan kundakçının kimliğini tespit etme yakalama çalışmasına başladı.

Görüntü Dökümü

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***GÜVENLİK KAMERASI***

- Kundakçının yürümesi

- Taşıdığı yanıcı maddeler

- Elindeki ateş ile depolara doğru yürümesi ve ateşe vermesi

- Olay yerinden uzaklaşması

- Yangından görüntü

- Şahısın yeniden gelmesi

- Alevlerden görüntü

- Şahısın elindeki yanıcı maddeyi tekrar alevlere doğru atması ve depoların tutuşması

- Hal\'e gelen işyeri sahipleri

- Alevler görüntü

- Plastik kasalarıIın alev alması

- Yangının tüm işyerlerini sarması



SÜRE: 04:41 BOYUT: 149 MB

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(MERSİN), (DHA)

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4)DOMATES ÜRETİCİSİ PAZAR ARAYIŞINDA

MERSİN\'in Erdemli İlçesi\'nde güzlük domateste hasat başlarken Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, Rusya\'nın 2018 yılından itibaren 50 bin ton domates ithal edeceği sözü üreticiyi umutlandırdığını ancak Türkiye\'nin tek pazara bağlı kalmaması gerektiğini söyledi.

Kayacı Mahallesi\'nde serada güzlük domates hasadı yapan üreticileri ziyaret ederek problemlerini dinleyen Oda Başkanı Rasim Şahin, üreticinin zor şartlarda yetiştirdiği ürünlerin para etmemesinin büyük sıkıntısını yaşadığını dile getirdi. Türk domatesinin yurt dışındaki en büyük pazarının Rusya olduğunu ifade eden Şahin, \"Uzun süredir Rusya\'ya domates ihracatı yapılamıyor. Rusya\'nın 2018 yılından itibaren 50 bin ton domates ithal edeceği sözü bile üreticimizin umutlanmasına neden oldu. Domates ihracatında sadece Rusya\'ya bağlı kalınmamalı diğer ülkelere de ihracat yolları aranmalı. Çiftçilerimiz hükümetimizden bunu beklemektedir. Rusya\'nın dışına ihracat kapıları da açılırsa hem üreticimiz hem ülkemiz kazanacaktır. Temennimiz Rusya\'nın 50 bin ton domates alımı ile başlayıp devamını getirmesidir. Tüm ihracatçı ve tüccarlarımızı Erdemli\'ye davet ediyoruz\" diye konuştu.

Domates üreticilerinden Ahmet Çalışkaner ise, üreticilerin bin bir zorlukla yetiştirdiği ürünün gerçek değerinden satılmadığından ve yapılan masrafı karşılamadığından dolayı zor durumda olduklarını kaydetti. Ayşe Suzan Serin de, kaliteli ürün yetiştirmelerine rağmen para etmemesinden yakındı.

Görüntü Dökümü

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-Domates hasadı yapılırken

-Domates görüntüsü

-Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ile röportaj

-Domates kasalara dökülürken

-Domates kasalara dizilirken

-Üretici Ahmet Çalışkaner ile röportaj

-Üretici Ayşe Suzan Serin ile röportaj

-Domates dalında görüntüsü

(Boyut:307 MB) (Süre:3.52 dakika)

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)

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5)ŞANLIURFA\'DA VELİLERDEN, \'KONTEYNER SINIF\' PROTESTOSU

ŞANLIURFA\'da Süleymaniye İlkokulu\'nda öğrenci sayısının yoğunluğu nedeniyle konteyner sınıf kurulması öğrenci velileri tarafından protesto edildi.

Devleşti Mahallesi\'ndeki 30 derslikli olan ve bin 500 öğrencisi bulunan Süleymaniye İlkokulu\'nda sınıf mevcutlarının kalabalık olması nedeniyle okul bahçesine ek olarak konteyner sınıflar kuruldu. Bu duruma tepki gösteren bir grup öğrenci velisi okul bahçesinde toplanarak bu şekilde çocuklarının eğitim görmesini protesto etti. Veliler, konteynerde eğitim görmek zorunda kalan çocuklarının perişan olacağını belirterek, \"Suriyeliler sınıflarda eğitim görürken, bizim çocuklarımızın konteynerde eğitim görmesini istemiyoruz. Kış aylarında çocuklarımız soğuk konteyner içinde eğitim görmeleri çok zordur. Bu sorunun biran önce çözülmesini ve çocuklarımızın sağlıklı bir yapı içinde eğitim görmelerini istiyoruz\" dedi.

Öğrencilerin konteynerde eğitim görmemesi için Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne müracaat ettiklerini ifade eden öğrenci velisi Fatma Kaya, \"Suriyeli öğrenciler sınıflarda eğitim görüyor. Bizim çocuklarımızı konteynere attılar. Böyle bir adalet olamaz. Bizim çocuklarımız burada ikinci sınıf muamelesi görmeye başladı. Okulda biran önce yetkililer gerekli önlem alsınlar. Aksi takdirde bizler çocuklarımızı okula göndermeme kararını alacağız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Tepki için okulda toplanan veliler

- Velilerin konuşmaları

- Okul bahçesinde bulunan konteyner sınıflar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 374 MB

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6)\'BAŞKA ZEYNEPLER ÖLMESİN\' DİYE KARAYOLUNU KAPATTILAR

SAMSUN’da okul dönüşünde evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ölen 11 yaşındaki Zeynep Nazlı Kahveci’nin ailesi ve yakınları Samsun-Ordu karayolunu çift yönlü olarak trafiğe kapadı. Yaklaşık 500 kişilik grup bölgeye üst geçit ve trafik lambası yapılmasını istedi. Samsun geçen 3 Ekim’de meydana gelen olayda, İlkadım İlçesi Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu\'nda eğitim gören 6\'ncı sınıf öğrencisi Zeynep Nazlı Kahveci, okul çıkışı eve gitmek için minibüse bindi. Tekkeköy İlçesi Kirazlık Mahallesi\'nde minibüsten inip Samsun- Ordu karayolu kenarına anayol kenarına gelen Zeynep Kahveci, yolun karşısında bekleyen annesini gördü. Karşıya geçmek için yola çıkan Zeynep\'e Ordu\'dan Samsun yönüne giden Seçkin Ç.\'nin kullandığı 39 ES 239 plakalı otomobil çarptı. Kazada, ağır yaralanan Zeynep Nazlı Kahveci, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Zeynep\'in cenazesi, Sümeyye Hatun Camii\'nde düzenlenen cenaze töreni sonrasında Kıranköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ailesi ve yakınları ise bu gün küçük kızın hayatını kaybettiği Samsun-Ordu Karayolu’nu trafiğe kapattı. Küçük kızının evine ‘Bu güzergahta yayaların can güvenliğinin sağlanması için yetkilileri sorumlu davranmaya davet ediyoruz’ yazılı pankart ile küçük kızın dev fotoğrafının bulunduğu iki afiş asıldı. Küçük kızın evinin önünde toplanan yaklaşık 500 kişi yola çıkıp araları durdurdu. Ellerinde pankartlar taşıyan vatandaşlar karayoluna oturarak üst geçit istediklerini söyledi. Yolu kapatan vatandaşları polis memurları uyardı. Polislerin yolun açılmasını istemesi üzerine vatandaşlar tepki gösterdi. Samsun-Ordu karayolu çift yönlü olarak yaklaşık yarım saat trafiğe kapatıldı. Bu sırada uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşlar küçük kızın evinin yaklaşık 100 metre uzağında bulunan trafik lambalarının bir süre önce kapatıldığını bölgede yaya geçidi, trafik lambası ve üst geçit bulunmadığını iddia etti. Eyleme küçük kızın annesi Emel Kahveci de katıldı. Acılı anne gözyaşlarına boğuldu. Daha sonra olay yerine Tekkeköy İlçe Kaymakamı Günay Öztürk de geldi. Vatandaşlarla görüşen Kaymakam Öztürk üst geçit ve trafek lambası yapılacağı sözünü verdi.

Öte yandan küçük kızın Tekkeköy Belediyesi’nde çalışan babası Arif Kahveci’nin olaydan bir gün önce bölgeye üst geçit yapılması için Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne dilekçe verdiği öne sürüldü. Ardından kalabalık yolu trafiğe açtı. Ancak anne Emel Kahveci tekrar yola çıkıp ‘İşte yola çıktık. Annesini babasını da ezsinlerö diyerek eylemi sona erdirdi. Yetkililerin üst geçit ve trafik ışığı sözünü bir an önce yerine getirmesini istedi. Kalabalık daha sonra olaysız dağıldı.

Görüntü dökümü

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-Toplanmadan detay

-Vatandaşların yolu kapatması

-Polis ile vatandaşlar arasında yaşanan gerginlik

-Basın açıklaması

-Anne Emel Kahveci\'nin açıklamaları

-Yolun açılması

(Süre: 03.46 dk) - (boyut:120 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)