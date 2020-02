DHA YURT BÜLTENİ-10

Bakan Soylu\'dan, Muharrem İnce\'nin Demirtaş ziyaretine eleştiri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin, cezaevinde HDP\'nin adayı Selahattin Demirtaş\'ı ziyaretini eleştirdi. İnce\'yi kınayan Bakan Soylu, \"Peki çocuklar niye şehit oldu? Askerlerimiz, polislerimiz. 6-7 Ekim olaylarında katledilenler niye katledildi, kim katletti?\" dedi.

Van\'da çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra Hakkari\'ye geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksekova ilçesinde kaymakamlığı ziyaret etti. Ziyarette Bakan Soylu\'yu Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, ilçe kaymakamları, belediye başkan vekilleri ve Ak Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür karşıladı. Kaymakamlıkta, Vali Toprak, kayyum başkanlar ve Ak Parti\'li yöneticilerle basına kapalı olarak toplantı yapan Bakan Soylu, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı. Kentteki yatırımlarla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, \"Eğer bu paralar terör örgütüne gitmemişse, çöpün toplanmadığı, yolların her birinin hendek ve çukurlarla oluştuğu bir şehir düşünün. Buradaki çocuğu yarına ait hangi umutla yetiştirirsiniz. Her yerde halka dokunan hizmetler, kayyum arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirilmekte. Oysa insanımızı dağa götürmeye çalışan, orda terör üreten, terörle beraber istikrarsızlık ortaya koyan ve aslında hepimizin hakkını çalmaya çalışan bir anlayış. Allah razı olsun millet sahip çıktı. Dağa gitmeler yok denecek kadar azaldı. Yani artık terör örgütüne katılım falan yok. Buralar hep huzur şehirleri oldu. Dün gece Van\'da insanlar saat 03.00\'e kadar sokaktaydı. Ben 5 gün önce Mardin\'deydim. Orada gezerken caddelerde onlarca turistle karşılaştım.Turizm patlamış. Mardin\'de, Diyarbakır\'da otel odalarında boş yer yok. Bu hale gelmiş ve bu hale getirilmiş ve bunu elbirliği ile gerçekleştirdik. Bu muhasebeyi yapmanın tam zamanıdır\" dedi.

\'ŞİDDETLE KINIYORUM\'

Gündeme lişkin değerlendirmede de buyunan Bakan Soylu, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin, Selahattin Demirtaş\'ı ziyaretini eleştirdi. Bakan Soylu, şöyle konuştu:\"O eski günlerin özlemiyle yanıp tutuşanlar var. Ben hakikaten üzülüyorum. Yani gidip cezaevinde bir cumhurbaşkanı adayını ziyaret edip, onun çıkmasını isteyen ve propaganda yapmasını isteyen bir zihniyeti şiddetle kınıyorum. Kınamamın sebebi de açıktır. İlk önce kendi vicdanına sorun. Peki çocuklar niye şehit oldu? Askerlerimiz, polislerimiz, 6-7 Ekim olaylarında katledilenler niye katledildi? Kim katletti? Yani CHP\'li kardeşlerimiz şunu bilsinler. Vicdanlarına sesleniyorum. Her şey oy mu, her şey seçim mi? Her şey sağa sola selam çakma mı? Bunu bizim kabul edebilmemiz mümkün değil. Sadece onlar değil, diğer cumhurbaşkanı adayları da sıra girmişler, selam söylüyorlar. \'Demirtaş dışarı çıksın, propaganda yapsın.\' Böyle bir şey ne vicdana ne ahlaka ne de demokrasiye sığar. Ben çok merak ediyorum. Bu siyasi partilere ve o cumhurbaşkanı adaylarına oy verenler, kendi vicdanlarında bir tarafta bu olayları tarif edenleri, diğer taraftan da bu ülkenin huzur, güven ve selameti için ortaya koyanları ayrı ayrı kefeye koysunlar. Böyle bir şey mümkün mü. Siz 53 insanı şehit eden insanı nereye koyacaksınız? Yıllardan beri terör üzerinde siyasal dayatma yapanları nereye koyacaksınız ve bunun üzerinden rant elde edenleri nereye koyacaksınız? Türkiye’nin çıkarlarını Avrupa ve ABD\'ye peşkeş çekenleri nereye koyacaksınız? Kendi tabanlarının, bu kişileri sorgulamaya almalarını talep ediyorum. Vicdanlarını sorgulasınlar. Öyle sadece oy kaygısıyla vicdani, milli, hukuki ve hiçbir demokratik hassasiyet olmadan böyle değerlendirmeler olabilir mi? Devletin polisi, askeri burada mücadele etsinler, Türkiye\'nin her tarafından kelle koltukta görev yapsınlar. Sen orda cumhurbaşkanı oldum mu şunu yaparım diyorsun ve bu tabanların 3\'ü de aynı hadiseyi gerçekleştiriyor.\"

\'ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ\'

Türkiye\'nin terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü söyleyen Bakan Soylu, \"Terörle mücadeleyi yaparken de demokratik ve hukuki ölçüler içerisinde bunu gerçekleştiriyoruz. Sadece terörle değil, sınırlarda kaçakçılıkla da göçle de mücadele ediyoruz. Bu huzur neyinizi sıkıntıya sokuyor. Doğu ve Güneydoğu\'daki huzur neyinizi bozuyor. Mardin, Şırnak, Hakkari\'de yükselen binalar. Şu soruyu onlara sormak lazım. Huzurla birlikte memnuniyet mi var, memnuniyetsizlik mi var? Bugün görünüyor ki, millet bir daha eski günlere geri dönmek istemiyor. Caddelerde yürürken, Kürt kardeşlerimiz, \'Aman bizi yalnız ve sahipsiz bırakmayın\' dediler. Ben de aynısını onlara söyledim. Yöre halkı şu an huzur içerisinde yaşıyor. Bizler devlet olarak bu huzuru bozmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz\" dedi.

Toplantının ardından Bakan Soylu, Yüksekova Belediyesi\'ni ve Ak Parti İlçe Başkanlığı\'nı ziyaret ederek burada kendisini bekleyen partililere hitap etti.

Bakan Soylu\'nun Şemdinli ilçesine geçeceği ve iftarı sınır birliklerinde görev yapan askerlerle iftar yapacağı belirtildi.

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Ege Bölgesi\'nde yapacağı mitinglerin tarihleri belli oldu.

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimleri nedeniyle Manisa\'da 13 Mayıs\'ta, Denizli\'de 12 Mayıs\'ta miting yapmıştı. İnce, Ege Bölgesi\'nin diğer illerinde şu tarihlerde miting yapacak:

\"25 Mayıs Afyon ve Uşak, 27 Mayıs İzmir 2\'nci bölge, 28 Mayıs Balıkesir, Çanakkale 5 Haziran Aydın, 21 Haziran İzmir.\" Muharrem İnce, 21 Haziran mitingini Alsancak Gündoğdu Meydanı\'nda gerçekleştirecek.

Haber:İZMİR, (DHA)

Cesedi bavulda bulunan Eylül’ün katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 6 yaşındaki Eylül Umutlu’yu çocuk parkından kaçırarak tecavüz eden ve ardından öldürüp bavula koyan 25 yaşındaki Murat Şahin Akyüz hakkında ‘ağırlaştırılmış ömür boyu hapis’ istemiyle açılan dava karara bağlandı. Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan son duruşmada sanık Akyüz 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığa verdiği cezada hiç bir indirim maddesi uygulamadığını açıkladı.

Yalova’nın Çınarcık İlçesi Koru Beldesi’nde 1 Haziran 2016 tarihinde cesedi bulunan Eylül Umutlu\'yu, oyun parkından kaçırarak tecavüz ettiği ve daha sonra boğarak öldürüp cesedini bavula koyduğu iddiasıyla Yalova Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan Murat Şahin Akyüz ile ilgili karar verildi. Davanın son duruşmasına Eylül’ün annesi Aysel, babası Nurettin Umutlu ile yakınları hazır bulundu. Duruşmaya katil zanlısı Murat Şahin Akyüz ise SEGBİS sistemi ile kaldığı Kandıra Cezaevi’nden katıldı. Akyüz’ün, akıl sağlığının yerinde oluduğunu içeren Adli Tıp Raporu’nun okunmasının ardından son sözü sorulan Murat ŞAhin Akyüz, \"Pişmanım\" dedi. Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasından sonra Mahkeme Başkanı Dursun Hayati Yurtbaşı, sanığa , “kasten öldürme” ve “cinsel cinsel istismar” suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan da 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Duruşma sonrasında gazetecilere açıklama yapan ailenin Avukatı Erdem Keleş, “Biz sonuçtan çok memnunuz. İki kere ağırlaştırılmış müebbet aldı. Biri cinsel istismardan, diğeri kasten öldürmekten. İstediğimiz neticeyi aldık. Çok memnunuz, mutluyuz. İnşallah bu örnek olacak bir karar. Bundan sonraki kararlarda da bu tarz suçlara, değil yapmak, tenezzül edenlere, hayalini bile geçirenlere bunun ibret olmasını diliyoruz. Bundan sonraki beklentilerimiz de mahkemelerimizden böyle karar çıkması. En ufak indirim uygulanmaması gerçekten bizim açımızdan gurur verici oldu. Buradan mahkeme heyetine de adaleti için çok teşekkür etmek istiyorum” dedi. Eylül’ün babası Nurettin Umutlu ise “İki kere ağırlaştırılmış müebbet yese ne olacak ki. Ciğerimiz soğumadı ki yine. Aslında bu cani bize teslim edilecekti, cezasını biz verecektik. Maalesef böyle bir yasa yok. Ömür boyu kalacak orada. Bundan daha ağır bir ceza yok. Bu inşallah örnek olur. Kimse böyle bir şeye kalkışmaz” diye konuştu. Eylül’ün annesi Aysel Umutlu ise “Ne desem boş” demekle yetindi.



Tarladan dünya şampiyonluğuna

Milli atlet Mehmet Çelik, çiftçilik yapan ailesine tarlada yardım ettikten sonra kalan zamanlarında yaptığı antremanlarla hazırlandığı, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fas\'ta düzenlenen şampiyonada, 800 metrede altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Tarlada çapa yapan, traktör süren şampiyon ailesinin, öğretmenlerinin ve arkadaşlarının gurur kaynağı. Annesi Necla Çelik, mahallelinin kendisine \"Hiç oğlunun başarısından söz etmiyorsun, konuşmuyorsun\" diyerek takıldığını belirterek, \"Ben, oğlumla milletin övünmesini ve gurur duymasını istiyorum. Çünkü ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor\" diye konuştu.

Uşak Atatürk Lisesi öğrencisi milli atlet Mehmet Çelik, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından 2-9 Mayıs tarihleri arasında Fas\'ın Marakeş şehrinde düzenlenen Gymnasiade 2018\'de (Liselerarası Dünya Olimpiyat Şampiyonası) atletizmde 800 metrede 1 saat 50 dakika 63 saniyelik derecesiyle koşarak altın madalya kazandı. Geçen sene de Macaristan\'da düzenlenen 2017 Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali\'nde 1500 metrede altın madalya kazanan 17 yaşındaki milli sporcu, uluslararası alanda elde ettiği başarılarına bir yenisini ekledi. Salihli\'nın kırsal Hacıbektaşlı Mahallesi\'nde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Çelik Ailesi\'nin 3 çocuğundan biri olan Çelik\'in bu başarısı onu gönüllerinde şampiyonu yaptı. Antrenmandan artan zamanlarda tarlada çalışarak çiftçilikle uğraşan ailesine yardım eden Çelik, \"Fas\'ta düzenlenen Dünya Liseler Olimpiyatı\'na yüzme atletizm, boks, judo, karate, tekvando gibi 18 kategoride 64 ülke mücadele etti. Olimpiyatlara 3 binden fazla sporcu katıldı. Biz Türk Milli Takımı olarak bu olimpiyatlarda 4 kategoride yarıştık. Atletizm, yüzme, bocce, jimnastik kategorilerinde mücadele verdik. Bu kategorilerde toplamda 40 madalya elde ettik ve iyi bir sıralama da aldık. Ülkemiz adına elde ettiğim bu şampiyonluğu Suriye\'nin Afrin şehrinde terör örgütlerine yönelik yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Mehmetçiklerimize armağan ediyorum\" dedi. Ana geçim kaynaklarının çiftçilik olduğunu belirten Çelik, bundan sonra da yarışlara hazırlanırken, antrenman aralarında tarlada çalışarak ailesine yardım etmeyi sürdüreceğini söyledi.

\'ONUNLA GURUR DUYUYORUZ\'

Oğlunun küçük yaştan beri spora eğilimi olduğunu belirten Selahattin Çelik ise \'Mehmet, ilkokul döneminden beri koşu yarışlarında çok güzel sonuçlar elde ediyordu. Antrenmanlarına giderken bile her zaman bizlerin yanında oldu. Tarlamızda veya bahçemizde bir iş varsa önce onu hallediyor, daha sonra da antrenmanına gidiyordu. 3 çocuğumdan biri olan Mehmet, küçüklüğünden beri saygılı ve efendi kişiliği ile çevresinde de çok seviliyor. Türkiye genelinde katıldığı şampiyona veya turnuvalarda elde ettiği başarılarını önce Avrupa\'ya, sonra da dünyaya taşıdı. Onunla gurur duyuyoruz\" dedi.

\"OĞLUMLA MİLLETİN ÖVÜNMESİNİ, GURUR DUYMASINI İSTİYORUM\"

Anne Necla Çelik de oğlumuzun başarılı olması için elinden geleni yaptığını belirterek, \"Allah\'a şükür ki istediği başarıya ulaştı. Mahalleli, \'Hiç oğlunun başarısından söz etmiyorsun, konuşmuyorsun\' diyor. Ben, oğlumla milletin övünmesini ve gurur duymasını istiyorum. Çünkü ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor\" diyerek, duygularını dile getirdi. Şampiyon atlet Çelik\'in daha önce gittiği Salihli Endüstri Meslek Lisesi\'nden öğretmeni olan Tacettin Arslan da \"Mehmet, 2015 - 2016 eğitim - öğretim yılında okulumuzda eğitime başladı. Atletizmle ilgili çalışmalarımız sırasında yeteneğini keşfettik. Oldukça güzel dereceler elde ediyordu. Bu yeteneğini daha ileriye götürmesini sağlamak için Uşak\'ta bulunan atletizm antrenörü arkadaşımız ile temasa geçtik. Elde ettiği dereceleri de bizi yanıltmadı. Çok iyi işlere imza atmaya devam ediyor. Türkiye birincilikleri, Avrupa birinciliği derken şimdi de dünya şampiyonluğuna kadar gitti. Bu başarıları bizi çok gururlandırdı\" dedi.

Tokmacık Çaltı Projesi hayata geçti

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 1994 yılında başlatılan ve 50 bin dekar arazinin sulanmasını sağlayacak Isparta Yalvaç Tokmacık Çaltı Pompaj Sulaması Projesi 24 yıl sonra hizmete girdi.

Isparta Yalvaç Tokmacık Çaltı Pompaj sulamasında kanallara su verme işlemi gerçekleştirildi. 1994 yılında ilk ihalesi yapılan ve uzun yıllar inşaat süreci devam eden 50 bin 250 dekarlık mümbit tarım arazisin sulanmasının planlandığı Tokmacık Çaltı Pompaj Sulaması projesinde sulama sezonun açılmasıyla birlikte ana kanallara su verilmeye başlandı.

Yalvaç\'ın güneybatısında Tokmacık, Hüyüklü beldeleriyle Akçaşar, Kurusarı, Eğirler köyleri, Gelendost Çaltı, Köke ve Akdağ köylerinin 50 bin 250 dekar arazisinin sulanmasının amaçlandığı proje kapsamında 67 kilometre ana kanal, 1036 metre tünel, 9 bin 853 metre drenaj ve isale kanalı, 152 bin 762 metre borulu şebeke, 40 kilometre işletme bakım yolu, son teknolojiyle donatılan 3 pompa istasyonu binalarının yapımları tamamlandı. DSİ 18\'inci Bölge Müdürü Mahmut Berber, Bölge Müdür Yardımcısı Recep Alan ve DSİ teknik heyetiyle Yalvaç Hüyüklü Belediye Başkanı Hasan Yıldız ve sulamadan faydalanacak köy muhtarlarının katılımıyla pompa binaları ve sulama kanallarında inceleme yapılarak ana kanala su verme işlemleri yapıldı. DSİ Bölge Müdürü Mahmut Berber, \"Uzun yıllardır hasretle beklenen bu projenin tamamlanarak hizmet verir duruma gelmesinden dolayı oldukça mutluyuz. Bölgede kuru tarımla geçinen çiftçilerimiz gelen suyla birlikte başta meyvecilik olmak üzere daha yüksek gelir getirici tarıma yönelmiş olduklarını gözlemliyoruz. Böylelikle başta bölge halkımız olmak üzere milli ekonomiye ciddi faydalar sağlayacak önemli bir projemizdir\" dedi.

Projeyle milli ekonomiye ve bölge halkına yıllık 76 milyon lira gelir hedefleniyor.

