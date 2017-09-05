DHA YURT BÜLTENİ-11 

Hakkari\'de 4 PKK\'lı öldürüldü



HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi Güven Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen hava harekatında PKK\'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliği, dün Çukurca İlçesi Güven Dağı batısındaki Kovan Tepe’ye yapılan saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Gürel\'in şehit olmasının ardından bölgede başlatılan opersyonların devam ettiği açkladı. Valilik, saat 22.00 sıralarında saldırının gerçekleştirildiği bölgeye yapılan hava harekatında 4 PKK\'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi.

Haber: HAKKARİ,(DHA)

===================

Ardahan’da orman yangını



ARDAHAN\'ın merkeze bağlı Ölçek köyü ile Hanak İlçesine bağlı Altaş köyü arasında orman yangını çıktı.

Ölçek Köyü Komlar mevkiinde sabah saatlerinde çıkan yangın, büyüyerek devam ediyor. Ardahan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, orman işçileri, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. Yangının yaklaşık 10 dekarlık bir alan üzerinde etkili olduğunu belirten yetkililer, kontrol altına almak için çevre illerden de yardım ve helikopter talep ettiklerini söylediler. Takviye ekiplerle yangına müdahalenin sürdürüldüğünü belirtilirken, alevlerin bölgede herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmediği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yangından görüntü

-Vatandaşlarla röp.

-Cep Telefonu görüntüsü

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI/ARDAHAN,(DHA)

====================================

9 katlı inşaata çıkan hamile kadın intihara kalkıştı

SİVAS\'ta resmi nikahsız olarak birlikte yaşadığı kişiyle iş konusunda tartışan 23 yaşındaki bir aylık hamile R.K. 9 katlı bir inşaatın çatısında intihara kalkıştı. Güçlükle ikna edilen R.K. kontrol için hastaneye götürüldü.

Olay akşam saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi\'ndeki 9 katlı bir inşaatta yaşandı. Daha önceki eşinden boşanarak işsiz olduğu öğrenilen S.A. ile birlikte yaşamaya başlayan 1 çocuk annesi R.K. bunalıma girdi. Nikahsız yaşadığı S.A.\'yla iş bulup çalışması konusunda tartıştığı öne sürülen ve bir aylık hamile olan R.K. inşatta intihara kalkıştı. İnşaatın çatısına çıktığını gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri inşaatın girişine şişme branda açarak önlem aldı. Çatıya çıkan polis ekipleri de kadını ikna etmek için bir süre uğraştı. R.K. polislerden birlikte yaşadığı S.A.\'nın yanına getirilmesini istedi. Bu isteğin yerine getirilmesinin ardından bir süre daha yukarıda bekledi. İnşaatın tepesinde ağladığı görülen R.K., daha sonra yapılan ikna çalışmaları sonucunda kendi isteği ile inşaattan indi. Bir süre sakinleşmesi beklenen R.K. ambulansa bindirilerek sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Yakınları genç kadının birlikte yaşadığı S.A. ile sorunlar yaşadığını öne sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

-Olay yerinden görüntüler

-İnşaatın tepesindeki kadının görüntüsü

-Çevredekilerden görüntü

-İtfaiyenin önlemi

-İkna edilen kadının indirilmesi

-Yakınlarının konuşması

Haber-Kamera:Eraydın AYTEKİN-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(DHA)

============================================

Destici: İslam İşbirliği Teşkilatı\'nı kınıyorum



BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mynmar\'ın Arakan bölgesinde Müslümanlara karşı yapılan katliamlara sessiz kalınamayacağını belirterek, \"İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın hala toplanmamış olmasını kınıyorum\" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Kurban Bayramı\'nın son gününde hem 4 Eylül Sivas Kongresi\'nin yıl dönümü etkinliklerine hem de partisinin düzenlediği bayramlaşma törenine katılmak üzere Sivas\'a geldi. Selçuklu Vakfı\'nda (SOGEV) düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Destici, İslam Dünyası\'nda bayramda da akmaya devam kan ve gözyaşının kendilerini hüzne boğduğunu söyledi. Arakan\'daki zulümlerin katliama döndüğünü ifade eden Destici, \"Arakan\'da niye böyle katliamla karşı karşıya kalıyorlar. Sadece ve sadece Müslüman oldukları için. Haçlı zihniyeti nasıl 4 milyon Müslümanı niye öldürmüşse bu Budist rahipleri de bizim kardeşlerimizi Müslüman oldukları için sırf adları Ayşe, Fatma, Ömer, Abdullah, Ali olduğu için öldürüyor. Başka bir sebebi yok. Allah\'a inandıkları için öldürülüyorlar. Onun için bizler bu kardeşlerimize sahip çıkmak zorundayız. Elimizden gelen her türlü gayreti göstermek zorundayız. Elimizden gelen bir gayret yoksa bunu dillendirmemiz ve bu kötülüğe karşı, bu zulme karşı haykırmamız gerekiyor\" dedi.

İslam ülkelerinin başlarındaki devlet başkanı, cumhurbaşkanı, başbakan gibi yöneticilerin hepsinin ortak hareket ederek bu zulme dur demesi gerektiğini belirten Destici., \"İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın hala toplanmamış olmasını kınıyorum. Halen caydırıcı bir karar alamamış olmasını kınıyorum. Türkiye bu konuda girişimlerde bulunuyor. Bu girişimlerin daha da artırılması lazım ve artık sonuç alınacak noktaya gelinmesi lazım. 2 milyara yakın Müslüman Alemi varken küçücük bir Myanmar Müslümanları katlediyor. Yani İslam dünyasının nefesiyle boğacağı bir yerden bahsediyorum\" deiye konuştu.

\"KERKÜK TÜRK ŞEHRİDİR VE ÖYLE KALACAKTIR\"

Irak Kürt Bölgesi’nde 25 Eylül’de gerçekleşmesi planlanan bağımsızlık referandumu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Destici \"Bizim için özel bir gündem de Türkmeneli\'ndeki Türkmen kardeşlerimiz. Telafer, Musul, Kerkük, Tazehurmatu dediğimiz Irak\'taki Türkmen kardeşlerimiz. Biliyorsunuz Barzani en son 25 Eylül\'de bir bağımsızlık referandumu yapacaklarını açıkladı ve hadsizleşerek bu referandum kararının içine Kerkük\'ü de dahil edecekleri gibi bir açıklamada bulundu. Şu anda Kerkük\'ün nüfusunun çoğunluğunun ne olduğunun bizim nezdimizde hiçbir önemi yok. Kerkük bir Türk şehridir ve inşallah da Müslüman Türk yurdu olarak kalacaktır\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

-Bayramlaşma programından görüntü

-Destici\'nin açıklaması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,(DHA)

=====================================

Otomobil takla attı: 3 yaralı



AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde, 22 yaşındaki Mert Renda yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün gündüz saatlerinde Dereağzı Mahallesi\'nde meydana geldi. Nazilli yönüne giden Mert Renda yönetimindeki 35 TRH 55 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü Renda ile yolcu konumunda olan Bekir Şekvan (35) ve Okan Şahin (22) takla atan otomobilde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Ardından yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

- Kaza yerinden görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın),(DHA)

===============================================

Bayram tatilinin son gününde yoğunluk devam ediyor (2)

YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR

Kurban Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kocaeli geçişinde yoğunluk devam ediyor. Bekirdere rampasında oluşan yoğunluk nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik konvoyda araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Gültepe ve Korutepe Tünel geçişlerinde araçlar yaklaşık 10-15 kilometre hızla ilerleyebildi. Trafikte yaşanan yoğunlukta yol verme nedeniyle zaman zaman sürücüler arasında sözlü tartışmalar yaşandı. TEM Otoyolu\'nun Ankara istikametinde ise ulaşımda sorun yaşanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

-Bekirdere rampasının çeşitli açılardan gece görüntüleri

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Orhan UZUN / KOCAELİ,(DHA)

==============================================

Sivas\'ta örtü yangını



SİVAS\'ın Divriği ilçesinde dün çıkan örtü yangınında alevler yerleşim yerini tendit etmeye başladı.

Sivas\'ın Divriği ilçesine bağlı Dumluca Köyü, Dumluca Dağı\'nda dün akşam saatlerinde örtü yangını çıktı. Yangını gören köylüler durumu Divriği Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekip araçları sarp arazide yol bulunmadığı için yangının tamamına müdahale edemedi. Dünden beri süren örtü yangınında alevler Erşün Köyü ve Odur Köyü civarına kadar ulaştı. İtfaiyenin ulaşamadığı bölgelere çevre köylerdeki vatandaşların müdahale ettiği öğrenildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

-Yangın görüntüleri

-Söndürme çalışmaları

Haber-Kamera: SİVAS,(DHA)

=======================

Traktör devrildi : 1 yaralı



SAMSUN\'un Havza İlçesi\'nde devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Kaza Samsun\'un Havza İlçesi Ersandık Mahallesi\'nde meydana geldi. 25 yaşındaki Serdar Geçmiş idaresindeki 55 H 1542 plakalı hafriyat yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı. Yuvarlanan traktörün altında kalan sürücü Geçmiş, olay yerine gelen Samsun Büyüşehir Belediyesi Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliği ekibinin ve vatandaşların yardımı ile uçurumdan çıkarıldı.

Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından durumu ağır olan sürücü Geçmiş, hava ambulansı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Abdurrahman ALTUN / HAVZA(Samsun),(DHA)

==========================================

Kumluca\'da orman yangını (4)

40 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Kumluca\'ya bağlı Sarıcasu Mahallesi Zahmakıranlar mevkiinde saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını karadan ve havadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Kaymakam Polat Kara, soğutma çalışmaları süren yangında yaklaşık 40 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.

Haber: Ramazan SARIKAYALI / KUMLUCA(ANTALYA),(DHA)

=========================

Emekli polisin silahını gösterirken vurduğu arkadaşı öldü (2)

EMEKLİ POLİS TUTUKLANDI

Samsun\'da iddiaya göre, arkadaşı 43 yaşındaki Sinan Algan\'a tabancasını gösterirken ateş alması sonucu ölümüne neden olan ve gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen emekli polis memuru Durmuş Baykara, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber: Hakan AKGÜN / SAMSUN,(DHA)

===============================