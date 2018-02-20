DHA YURT BÜLTENİ-10

1)MERSİN\'DE FETÖ\'NÜN YENİ YAPILANMASINA OPERASYON: 88 GÖZALTI

MERSİN\'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında düzenlenen operasyonlara rağmen, FETÖ/PDY\'ye taraftar toplama ve para kazandırma yönünde yeniden yapılanan kişilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 88 kişi gözaltına alınırken, 8 kişi de aranıyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aydır yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Yürütülen çalışma kapsamında Mersin ve çevresinde gaybubet evleri oluşturduğu ve bu evlerde firari şahısların bulunduğu yönünde bilgilere ulaşan polis, kent merkezi başta olmak üzere, Anamur, Bozyazı, Erdemli, Mut, Silifke ve Tarsus ilçelerinde eş zamanlı 111 ev ile 2 etüt merkezine operasyon yaptı. Yapılan baskınlarda aralarında büyük bölge abileri, büyük bölge mesulları, polis ve asker mahrem abileri, il ablaları, finans sorumluları ile örgütün gizli haberleşme programları olan ByLock ve Eagle kullanıcılarının da bulunduğu 88 kişiyi yakalandı. Gözaltına alınan il ablası Nurev Şan kod adlı H.Y. ve diğerlerinin örgütün gizli haberleşme programları ByLock ve Eagle kullanarak iletişime geçip, cezaevine bulunanların ailelerine maddi destek verdikleri belirlendi. Firarda olan 8 kişinin gözaltına alınması için çalışmalarını sürdüren polis, 111 ev ile 2 etüt merkezinde yaptığı aramalarda F serisinin de bulunduğu 44 bin 380 ABD doları, 10 bin 145 Euro ile 43 bin 400 TL nakit para ele geçirdi. Ayrıca evlerden 10\'unun aktif FETÖ/PDY öğrenci evi olduğu, büyük bir kısmının da gaybubet evleri olduğu açıklandı. Şüpheli olarak gözaltına alınan 88 kişinin sorgusu devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Mersin Emniyet Müdürlüğü girişi

- Emniyetin bina görüntü ve tabelası

- Polis evlere operasyon yaparken

- Ev girişinde beklerken

- Polis evlere girerken

- Polis evde arama yaparken

- Aramadan genel ve detay

- Polis şüphelileri göz altına alırken

- Polis örgütün kadın zanlılarını emniyete getirirken

- Ele geçirilen nakit paralar

- F seri ABD doları, Euro\'dan genel ve detay

SÜRE:01\'42\" BOYUT:104 MB

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

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2)ADIYAMAN\'DA TERÖR PROPAGANDASINA 3 TUTUKLAMA

ADIYAMAN\'da, sosyal medya üzerinde terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3\'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis, geçen Perşembe günü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3\'ü tutuklanırken, 2\'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesi

- Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Mahir ALAN-Kamera-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 10 MB

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3)KÜLOTLU ÇORAPTA MANTAR ÜRETTİLER

MERSİN’in Erdemli ilçesinde, öğretmen ve öğrencileri okulun malzeme deposunda külotlu çorapta mantar üretimi gerçekleştirildi. 1200 öğrencisi olan Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Biyoloji Öğretmeni Şerafettin Özaydın ve öğrencileri doğal üreme konulu derste mantar üretim çeşitlerine bir yenisini ekledi. Ders kapsamında malzeme odasında çalışma yürüten Özaydın ve öğrencileri, külotlu çorapta mantar üretimi gerçekleştirildi.

Öğrencilere mantar üretimi hakkında uygulamalı olarak ders veren öğretmen Özaydın, \"Türkiye’nin bir çok kesiminde kütük üzerinde mantar üreticiliği yapılmaktadır. Daha önce okulumuzda kütük üzerinde istiridye mantarı yetiştirmiştik. Kütük üzerinde üretimi yapılan istiridye mantarı yaklaşık 45 gün sonra ürün vermeye başladığı için bizlerde bu süreyi sanıl kısaltabiliriz düşüncesi ile küçük hava deliği olan külotlu çorapta mantar üretmeyi denedik. Örnek olarak yaptığımız denememizde büyük bir başarıya imza atarak bir hafta içerisinde külotlu çorapta mantar üretimini başardık. Kütük üzerinde yetiştirilen mantar uzun sürekli olurken, bu şekilde üretilen mantarda kısa sürede hasada başlanıyor. Üretim için bir külotlu çorap, biraz saman ve mantar tohumu gereklidir. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra bir hafta içerisinde mantarımız ürün vermeye başlayacaktır\" dedi.

Mantara ilgisinin olduğunu ifade eden Özaydın, \"Dersimizde öğrencilerimize hem teorik hem de pratik olsun diye mantar üretimi konusunda bilgiler veriyoruz. Onlarda böylelikle mantar üretimi konusunda bilgiye sahip oluyorlar. Birçok öğrencimiz evlerinin deposunda mantar üretimi yapabiliyor. Amacımız uzun sürede üretilen istiridye mantarını artık külotlu çorapta bir hafta da üretilebilmek. Kütükte yetiştirilen mantardan 3 kat daha fazla ürün elde edilen külotlu mantarı bütün mantar üreticilerine tavsiye ederim. İnşallah kısa sürede yayılır ve hem üreticiler hem de mantar severler daha çok mantar tüketirler\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Biyoloji Öğretmeni Şerafettin Özaydın öğrencilere mantar üretimini anlatırken

-Çorapta üretilen mantarın görüntüsü

-Öğretmen Şerafettin Özaydın ile röportaj

-Öğrenci Gökhan Güneli ile röportaj

-Toplu halde görüntü

(Boyut: 200 MB) (Süre:2.34 dakika)

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)

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4)MEHMETÇİKTEN ÖĞRENCİLERE MEKTUP

DÜZCE\'nin Cumayeri ilçesinde bulunan Pakmaya Nimet Pısak İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri Afrin harekatı sırasında görev yapan Mehmetçiklere mektup yazdı. Şırnak\'ın Güçlükonak İlçesi 1. Asayiş Jandarma Komando Bölük Komutanlığı\'na ulaşan mektuplara Mehmetçikler cevap vererek, kendi fotoğrafları ile bazı arma ve rütbelerini öğrencilere hediye olarak gönderdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin\'de Zeytin Dalı Harekatı\'na devam ederken, Cumayeri\'nde bulunan Pakmaya Nimet Pısak İlkokulu 3-C sınıfında eğitim gören öğrenciler Mehmetçiklere ulaştırılmak üzere mektup yazdı. Mektuplar ilk olarak Genelkurmay Başkanlığı\'na gönderildi. Genelkurmay Başkanlığı da Düzce\'den gönderilen mektupları Şırnak\'ın Güçlükonak ilçesinde bulunan 1. Asayiş Jandarma Komando Bölük Komutanlığı\'na gönderdi. Burada mektupları okuyan askerler, öğrencilere mektup yazdı. Ayrıca mektupların içerisine kendi fotoğrafları ile bazı arma ve rütbeleri de koyarak hediye olarak gönderdi. Mektupları alan öğrenciler oldukça duygulanırken, askerlerden gelen mektupları okudu.Öğrenciler, askerleri çok sevdiklerini, aynı zamanda askerleri merak ettiklerini ve güçlü olmalarını istediklerini yazdıklarını söyledi. Rana Betül isimli öğrenci, \"Ben onlara mektup yazdım. Onları çok sevdiğimi ve merak ettiğini söyledim\" dedi. Rana daha sonra kendisine gelen mektubu okuyarak, mektupta, \"Bizi merak etmeyin. Biz burada çok iyiyiz. Mektubunu okurken sanki karşımdasın gibi hissettim\" yazdığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Askerlerden gelen mektupların görüntüsü

Askerlerden gelen hediyelerin görüntüsü

Öğrencilerle röp ve detaylar

(Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ-DÜZCE/DHA