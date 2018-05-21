DHA YURT BÜLTENİ 10 

1)ŞEHİT ASTEĞMEN, MUŞ\'TA GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın geçisi sırasında PKK\'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Asteğmen Cengiz Uslu\'nun cenazesi, memleketi Muş\'ta düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Doğubayazıt ilçe merkezinden görev için İran hudut bölgesine giden askerlerin bulunduğu askeri aracın Ağrı Dağı kırsalından geçişi sırasında dün patlama meydana geldi. Teröristler tarafından yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Asteğmen Cengiz Uslu (30) ile er Recep Yıldırım şehit oldu. Cengiz Uslu\'nun cenazesi dün akşam saatlerinde düzenlenen törenin ardından memleketi Muş\'a getirildi. Muş Devlet Hastanesi morguna konulan şehit asteğmen Cengiz Uslu\'nun cenazesi, son kez merkez Yeşilyurt Mahallesi\'nde yaşayan baba evine getirildi. Yıllar önce annesi Gülistan Uslu\'yu kaybeden Cengiz Uslu\'nun yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi daha sonra Salih Muhlise Çağlayan Cami\'ne getirildi. Cenaze namazına; Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Vali Aziz Yıldırım, Ak Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, 49\'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, askerler, şehidin yakınları ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Bakan Nurettin Canikli, şehidin babası Hacı Kazım Uslu ile kardeşlerine başsağlığı dileğinde bulundu. Acılı baba Hacı Kazım Uslu ile 6 oğlu, cenaze boyunca metanetli durdu.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt tarafından öğlen vakti kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Uslu\'nun Türk bayrağına sarılı tabutunu Bakan Nurettin Canikli ve baba Hacı Kazım Uslu birlikte omuzladı. Bir süre acılı baba ile şehidin tabutunu taşıyan Bakan Canikli, ardından şehidin yakınlarına tekrar başsağlığı diledi. Bekar olan ve 8 ay önce asteğmen olarak göreve başlayan Cengiz Uslu\'nun cenazesi, Hasköy ilçesine bağlı Dağdibi köyüne götürüldü. Şehit Asteğmen Cengiz Uslu\'nun cenazesi burada, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------:

-Evinin önü

-Yakınlarının ağlaması

-Naaşın cami önüne getirilişi

-Cenaze namazı

-Bakanın aileye taziye vermesi

-Dua edilmesi

-Bakanın şehidin tabutunu taşıması

-Cenaze aracına konması

(Haber-Kamera: Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA)

==================================================

2)İZİNDEN DÖNEN UZMAN ÇAVUŞ KAZADA ÖLDÜ

ISPARTA\'dan izinden dönen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kaya (27), kullandığı otomobilin, görev yeri Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesi girişinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saatlerinde, Şanlıurfa- Gaziantep yolunun Suruç kavşağında meydana geldi. Memleketi Isparta\'dan izin dönüşü görev yeri Suruç\'a giden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kaya\'nın kullandığı plakası öğrenilmeyen otomobil, ilçe girişinde kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Ters dönen otomobildeki Kaya, yaşamını yitirdi. Kaya\'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Burada cenaze işlemi tamamlanan Mehmet Kaya\'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Isparta\'ya gönderildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

- Adli Tıp Kurumu

- Mehmet Kaya\'nın cenazesinin araca konulması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber- Kamera: Ömer ŞULUL- ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 34 MB

==================================================

3)SURİYELİLER, BAYRAM İÇİN ÜLKELERİNE DÖNÜYOR

SURİYELİ sığınmacılar, Ramazan Bayramı\'nı geçirmek için valiliğin izniyle Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine gidiyor. Kilis Valiliği\'nin izni ile 13 Haziran tarihlerine kadar Suriye\'nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgelerine gitmek isteyen Suriyeliler, Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'na akın ediyor. Sınırda İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevlilerince işlemleri yapılan Suriyeliler, 7 ayrı kontrol noktasından geçip ülkelerine gidiyor. Sınır geçişlerinde Suriyelilerin eksik aşılarının da yapıldığı belirtildi. Ülkelerine giden Suriyelilerin, 6 Temmuz\'a kadar Türkiye\'ye dönmeleri gerektiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

- Suriyelilerin görüntüsü

- Bekleyen Suriyeliler

- Yaşlı Suriyelinin polisler tarafından yardım edilmesi

- İşlemleri yapılan Suriyeliler

- Yapılan röportaj

- Çocuklara aşı yapılması

- Kurulan dev çadırlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 389 MB

===================================================

4)YERE DÜŞEN BAYRAĞI ÖPEREK TAŞIDILAR

KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, okul binaları arasında gerilen ipe asılan 2 Türk bayrağı ile Atatürk resminin bulunduğu ip koptu. Bayrakların yere düştüğünü gören çocuklar koşarak yerden alarak, öpüp alınlarına koyarak kenara taşıdı.Olay hafta sonu, Körfez\'de bulunan General Edip Bayoğlu İlkokulu\'nda meydana geldi. 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında iki okul binası arasına gerilen ipe 2 Türk bayrağı ile Atatürk resmi asıldı. Rüzgarın etkisiyle ip koparken, okul bahçesinde bulunan çocuklar koşarak bayrakları ve Atatürk resmini yerden kaldırdı. Türk bayrağının biri binanın bir köşesine giderek havada asılı kalırken, bir Türk bayrağı ile Atatürk resmini çocuklar yerden kaldırdı. Çocuklar bayrak ve Atatürk resmini okulun merdivenlerine taşıdı. Bu sırada bir çocuk bayrağı öperek alnına koydu. Okulun duvarında asılı kalan bayrağı ise çocuklar uçmaması için tuttu. Çocuklar daha sonra okul idaresine haber verdi.

Okul Müdürü Bilal Sürücü, \"Olay Cumartesi günü saat 18.46\'da yaşandı. Okul bahçesinde oynayan öğrenciler, okul da hiçbir öğretmen, idareci yokken, yani kendilerine bir talimat verilmeden tamamen kendi duygularıyla, umudumuz ve geleceğimiz olan çocuklarımız bayrağına ve Atasına sahip çıkıyor. Tam da Gazi Mustafa Kemal\'in Kurtuluş Savaşı\'nı başlattığı günün yıldönümünde bu olay yaşanıyor. Bunu gören çocuklarımız hemen kutsallarını ellerinin üstünde taşıyarak, öpüp, alınlarına koyuyor, yükseğe koyup bize haber veriyorlar. Bu tablo bizi gururlandırdı. Bu bayrak asla inmeyecek, şehitlerimizin ruhu şad olsun, vatan sağolsun\" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Bayrakların dalgalanması

İpin kopması ve bayrakların yere düşmesi

Çocukların koşarak bayrakları yerden kaldırması

Bayrağı öpüp alnına koyması

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)

=======================================================

5)MHP\'Lİ BÜYÜKATAMAN: İLLET İTTİFAKI\'NIN ORTAK ÖZELLİĞİ DEMİRTAŞ SEVDASI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa\'da yaptığı açıklamada, \"Beş benzemezler koalisyonu ya da illet ittifakı dediğimiz ittifakın ortak özelliği hepsinin PKK muhibi, Demirtaş sevdalısı olmasıdır\" dedi.MHP Bursa İl Başkanlığı\'nın Bursa milletvekili adaylarını açıklamak için düzenlediği toplantıya MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP il yönetimi, adaylar ve çok sayıda partili katıldı. İsmet Büyükataman burada yaptığı konuşmada, \"HDP, \'İkinci tura kalmazsak CHP\'yi destekleriz\' diyor, CHP\'nin adayı ikinci turda \'Uygun aday olursa destek veririz\' diyor. Tam olarak ortaya çıkmıştır ki; ana muhalefet partisi CHP, yanına, yöresine aldığı İP\'iyle, PKK\'sıyla FETÖ\'süyle, HDP ve diğer rejim ve millet muhalifleriyle komplo peşindedir. Beş benzemezler koalisyonu ya da \'illet ittifakı\' dediğimiz ittifakın ortak özelliği hepsinin PKK muhibi, Demirtaş sevdalısı olmasıdır. Anadolu\'da vereme ince hastalık derler, bu illet ittifakı Türk milleti için ince hastalık gibidir. Bu ittifak, FETÖ\'nün ince siyasetini icra etmektedir.Cumhur İttifakı ise 24 Haziran\'da tarih yazacak, çerini çöpünü önüne katıp sandığı illet ittifakına dar edecektir\" dedi.

\"TÜRK LİRASI DEVAMLI DEĞER KAYBETMEKTEDİR\"

Konuşmasında döviz kurlarındaki yükselmeleri de değerlendiren Büyükataman, \"Son günlerde döviz kurundaki anormal oynaklıklar milletimizin hayat ve refah standardını düşürmektedir. Türk lirası devamlı değer ve irtifa kaybetmektedir. 2002\'den bildiğimiz oyun tekrar sahneye konulmak istenmekte, Türkiye, ekonomi üzerinden teslim alınmaya çalışılmaktadır. 15 Temmuz\'da tankla, tüfekle başarılamayan darbe ekonomi üzerinden yapılmak istenmektedir. İhtiyacımız olan yeni, yerli ve millî bir ekonomik modeldir. Türk milletinin geleceği; sıcak para odaklarının insafına, döviz spekülatörlerinin iştahına, faiz ve rant lobisinin icazetine, emek hırsızlarının iradesine bırakılmamalıdır\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------

-Toplantıdan ve adaylardan detaylar

-Büyükataman\'ın konuşması

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) -

SÜRE: 2 dk 44 sn

BOYUT: 306 MB

==========================================================

6)MERSİN\'DE FETÖ\'NÜN İL İMAMI YAKALANDI



MERSİN\'de FETÖ/PDY\'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgütün \'sözde\' yeni il imamı H.Y. ve yardımcısının eşi H.K. gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kentte yeniden yapılanma çalışmaları yürüttüğünü belirledi. Ardından düzenlenen operasyonda, daha önce Hatay ve Düzce\'de örgütün \'sözde\' il imamlığını yapan ve hakkında arama kararı bulunan \'Mehmet Ali kod\' adlı H.Y. ile yardımcısının eşi H.K gözaltına alındı.

Sorguda, şüphelilerin Mersin\'de örgütün gaybubet evlerini ve yeniden yapılanmayı organize etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü

-------------------------

-Şüphelileri taşıyan araç adliyeye gelirken

-Adliyeden görüntü

-FETÖ\'nün yeni il imamı olduğu şüphesiyle gözaltına alınan şahıs adliyeye çıkarılırken

-İl oluşumunda yer aldığı şüphesiyle gözaltına alınan kadın şahıs adliyeye çıkarılırken

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

=======================================================