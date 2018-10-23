DHA YURT BÜLTENİ 10

1)YALOVA\'DA 2 KATLI EVDE POLİS ARAMASI



YALOVA\'nın Termal ilçesinde Suriyeli 10 kişilik ailenin oturduğu 2 katlı evde, polis ve jandarma ekiplerince 15- 20 gün önce kaçak silah araması yapıldı. Yalova Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, evdeki aramanın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgisinin olmadığını belirtti.

İlçeye bağlı Ak köyü mevkisinde, Suriyeli E. ailesinin 6 yıldır oturduğu bahçe içindeki 2 katlı evde polis ve jandarma ekipleri işbirliğinde arama yapıldı. 15-20 gün önce yapıldığı belirtilen aramaya çok sayıda polis ve jandarma katıldı. 3 saat süren aramada, evin her yeri didik didik arandı.

Evde kirada oturan Suriyeli M.E.\'nin çocuklarından S.E. (15), basın mensuplarına yaptığı açıklamada, \"Çok kalabalıklardı. Polis ve jandarma geldi. Evin her yerinde arama yaptılar. Üs katlara da çıktılar. Bize ne olduğunu söylemediler. \'Bu evde bir şey yok\' deyip gittiler. 3 saat arama yaptılar. \'Bu ev temiz\' dediler. Bize bir evrak imzalatıp gittiler\" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise evde yapılan aramanın, iddia edildiği gibi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'yı öldüren infaz timine ait iz araması olmadığını söyledi. Yapılan bir ihbar üzerine evde silah araması yapıldığını ifade eden yetkili, \"Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili bizim ve jandarma ekiplerinin yaptığımız bir çalışma yok. Söz konusu evde terör şubemiz bir istihbarat üzerine silah araması yapmıştı. Bu olayın Kaşıkçı cinayeti ile ilgisi yok\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Evin havadan görüntüleri

-Dış plan ve detaylarw

Berktuğ ÖNCÜ- Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-

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2)RİZE\'DE YIKIM EKİPLERİNİ ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI; ÜSTÜ YOL, ALTI KEMER KÖPRÜ

RİZE\'de, sel taşkınlarına yol açan dere yataklarındaki yapıların yıkımı sürüyor. Muradiye Beldesi’nde, 2 Ağustos’ta yaşanan selde gündeme gelen ve yıkımı gerçekleştirilen dere yatağındaki 7 katlı binanın bitişiğinde bu kez tescil edilerek koruma altına alınmış üzerinden yol geçirilen tarihi kemer köprü ortaya çıktı. Ekipleri de şaşırtan köprünün, sele neden olduğu gerekçesiyle yıkımına başlandı.

Muradiye Beldesi Kömürcüler Mahallesi’nde, 2 Ağustos\'ta meydana gelen sel ve heyelanda gündeme gelen dere yatağındaki 7 katlı binanın yıkımının ardından bitişiğinde üzerinden yol geçirilen kemer köprünün, sele neden olduğu gerekçesiyle yıkımına başlandı.Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilerek koruma altına alınmasına rağmen yıllar önce üzerinden yol geçirilen kemer köprünün dere yatağını tıkaması sonucu taşkınlarda sele neden olduğu belirtildi. Ekipler, kemer köprünün yıkımına başladı. Köprünün başka bir alanda yeninde inşa edileceği belirtildi.

‘KÖPRÜYÜ BAŞIMIZA MUSALLAT ETTİLER’

Kömürcüler Mahalle Muhtarı Ekrem Yazıcı, kemer köprünün yaklaşık 80 yıllık olduğunu belirterek, “Kemer köprü araç ulaşım köprüsünün altına görünmeyen bir yerdeydi. Tarihi eser diye biz bir türlü bunu kaldıramadık. Başımıza musallat ettiler. Bundan 5-6 sene önce aşırı afet nedeniyle bu köprü bir tıkandı. Buraları hep su bastı. Aslında tarihi eserle ilgisi de yok. İki ay önce de bölgemizde bir afet oldu. Burası yine tıkandı. 7 katlı evin yıkılmasının sebebi de burasıdır. Önceki gün derenin altını boşaltırken altta kalan kemer köprü çöktü. Burada trafik akışı aksadı. Valimiz ve yetkililer köprüyle ilgili yıkım kararı verdiler. Artık bu köprü yıkılarak yerine şartlara uygun bir köprü yapılacak.ö dedi.

‘TAŞKINA NEDEN OLACAK TÜM ETKENLERİ KALDIRIYORUZ’

Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, sel taşkınına neden olan kemer köprüyü kaldırarak başka alanda yeniden inşa edileceğini belirterek “Mevcut köprünün altındaki kemer köprüde çökme oldu. Şimdide mecburen köprünün tamamını kaldırıyoruz, yeniden yapacağız. Mahallemizi dere taşkınlarından kurtarıp köklü çözüme kavuşturuyoruz. Yıktığımız, 7 katlı binanın yanındaki köprüyü de yıkarak yerine büyük köprü yapacağız. Böylece dere taşkınlarından belde merkezimizi sıfır hataya ulaştırmış olacağız. Taşkınlar bu beton köprünün altında bulunan tarihi kemer köprünün geçiş yerini daraltması ile meydana gelmişti. Geçtiğimiz günlerde yıktığımız kurs binasının yanında ki köprüyü de yıkacağız. Onu da yeniden yapacağız. Bununla beraber Muradiye beldemizde ki dere taşkınlarına sebep olabilecek bütün etkenleri ortadan kaldırmış olacağız.ö dedi.

Görüntü Dökümkü

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Köprünün yıkım çalışmaları

Detaylar

Başkan Musa Süreyya Balcı açıklamaları

Kömürcüler Muhtarı Ekrem Yazıcı açıklamaları

Haber: Aytekin KALENDER - Kamera: Arzu ERBAŞ RİZE-DHA

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3)KAZADA YARALANAN YUNUS POLİSİNİN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ



- BURSA\'da, önceki gün taksi ile çarpışarak ağır yaralanan Yunus motosikletinin sürücüsü polis memuru Hayrettin Yılmaz\'ın (29), tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti.

Geçen pazar günü merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi\'nde meydana gelen kazada, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timindeki motosiklet, manevra yaparak duraktan çıkmaya çalışan Sıtkı Dağ yönetimindeki taksiyle çarpıştı. Kazada, motosikletteki polis memurları sürücü Hayrettin Yılmaz, Sezer Bektaş ve taksi sürücüsü Sıtkı Dağ, yaralandı. Ağır yaralanan polis memuru Hayrettin Yılmaz, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nden, Çekirge Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan 2 yıllık polis, Kırşehirli Hayrettin Yılmaz\'ın, sabaha karşı beyin ölümü gerçekleşti.

Hayrettin Yılmaz\'ın ekip arkadaşı Sezer Bektaş ve taksi sürücüsü Sıtkı Dağ\'ın ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-GÖRÜNTÜLER PAZAR GÜNÜ SERVİS YAPILD

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)