DHA YURT BÜLTENİ-11

1)TARLA KAVGASINDA BABA İLE İKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

KONYA\'nın Karapınar İlçesi\'nde 45 yaşındaki Yakup Karakaya, aralarında daha önceden tarla nedeniyle husumet bulunan komşusu 60 yaşındaki Celal Altuntaş ile oğulları 34 yaşındaki Şemset Altuntaş ve 29 yaşındaki İsmail Altuntaş\'ı av tüfeğiyle öldürdü. Olayın ardından 17 yaşındaki oğlu R. Karakaya ile kaçan Yakup Karakaya, jandarma tarafından yakalandı.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Karapınar İlçesi\'ne 35 kilometre uzaklıktaki Yeniyayla Karadölek Mevkii\'nde meydana geldi. Yakup Karakaya, tarla nedeniyle husumetli olduğu Celal Altuntaş\'ın oğlu İsmail Altuntaş\'ı tarlada traktörle çalışırken gördü. Karakaya, av tüfeğiyle ateş ederek İsmail Altuntaş\'ı kolundan yaraladı, daha sonra da traktörden inmesini söyleyerek başından vurdu. Kanlar içinde kalan Altuntaş yere yığıldı.

OTOMOBİLLE PEŞİNE DÜŞTÜĞÜ BABA İLE DİĞER OĞLUNU DA VURDU

Bu sırada olay yerinin yaklaşık 50 metre ilerisinde bağ evinde oturan Celal Altuntaş, silah sesini duyup dışarı çıktı. Altuntaş, Yakup Karakaya\'nın oğluna silahla saldırdığını görünce kamyonetine binip yaklaşık 1 kilometre mesafedeki tarlada çalışan diğer oğlu Şemset Altuntaş\'ın yanına gitmek için yola çıktı. Yakup Karakaya da otomobiliyle peşine düştü. Yakup Karakaya, iddiaya göre Celal Altuntaş\'ı durdurmak için otomobiliyle, birkaç kez kamyonete çarptı. Altuntaş, tarlaya ulaştıktan sonra araçtan inip, oğlunun yanına koştu. Karakaya\'nın tüfekle ateş açması sonucu Calal Altuntaş da yaralanarak yere düştü. Karakaya bu kez yaklaşık 15 metre ilerideki Şemset Altuntaş\'ın üzerine ateş açtı. Sırtından yaralanan Şemset Altuntaş da kanlar içinde yere yığıldı.

VURDUĞU KOMŞUSUNUN KAMYONETİ İLE KAÇTI

Saldırının ardından aracı çalışamaz halde olan Yakup Karakaya, iddiaya göre yanında bulunan oğlu R. Karakaya ile birlikte Celal Altuntaş\'ın kamyonetine binip hızla uzaklaştı. Durumu fark eden çevredeki köylüler güvenlik güçüleri ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Celal Altuntaş ile oğulları İsmail ve Şemset Altuntaş\'ın öldüğünü belirledi.

Kaçan Yakup Karakaya ve oğlu R. Karakaya ise Emirgazi İlçesi yakınlarında jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

ALTUNTAŞ AİLESİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Peşine düştüğü Celal Altuntaş\'ın kamyonetini durdurmak için otomobiliyle çarpması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle gözünden yaralandığı ileri sürülen Yakup Karakaya, tedavi edilmek için ambulansla Konya\'ya sevk edildi. Yakup Karakaya\'nın bugün sabah saatlerinde Altuntaş ailesi hakkında \'kendisini tahrik ve rahatsız ettiklerini\' iddiasıyla jandarmaya şikayette bulunduğu öğrenildi. Saldırıda öldürülen İsmail ve Şemset Karakaya kardeşlerin 3\'er çocuklarının bulunduğu, İsmail Altuntaş\'ın 3\'üncü çocuğunun 15 gün önce dünyaya geldiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Olay yerinden detay

- Cesetlerden detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet OKUYUCU KARAPINAR KONYA DHA))

==============================================

2)AK PARTİ\'Lİ YILMAZ: TÜRKİYE EKONOMİSİ AK PARTİ İKTİDARINDA 860 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partisinin Tunceli merkez ilçe olağan kongresinde yaptığı konuşmada, terörle mücadelede konusunda tüm siyasi partilerin ortak tavır takınması çağrısında bulunarak, \"Ekonomi alanında AK Parti iktidarında Türkiye ekonomisi 860 milyar dolara yükseldi\" dedi. Tunceli partisinin merkez ilçe başkanlığı 6\'ncı olağan kongresine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kongre öncesi Vali Tuncel Sonel\'i makamında ziyaret etti. Tunceli Kültür Merkezi\'nde yapılan kongreye katılan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ekonomisinin, AK Parti iktidarlarında büyüdüğünü belirten Yılmaz, ülke ekonomisinin 860 milyar dolara ulaştığını ifade ederek, \"1991 yılında kişi başına düşen gelirimiz ile 2001 yılında kişi başına düşen gelirimiz aşağı yukarı aynı. Yani Türkiye, 1990 yıllarda 10 yıl kaybetti. AK Parti döneminde ise çok şükür ekonomimiz büyük bir hamle yaptı. 230 milyar dolar bir ekonomiyken geçen yıl itibari ile 860 milyar dolara yükseldi ekonomik büyüklüğümüz. Kişi başına gelirimiz ise 10 bin doları aştı. Neye rağmen yaptık bunu? İşte bu kadar saldırılara rağmen, içeride dışarıda bu kadar hain girişimleri rağmen, terör örgütlerinin saldırılarına rağmen, bütün bunlara rağmen güven ve istikrarla doğru politikalarla AK Parti ekmeğimizi büyüttü, ekonomimizi büyüttü ve bu büyüyen ekonomiden de herkese bir pay verdi\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE NASIL KABUK DEĞİŞTİRİYOR İSE TUNCELİ DE KABUK DEĞİŞTİRİYOR\"

Konuşmasında özel yatırımların artması yolunun huzur ve güven ortamından geçtiğine dikkat çeken Yılmaz, \"Türkiye nasıl kabuk değiştiriyor ise Tunceli\'de kabuk değiştiriyor. Yeter ki biz geleceğimize sahip çıkalım, huzurumuza sahip çıkalım. Yalnız burada şunun altını çizmek zorundayım, sadece kamu yatırımları ile sadece devletin hükümetin yaptığı yatırımlarla bir ilin bir ülkenin kalkınması mümkün değil. Kamu yatırımları ile özel yatırımları mutlaka birleştirmemiz lazım ama özel yatırımların artmasının yolu huzur ve güven ortamı. Huzurun, güvenin olduğu yerde yatırımlar yapılıyor\" şeklinde konuştu.

TERÖRE KARŞI YÜRÜYÜŞ YAPAN CHP\'LİLERE TEŞEKKÜR

PKK\'lılar tarafından öldürülen öğretmen Necmettin Yılmaz için, Tunceli\'de yürüyüş yapan CHP\'lilere teşekür eden Yılmaz, teröre karşı birlik ve beraberlik mesajı vererek, şöyle konuştu:

\"Her türlü terör örgütüne karşı amansız bir şekilde mücadele ediyoruz. Mücadele etmeye de devam edeceğiz. Bunu yaparken de insan odaklı bir güvenlik anlayışı ile hareket ediyoruz. Bizim amacımız insanımızın güvenliğini sağlamak. Bakın devlet güvenliği mantığından bahsetmiyorum. İnsanın güvenliğini sağlamaktan bahsediyorum. Devletin görevi insanın güvenliğini sağlamaktır. Ve bu terör örgütlerine de ismi ne olursa olsun hepsine karşı birlik beraberlik içinde olmamız lazım. Değişik alanlarda siyasi tartışmalar yapabiliriz ama terör söz konusu olduğunda hepimizin ortak, ilkesel bir tavır sergilemesi lazım. Bu açıdan geçtiğimiz günlerde CHP İl Başkanımızın ve milletvekilimizin terörle ilgili ortaya koyduğu tavrı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak takdir ettiğimi belirtmek isterim. Onlara da huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum.\"

Görüntü Dökümü:

----------------------------

-Yılmaz\'ın valiliğe gelişi

-Karşılama töreni

-Kongreden görüntü

-Yılmaz\'ın kongredeki konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: TUNCELİ, (DHA)-

=====================================================

3)ARANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 3 KADINA SUÇÜSTÜ

DÜZCE\'de daha önce yaptıkları hırsızlık nedeniyle aranan 3 kadın, yine hırsızlık yapmaya çalışırken yakalandıktan sonra tutuklandı. Ankara\'dan, Düzce\'ye gelen S.O, S.V ve P.O isimli 3 kadın, geçen 2 Ağustos\'ta Konuralp Çiftepınarlar Mahallesi\'nde girdikleri evlerde ziynet eşyaları çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Şubesi ekipleri tarafından 3 kadın hakkında arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar devam ederken, aynı kadınların Kültür Mahallesi Çamlık Sokak\'ta bir eve hırsızlık amacıyla girmek üzere oldukları tespit edildi. Eve girmeye çalıştıkları sırada yakalanan kadınlar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.O, S.V ve P.O sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Kadınlar burada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına pet şişe fırlatarak küfürler etti.

Hakim karşısına çıkan S.O, S.V ve P.O tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadınların daha önce de hırsızlık suçundan sabıkalarının olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Şahısların sağlık raporuna getirilirken görüntüleri

-Şahısların basın mensuplarına su şişesi fırlatmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

===================================================

4)BARIŞ VE MUDANYA İÇİN MANŞ DENİZİNİ YÜZEREK GEÇECEKLE

BURSA\'nın Mudanya Belediyesi\'nin sponsorluğunda milli ve master yüzücüler Ayşin Oya Bekbay, Faruk İlgüy, Erman Ağırbaşlı ve Oğuz Çam, 28 Ağustos - 4 Eylül tarihileri arasında Manş Denizini yüzerek geçecekler.

Milli ve master yüzücüler Ayşin Oya Bekbay, Faruk İlgüy, Erman Ağırbaşlı ile Oğuz Çam, Dursun Saru\'nun eğitmenliğinde, İngiltere\'nin Dover kentinden başlayarak Fransa kıyılarına varıp, tekrar İngiltere\'ye dönüş yapacaklar. Medcezir etkileriyle yaklaşık 100 kilometre uzunluğa ulaşan parkuru 24- 36 saat gibi bir sürede tamamlamayı hedefleyen yüzücüler, İngiltere\'den Fransa\'ya yüzüp geri dönen ilk Türk takımı olmayı da hedefliyor.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz düzenlediği basın toplantısında , \"Mudanyamızı tanıtmak, barışa ve kardeşliğe katkı vermek adına yüzücülerimiz attıkları her kulaçta bu duygularla beraber bizlerin o güzel düşüncelerini tüm dünyaya duyurmaya çalışacaklarö dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Basın toplantısından detaylar,

-Belediye başkanının konuşması

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) -

====================================================

5)ŞANLIURFA\'DA GÜNEŞTEN ELEKTRİK ÜRETİLECEK

TÜRKİYE’de güneş ışığından en fazla faydalanan iller arasında yer alan Şanlıurfa’da, ŞUŞKİ Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi gerçekleştirilen Şanlıurfa İçme Suyu Arıtma Tesisi\'nde Güneş Enerji Santrali (GES) kuruluyor.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi gerçekleştirilen \'Şanlıurfa İçme Suyu Arıtma Tesisi\'nde, GES kurulmasında sona yaklaşılıyor. Kurulacak santralde üretilen 700 kWe/h güçle yılda toplam 1046 MW/h üretim sağlanacak. Yaklaşık 500 hanenin elektrik enerjisini karşılayacak santralde üretilecek enerji, kurulu bulunduğu merkez içme suyu arıtma tesisinde kullanılacak. Kent belediyesine yılda 360 bin liraya yakın getirisi olan GES projesine, Karacadağ Kalkınma Ajansı\'nın 707 bin 730 lira hibe desteği sağladığı kaydedildi.

Türkiye’nin enerji ihtiyacında dışa bağımlığının da azaltılması anlamında yenilebilir enerji kaynağı kullanımının yaygınlaşması, ekonomik açıdan oldukça umut veren Şanlıurfa’daki projenin tamamlanmasıyla birlikte küçük bir ilçeye hitap edebilecek şekilde 40 bin kişilik 500 evin elektrik ihtiyacı karşılanacağı ifade edildi. Yoğun bir çalışmanın yapıldığı güneş tarlalarında işçiler, güneş panellerini 3 farklı noktada çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Güneş panellerinin kurumunu yapan işçiler

- Tarlalarda yükselen paneller

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 452 MB

==================================================

6)SİLAHINI TEMİZLERKEN BİRLİKTE NÖBET TUTTUĞU ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

KIRIKKALE Polis Meslek Yüksek Okulunda nöbet tutan yeni mezun polis memurları Gürbüz Mustafa Çiftçi ve Baturalp Öztürk silahlarını temizlerken, Öztürk’ün silahından çıkan mermi duvardan sekerek Çiftçi’nin ölümüne neden oldu.

Edinilen bilgilere göre Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulu ön nizamiye kapısında nöbet tutan 3 aylık mezun polis memurları 24 yaşında Gürbüz Mustafa Çiftçi İle Baturalp Öztürk silahlarını temizlemeye başladılar. Bu sırada, 23 yaşındaki Baturalp Öztürk’ün silahından çıkan kurşun önce duvara sonra da arkadaşı Gürbüz Mustafa Çiftçi’ye isabet etti.

Ağır yaralanan ve Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Gürbüz Mustafa Çiftçi yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda elinden yaralanan Baturalp Öztürk tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Olay yerinden görüntü

Hastaneden görüntü

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)-

===================================================

7)ESKİŞEHİR\'DEKİ SERAMİK ÇALIŞTAYINA YOĞUN İLGİ

ESKİŞEHİR Odunpazarı Belediyesi tarafından \'Şehrin Ateşi\' sloganı ile düzenlenen 3\'üncü Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı sürüyor.

Odunpazarı semtindeki Hicri Sezen Parkı\'nda gerçekleştirilen çalıştaya 2\'si yabancı olmak üzere 16 sanatçı katıldı. Sanatçıların seramik pişirim tekniklerini sergilediği çalıştaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar sanatçıların çalışmalarını ilgi ile izledi. Çalıştay alanına kurulan stantları gezen vatandaşlar, sanatçıların çalışmalarını da dikkatle izledi. Vatandaşlardan bazıları çalışmalara katılarak seramik hamuruna şekil verirken, bazıları ise kurulan stantlardan seramik eşya satın aldı.

Sorkun Çömleklerinin bulunduğu stant ise vatandaşların beğenisini kazandı. Sorkunlu Çömlekçilerden, çömleklerin nasıl yapıldığını öğrenen vatandaşlar, zaman zaman tezgah başına geçerek çömlek yaptı.

Odunpazarı Belediyesi Koca Çınar Yaşam Merkezi üyeleri de stantları gezen Koca Çınar Yaşam Merkezi üyelerine, sanatçılar seramik gösterisi yaptı. Sanatçılardan ve Sorkun Çömlekçilerinden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan Koca Çınar Yaşam Merkezi üyeleri, seramik hamuruna da şekil verdi.

Çalıştayı\'nın en yakın takipçileri çocuklar oldu. Çalıştayın başladığı günden beri sanatçıların çalışmalarını büyük bir beğeni ve merakla izleyen çocuklar zaman zaman çalışmalara da katıldı. Çalıştay boyunca sanatçılar tarafından yapılan eserler Çağdaş Sanatlar Galerisi\'nde sergilenecek.

Görüntü dökümü:

---------------------------

-Sanatçıların çalışmasından,

-Ateşte çömleklerin pişirilmesi,

-Çömlek yapan katıların görüntüsü,

-Seramik çamuruna şekil verenlerin,

-Sanatçıların ateş yakması, vatandaşların sanatçıları izlemesi,

-Fırından alevli ürünün çıkarılması ve ürünün soğutulduktan sonraki görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA)