DHA YURT BÜLTENİ-10

Başbakan Yıldırım: Bizim istikametimizi Pensilvanya, Kandil değil, millet belirler

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti\'nin milletin partisi olduğunu belirterek, \"Bizim istikametimizi Pensilvanya değil, Kandil değil, millet belirler millet. Biz siyaseti millet için yaparız\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Bolu\'da İzzet Baysal Caddesi\'nde halka seslendi. Başbakan Yıldırım yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı kadar Meclis\'in de önemli olduğunu belirterek, \"24 Haziran\'da yeni bir seçime gidiyoruz. Türkiye\'de 94 yıllık demokrasi tarihimizdeki en büyük değişiklik parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiyoruz. Adayları görüyorsunuz. Herkes meydanlarda ve birçok vaat veriyor. Abartılı şekilde de vaatler veriyorlar. Her adayın tek bir vaadi Recep Tayyip Erdoğan\'ı indireceğiz diyorlar. Bolu Recep Tayyip Erdoğan\'a sahip çıkacak mısın? 24 Haziran\'da milletin adamını yeniden Cumhurbaşkanı seçmeye var mısınız? Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı kadar meclis de önemli. Güçlü meclis olursa güçlü hükümet olur, güçlü hükümet olursa güçlü Türkiye olur.\" dedi.

\'SANDIKTA HERKES BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALACAK\'

Sandıkta herkesin boyunun ölçüsünü alacağını ifade eden Yıldırım, \"Gençler Afrin harekatı bitti, yeni bir cenge gitmiyoruz. Şimdi seçime sayılı günler kaldı. Sandığa gidiyoruz. Ak mı, kara mı saçımız önümüze düşecek. Sandıkta herkes boyunun ölçüsünü alacak. Bolu hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Bolu 12 seçimde de Ak Parti milletin adamı Tayyip\'i yalnız bırakmadı, arkasında oldu. Sağ olun var olun değerli kardeşlerim. Cumhurbaşkanımız bir yandan, biz bir yandan memleketimizi karış karış dolanıyoruz. İlk hedefimiz Meclis\'i daha güçlü hale getirmek. İkincisi milletin adamı Cumhurbaşkanını seçmek. Üçüncü hedefimiz ise Türkiye\'yi daha da büyütmek ve daha da güçlü hale getirmek. Türkiye 2023 hedeflerine doğru güvenle ve istikrarla yol almaya devam edecek. Güçlü Türkiye güneş gibi doğacak. İstikrar için var mısınız? Kalkınma ve büyük hedeflere hazır mısınız? O zaman vakit Ak Parti vakti\" diye konuştu.

\'MİLLETİN SİYASETE YENİDEN GÜVEN DUYMASINI SAĞLAYAN AK PARTİ\'Yİ HAZMEDEMİYORLAR\'

Yıldırım, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan için söz birliği ettiğini belirterek, şöyle konuştu: \"Ne diyorlar \'Recep Tayyip Erdoğan\'ı indirelim de gerisi mühim değil\' diyorlar. Sözbirliği, ağız birliği etmişler. Soruyorum \'Türkiye\'yi 2002 krizinden çıkarıp 2018\'e aydınlık günlere taşıdığı için mi indirmek istiyorsun? IMF\'ye borcu kapattığı için mi indirmek istiyorsun? Türkiye\'yi 3,5 kat büyüttüğü için mi indirmek istiyorsun? Dünyada yapılan 10 büyük projeden 6\'sını yaptığı için mi indirmek istiyorsun? Devletle milleti barıştırdığı, 81 milyonu kardeş yaptığı için mi? Darbecilere, hainlere göğsünü siper ettiği, demokrasiye sahip çıktığı için mi indirmek istiyorsun? Onların hazmedemediği şey 16 yıllık başarı tablosudur. Bu tarihi değişimdir. Recep Tayyip Erdoğan\'ın millet iradesini iktidara taşıdığı, darbecilerin düzenini bozulduğu için istemiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan\'ı kendi menfaat siyasetine alet edemedikleri için indirmek istiyorlar? Bu milletin siyasete yeniden güven duymasını sağlayan Ak Parti\'yi bunun için hazmedemiyorlar.\"

\'GEL İNCELE DE ONA GÖRE KONUŞ\'

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Muharrem İnce\'yi eleştirerek şöyle konuştu: \"Milletimizle kurduğumuz gönül bağına kimse zarar veremedi. Ak Parti milletin partisidir. Bizim istikametimizi Pensilvanya değil, Kandil değil, millet belirler millet. Biz siyaseti millet için yaparız. Şimdi kazanırsak eski düzene geri döneceklerini söylüyorlar. Eski düzende kriz, darbe, yoksulluk, sefalet var. Kalkınmadan büyümeden bu milletin yüzünü güldüren başarılardan neden rahatsız oluyorsunuz. Dillerinde yapmak kelimesi yok, sürekli yıkacağız, kapatacağız var. Yerli otomobili yapmayacağız diyorlar. İthal etmeye devam edeceğiz diyorlar. Hızlı trenin göçü arttırdığını söylüyorlar. Yol, köprü yapmak marifet mi? diyorlar. Peki bir dikili ağacınız var mı? Bu ülkeye çaktığınız bir çivi mi var? ABD\'den nereden geldiği belli olmayan bir telefonla \'FETÖ\'yü doğru dürüst istemedin\' diyor Muharrem İnce. Şimdi Adalet Bakanlığı davet etti. 85 klasör gönderildi ABD\'ye, gel incele de ona göre konuş. Bunlara bir ders daha verelim mi? Yapılan işi bozmaya kalkanlara karşı iş yapan, hizmet edene taş üstüne taş koyana durmak yok yola devam demeye hazır mıyız?\"

Görüntü Dökümü:

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-Başbakan Yıldırım\'ın konuşması

-Genel ve detay

Haber:Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Sezai Temelli: Demokratik bir yarış istiyorsanız, Demirtaş’ı serbest bırakın



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Selahattin Demitaş’ın serbest bırakılması gerektiğini belirterek, \"Demokratik bir yarış istiyorsanız, Selahattin Demirtaş’ı serbest bırakın\" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçim bürosunun açılışına katılmak üzere Diyarbakır’dan karayoluyla Bitlis’e geldi. Temelli, Saidi Nursi Caddesi\'ndeki seçim bürosu önünde, partililer tarafından karşılandı. Temelli, burada yaptığı konuşmada, hükümeti ve uygulamalarını eleştirdi. Selahattin Demitaş’ın tutukluluğunun ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Sezai Temelli, \"Demokratik bir yarış istiyorsanız, Selahattin Demirtaş’ı serbest bırakın\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın meydanlarda Selahattin Demirtaş\'ın suçladığını söyleyen Temelli, \"Dün, Erdoğan yine meydanlara çıkıp Selahattin Demirtaş’ı suçluyor. Diyor ki; bütün bu olayların müsebbibi Demirtaş’tır. Bu olayların müsebbibi hiçbirimiz değiliz. Bu provokasyonu kim yaptıysa, bunların araştırılıp, bulunup, hesabı sorulsun diye çalışmalarımıza devam ediyoruz. Demirtaş’ın tutuklu olduğu dosya zaten bu değil. Burada da halka yalan söylüyorlar. Halkı yanıltıyorlar. Bütün bu olaylar üzerinden siyaset yaparak akıllarınca iktidarda kalacaklarını sanıyorlar. Buradan Anayasa Mahkemesi\'ne sesleniyorum. Bir an önce Sayın Demirtaş’ı serbest bırakın\" dedi. Olağanüstü hal koşullarında bir seçime gittiklerini belirten HDP Eş Genel Başkanı Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü:\"YSK, anayasayı ihlal edecek hale geldi. Bir anayasal kurum, yapması gerekenleri yapmak yerine iktidarın emrine girmiş, oradan ne talimat geliyorsa onu yapıyor. Mühürsüz oy diyorlar, peki diyor. Valiler sandık taşısın diyor, peki diyor. Sandık kurulu başkanı atansız diyor, peki diyor. Senin bağımsız bir kurum olarak, yargı bağımsızlığı çerçevesinde varlığının hangi haklı gerekçesi kaldı? Sana ne diyorlarsa onu yapıyorsun. Kalkmışlar 270 bin oyu taşımaya karar vermişler, neden? Çünkü o sandıklar, HDP’nin yüzde 70’ten fazla oy aldığı sandıklar. Şimdi bu olayın üzerine örtmek için yine dönüyorlar 6-8 Ekim olayları, yok Demirtaş şöyle dedi, Demirtaş böyle dedi. Demirtaş’ı çok duymak istiyorsan, alırsın Demirtaş ile beraber çıkarsın meydanlara, Demirtaş özgür olur, bu meydanlarda sana gereken cevabı verir. Ama yürekleri yok, vicdanları yok ve cesaretleri yok. Eğer olsaydı, adil bir yarış olsun diye, adaletli bir seçim olsun diye bir adım atarlardı. Bakın burada seçimlere 22 gün kaldı. 3 hafta bile buna katlanamayacak kadar acze düşmüşler. Ne yaparsanız yapın. Demirtaş içeride de olsa, dışarıda da olsa biz HDP olarak seni faşizmin çöplüğüne süpürüp atacağız. 24 Haziran’da hep birlikte demokrasinin ve barışın önündeki baraja hep birlikte tüm Türkiye olarak kadınlar, gençler yan yana gelerek hep birlikte yıkacağız. Taş olacağız, Demirtaş olacağız bunların başına düşeceğiz.\"

\'HALKIN AKLIYLA DALGA GEÇENLERE ARTIK OY YOK\'

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak\'ı da eleştiren Temelli şöyle konuştu:\"Bu tekçi anlayıştan kurtulmadığımız sürece Türkiye’nin sorunlarına çözüm üretemeyiz. 16 yıl önce iktidara gelmişler. Ha bire söylüyorlar ki, \'yol yaptık, yol yaptık, yol yaptık.\' Hatta bir tane damadı var ya. Çıkmış halkla alay ediyor. Diyor ki, \'Aya yol yapıyoruz desek, bize inanacaklar.\' Halka bakışa bakın, kibre bakın. Yukarıdan bakıyor. Yani diyor ki, \'Ben ne dersem diyeyim, bunlar çantada keklik.\' Ben ne dersem diyeyim, bunlar gider, sandıkta bana oy verir. Artık sandıkta sana oy verecek kimse kalmadı. Hele Kürtler asla sana oy vermeyecek. Burada Kürt, Ankara’da kurt olacaksın, sonra da gelip buralardan oy isteyeceksin. Halkın aklıyla alay edenlere artık oy yok. Halkın kaynaklarını, emeğini sömürüp, doğasını talan edenlere oy yok. Bu kaynaklarla kendi servetlerine servet katanlara, artık oy yok. Oy, halkın kendi kendine vereceği bir şeydir. Siyasi iradesine, geleceğine vereceği bir şeydir. Onun da yeri HDP’dir. Bir oy Demirtaş’a, bir oy HDP’ye.\"

\'SENİN KALİBREN BUNA YETMEZ\'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da eleştiren Temelli, \"Bakın dün Şemdinli’de 2 çobana acımasızca işkence yapıldı ve ölüme terk edildiler, neden? Hayvanlarını otlatmaya götürüyorlar. İçişleri Bakanı bu işkenceyi yapanlarla uğraşacağına, soruşturma başlatacağına çıkmış o da Demirtaş’la uğraşıyor. Senin işin Demirtaş’la uğraşmak değil, senin kalibren buna yetmez. Biz seni biliyoruz\" dedi. Konuşmasının ardından seçim bürosunun açılışını gerçekleştiren Temelli, buradan Güroymak, Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerindeki seçim bürolarının da açılışına katılmak üzere Bitlis merkezden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-HDP Eşgenel Başkanı Sezai Temelli\'nin konvoyundan görüntü

-Partililer tarafından karşılanması

-Seçim Bürosunda oturmalarından detaylar

-Seçim bürosu önünde halka hitap etmesi

-Seçim bürosunun açılması

Haber:Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)

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Kütahya\'da \'parti bayrağı asma\' gerginliği

Kütahya\'da partilerinin bayrağını asan bir grup İYİ Partili ile Ak Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Arife Kapdan arasında tartışma çıktı. Kapdan, oturduğu apartmanın duvarına İYİ Parti bayrağının asılmasına tepki gösterdiği için boğazının sıkılarak darp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Olay, dün gece Adnan Menderes Bulvarı\'nda meydana geldi. Bir grup İYİ Partili, sokağa yanında Türk bayrakları bulunan partilerinin bayrağını astı. İYİ Partililer, bayrakların bulunduğu ipin bir ucunu Ak Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Arife Kapdan\'ın oturduğu apartmanı duvarına bağladı. Arife Kapdan dışarı çıkarak apartmanına bayrak ipinin bağlanmamasını istedi. İddialara göre çıkan tartışmada Arife Kapdan tartaklandı ve boğazı sıkıldı. Bu sırada yoldan geçen bir trafik polisi araya girerek Arife Kapdan\'ı grubun arasından uzaklaştırmaya çalıştı. Yine iddialara göre gruptakilerden biri trafik polisine yumruk attı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra Ak Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ile İYİ Parti Kütahya 1\'inci Sıra Milletvekili Adayı Nihat Kula geldi. Gazel ve Kula tarafları sakinleştirdi, İYİ Partililer apartman duvarına bağladıkları ipi çözüp başka bir binaya bağladı. Arife Kapdan ile trafik polisi, gruptaki 3 kişiden şikayetçi oldu. İYİ Partili 3 kişi kendilerinin de şikayetçi olduklarını belirterek Arife Kapdan\'ın kendilerini FETÖ\'cü olmakla suçladığını, tehdit ve hakarette bulunduğunu öne sürdü. Taraflar, hastanede sağlık raporu alındıktan sonra polis merkezine götürülerek ifade verdi ve ardından evlerine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Yaşanan tartışmadan,

-Ak Parti İl Kadın Kollları Başkan Yardımcısı Arife Kapdan\'ın görüntüsü,

-Milletvekili İshak Gazel ile İYİ Parti birinci sıra miletvekili adayı Nihat Kula\'nın kalabalığı sakinleştirmesinden,

-Bayrakların Ak Parti Kadın Koları Başkan Yardımcısı\'nın oturduğu apartmandan sökülerek başka bir binaya asılması

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)

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Ayvalık\'ta bakan teknede kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor



Balıkesir\'in Ayvalık ilçesinde, bir hafta önce deniz patlıcanı toplamak için açıldıkları denizde fırtına nedeniyle teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları, bugün de Ayvalık Belediyesi\'nden 50 personelin katılımıyla devam etti.

Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi iskelesi açıklarında 27 Mayıs Pazar günü gece yarısı fırtına nedeniyle alabora olan \'Belinay\' isimli tekne battı. Teknedeki 5 kişiden sağ kurtulan Mert Boysener\'in ifadesi doğrultusunda arama çalışması başlatıldı. Bir gün sonra 28 metre derinlikteki batığın yakınında bulunan Kerem İncedayı\'nın (27), 29 Mayıs\'ta ise teknenin sahibi Volkan Çanakçı\'nın (28) cesetleri bulundu. Ayvalık ve Dikili Sahil Güvenlik Komutanlıkları ekiplerinin bir haftadır aralıksız sürdürdüğü Mustafa Fırat Göral ile Hayri Kar\'ı arama çalışmalarına bugün Ayvalık Belediyesi ekipleri de katıldı. Zabıta, Fen İşleri, Özel kalem, Temizlik İşleri, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü birimlerinden 50 personel de çalışmalara katıldı. Karayolundan 4 araçla hareket eden ekip Salihleraltı, Dikili, Bademli ve Çandarlı kıyılarında, denize 4 tekne ile açılan diğer ekip ise Çıplak Ada, Badavut, Sarımsaklı, Altınova sahilden Dikili\'ye kadar olan sahil bölümünde arama yaptı.

Haber:Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir), (DHA)

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Güvenlik kamerasına yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Tekirdağ\'ın Malkara ilçesinde, kırdıkları kapıdan minibüsle içeriye giren 3 kişi, inşaat malzemeleri satan iş yerinin bazı güvenlik kameralarının yönünü değiştirerek yaklaşık 20 bin lira değerinde çatı ve inşaat malzemesi çaldı. Polisin şüphelilerden yakaladığı 2\'si tutuklandı.

Malkara\'da 20 Mayıs gecesi Hacıevhat Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde inşaat malzemeleri satan iş yerinin önüne gelen 1 minibüs ve 1 otomobilden inen 3 kişi, kapıyı açtıktan sonra bahçeye girdi. Tanınmamak için yüzlerini gizleyen ve bazı güvenlik kameralarının sopalarla yönlerini değiştiren 3 kişi, daha sonra kapı kilitlerini kırarak, işyerine girdi. Hırsızlık anı ise şüphelilerin fark edemediği diğer güvenlik kameralarınca görüntülendi. Şüpheliler, işyerinden çaldıkları yaklaşık 20 bin lira değerinde çatı ve inşaat malzemesi araçlara yükledikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Malkara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelilerinin N.S., E.S. ve N.K., olduğunu tespit etti. Şüphelilerin Edirne\'de olduğunu belirleyen polis, burada N.S. ile E.S\'yi yakaladı. Malkara\'da soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, N.K.\'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Hırsızlar anları

-Polis ekiplerinin incelemesi

-İşyeri görüntü

-Yakalanan şüpheliler

-Şüphelilerden detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

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Yıldız Tilbe parçalarını seslendiren davulcuya sosyal medyada ilgi

Trabzon’da ramazan ayında mahallede çaldığı davul eşliğinde ünlü sanatçı Yıldız Tilbe’ye ait parçaları da seslendiren Mustafa Sönmez’in görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada ilgi odağı oldu. Mahalle sakinleri de sahur vaktinin gelmesini merakla bekliyor, evlerinin balkonuna çıkıp dinledikleri Sönmez’e alkışlayarak destek oluyor.

Kentte, ramazan ayında davulla sahura kaldırma geleneğini yaşatılırken, sokak arasında davul çalıp sanatçı Yıldız Tilbe’ye ait şarkıları seslendiren genç, mahalle sakinlerinin dikkati çekti. Söylediği şarkıları ilgiyle izleyen mahalle sakinleri ardından cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı gencin, davul eşliğindeki sokak resitalini sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede binlerce takipçi tarafından izlendi, beğeni topladı.

MAHALLİ HAYRAN KALDI

Sosyal medyada beğeni kazanan Mustafa Sönmez (20) beraberindeki arkadaşı Cengiz Kandemir (22) ile vatandaşları sahura uyandırdığı Yeşiltepe Mahallesi’nde davul çalıp, şarkı söylerken Doğan Haber Ajansı (DHA) tarafından görüntülendi. Sokak aralarında kendisinin yanı sıra arkadaşı Kandemir’in çaldığı davula, sanatçı Yıldız Tilbe’nin şarkılarını seslendirerek eşlik eden Sönmez, gösterdiği performansıyla da mahalle sakinlerinin övgüsünü kazandı.

BALKONLARDAN ALKIŞLANIYORLAR

Davul eşliğinde şarkı söyleyen Mustafa Sönmez, vatandaşların sahur vakti kendilerini alkışladığını belirterek \"Ramazanda sahura milleti kaldırmak çok güzel. Mahalle halkı çok memnun. Onların memnuniyetini görmek beni çok gururlandırıyor. Davulcu arkadaşımla beraber sahurda çıktığımız zaman bir bakıyoruz ki herkes zaten uyanmış, balkonlarda ellerinde telefon bizi bekliyorlar. Davulla şarkılarımı söylüyorum. İnsanlar sahur vakti bizi alkışlıyorlar. Bu çok güzel bir duygu\" dedi.

BAŞKA MAHALLEDEN TEKLİF VAR

Sönmez’in arkadaşı Cengiz Kandemir ise ramazan davulculuğu yaptığını ama bu yıl bahşişlerinin daha da arttığını söyledi. Kandemir, “Uzun süredir ramazan davulculuğu yapıyoruz. Bu sene Mustafa kardeşimizin sesi güzel olduğu için onu davula davet ettik. Önceden mani atıyorduk. İnsanlar bizi bu kadar güzel karşılamıyorlardı. Şimdi mahallede herkes sahur vakti bizi bekliyor. Başka mahallelerde bizi isteyenler oluyor. Önceden davula vurduğumuzda lambalar yanardı, şimdi insanlar balkonlarda bizim gelmemizi bekliyor. Bahşişlerimiz geçen seneye oranla çok daha iyi\" diye konuştu.

‘İSTEK PARÇA ALINIYOR’

Mahallede daha önce ramazan davulu çalan Cihat Öztürk de bu görevini bu yıl gençlere devrettiklerini dile getirdi. Öztürk, “Eskiden biz yapıyorduk şimdi daha gençlere devrettik. Yaklaşık 10 yıldır mahallenin gençleri olarak ramazan davulculuğunu yapıyoruz. Önceden herkes Osmanlı nidaları isterdi bizden ama şimdi Mustafa kardeşimiz sayesinde istek parça alınıyor. Apartmanda arkadaşlarımızı bahşiş almaya gönderdiğimizde videolarla karşılaşıyoruz. Mahallelinin çok hoşuna gidiyor. Bahşişler çok güzel oluyor. Askere gidecek olan arkadaşlarımıza daha çok yardım edebiliyoruz\" ifadesinde bulundu.

‘SAHURU DÖRT GÖZLE BEKLER OLDUK’

Mahalle sakinlerinden Ceren Usta ise, Mustafa Sönmez’i dinlemek için sahur vaktinin gelmesini merakla beklediklerini kaydederek şöyle konuştu: \"Sahur vaktini dört gözle bekler olduk. Mustafa mahalleye geldiği zaman mahallede bir şenlik oluyor. Arkadaşlarımın çoğu bize sahur yapmaya geliyorlar. Sahur sofralarımız iftar sofralarımızdan çok daha kalabalık olmaya başladı. Sesini çok beğeniyoruz. Ramazanı şenlendirdi\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Davulcu ve Sönmez\'in evden çıkmaları

-Sokakta davul çalma ve şarkı söylenmesi

-Sönmez ile röp

-Diğer röpler

-Detaylar

HABER KAMERA: Aleyna BAYRAM/TRABZON,(DHA)

