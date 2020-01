DHA YURT BÜLTENİ-11

1)BAKAN YILMAZ: KINAMAMIZ GEREKEN BİR EYLEM

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk\'un annesinin cenazesinde yaşanan olaylarla ilgili, \"O çirkin olayda ötekileştirmeye, dışlaştırmaya yol açmamak için kınamamız gereken bir eylemdir. Hiç kimse \'ben farklıyım\' demekle ötekileşmez. Ne zaman \'ben sizden farklıyım\' diyene \'evet siz bizden farklısınız\' denildiğinde işte o zaman ötekileşme ve farklılaşma başlar\" dedi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğlen saatlerinde karayolu ile Sivas\'a gelerek, Kangal ilçesine bağlı Kocayurt köyünde yapımı tamamlanan Esma-Mehmet Balı Cemevi\'nin açılışına katıldı. Törene Bakan Yılmaz\'ın yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Sivas Valisi Davut Gül, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Türkiye\'yi Ortadoğu ülkelerinden ayıran iki önemli özelliğinin olduğunu vurguladı. Ağbaba, \"Bugün Türkiye Suriye, Irak, İran, Libya değilse iki şeyin sayesinde. Birincisi bu topraklara her zaman hoşgörü, barış tohumlarını eken velilerimiz, ulularımız, Hacı Bektaş-i Veliler, Yunus Emre\'ler, Mevlana sayesinde. Onların sayesinde barış içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşıyoruz. Biliyorum ki Sivas\'ta burada her zaman sizlerde Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle her zaman bu tohumlara su verdiniz, su vermeye devam edeceksiniz. Bir diğer şey bizi Ortadoğu\'daki bir ülkeden farklı kılan bir diğer şey ise bizim bugün kıymetini daha fazla bilmemiz gereken şey laik, demokratik cumhuriyetimiz. Bugün Anadolu topraklarında insanlarımız mezhepleri nedeniyle kesilmiyorsa, etnik kimliğinden dolayı ciğerleri kesilip yenilmiyorsa, vahşet uygulanmıyorsa bunu laik, demokratik Cumhuriyet\'e borçluyuz. Bunu laik, demokratik, Cumhuriyet\'i kuran bu toprakların yetiştirmiş olduğu en büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk\'e borçluyuz. Zaman zaman haklı, haksız eleştirilse de hep beraber sağcısı solcusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün değerlerinin kıymetini bilmeliyiz. Kıymetini bilmeliyiz ki Türkiye Ortadoğu ülkelerine benzemesin, Türkiye Afganistan\'a, Pakistan\'a benzemesin. Geçtiğimiz günlerde bir olay yaşandı onu da burada barışın tohumlarının atıldığı topraklarda kınamak istiyorum. 80 yaşında bir kadının cenazesi Türkiye\'de maalesef hiç kimsenin sağcı, solcu, AK Partili, CHP\'li, MHP\'li, HDP\'li hiç kimsenin istemediği bir görüntü oldu. O da yine sağduyulu insanlar sayesinde kınandı, toplumun bütün kesimleri kınadı bende bu olayı bir kez daha kınamak istiyorum\" dedi.

İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

Ağbaba\'nın ardından konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz çocukların hangi toplumda gözlerini dünyaya açarsa o toplumun ulaştığı kültür birikiminden yararlandığını ve sahiplendiğini söyledi. İnsanların en önemli ihtiyaçlarından birinin de inanç özgürlüğü olduğunu ifade eden Bakan Yılmaz, \"Kültürün muhtevasını nesilden nesile aktarmak zenginleşmesini sağlamak ve gelişimi için elverişli ortamı sağlamak eğitimin görevidir. İnsanın kendi potansiyelini en üst seviyeye çıkmasını sağlamak insanların önem verdiği ihtiyaçlarını doğru ve yeterli bir şekilde karşılanmasına bağlıdır. Bu ihtiyaçlardan biri de inanç özgürlüğüdür. İnanç su gibi, ekmek gibi kutsal ve en az onlar kadar bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaçların doğru kaynaktan karşılanması kişinin ve toplumun huzurlu kılar ve kişinin ve toplumun gelişmesi için de gerekli ve yeterlidir. Bu çerçevede devlet olarak vatandaşların inançlarına yönelik ihtiyaç ve taleplerini karşılamak yöneticilerin öncelikli görevi ve sorumluğudur. Bu ülkede yaşayan her vatandaşın birlikte yaşadığı insanların inancını, kültürünü, değerlerini bilmesi ve birbirini tanıması barış içinde kardeşçe bir arada yaşamanın unsurudur\" ifadesini kullandı.

\"ALEVİLER VE SÜNNİLER OLARAK KARDEŞİZ\"

Yüzyıllardır bir arada yaşan Alevi ve Sünnilerin kardeş olduğunu ifade eden Bakan Yılmaz şöyle devam etti: \"Bu amaçla din kültürü ve ahlak dersini vatandaşlarımızın inançlarının değerlerinin esas unsurlarını öğrencilerimize öğretilmesini amaçlıyoruz. Yüzyıllardır bir arada yaşayan aleviler ve Sünniler olarak dindar ve kardeşiz. Ülkemizdeki Alevilerle ilgili sorunlar sadece Alevileri, Sünnilerle ilgili sorunlarda sadece Sünnileri değil, hepimizi ilgilendirmektedir. Çünkü bizler gerçekten bir vücudun parçaları gibiyiz. Bir organdaki sıkıntıya diğerinin de ilgisiz kalması mümkün değil. Bu anlayışla sorunlarımız var ama birlikte çözeceğiz. İnanç ve düşüncelerimiz arasındaki aynı, benzer ya da farklı yönleri doğru olarak öğrendiğimizde karşılıklı iletişimimiz daha çok artacaktır. Alevi-Sünni kardeşlerimiz birbirini olduğu gibi tanıyacaktır.\"

\"ALEVİLERİN SORUNLARI BİZİM SORUNLARIMIZDIR\"

Alevilerin sorunlarının çözümü için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Yılmaz şöyle dedi:

\"Bu hedefe sadece okul programlarıyla ulaşabilmek de mümkün değildir. Bu konuda başta anne ve babalara, eğitimcilere, aydınlara, kanaat önderlerine, din görevlilerine, Alevi vakıf ve dernek mensuplarına, cemevlerimize kısacası milletimizin her kesimine büyük sorumluluk düşmektedir. Alevi kardeşlerimizin sorunları bizim sorunlarımızdır. Bunu inanarak canı gönülden söylüyorum. Bu sorunları birlikte çözeceğiz. Kanaat önderleri ile düzenlediğimiz Alevilik çalıştayı. Çalıştayların da bir amacı budur. Bu ülkede hiç kimse inancı, düşüncesi ve yaşam tercihinden dolayı dışlanıp ötekileştirilmeyecektir.\"

\'KINAMAMIZ GEREKEN BİR EYLEM\'

HDP\'li Aysel Tuğluk\'un annesinin cenazesinde yaşananlarla ilgili de değerlendirme yapan Bakan Yılmaz, \"O çirkin olayda ötekileştirmeye, dışlaştırmaya yol açmamak için kınamamız gereken bir eylemdir. Hiç kimse \'ben farklıyım\' demekle ötekileşmez. Ne zaman \'ben sizden farklıyım\' diyene \'evet siz bizden farklısınız\' denildiğinde işte o zaman ötekileşme ve farklılaşma başlar. Çanakkale\'de, milli mücadelede ve demokrasinin kesintiye uğratılmak istendiği dönemlerde bu milletin bütün fertleri olarak nasıl bir araya geldik ve birlikte mücadele ettik ve bu devleti birlikte kurduysak, bundan sonra da bu ülkede kardeş ve barış içerisinde diğer inanç gruplarıyla birlikte yaşayıp bu ülkeyi çağdaş uygarlık seviyesi üzerine çıkaracağız, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizler bu güzel ve büyük ülkenin eşit vatandaşlarıyız. Büyüklüğümüzü ve gücümüzü sahip olduğumuz değerlerimize ve özellikle de beşeri sermayemize borçluyuz. Yaşadığımız coğrafya hepimizi bağrına bastı, bu güzel ülkede barış ve huzur içinde yaşamak ortak irademizdir. Bu irade doğrultusunda dayanışmamızı artırmamız hepimizin ortak görevidir\" dedi.

Konuşmaların ardından Cemevinin açılışı gerçekleştirildi.

2)BAKAN ÖZHASEKİ; TÜRKİYE EKONOMİK OLARAK ÇÖKSÜN İSTİYORLAR

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri\'de yaptığı açıklamada AB ülkelerini eleştirerek, \"Referandum öncesinde ekonomik boğma hareketi yapma istediler. Türkiye ekonomik anlamda çöksün istiyorlar. Türkiyenin iç politikasına karışmaya kalkıyorlar\" dedi.Kayseri Şeker Fabrikasının 63\'üncü pancar alım kampanyası törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, Hülya Nergis Atçı, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, fabrika çalışanları ve çiftçiler katıldı.

Burada konuşan Bakan Özhaseki, PKK ile 40 yıldır yapılmayan bir mücadele sürdürüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

\"Son 2 yılda yaşadıklarımız Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir 2 yılda yaşanmadı. Haziran seçimleri öncesi PKK\'ya akıl verdiler. Partiniz tek başına seçime girecek. O insanlara terörü azdıracaksınız. Devlet ilan edeceksiniz dediler. Bu aklı hainlere verdiler. 40 yıllık PKK ile mücadele edildi. Böyle bir mücadele neticesinde PKK bitti. Katiller açtıkları çukurlarına gömüldü. PKK\'ya katılım oranları çok düştü. PKK\'ya karşı gösterilen mücadeleye ana muhalefetin genel başkan yardımcısı kendi ürettiğimiz silahları ve onlarla yapılan operasyonları kınıyorum şeklinde açıklama yapıyor. Asıl biz seni kınıyoruz. Devletin maaşını alacaksın. Sonra onlara destek açıklaması yapacaksın. Vurulan kişilere yapılan inceleme ve araştırma neticesinde 8 aşamadan geçilerek vuruluyor. Sivil olmasın diye polisimiz ve askerimiz titizleniyor. Biz de seni kınıyoruz. Adalet yürüyüşü yapacaksınız, kolunuza PKK temsilcini takacaksınız. Gelip burada milliyetçilik yapıp orada başka söylemlerde olacaksın. Biz bunun gibi adamları biz çok iyi biliyoruz. İstedikleri kınasınlar. Yürüyüş yapsınlar. Devletin bir eli kudret bir el de şefkat elidir.\"

\"HIRSIZ İÇERDE İSE KAPI KİLİT TUTMAZ\"

FETÖ ve Almanya Başbaşkanı Merkel\'in açıklamalarına da değinen Bakan Özhaseki \"Hırsız içerde ise kapı kilit tutmaz. FETÖ belası herkesi kandırdı. Ancak biz bu mücadelede de muzaffer olduk. Almanya yatıyor Türkiye, kalkıyorlar Türkiye. Yatıyorlar Erdoğan, kalkıyorlar Erdoğan. Onları asıl derdi, kumpasçılara karşı gösterdiğimiz duruştur.7 Haziran referandum öncesinde AB ülkeleri bize ekonomik anlamda boğma hareketi yapmak istediler. Türkiye ekonomik anlamda çöksün istiyorlar. Türkiye\'nin iç politikasına karışmaya kalkıyorlar. Kendi işinize bakın. Cumhurbaşkanımız ne yaptı size! Piyasaya, ekonomiye ayar geldi. Yüzde 5 büyüme ile AB ülkelerinin üstündeyiz. Elini vicdanına koyan herkes, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın yaptıklarını görür. Cumhurbaşkanımız FETÖ kumpasında bile dimdik ayakta durdu. Asıl hazmedemedikler de budur. Almanya\'da seçim oluyor Türkiye konuşuluyor. Biz birlikteliğimizi sürdürdüğümüz sürece kimse karşımızda duramaz. Arakan\'da yaşananları görüyoruz. İnsan haklarından bahsediyorlar, bize de hava atıyorlar. Ne olur Arakan\'la ilgili bir şey söyleyin. Nerdesiniz, Türkiye\'de sadece tutuklanan bir iki vatandaşları varmış, insan hakları rafa kalkıyormuş. Sevsinler sizi. Bizde mahkemeler var\" dedi.

3)BERGAMA\'DA ORTAOKULUN TAŞINMASINI PROTESTO ETTİLER

İZMİR\'in Bergama İlçesi Atatürk Mahallesi\'nde 53 yıldır eğitim veren Ulubatlı Hasan Ortaokulu\'nun 290 öğrencisi ile Fevzipaşa Mahallesi\'ne taşınması protesto edildi.

Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün kapısı önünde Ulubatlı Hasan Ortaokulu\'nun taşınması nedeniyle dün (cuma) akşam saatlerinde düzenlenen eyleme Veli-Der Bergama Şubesi, Eğitim-Sen şubesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Bergama Şubesi üyeleri, CHP Bergama İlçe Teşkilatı üyeleri ve Atatürk Mahallesi sakinleri katıldı. Veli-Der Bergama Şubesi adına konuşan Fikret Ali Parlas, Atatürk Mahallesi\'nde bulunan Ulubatlı Hasan Ortaokulu\'nun 290 öğrencisi ile birlikte 2-3 kilometre uzaklıktaki Fevzi Paşa Mahallesi\'ne taşındığını açıkladı. 1964 yılından beri eğitimin verildiği okulda 2013 yılında İmam Hatip Ortaokulu açıldığını hatırlatan Parlas, \"Bu yıl ortaokulumuz kendi yerinden atılmış ve Fevzi Paşa Mahallesi\'ne gönderilmiştir. Tüm itirazlar sonuçsuz kalmış \'Sizi daha sağlam ve güzel bir okula gönderiyoruz\' denilmiştir. Sonradan açılan 70 öğrencili İmam Hatip Ortaokulu 53 yıllık okulumuzun yerinde kalmıştır. En güzel okul eve en yakın okuldur. Hele hele 10 yaşında çocukların 3 kilometre mesafeye gitmesinden daha da iyidir. Biz okulumuzu istiyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi imam hatip öğrencileri ile sabahçı-öğlenci olarak eğitime devam edebilir. Kimsenin eğitim hakkından yoksun kalmasını istemiyoruz\" dedi. Zaten zor geçinen mahalle sakinlerinin her gün servis ve yemek ücretini karşılayamayacağını savunan Parlas, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün bu konuyu yeniden değerlendirmesini istedi.

\"ÇOCUKLARIMIZ CEMAAT YURTLARINA MAHKUM EDİLİYOR\"

İlçedeki 14 Eylül Anadolu Lisesi Pansiyonu\'nun da 2 yıldır çeşitli bahanelerle açılmadığını öne süren Fikret Ali Parlas, \"Çocuklarımız sağlıksız koşullarda kalmakta ya da cemaat yurtlarına mahkum edilmektedir. İstediği her işi anında hallettiğini söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü pansiyonun açılışını niçin yapmıyor? İsterse 24 saatte pansiyonu donatabilir. Bununla birlikte 2 yüksekokul bulunan ilçemizde yükseköğrenim yurdu bulunmamaktadır. FETÖ operasyonu sonrası el konulan Ali İpek Yurdu Kredi Yurtlar Kurumu\'na devredilerek Bergama\'ya gelen genç kardeşlerimizin hizmetine verilmelidir. Bergamalı olsun olmasın bu ülkenin gençleri bizim geleceğimizdir\" diye konuştu. \"Okuluma dokunma\" ve \"Laik, bilimsel, demokratik eğitim\" sloganlarının atıldığı protesto gösterisinin ardından topluluk dağıldı.

4)FERHAT GÖÇER, KONSERDE RAHATSIZLANAN HAYRANINA MÜDAHALE ETTİ

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde belediye tarafından ırmak üzerinde yaptırılan yaya köprüsünün açılışına katılan Ferhat Göçer, baygınlık geçiren hayranına sahneden inerek acil müdahale yaptı. Göçer, \"25 yıl doktorluk yapmanın sonucu bu. Ne gerekiyorsa yaptık. Endişelenecek durum yok\" dedi.

Manavgat Belediyesi tarafından Manavgat Irmağı üzerine yaptırılan ses, su ve ışık gösterisinin aynı anda yapılabildiği yaya köprüsünün açılışı davetliler ve büyük bir kalabalık eşliğinde gerçekleştirildi. Açılışta gerçekleştirilen ses, su ve ışık gösterilerini vatandaş hayranlıkla izledi. Manavgat Belediye Başkanı CHP\'li Şükrü Sözen, ilçede hayal ettiklerini bir bir hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

SAHNEDEN İNİP MÜDAHALE ETTİ

Yaya köprüsünün açılışında sahneye çıkan şarkıcı Ferhat Göçer, birbirinden hareketli ve duygulu parçalarla davetlilere coşkulu anlar yaşattı. Asıl mesleği doktorluk olan ve geçen günlerde Sağlık Bakanlığı danışmanlığına da atanan Ferhat Göçer, konseri sırasında baygınlık geçirerek yere yığılan 45 yaşındaki Kenan Akmansoy\'a müdahale etti. Ferhat Göçer, sahneden inerek Akmansoy\'un yanına gitti. Ferhat Göçer, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile birlikte vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı.

\"25 YIL DOKTORLUK YAPMANIN SONUCU\"

Hastanın nabzını kontrol eden Göçer, kötü bir durum olmadığını, kalabalık ve sıcak yüzünden ani bir rahatsızlık geçirmiş olabileceğini söyleyerek sahneye yeniden döndü. Göçer, \"Allah\'a şükür ki bir sıkıntı yok. Sağlıkçı arkadaşlarımız ve başkanımız müdahale ediyorlar. 25 yıl doktorluk yapmanın sonucu bu. Ne gerekiyorsa yaptık. Endişelenecek durum yok\" dedi.

TABURCU EDİLDİ

Hastanın önemli bir sağlık sorunu bulunmadığını Ferhat Göçer\'den öğrenen Başkan Şükrü Sözen ve konsere gelenler, alkışla teşekkür etti. Başkan Sözen, daha sonra Akmansoy\'la ilgilenerek ambulansla hastaneye gönderilmesini sağladı. Hastanede de Kenan Akmansoy\'un önemli bir sağlık sorununun bulunmadığı belirtilerek taburcu edildi.

5)PKK\'NİN KIŞ ÜSTLENMESİNE DARBE

TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı\'na bağılı jandarma özel harekat timleri, Nazimiye İlçesi\'ne bağlı bağlı Büyükyurt ve Dokuzkaya bölgelerinde 1 haftadan bu yana sürdürdükleri operasyonlarda terör örgütü PKK\'nın kış üstlenmesi için, 7 ayrı sığınak ve 1 depo içerisinde, çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi bularak imha etti.

Tunceli Valiliği, Nazimiye İlçesi kırsal kesiminde bulunan 7 ton gıda ve yaşam malzemeleriyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, 13 Eylül 2017 tarihinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından Nazımiye ilçesi kırsal kesiminde operasyon başlatıldığı hatırlatılırken şöyle denildi:

\"Operasyon kapsamında, 5 Eylül 2017 Tarihinde yapılan arama/tarama faaliyetlerinde 7 sığınak ve 1 depoda; 500 kilo un, 100 kilo toz şeker, 50 litre sıvı yağ, 50 kilo makarna, 20 kilo katı yağ, 50 kilo kuruyemiş, 40 kilo zeytin, 20 kilo mısır, 80 kilo turşu, 300 paket hazır çorba, 5 adet büyük akü, 100 metre elektrik kablosu, 100 metre branda, 100 metre naylon, 300 litrelik su tankı, 6 adet soba, ve çok miktarda yaşamsal malzeme, örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla bulunduğu yerde imha edilmiştir.\"



