DHA YURT BÜLTENİ -10

Hatay ve Kilis\'e roket düştü

Hatay Reyhanlı ilçesinde zeytinlik alana roket düştü. Polis ve AFAD ekipleri roketin düştüğü yerde güvenlik önlemi aldı. Kilis\'te ise 3 katlı bir binaya roket isabet etti.

KİLİS VE HATAY REYHANLI\'DAN GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: KİLİS - HATAY (DHA)

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Denizdeki atıklar sahile doldu

ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde dün etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar sonrası oluşan dalgalar denizdeki atıkları sahile taşıdı. Kent merkezindeki Galip Dere Halk Plajı\'nın sahili atık yığınlarıyla doldu.

Dün yağış ve şiddetli rüzgarın etkili olduğu Alanya\'ya bugün güneşli bir hava hakim oldu. Güneşli havayı fırsat bilenler balık tutmak ve yürüyüş yapmak için Galip Dere Halk Plajı\'na geldi ancak gördükleri manzara şaşırttı.

Yağış ve rüzgarın etkisiyle dalgaların taşıdığı pislikler sahile vurdu. Plastik şişeler, naylon torbalar ve metal içecek kutularının yanında çok sayıda atık sahile gelenleri rahatsız etti. Gördükleri pislik karşısında şaşıranlar yetkililerin bir an önce temizlik çalışması yapmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sahilden ve kirlilikten genel ile detay görüntüler

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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Erzincan\'da yangın paniği

ERZİNCAN\'da hırdavatçılar çarşısında çıkan yangın paniğe neden oldu. 18 işyerinin bulunduğu sitede etkili olan yangında, iş yeri sahipleri malzemelerini kurtarmaya çalıştı.

Yangın, Karaağaç Mahallesi 761\'İnci Sokak\'taki Hırdavatçılar Sitesi\'nde öğle saatlerinde meydana geldi. 18 işyerinin bulunduğu sitenin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın, tüm sitenin çatısını sardı. Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, içerisinde çadır ve branda imalatı yapan işletmelerin bulunduğu sitedeki yangına kısa sürede müdahale edildi. İtfaiye ekipleri çatıda yangınla mücadele ederken, dükkan sahipleri içerideki malzemelerini kurtarmaya çalıştı. 7 itfaiye aracı ve 25 kişilik ekiple yapılan 1 saatlik çalışma ardından yangın kontrol altına alınırken, işyerlerinin çatısı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yangından genel detay görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından görüntü

-Esnafın malzemelerini kurtarma çabaları

-Alevlerden görüntü

-Yangının söndürülmesi

Haber Kamera: Coşkun MENEK/ Erzincan/ DHA)

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