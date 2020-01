DHA YURT BÜLTENİ-11

O kreş süresiz olarak kapatıldı

Çiğli\'de Özel Sevgi Yumağı Anaokulu\'na giden 3 yaşındaki Alperen Şahin\'in ölümü ile ilgili adli ve idari soruşturmalar devam ederken, okulun İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından süresiz olarak kapatıldığı açıklandı.

Konuyla ilgili konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, “Okulu süresiz bir şekilde kapattık. Adli soruşturmalar devam ediyor. İdari soruşturma sonucunda ciddi boyutta bir para cezası kesilecek. Henüz rakam netleşmedi. Öğrenci e- okul sistemine kayıtlı değil. Servis kayıtlı değil. Bu okul yaz okulu olduğu için Kaymakamlık oluru ile açılmış. Bizim denetimlerimiz daha önce olduğu gibi sıkı bir biçimde devam edecek\" diye konuştu.

Haber: İZMİR,(DHA)

Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 7 ölü, 9 yaralı (4)

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Sakarya\'nın Hendek İlçesi\'nde traktörün devrilmesi sonucu meşdana gelen kazada yaşamlarını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi. Kazada, 50 yaşındaki Şengül Akman, 39 yaşındaki Çiçeği Çapat, 15 yaşındaki Bahar Çağatay, 38 yaşındaki Faruk Boz, 54 yaşındaki Bedran Çağatay, 13 yaşındaki Nildanur Akman ve 18 yaşındaki Gülistan Boz yaşamlarını kaybetti. Hastanelere kaldırılan 12 yaşındaki Gizem Boz, 17 yaşındaki Baver Çağatay, 10 yaşındaki Uğur Boz, 15 yaşındaki Yusuf Akman, 12 yaşındaki Yusuf Çapat, 16 yaşındaki Mehmet Boz, Songül Çapat, 13 yaşındaki Aleyna Boz ve 17 yaşındaki Veysel Akman yaralandı. Baver Çağatay ve Songül Çapat\'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Haber: SAKARYA,(DHA)

Bakan Eroğlu: Artık devlet ormancılığından millet ormancılığına geçtik

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, \'Artık devlet ormancılığından millet ormancılığına geçtik. Çünkü bizim anlayışımızda şu var: \'Her şey millet için\'. Onun için biz bu anlayışta, \'insanı yaşat ki devlet yaşasın\' diye size de ormanları açtık\" dedi.

Bakan Veysel Eroğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Yozgat’ta inşa edilecek 214 milyon lira yatırım bedelli 9 tesisin temelini Yerköy ilçesinde düzenlenen törenle attı. Tören öncesi kaymakamlığı ziyaret eden Eroğlu, burada Yozgat’a yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Yerköy İstasyon Meydanı’nda düzenlenen toplu temel atma törenine katılan Bakan Eroğlu burada yaptığı konuşmada, devlet ormancılığından millet ormancılığına geçtiklerini söyledi. Bakan Eroğlu, bazı köylere gelir getirici, ceviz, badem, ıhlamur ve dut fidanı dikileceğini belirterek, “Bu alanların 3 yıl bakımı ve masrafları orman teşkilatına ait, geliri ise 49 yıl vatandaşın olacak. Artık devlet ormancılığından millet ormancılığına geçtik. Çünkü bizim anlayışımızda şu var; Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? \'Herşey millet için\'. Onun için biz bu anlayışta, \'insanı yaşat ki devlet yaşasın\' diye size de ormanları açtıkö diye konuştu. Terör konusuna da değinen Bakan Eroğlu, dua edip konuşmasını şöyle tamamladı: \"Bu mübarek cuma gününde Yarabbi Yozgatımız\'a, Yerköy\'ümüze Halil İbrahim bereketi ihsan buyur. Bereketini artır. Birlik beraberlik kardeşliğimizi pekiştir. Ayrıca ülkemizi başta alçak FETÖ örgütüne, PKK, PYD, DEAŞ gibi terör örgütlerinden muhafaza eyle, onları perişan eyle. Allah’ın izni ile onların inlerine giriyoruz. En son terörist etkisiz hale gelinceye kadar mücadele devam edecek. Devletimiz, hükümetimiz çok güçlüdür. Hepsi gelsin, topu gelsin onların hepsinin gereğini yaparız. Onlara silah veren ülkeler var. O devletleri de yarabbi tarih sahnesinden siliver. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Milletimizin bahtını açık eyle. Gönül coğrafyamızda son kale olan Türkiye’yi muzaffer eyle, yıldızını parlak eyle. Şanlı bayrağımız bu topraklarda ilelebet dalgalansın, minarelerde ezanlar ilelebet okunsun. Duamız budur. Cumanız mübarek olsun.\"

BOZDAĞ\'DAN TELEFON BAĞLANTILI KONUŞMA

Bakan Eroğlu, daha önce törene katılacağı duyurulan ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile toplantısından dolayı temel atma programına katılamadığı belirtilen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile de telefon bağlantısı kurdu. Telefon bağlantısı ile halka hitap eden Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ yatırımlardan dolayı memnuniyetini ifade ederek, \"Temeli atılan İnandık Barajı, Yerköy için Yozgat için tarihi öneme sahip bir barajdır. Millet inancını yitirmişti, İnandık Barajı için artık inanmaz hale gelmişti. Ama siz Yozgat’ta \'biz bu işe inandık\' dediniz, bu işe el koydunuz, şimdi yatırım programına aldınız, bugün de temelini atıyorsunuz. 41 yıldır milletin inancını zedeleyen bu süreç şimdi sizin iradenizle sona erdi. Hemşehrilerim adına, hükümetimize, cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Yerköylüler, Yozgatlılar bu yaptığınız emeklerin karşılığını unutmayacaklardır. Dualarıyla, oylarıyla her zaman yanınızda olacaktır. Yerköy Ovası bu barajla daha da bereketli olacaktır. İnsanımızın kazancı artacaktır\" dedi.

Konuşmaların ardından 9 tesisin temeli atıldı. Daha sonra tören alanında ücretsiz olarak, bin 500\'er adet ceviz ve badem fidanı dağıtıldı. Törene, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Ertuğrul Soysal, Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/YERKÖY(Yozgat), (DHA)

Gaziantep\'te otomobil hırsızlığına 2 gözaltı

GAZİANTEP\'te çaldıkları otomobille polisin takibiyle yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları fiziki takip sonucu çalıntı otomobile sahte plaka takan 2 şüphelinin peşine düştü. Aydınlar Mahallesi\'nde çalıntı otomobili durduran polise, İ.K. ve M.A. mukavemette bulundu. Piyasa değeri yaklaşık 10 bin lira olan gıda malzemesinin de bulunduğu belirlenen otomobildeki 2 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, Şehitkamil Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünde geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



Hayvan hırsızlığına 4 gözaltı

SAMSUN ve Amasya illerinde son iki ay içinde 39 büyükbaş, 1 küçükbaş hayvan hırsızlığını gerçekleştirdiği iddia edilen birisi kadın 4 kişilik çete jandarma tarafından yakalandı.

Olay Atakum İlçesi\'nde meydana geldi. Atakum İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada iddiaya göre cezaevi firarisi olan Necati T. ve adamları Orhan T. (31), İbrahim T. (23), Onur Y. (22) ve Gülcan K.\'nın (19) son 2 ay kapalı kasa kamyonetle büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığına karıştığını tespit ederek çalışma başlattı. Jandarma olay yerlerindeki ev ve işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden 5 şüphelinin kamyonetle gelerek hırsızlık yapılan adreslerde keşif yaptıklarını belirledi. Jandarma şüphelileri 4 gün önce otomobilde görüp durdurmak istedi. Otomobillerden birisi ters yola girip kaçtı. Necati T. ise kullandığı otomobili jandarmanın üzerine sürerek olay yerinden kaçmayı başardı.

Jandarma ekipleri 2 gün önce şüh-phelilerin Tekkekjöy İlçesi\'ndeki evlerine baskın düzenledi. Yapılan baskında Necati T. dışındaki şüpheliler yakalanıp gözaltına alındı. Orhan T.\'ye ait ahırda arama yapan jandarma 39 adet büyükbaş ve 1 adet küçükbaş hayvan ele geçirdi. Hayvanların küpesiz olmaları dikkat çekti. Jandarma çalıntı hayvanlardan 18 büyükbaş hayvanı sahiplerine teslim etti. Yapılan soruşturmada şüphelilerin Amasya ve İlçesi Taşova ile Samsun\'un Canik, İlkadım, Havza ve Tekkeköy İlçelerinde de hayvan hırsızlığına karıştıkları belirlendi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli ise bugün adliyeye çıkartıldı.

Sahte estetikçiden işkence iddiası

ADANA\'da dudak dolgusu yaptığı hemşire Merve Keleş\'in de aralarında bulunduğu 3 kişiyi hastanelik ettiği iddiasıyla yargılanan ve cezaevinden firar ettikten sonra yakalanan Soner Gülnaz, açık cezaevinde işkence gördüğü iddiası üzerine Adli Tıp Kurumu\'nda muayeneden geçirildi.

Soner Gülnaz sahte estetikçilikten yakalandıktan sonra hırsızlık suçundan hükümlü olduğu da ortaya çıkmıştı. Estetik ile ilgili olarak tahliye edilen ancak hırsızlık suçundan kalan cezasını çekmek üzere açık cezaevine kapatılan Soner Gülnaz buradan firar ettikten 10 gün sonra yakalandı. Açık cezaevinde 2 infaz koruma memurundan işkence gördüğünü, bu yüzden kaçtığını söyleyince de soruşturma açıldı.

ADLİ TIP\'A GETİRİLDİ

Soner Gülnaz, bugün öğlen saatlerinde jandarma eşliğinde Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı\'na getirilerek doktor kontrolünden geçirildi. Gülnaz, gazetecilere, \"İşkence onaylandı. Yüzümden ve sırtımdan bakabilirsiniz. Raporları içeriden temin edebilirsiniz. Ne dedim, bu adalete ben güveniyorum dedim. Sayın savcım ve devletim ilgilendi. İşkence yapan kişiler hakkında dava açıldı. Lütfen benim dediklerimi düzgün yazın\" dedi. Gülnaz, daha sonra cezaevine götürüldü.

Diyarbakır\'da boşaltılan bina sakinlerinden, yıkım ücreti tepkisi

DİYARBAKIR merkez Yenişehir İlçesi\'nde 2 Ağustos günü boşaltılan ve aynı gün kendiliğinden yıkılan 4 katlı, 40 yıllık Gökdağ Apartman\'ın hasar verdiği Figen Apartmanı ile Girne Apartmanı A ve B blokta oturan 40 aile, hasar gören evlerinin yıkımı için kendilerinden yıkım parası istenmesine tepki gösterdi. Bina sakinlerinden Recep Güzelgün tatmin edici bilgi alamamaktan yakınırken, Aynur Balçık ise, \"Herkese kira yardımı yapılacak ama babamdan kalan ve Sur olayları sırasında yıkılan küçük bir dükkan olduğu için bana kira yardımı vermiyecekler\" dedi.

Merkez Yenişehir İlçesi Şehitlik Mahallesi 2\'inci Sokak\'ta bulunan 40 yıllık, 4 katlı Gökdağ Apartmanı 2 Ağustos günü sabah saatlerinde tahliye edilirken, akşam saatlerinde ise kendiliğinden çöktü. Çökme sırasında bina parçaları yakındaki Figen Apartmanı ve Girne Apartmanı A ve B bloklarına alt kolonlarının çatlamasına yolaçtı. Yapılan incelemede olası bir depreme dayanaklı olmadığı tespit edilen Figen ve Girne Apartmanı A ve B blokları için yıkım kararı çıkarılarak, her iki binada oturan yaklaşık 40 aile tahliye edildi. Bir çok aile akraba ve yakınlarının yanına yerleşirken, bir kısmı ise kiralık evlere taşındı. Bugün belediye zabıta ekipleri, ailelere haber göndererek yıkım kararını tabliğ etti. Ancak tebliğ edilen yazılarda ailelerden, yapılacak evlerin yüzde 20 oranında yıkım ücreti talep edilmesi, bina sakinlerinin tepkisine yolaçtı. Yıkım ücretine tepki gösteren vatandaşlar, mağdur olduklarını belirterek, bu mağduriyetlerinin giderilmesi çağrısında bulundu. Girne Apartmanı B Blok\'ta otururken tahliye edilen Aynur Balçık, eşiyle birlikte yanlız yaşadıklarını ve emekli maaşıyla zor geçindiklerini belirterek, \"İlk binanın yıkılmasından bir gün sonra bizi tahliye ettiler. Çıkmak istemedik ama zorla tahliye ettiler. Arkadaki bina yıkılınca, \'sizin binanız da hasar oluştu\' dediler. Bizi çıkarmak istediler ama biz dedik çıkmıyoruz, gidecek yerimiz yok diye. O yıkılan binayı belediye yıkmış olsaydı, bizim binamız hasar görmeyecekti. Belediye ekipleri gelmeyince bina kendiliğinden çöktü, bu yüzden bizim binada kolonlar çatladı. Mağduruz, hakkımızı istiyoruz. Kira yardımı istiyoruz. Bana diyorlar ki, \'sana kira yardımı yok.\' Neymiş efendim, Sur içerisinde yıkılan yerde babamdan kalan bir dükkan vardı, o da zaten yıkılmış şu an. Şimdi görümcemin evinde kalıyorum. Bilgilendirme yok. Bugün okumadan imzalayarak aldığımız bir belge var. Ne yapacaklarını bilmiyoruz. Bize ne olduğunu söylemediler. Depreme dayanıklı değil, alt kolonlar çatlamış diye yazılmış belgelerde\" dedi. Bina sakinlerinden Recep Güzelgün de, kimsenin tatmin edici bilgi vermemesinden yakınarak, şöyle konuştu: \"Gökdağ apartmanı ilk yıkılan bina, on sene önce belediye o zamanki yönetim yıkım kararı alınmıştı. Bugüne kadar yıkılmamıştı, tebligat yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Bina sakinleri tahliye edildiği günün akşamında da bina yıkıldı. Figen ve Girne Apartmanı A ve B blok olarak bu insanlar tahliye edildi. Belediye İmar Müdürlüğü\'ne gittik. Elif Kara ile görüştük. Birinci muhatap Çevre ve Şehircilik\'tir dediler. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü\'nde bir iki müdürle görüştük. Onlar da bize dedi ki, \'şu süre içerisinde bu 4 bina ile ilgili yazışmalar yapılacak, ankarada komisyon kurulacak bu komisyondan ne karar çıkacaksa çıkar, size kira yardımı yapılır veya yapılmaz onu bilmiyoruz yada yıkım kararı çıkar\' dediler. Bugüne kadar bize tatmin edici bilgi verilmedi. Herkes bir yerlere dağıldı. Kiraya çıkanlar oldu, akrabalarının yanında kalanlar var. Burada ev yapılacaksa herkesin evlerini versinler, yada evlere karşı bir meblağ verilecekse bu insanlara paraları verilsin.\" Merkez Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmez Özel de olay yerine gelerek, esnaf ve bina sakinleriyle görüştü. Bina sakinlerinden Aynur Balçık Başkanvekili Özel\'e mağduriyetini anlatarak, yardım istedi. Başkanvekili Özel de, binaların yıkımıyla ilgili özel bir durumun söz konusu olduğunu belirterek, \"Bina sakinleriyle anlaşacakları bir mütaahit, özel kentsel dönüşüm çerçevesinde bir anlaşma yapacak. Buna göre yeniden daha güvenlik daha konforlu evler yapılarak, ev sahiplerine teslim edilecek. Anlaşmaya göre de artık şartları taraflar belirleyecek, ona göre insanlar kendi evlerine taşınacak. Ne kadar sürer, onu biz bilemeyiz. Ama biz de bu işin takipçisi olacağız\" dedi. Yıkım kararı verilen binada bulunan bir kişiye ait ev malzemeleri taşımak için yaklaşan bir yük asansörü 4\'üncü kata kadar çıkarıldı. Ancak kameraların çekim yaptığı farkedilince yük asansörü aşağı çekilerek, asansörü taşıyan araç da bölgeden uzaklaştı.

Fındık üreticisinden fiyat tepkisi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından fındık taban fiyatı Giresun kalite 10.50 lira, levant kalite 10 lira olarak açıklanırken, 13 liranın üzerinde fiyat bekleyen fındık üreticisi tepki gösterdi.

TMO önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren Giresun kalite fındığı 10.50 lira, levant kalite fındığı ise 10 liradan almaya başlayacak. Ordu\'da fındık hasadı halen devam ederken, 13 lira üzerinde fındık fiyatı bekleyen bazı üreticilerde fiyatı eleştirerek tepki gösterdi. TMO fiyatından sonra serbest piyasa fiyatını bekleyeceklerini söyleyen üreticiler, serbest piyasanın da 10 liranın üzerinde oluşmasını beklediklerini belirtti. 5 ton fındık üreten üretici Şükrü Karadeniz, açıklanan fiyatın yeterli olmadığını belirterek, \"Açıklanan 10 lira şuanda maliyeti karşılamıyor. Üreticinin beklentisi en azından 12 liraydı. Fakat şuanda yapacak bir şey yok, fındığımızı kuruttuk satacağız ama karşılığını alamayacağız. Buda üzüntü verici bir olay. Fındık maliyeti karışamıyor, şuanda beklenti halindeyiz. Serbest piyasanın politikasına göre durumu belirleyeceğiz\" dedi. Üretici Eser Çakmak ise fiyattan memnun olmadığını belirterek, \"Geçen yıl fındık 13-24 liraydı. Şimdi ise düşük. Geçen yıldan düşük. Üretici 13-14 lira istiyordu. Şuanda fındık bahçesini satın, yarı fiyata söyleyin kimse almaz. Fiyatlar çok düşük, serbest piyasayı bekleyeceğiz\" şeklinde konuştu.

