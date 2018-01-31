DHA YURT BÜLTENİ-10

Bakan Yılmaz: 20 binin üzerine 5 bini geçmeyecek öğretmen alımı düşünüyoruz/EK

608 BİN 84 SURİYELİYE EĞİTİME ERİŞİM İMKANI SAĞLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı\'nın \'Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenme Projesi\'nin Antalya\'nın Belek bölgesindeki Maritim Pine Beach Otel\'deki toplantısına katılan Bakan İsmet Yılmaz, sınıfında Suriyeli öğrenci bulunan çok sayıda öğretmene seslendi. Suriyeli çocukların eğitiminin aksamaması için çalıştıklarını belirten Bakan Yılmaz, eğitim çağında bulunan 976 bin 200 Suriyeli olduğunu aktardı. Bu Suriyelilerden 608 bin 84\'üne eğitime erişim imkanı sağlandığını kaydeden Yılmaz, 14 bin 742 okulda eğitim verildiğini söyledi. Yılmaz, \"Hiçbir çocuğun eğitim çemberinin dışında kalmasını istemiyoruz. Bunu kendimize bir görev kabul ettik. Söz konusu proje 300 milyon euro ile 23 ilde uygulanıyor\" dedi.

SURİYELİLERİN EĞİTİMİ İÇİN 155 OKUL

Türk milletinin kapısını çalan herkese kapıyı açtığını dile getiren İsmet Yılmaz, insani yardımlarda kimliğe bakılmaksızın herkesin yanında olduklarını söyledi. Sadece Türkiye\'deki mültecilere eğitim vermediklerini belirten Yılmaz, Fırat Kalkanı Operasyonu bölgesindeki 465 okulda 2017 yılında eğitime başladıklarını söyledi. Bölgede 154 bin 220 öğrencinin eğitim aldığını vurgulayan Yılmaz, Suriyelilerin yaşadığı 17 ilde 155 okul yapımını hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan İsmet Yılmaz ve protokolün görüntüsü

-Katılımcıların görüntüsü

-Bakan İsmet Yılmaz\'ın konuşması

-Katılımcılara sertifika verilmesi

235 MB /// 02.39

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Kar yağışı köy yollarını kapattı

Ardahan\'ın Posof İlçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sabah saatlerinde başlayan ve gün içerisinde etkisini artıran kar yağını ulaşımda aksamalara neden oldu. Posof\'u Ardahan\'a bağlayan deniz seviyesinden 2550 metre yükseklikteki Ilgar Dağı geçidinde ise kar yağışı ve fırtına nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı belirtildi. Kar kalınlığı ilçemerkezinde 20 santime ulaşırken, 25 köy yolu kardan kapandı. Köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Lapa lapa kar yağışı

-Araçlarının lastiklerine zincir bağlayan vatandaşlar

-Aracın altına yatması

-Kar altında yürüyen vatandaşlar

-Araçlarının üzerindeki karı temizleyen vatandaşlar

-Kar temizliği yapanlar

-Detaylar

(SÜRE: 3.22 DK) (SÜRE: 377 MB)

Haber-Kamera:Alper TURGUT/ POSOF(Ardahan),(DHA)

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Yüksek doz uyuşturucudan öldü

Antalya\'da arkadaşlarıyla kaldığı metruk binada vücuduna yüksek dozda uyuşturucu enjekte eden Bekir Koltka (44), yaşamını yitirdi. Koltka\'nın arkadaşlarının ise aşırı eroin yüzünden ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Muratpaşa İlçesi Yüksekalan Mahallesi 519 Sokak\'ta bulunan metruk binada 3 arkadaşıyla kalan Bekir Koltka, akşam saatlerinde vücuduna yüksek dozda uyuşturucu enjekte etti. Bir süre sonra kendinden geçen Koltka\'nın uyanmadığını gören arkadaşları, ambulans çağırdı. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri Koltka\'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Koltka\'nın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Koltka\'nın birlikte kaldığı arkadaşlarının aldıkları uyuşturucu madde nedeniyle ayakta durmakta güçlük çektikleri görüldü. Arkadaşının ölümü yüzünden büyük üzüntü yaşayan D.A.M., uyuşturucu yüzünden herşeyini kaybettiğini belirterek, \"Ne ailem var, ne işim. Her şeyimi kaybettim. Almanca, İngilizce ve Rusça biliyorum ama hiç bir şey yapamıyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Uyuşturucu alan arkadaşlarının görüntüsü

- Ayakta durmaya çalışmaları

- Polisin belinden tutarak dayamaya çalışması

- Ölen Bekir Koltka\'nın opak fotosu

- Binadan genel görüntü

- Dervis Ali Muş ile röp

134 MB// 4 DK 13 SN

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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Çamyuva Mahallesi\'nin sorumlusu Akman oldu

KEMER Belediyesi\'nin Çamyuva Mahallesi sorumluluğuna Hamza Akman getirildi.

Çamyuva eski Belediye Başkanı Okan Akman\'ın oğlu Hamza Akman\'ın göreve başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, eşi Neşe Gül ve Çamyuvalıların katıldığı tören Kemer Belediyesi Çamyuva Hizmet Binası\'nda bir tören düzenledi.

\'HİZMETİ HALKIN AYAĞINA GÖTÜRÜYORUZ\'

Belediye Başkanı Mustafa Gül, \"Yeni Büyükşehir Yasası\'yla Kemer\'imiz beldeleri de içine alarak büyüdü. Bu yasanın meydana getirdiği sıkıntıları en çabuk aşan ve yasayı en iyi şekilde uygulayan ilçe Kemer oldu. Kemer Belediye\'miz bu konuda takdiri hak ediyor. Göynük, Çamyuva, Tekirova ve Beldibi belediyeleri kapanarak mahalleye dönüştü. Bu mahallerimizi daha da büyüterek onlara en hızlı ve en iyi hizmeti götürüyoruz. Bütün mahallerimizde açtığımız hizmet binaları ile hizmeti halkımızın ayağına götürüyoruz\" dedi. Mahallelerde yaptıkları görevlendirmeler hakkında da bilgi veren Başkan Gül, \"Tekirova sorumlumuz olarak Recep Yılmaz, Göynük sorumlumuz olarak Semih Top ve Beldibi sorumlumuz eski Belediye Başkanı Ahmet Temiz, Kuzdere sorumlusu Mahir Kıvrak görev yapıyor. Yeğenimiz, evladımız Hamza Akman\'ı da Çamyuva sorumlusu yapıyoruz. Çamyuva\'ya geldiğiniz zaman bize ileteceğiniz öneri ve isteklerinizi söyleyeceğiniz bir arkadaşımız olarak burada görevini en iyi şekilde yapacaktır. Kendisine başarılar diliyorum\" diye konuştu. Hamza Akman da \"Başkan Mustafa Gül\'ün talimatlarıyla Çamyuva Mahallemize en iyi hizmeti vermek için canla başla çalışacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çamyuva Mahallesi Hizmet binası tabelası detay

- Hizmet binasına gelenler detay

- Başkan Gül detaylar

- Başkan Gül Konuşma

- Hamza Akman detay

- Hizmet binasında detaylar

- Kapı önünden toplu detay

250 MB /// 04.07\"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA)

