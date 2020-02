DHA YURT BÜLTENİ-10

1)BAŞBAKAN YILDIRIM\'DAN, EGE VE AKDENİZ UYARISI: HİÇ KİMSE YANLIŞ HESAP YAPMASIN



BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Gölcük Tersanesi\'nde Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında \'Murat Reis\' denizaltısının ilk kaynağı yaptı. Başbakan Yıldırım terörle mücadele ederken bazılarının Ege ve Akdeniz\'de birtakım komplo ve tezgahlar peşinde olduğunu belirterek, \"Türkiye, Deniz Kuvvetleri olarak her hal ve şartta ülkesine yönelecek, her türlü tehdidi bertaraf edecek güce sahiptir. Hiç kimse yanlış hesap yapmasın\" dedi. Başbakan Binal Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Donanma Komutanlığı Gölcük Tersanesi\'nde Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında \'Reis\' sınıf denizaltılardan \'Murat Reis\' isimli denizaltının ilk kaynak törenine katıldı. Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında yapımına ilk başlanan \'Piri Reis\' denizaltısı 2020 yılında tamamlanacak. Proje kapsamında yapılacak 6 denizaltı, 2025 yılına kadar tamamlanacak. Başbakan Yıldırım, Murat Reis denizaltısının ilk kaynağını yaptı. Başbakan Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, kendisini en fazla heyecanlandıran açılış ve temel atmaların denizcilikle, gemi inşaatıyla ilgili konular olduğunu, meslek hayatının büyük bir kısmının gemi inşa konusunda çalışarak geçtiğini, gemi inişi, ilk kaynak merasimi ve denizcilikle ilgili etkinliklerin kendisini çok heyecanlandırdığını belirtti. Yeni nesil denizaltıların Deniz Kuvvetleri\'nin imkan ve kabiliyetlerine büyük katkı sunacağını ifade eden Başbakan Yıldırım, deniz hudutlarının, denizle alakalı menfaatlerin, ülke savunmasının layıkıyla yerine getirilmesinde önemli bir görevi ifa edeceğini söyleyerek, \"Ülkemizin karşı karşıya olduğu tehdit ve riskleri dikkate alarak bir an önce bu denizaltıların filomuza dahil edilmesinin zaruri olduğu kanaatindeyim. Türkiye, bugün hem yurt içinde, hem yurt dışında terörle etkin mücadele ederken, bazıları fırsatı ganimet bilerek Ege\'de, Akdeniz\'de birtakım komplolar, birtakım tezgahlar peşindeler. Buradan açık ifade ediyorum; şartlar ne olursa olsun Türkiye, Deniz Kuvvetleri olarak her hal ve şartta ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güce sahiptir. Hiç kimse yanlış hesap yapmasın\" dedi.

Göreve geldikleri yıldan itibaren savunma sanayisine büyük yatırım yaptıklarını açıklayan Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

\"Bugüne kadar savunma sanayimize yaptığımız yatırım tutarı 35 milyar doları geçmiştir. Ancak savunma sanayimizin ihracat kabiliyeti de 2 milyar doların üzerine çıkmıştır. Savunma sanayine yerli katkı oranımız yüzde 65\'i bulmuştur. Bu önemli bir gelişme olmakla beraber, yeterli değil. Asıl kritik teknolojilere, yüksek teknolojilere sahip olacak ürünleri yerli ve milli imkanlarla yapabilmektir. Geçen gün Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirdiğimiz Savunma Sanayi İcra Komite toplantısında deniz, hava, kara, hatta jandarma ve Sahil Güvenlik alanında birçok yeni projenin başlamasını gerçekleştirecek anlaşmaları onayladık. Bu projelerin toplam tutarı 10 milyar dolar civarındadır.\"

Başbakan Yıldırım daha sonra İzmit\'te partisinin il kongresine katıldı.

2)BİRECİK\'TE ARAZİ KAVGASI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI

ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesinde amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, Mehmet Bozkurt (40) öldü, 6 kişi yaralandı.Olay, öğle saatlerinde Abdallı Mahallesi\'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan birbirleriyle amca çocukları olan Bozkurt aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, kısa sürede tabanca, tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Mehmet Bozkurt öldü, Hışman, Halil, Yusuf, Cengiz, Zeliha ve Halil Bozkurt ise yaralandı.

Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Olayın ardından mahallede önlem alan jandarma ekipleri, kavgaya karışanların saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.

\'ZEYTİN DALI HAREKÂTI\'NDA 37\'NCİ GÜN; 2 BİN 18 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ (EK

3)DESTEK İÇİN KURBAN KESTİLER

Kilis merkeze bağlı Uzunlu köyünde bir gurup vatandaş, Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek için konvoy halinde İl Jandarma Komutanlığı’na geldi. Burada, ellerinde Türk bayrakları, tekbirler getiren Uzunlu köyü sakinleri, \'Reis bizi Afrin’e götür\' sloganları attıktan sonra yanlarında getirdikleri kurbanı kesti.

ULUDAĞ\'DA HAFTA SONU YOĞUNLUĞU (EK

4) KAR BAŞLADI

Türkiye\'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da hava sıcaklığı dün gece eksi 13 dereceye kadar düşerken, kar yağışı da kısa bir aradan sonra yeniden başladı. Sıcaklığın gündüz saatlerinde eksi 8 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da kar kalınlığı da 136 santimetreye ulaştı. Yağış, tesisleri kapatma hazırlığı yapan işletmecileri de sevindirdi. Karayolları ekiplerinin aralıksız çalışmalarıyla dağ yolunda ulaşım sorunsuz şekilde devam ediyor.Kentin dağ ilçelerinde dün başlayan yağmur da bu sabaha karşı yerini kara bıraktı. Kent merkezinde yüksek kesimlere de önümüzdeki Perşembe günü kar yağması bekleniyor.

5)KARS\'TA \'ZEYTİN DALI HAREKATI’NA KONVOYLU DESTEK

KARS\'ta, TOFAŞ marka araç kullananların oluşturduğu \'TOFAŞK\' grubu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'de sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı’na destek için 50 araçlık konvoy oluşturdu. Araçlara Türk bayrakları ve şehitlerin fotoğrafları asıldı.

Kars’ta TOFAŞ marka araç kullanıcılarının yaklaşık 1 ay önce bir araya gelerek, oluşturduğu \'TOFAŞK\' grubuna kısa sürede çok fazla sürücü üye oldu. Grup üyeleri, \'Zeytin Dalı Harekatı’na destek için valilikten ve emniyet müdürlüğünden izin alarak, kentte 50 araçlık konvoy oluşturdu. Evliya Camii\'nin yanında toplanan sürücüler, araçlarına Türk bayrakları ile şehitlerin fotoğraflarını astı. Sürücüler, araçlarını çalıştırıp, şehit turu attıktan sonra Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi.

Atatürk Heykeli\'nin önünde İstiklal Marşı’nı okuyan Tofaşk üyeleri, sloganlar atarak, operasyonda görev yapan askerlere desteklerini duyurdu. \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\', \'Vatan sana canım feda\' sloganları atan grup üyeleri, polis ekipleriyle de hatıra fotoğrafı çektirdi. Grup üyelerinden Yusuf Akdeniz, Afrin\'deki Mehmetçik\'in yanında olduklarını göstermek için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Akdeniz, \"Vatanımız için gerekirse canımızı veririz. Bu vatan kolay kazanılmadı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyoruz\" dedi.

6)ÇATAK\'TA BİR GÜNDE 40 TON ÇÖP TOPLANDI

VAN\'ın Çatak İlçesi Belediyesi\'nin başlattığı çöp toplama kampanyası kapsamında, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asıl Akgül, asker, polis, güvenlik korucuları, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla bir günde 40 ton çöp toplandı.

Belediyenin \'Haydi Çatak hep birlikte geleceğimize sahip çıkalım\' sloganıyla başlattığı çöp toplama kampanyası, ilgi gördü. Günler öncesinden ilçedeki bilboardlara temizlik kampanyasına katılım için çağrı yapıldı, bugün de cami hoparlörü ve polis araçlarından anonslar yapıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Akgül, belediye personeli, kurum amirleri, asker, polis, güvenlik korucuları, öğrenci ve vatandaşların katılımıyla cadde ve sokaklardaki çöpler toplandı. Sorkin ve Norduz dereleri de temizlendi. İlk gün 40 ton çöp toplandı. Çöpler, kamyonlarla ilçe dışındaki çöp merkezine götürüldü.

Dere suyuna girerek çöp toplayan Kaymakam Akgül, temiz bir Çatak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Kaymakam Akgül şöyle konuştu:

\"Bu kampanya sadece farkındalık oluşturmak için yaptığımız bir faaliyet. Bundan sonra asıl önemli olan çevreyi kirletmemek. İstedik ki gönüllülüğün esas olduğu bu çalışmaya 7’den 70’e herkes katılsın. Kampanyamız kapsamında çalışmamıza ilgi çok iyiydi. İnşallah, bu çalışma herkese örnek olur. Herkes kendi ailesiyle çevre temizleme faaliyetine katılmış olur ve bundan sonra Çatak\'ın dereleri temiz akmaya devam eder. Su hayattır diyoruz. O halde suyu kirletmemeliyiz. Çünkü, kirli olursa o zaman içinde yüzme öğrenen çocuklarımız, doğa sporları yapan gençlerimiz zarar görür. Ayrıca, bu suyu tarımsal faaliyetlerde kullanıyoruz. Turistler geldiğinde bu deremizi temiz görmeli. İnşallah bugün derelerimizi el bir şekilde temizledikten sonra bir daha kirletmeyeceğiz.\"

