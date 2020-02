DHA YURT BÜLTENİ-10

FETÖ\'den gözaltına alınan Araklı Kaymakamı tutuklandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevi başında gözaltına alınan \'ByLock\' kullancısı Araklı Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan (36), çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görev başında olan ve örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığını tespit ettiği Araklı Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan\'ı, 22 Mayıs günü gözaltına aldı. Açığıa alınan ve sorgulanmak üzere Samsun\'a getirilen kaymakam emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Datça\'da sit alanındaki o kaçak inşaat yıkıldı



Muğla\'nın Datça Belediyesi yetkilileri ve çevreciler, doğal ve arkeolojik sit alanında yükselen inşatın yıkımı için başlattıkları hukuk mücadelesini kazandı. Muğla 1. İdare Mahkemesi\'nce verilen karar sonrası, belediye ekipleri kaçak inşaatın yıkımını gerçekleştirdi.

Datça ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki, imara kapalı olan Sarı Liman mevkisinde yer alan, 1. derece doğal ve 3. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan kaçak inşaat, Datça Belediyesi tarafından defalarca mühürlenip, yüksek para cezaları kesilmesine, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına rağmen devam etti, neredeye tamamlanma aşamasına geldi. Muğla 1. İdare Mahkemesi, Datça Belediye Encümeni\'nin, geçen 27 Nisan\'da aldığı yıkım kararını, mal sahiplerinin itirazı üzerine, \'ileride telafisi güç ve imkansız zararları önlenmesi\' gerekçesiyle bir ay süreyle durdurdu, gerekli belgeleri belediyeden talep etti. Datça Belediyesi yetkilileri, kendilerinden talep edilen mühürleme tutanaklarını, fotoğraflar ile belediye encümenin yıkım ve para cezası kararlarını, inşaatın proje ve ruhsat taleplerinin olmadığına ilişkin yazıları ve tüm belgeleri, 1 aylık bekleme süresi dolmadan mahkemeye iletti. Muğla 1. İdare Mahkemesi, tüm belge ve bilgileri göz önüne alarak, Datça Belediye Encümeni\'nin yıkım kararına ilişkin daha önce verdiği yürütmeyi durdurma kararını, 17 Mayıs\'ta oybirliği ile kaldırdı. Mahkemenin verdiği kararın Datça Belediyesi\'ne ulaşmasından ve tebligatların yapılmasından sonra, bugün kaçak inşaat yıkıldı. Datça Belediyesi Fen İşleri ekipleri, jandarma ve belediye zabıtası ekipleri tarafından çevre güvenliğinin alınmasından sonra, Marmaris Müzeler Müze Müdürlüğü\'nden görevlilerin gözetiminde yıkıma başladı. Sabah saatlerinde başlaması gereken yıkım, kaçak inşaattaki bir klimanın dışarı çıkarılması ve mutfak dolaplarının sökülmesi nedeniyle gecikmeli başlayabildi. İlk önce kaçak inşaatın bahçe duvarları yıkıldı. Daha sonra, kaçak yapılan binanın önündeki havuzun yıkımı yapıldı. Mutfak dolaplarının çıkarılmasından sonra ise, kaçak inşaatın yıkımına başlandı. Yıkımı, Datça\'daki bazı sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve çevreciler de izledi. Datça Kent Konseyi Başkanı Hayriye Balkan, belediye ekiplerinin yıkım çalışmaları devam ederken, çevrecilerle birlikte yaptığı açıklamada, Datça\'nın betonlaşmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Balkan, \"Böyle bir alana inşat ruhsatı verilmesi söz konusu değil. Bir ay önce yıkılması gerekirken, Muğla 1. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verince yıkım yapılamamıştı. Şu anda yıkım başladı. Doğal sit alanına inşat yapılmasına izin vermedik. Datçalılar bu işin takipçisi oldu\" dedi.

Nevşehir\'de uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

Nevşehir\'in Ürgüp ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonda, 40 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ürgüp ilçesinde uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı oldukları belirlenen kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 40 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan diğer zanlıların yakalanması için de zalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan zanlılar, otobüslerle Nevşehir Devlet Hastanesi\'ne getirilerek polislerin kontrolünde sağlık kontrolünden geçirildi. Bu arada, bazı zanlılar, görüntü alan basın mensuplarına tepki göstererek küfredip saldırmak istediler, ancak polisler buna engel oldular.

İslahiye\'de üzüm bağlarını hastalık vurdu

Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde, üzüm bağlarında, asma yapraklarının altında gri renk mantara neden olan mildiyö (plasmo vicicola) hastalığı, üreticide paniğe yol açtı. Yetkililer, hastalıkla ilgili çalışma başlattı.

İlçedeki 50 bin dekarlık alanda yetiştirilen, \'kardinal\', \'çekirdeksiz\', \'hatun parmağı\' ve \'Antep karası\' isimleri verilen üzümlerin yapraklarında, son aylarda devam eden yağışlarla değişim gösteren hava şartlarına bağlı olarak salgın hale gelen mildiyö hastalığı baş gösterdi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Yüksel Şahin başkanlığında, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nün desteğiyle kurulan ziraat mühendislerinden oluşan 6 kişilik ekip, 50 bin dekarlık alanda hastalık tespit çalışması başlattı. Salgın tehlikesine karşı çiftçiler, mahalle camilerinin hoparlörlerinden yapılan duyurularla uyarıldı. Yaprakların gelişmesini engelleyen hastalık nedeniyle yaş üzüm rekoltesinde ise düşüş bekleniyor.

İslahiye Çiftçi Malları Koruma Başkanı Ramazan Can, hastalığın yoğun olarak Aşağıbilenler Mahallesi\'nde görüldüğünü belirterek, \"Hastalığın salgın hale gelmeden hastalıkla topyekun mücadele ederek, komşu üzüm çiftçileri, aynı anda bağlarını ilaçlamalıdır\" dedi.

Eskişehir\'de kaçak otomobil parçası operasyonu

Eskişehir\'de, polisin iş yerine düzenlediği operasyonda, yurt dışından kaçak getirildiği belirtilen çok sayıda otomobil parçası ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent merkezinde, otomobil yedek parçası satılan iş yerine baskın düzenledi. Ekipler, iş yerinde, yurda kaçak yollarla getirildiği öne sürülen 165 otomobil şanzımanı, \'araç beyni\' olarak adlandırılan 88 araç motor yönetim ve kontrol modülü, 61 otomobil tamponu, 50 otomobil motoru ve 5 otomobil bloku ele geçirdi. İş yeri sahibi H.A., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Temizlik işçisi kadın, düşerek yaralandı

Bolu\'da, belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Fatma Kaya(38), dinlenmek için oturduğu sırada 2 apartmanın arasında kalan 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Yaklaşık 2 saat sonra Fatma Kaya\'nın sesini duyan bir kişi yardım istedi. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Fatma Kaya tedavi altına alındı.

Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü\'nde temizlik işçisi olarak çalışan Fatma Kaya, Tabaklar Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde yolları süpürdükten sonra dinlenmek için oturdu. 2 apartman arasında bulunan zemine oturan Fatma Kaya, dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten yere düştü. Acı içinde çığlıklar atan Fatma Kaya\'nın sesini yaklaşık 2 saat sonra bir vatandaş duyarak itfaiye ve 112 Acile haber verdi. Fatma Kaya, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırılan Fatma Kaya tedavi altına alındı.

Diyarbakır\'da, \'Her okula bir avukat\' projesi toplantısı

Diyarbakır\'da \'Sensiz Olmaz\' hareketi ve baroların ortak yürüttüğü \'Her okula bir avukat\' projesi kapsamında toplantı düzenlendi. Toplantıda Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, \"Sandıkların taşınması, başka bir deyişle birleştirilmesi, aynı apartmanda oturanların başka sandıklarda oy kullanacak olması, seyyar sandık uygulaması, sandık kurulu başkanlarının tayin ve seçim şeklinin değiştirilmesi gibi birçok uygulama, seçim güvenliği açısından ciddi tartışmalara, endişe ve kaygılara sebep olmuştur\" dedi.

\'Sensiz OImaz\' hareketinin, barolarla birlikte yürüttüğü, \'Her okula bir avukat\' projesinin 3\'üncü toplantısı Diyarbakır\'da yapıldı. Demir Otel\'deki toplantıya İstanbul, Adana, Bursa, Ankara, Antalya, Şırnak, Batman, Şanlıurfa, Bingöl, Van, Adıyaman, Muş, Kocaeli ve Diyarbakır barolarından temsilciler katıldı. Toplantı öncesi konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, 24 Haziran\'da yapılacak seçimlere; seçim güvenliği, serbest seçim hakkı, eşit koşullarda propaganda hakkı ve OHAL koşullarına dair tartışmalarla girildiğini söyledi. Baroların her seçimde bireysel olarak gözlemci sıfatıyla görev aldığını belirten Özmen, bu yıl tüm baroların güçlerini birleştirerek, ortak çalışma zemini yaratma gayreti içerisine girdiğini ve bunu başardıklarını ifade etti.

DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILMALI

Türkiye\'deki baroların büyük çoğunluğunun katılımı ile ortak bir çalışma yürüteceklerini kaydeden Özmen, \"Gerek OHAL koşuları, gerekse de cumhurbaşkanı adaylarından Selahattin Demirtaş\'ın tutuklu olması, propoganda eşitliği açısından çok ciddi ve kabul edilemez bir adaletsizlik yaratmaktadır. Demirtaş\'ın serbest bırakılması ve eşit bir propoganda koşul ve imkanının yaratılması açısından yargıya bir çağrıda bulunmuştuk. Aynı zamanda bu sorumluluğun, Demirtaş\'ın tüm siyasi rakiplerine de ait olduğunu düşürüyorum. Bu; hem hukuksal, hem ahlaki, hem vicdani bir sorumluluktur. Tekrar Selahattin Demirtaş\'ın serbest bırakılması, serbest seçim ve propaganda hakkının kendisine tanınması yönündeki çağrımı yineliyorum\" dedi.

\'SANDIKLARIN TAŞINMASI SEÇİM GÜVENLİĞİNE GÖLGE DÜŞÜRÜR\'

16 Nisan referandumdan beri, mühürsüz oylar üzerinden, toplumda referandum sonuçlarının meşruiyeti üzerine yürütülen bir tartışma olduğunu ifade eden Özmen, sözlerini şöyle sürdürdü:\"Seçim yasasında ve mevzuatında yapılan değişiktliklerle, sandıkların taşınması, başka bir deyişle birleştirilmesi, aynı apartmanda oturanların başka sandıklarda oy kullanacak olması, seyyar sandık uygulaması, sandık kurulu başkanlarının tayin ve seçim şeklinin değiştirilmesi gibi birçok uygulama, seçim güvenliği açısından ciddi tartışmalara, endişe ve kaygılara sebep olmuştur. Seçim mevzuatı uygulamalarının hiçbir şüphe, endişe ve kuşkuya mahal vermeyecek derecede net ve açık olması gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından sandıkların taşınması, başka bir deyişle birleştirilmesi yönünde karar verildi. Seçim güvenliği açısından baktığımız zaman, sandıkların birleştirilmesi ne yazık ki bölgemize tekabül ediyor. YSK\'nın açıklamasına göre 144 bin seçmenin oy kullanma yerinin değiştirildiği, yani sandıkların taşındığı yönünde uygulama var. Bunun, doğru bir uygulama olmadığı, seçime ve seçim güvenliğine gölge düşüreceği, seçim demokrasisine aykırı olduğu, aslolanın sandığın seçmenin ayağına gitmesi, seçmenin sandığa götürülmesi olmadığını, taşımalı seçim sisteminin hukukçular tarafından kabul görmeyeceği ve anti demokratik bir uygulama olduğunun altını çizmek istiyorum. Seçimlerden sonra, herhangi bir tartışma yaşanmaması, seçimlerin meşruiyetine gölge düşmemesi, hak ve özgürlüklerin sekteye ugramaması, asgari seçim koşullarının uygulanması açısından, dürüst ve adil bir seçim gerçekleşmesi için; tüm barolar olarak 24 Haziran günü sandık başlarında, seçim böglelerinde, seçim kurullarında gözlemci sıfatıyla yer alacağımızı duyurmak istiyorum. \'Sensiz Olmaz\' hareketiyle, barolar ortak çalışma yürütüyoruz. Bugünkü toplantıda son şeklini alacak. \'Sensiz Olmaz\' hareketinin yürüttüğü bir proje var. \'Her okula bir avukat\' kalmpanyası. Bu kampanyayı destekliyoruz. Temel amacımız, bu kampanya kapsamına her okulda bir meslektaşımızı gözlemci olarak bulundurabilmek.\"

