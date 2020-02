DHA YURT BÜLTENİ-10

Kılıçdaroğlu: Türkiye\'ye dolar yağdıracağız (EK)

İŞÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ, DOĞUM GÜNÜ KUTLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarını yürüttüğü Denizli\'de, STK üyeleri, muhtarlar ve işadamlarıyla yaptığı toplantıdan sonra Rateks Tekstil firmasını ziyaret etti. Burada ilk olarak firma sahipleri Mehmet Ateş ile Mehmet Güntaş\'tan bilgi alan Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra üretim bölümündeki işçilerin yanına indi. Burada işçilerden ürettikleri ürünler hakkında bilgi alan, onlarla yakından ilgilenip tokalaşan Kemal Kılıçdaroğlu, bol bol da fotoğraf çektirdi. Bu sırada doğum günü olduğunu öğrendiği kadın işçilerden Türkan Genç\'in yanına giden Kemal Kılıçdaroğlu, genç kızın doğumu gününü kutladı, \"Nice mutlu yıllara\" dedi.

İŞÇİLERE SESLENDİ

Kendisine ilgi gösteren işçilere konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, \"800 işçi burada alın teriyle para kazanıyor. Alın teriyle kazanmak kadar güzel bir şey yoktur. Evine alın teriyle gitmek kadar güzel bir şey yoktur. Kadın erkek burada mücadele ediyorsunuz. Emek harcıyorsunuz. Kazandığınız her kuruş sonuna kadar helaldir. Emek harcayana hayatımın her döneminde saygı duydum\" dedi. Konuşmasında, iktidara geldiklerinde asgari ücrete zam yapacaklarını da ifade eden Kılıçdaroğlu, \"Muharrem İnce cumhurbaşkanı olursa 1 Ocak 2019\'dan itibaren asgari ücret 2 bin 200 TL olacak. Yüksek değil ama bin 600 liradan daha iyidir. Bu bağlamda işçilerin daha fazla kazanması, işverenin daha fazla kazanması, hakça bölüşmek güzel bir şey. Memlekette huzur arıyorsan evde fabrikada caddede huzur olmalı. Huzur içinde bir ortam istiyoruz. Farklı yaşam tarzlarımız olabilir ama huzur içinde yaşamak istiyoruz, çocuklarımız iyi okullara gitsin, Milli Eğitim daha iyi olsun istiyoruz. Bütün bunlar sosyal devletin gereğidir. Sosyal devleti savunuyoruz. Herkesin işi, aşı olsun, bizim arzu ettiğimiz budur. İşçi arkadaşlarımı yürekten kutluyorum, emek harcadıkları için, evlerine helal para götürdükleri için\" diye konuştu.

TELEFON SÜRPRİZİ

Kemal Kılıçdaroğlu, fabrikada üretilen ürünlerin sergisini de gezdi. Bu sırada yanına gelen işçi kadınlardan Işık Usta, annesinin onu çok sevdiğini ve konuşmak istediğini söyledi. Cep telefonunu Işık Usta\'nın elinden alan Kemal Kılıçdaroğlu, anne Semiha Usta ile konuştu, destek istedi, ardından da \"Bu sefer tamam\" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra fabrikadan ayrıldı.

2)İŞ İNSANI BOYACI TOPRAĞA VERİLDİ

İZMİR\'de, akciğer kanseri nedeniyle tedavi görürken hayatını kaybeden iş insanı 75 yaşındaki Hamdi Boyacı, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya\'nın da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ve son günlerini Alsancak semtindeki evinde geçiren iş insanı Hamdi Boyacı, dün (salı) hayata gözlerini yumdu. Başbakan Binali Yıldırım\'ın geçen nisan ayında İzmir\'e geldiğinde, o dönemde tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde ziyaret ettiği Boyacı için Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Bugün öğlende düzenlenen cenaze törenine, Boyacı\'nın oğulları ve yakınlarının yanı sıra, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik ve AK Parti İzmir il Başkanı Aydın Şengül de katıldı. Boyacı, kılınan cenaze namazının ardından Menderes ilçesi Küner Mahallesi Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

3)KAMYONET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI

KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde, kavşakta kamyonet ile otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, Kartepe Uzunçiftlik Mahallesi Akmeşe Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İzmit istikametine gitmekte olan Ali Tamer Aslan idaresindeki 41 NY 433 plakalı kamyonet ile kavşaktan dönmeye çalışan Zehra Yapıcı idaresindeki 41 FH 075 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören bir polis ekibinin haber merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekibi araçta sıkışan Zehra Yapıcı ile araçta bulunan Selime Yapıcı, Fatma Alişan ve Zeynep Alişan ile Bilal Yapıcı\'yı çıkardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Polis, kamyonet sürücüsü Ali Tamer Aslan\'ı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

4)BERGAMA\'DA ÇEVRECİ VE KÖYLÜLERDEN MADENLERE KARŞI AÇIKLAMA

İZMİR\'in Bergama ilçesinde bir araya gelen çevreciler ve köylüler, bölgelerine kurulmak istenen ve var olan maden ocaklarını istemediklerini dile getirdi. Bergama Çevre Platformu öncülüğündeki vatandaşlar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Bergama Cumhuriyet Meydanı\'nda bir araya geldi. Bergama Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Gönenç, CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, İzmir İl Başkan Yardımcısı Mert Can Malkoç, CHP İzmir 2. Bölge milletvekili adayları İdris Yavuzyılmaz ve Hatice Zeybek, Bergama Çevre Platformu üyeleri, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Bergama Şubesi üyeleri, Bergama Aktif Bisikletçiler Grubu, Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) üyeleri, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) üyeleri, Kapukaya, Tekkedere ve Yerlitahtacı köylüleri eyleme destek verdi.

Topluluk; \'Kozak\'ta altın\'a hayır\', \'Kozak\'ta hayata, geleceğe sahip çıkıyoruz\' ve \'Zeytinime dokunma\' pankartları taşıdı. \'Kozak\'ta talana hayır\', \'Çevre için tamam\', \'Kapukaya yok olmasın\', \'Çevreyi hor gören, geleceği zor görür\', \'Köyümüzde taş ocağı istemiyoruz\', \'Zeytin ağacını talana izin vermeyeceğiz\' ve \'Havama, suyuma dokunma\' dövizleri ile mesaj verildi.

\"KANSERE MAHKUM EDENLERE OY YOK\"

Basın açıklamasını okuyan Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1972 yılında yapılan çevre konferansında yayınlanan bildirinin birinci maddesini hatırlatarak, \"Yaşamın sürmesi için sağlıklı bir çevre şarttır. Temiz su, temiz hava, temiz toprak, güvenli gıda demektir. Hal böyleyken birçok uluslararası sözleşme anayasa ve yasa hükmüne karşın temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşayamıyoruz. Doğamızı talan eden, köylümüzü kansere mahkum eden altın madenlerine göz yumanlara oy yok. Ovacık altın madeninde cevher bitmiştir. Derhal kapatılmalıdır. İki tane siyanür atık havuzu 8 milyon metreküp atıkla dolmuş olup, bölgenin olası bir depremde kabusu iken, bilirkişilerin karşı çıkmasına rağmen üçüncü siyanür atık havuzu hukuksuz bir biçimde devreye sokulmuştur. Kozak Yaylası\'nda zengin yeraltı su havzasının bulunduğu Yerli Tahtacı ve Kapukaya bölgesinde iki kez yargının yürütmeyi durdurmasına rağmen kayyumun alicengiz oyunlarıyla hukuk dışı bir şekilde Kapukaya altın madenine izin verilmiştir. Meralarımızı, su kaynaklarımızı, yaşam alanlarımızı talan etmeye, yok etmeye çalışanlara 24 Haziran\'da oy yok\" dedi.

BAŞKAN GÖNENÇ TEHLİKE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç de, \"Türkiye\'nin her yerinde olduğu gibi Bergama\'nın da her yerinde inanılmaz bir talan var. Bütün köyler talana ve sanayiciye peşkeş çekilmeye hazırlanıyor. Bergama\'nın her yerinden onlarca ÇED dosyası geliyor. İnanın bizim avukat arkadaşlarımızın yarı mesaisi son 3-4 yıldan beri bunlarla geçmeye başladı\" dedi. Başkan Gönenç, Atatürk\'ün Kurtuluş Savaşı\'nda \"Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır\" sözünü hatırlatarak bölge halkını birlikteliğe çağırdı.

Kapukaya Muhtarı Emin Özdemir, Yerlitahtacı Muhtarı Veli Mantar ve Tekkedere Muhtarı Emin Öz da konuşma yapıp bölgelerindeki maden ocaklarını istemediklerini dile getirdi.

5)İMAM NİKAHLI ÇİFT 6 KİLO ESRARLA YAKALANDI

BOLU\'da, TEM Otoyolu\'nda durdurulan otomobilde 6 kilo 170 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü C.Y.(36) ve imam nikahlı eşi D.K.(26) adliyeye sevk edildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu\'nun İstanbul istikametinde bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği \'Sezar\' ile arama yapıldı. Aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 6 kilo 170 gram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü C.Y. ile imam nikahlı eşi D.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Y. ve D.K. adliyeye sevk edildi.

