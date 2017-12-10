DHA YURT BÜLTENİ-10

Erdoğan: Trump\'un açıklaması bizim için yok hükmünde/EK



TRUMP\'A SESLENDİ: EMLAK MI SATIYORSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas\'ta AK Parti il başkanlığı kongresinin ardından, Yeni 4 Eylül Stadı yanında düzenlenen toplu açılış ve temel etme töreninde yatırım bedeli 800 milyon lira olan 53 eserin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, yeni yapılan spor salonuna milli güreşçi Taha Akgül\'ün adını verdiklerini belirtti, milli sporcuyu sahneye davet ederek birlikte halkı selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada kente yönelik yatırımlardan bahsetti. Sivas-Ankara arası yüksük hızlı tren projesinde biraz gecikme yaşandığını ancak konuyu yakından takip ettiğini belirten Erdoğan, \"Gecikmeye zor açanların hesabını da bizzat kendim soracağım. Tren hattı Sivas\'ta kesilmeyecek. Erzincan, Erzurum ve Kars\'a uzanacak. Oradan ta Pekin\'e demir İpekyolu hattına bağlanacak\" dedi. Türkiye\'nin terörle mücadelede kararlı bir şekilde yoluna devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle dedi: \"Cudi\'de, Gabar\'da, Kandil\'de Besler Deresinde tüm terör odaklarının olduğu yerlerde ne dedik inlerine gireceğiz. girdik mi girdik. Şuanda silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız güvenlik korucularımız hep birlikte en ücra köşeye kadar onlar kaçıyor bir kovalıyoruz. Bitene kadar kovalayacağız. Halkımın huzurunu yok edemeyecekler. Bu milletin refahını yok edemeyecekler. Yeter ki biz birbirimize inanalım. Biz birbirimizi niçin seviyoruz. Makam için mi para için mi. Biz birbirimizi yaradandan ötürü seviyoruz. Bizim Türkiye Cumhuriyeti\'nden başka devletimiz yok. Orada bütünleştik, toplandık mesele bu.\"

\'TEK BAŞINA EMLAK MI SATIYORSUN\'

\'Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir\' sözünü bir kez daha tekrarlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs üzerindeki oyunlara asla mücadele etmeyeceklerini söyledi. Erdoğan şöyle devam etti: \"İslam dünyasının hassasiyeti bilindiği halde bu karar bölgede bir kışkırtmadır. 1980 yılında 478 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nin aldığı ve ABD\'nin de imzası olan belgeye göre İsrail\'in Kudüs\'ü başkent ilan etme kararı geçersizdir. Ey Trump, 1980\'de alınan bu kararı tek başına nasıl yok farz ediyorsun ya, senin böyle bir yetkin var mı. Tek başına bir emlak mı alıp satıyorsun. Büyük devlete yakışan barışı sağlamaktır. Çatışmasızlıktır. Karmaşa çıkarmak değildir. Bölgedeki hassasiyetler bilindiği halde nasıl oluyor da böyle bir şey yapıyorsun. Buna yetkin yok.1947\'den beri Filistin saten hep işgale uğramıştır. İsrail işgalci bir devlettir. İsrail bir terör devletidir. Ey Trump senin düştüğün yanlışa biz düşemeyiz. Bu düşünceni önce bizimle paylaş. Şu anda Tayyip Erdoğan,Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanıdır. Bizimle bunu paylaşman gerekirdi. Hiç paylaşmadan böyle bir adım atamazsın. Ben günlerdir hem İslam dünyasını, hem Hristiyan dünyasının ileri gelenlerini tek tek aradım. Çarşamba zirve yapıyoruz. Buradan bir sonuç bildirgesi açıklayacağız. Etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Trump\'ın ben yaptım oldu demesiyle olmuyor. İstediğin kadar büyükelçiliğini taşı, sadece İsrail yaptıklarıyla kalır. ABD de aldığı bu adaletsiz kararı ile baş başa kalır. Çünkü bu hukuku tanımaz bir adımdır. Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değilir.\"

\'KUDÜS\'ÜN YÜZÜ ELBET BİR GÜN GÜLECEK\'

İsrail\'in yıllardır baskı ve yıldırma politikası ile Filistinliler\'i kendi topraklarından kaçırmaya yönelik bir politika izlemekle suçlayan Erdoğan, \"14 yaşında bir çocuğu gözlerini kapayarak İsrail\'il alçak teröristler ne hale getirmiştir. Bu ne vicdansızlık, bu ne kahpeliktir.\" dedi. Erdoğan, çekilen acıların sergilenen haksızlıkların faillerinin yakasını asla bırakmayacağını ifade ederek, \"Kudüs\'ün yüzü elbet bir gün gülecektir. Bu kurtuluşta bizim ne kadar çok payımız varsa o kadar bahtiyar olacağız. Önce kendimizi her açıdan güçlü kuvvetli hale getireceğiz ki mazlumların kurtulmasına da öncülük edebilelim\" dedi.

Görüntü dökümü

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-Erdoğan\'ın konuşması

-Detaylar

Haber: SİVAS,(DHA)

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Yolda yürürken başına sıvalar düşen öğretmen ağır yaralandı

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde yolda yürürken kullanılmayan binadan başına sıvalar ve kaplamalar düşen 33 yaşındaki öğretmen Gökhan Yeniceli, ağır yaralandı.

Tekirdağ\'ın Kapaklı ilçesinde öğretmenlik yapan Gökhan Yenilceli, hafta sonu tatilinde memleketi Malkara\'ya ailesini ziyarete geldi. Bugün öğleden sonra Camiatik Mahallesi 14 Kasım Caddesi üzerinde yürüyen Gökhan Yeniceli\'nin başına kullanılmayan 3 katlı binadaki sıvalar ve kaplamalar düştü. Kanlar içinde yere yığılıp kendinden geçen Yeniceli, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yeniceli\'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın görgü tanığı esnaflardan Sebahattin Kaya, \"İçeride çalışıyorduk baktık yüksek bir ses geldi. Dışarı çıktık. 3\'üncükattan sıvalar sıva parçaları kaplamalar düşmüş aşağıya bir arkadaşın başına. Arkadaşta yerde yatıyordu. Ambulans çağırdık. Ambulans aldı gitti. Sonra polis ekipleri geldi\" dedi. Polis, olay yerinde çevre güvenliği alırken, bölgeye emniyet şeride çekerek yaya geçişine kapattı.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detay

-Polisin emniyet şeridi çekmesi

-Polisin aldığı önlemler

-Vatandaşla röportaj

-Hastane acil servisi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

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MATSO\'dan muz paneli

Manavgat\'ta giderek artan muz yatırımları konusuna dikkati çekmek için \'Manavgat\'ta muz üretimi ve destekleri\' konulu panel düzenlendi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Manavgat Sanayici İş Adamları Derneği (MASİAD) işbirliğiyle Otogar Toplantı Salonu\'ndan gerçekleştirilen \'Manavgat\'ta muz üretimi ve destekleri\' paneline İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Özen, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Oytun Eylem Doğmuş, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, MASİAD Başkanı Turgay Akar, Ziraat Bankası Manavgat Şube Müdürü Cumhur Seki ve diğer yetkililerle birlikte üreticiler katıldı. MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, ilçede örtü altı muz üretimin her geçen gün artış gösterdiğini belirterek, muz üretiminde planlamanın yapılması gerektiğini vurguladı. Boztaş, \"İlçede muz yatırımı her geçen gün artıyor. Muz yatırımı yapmak isteyen çok fazla iş insanımız var. Türkiye\'de yılda 600 bin ton muz tüketimimiz var. Ülke olarak yaklaşık 300 bin tonunu üretiyoruz, 300 bin tonu da ithal ediliyoruz. Bu durumu gören hükümetimiz çok ciddi destekler verdi. İthalatta yüzde 145 gümrük vergisi var. Devletimiz tarafından uygulanan gümrük vergisinin kaldırılmayarak yatırımcının desteklenmesi gerekmektedir\" dedi. Boztaş, \"Verilen desteklerin devam etmesi halinde Manavgat\'ın toprak yapısı, mikro kliması, coğrafi yapısı ile atıl kalan tarım alanlarımızın örtü altı alanlara gireceğini, nitelikli kontrollü bir muz üretiminin yapılacağını düşünerek, önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye\'nin en büyük üreticisi noktasına geleceğini düşünüyorum\" diye konuştu. MASİAD Başkanı Turgay Akar, 2014 yılında Manavgat 2050 vizyon raporu çıkardıklarını hatırlatarak, raporda en önemli konunun tarım olduğunu söyledi. Raporda teknolojik ve endüstriyel tarım, örtü altı tarım, erkenci Akdeniz meyveciliği, süs bitkileri üzerinde yoğunlaşılması gerektiğini hatırlatan Akar, son 2 yıldır turizmde ciddi sıkıntılar yaşandığını, bu nedenle ilçede bulunan yatırımcıların alternatif sektörlere yöneldiğini anlattı. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Özen, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş\'ın tarımda gümrük vergilerinin kaldırılmaması düşüncesine katıldıklarını belirterek, şöyle dedi: \"Biz de kaldırılmasını istemiyoruz ama siz yatırımcılara çok büyük görev düşüyor. Bunun yerine getirilmesi için ülkemizin ihtiyacı olan diğer 300 bin ton muzun yatırımcılar tarafından acilen üretim yapılarak kapatılması gerekmektedir. Bu açık kapatılmazsa 80 milyonun ihtiyacı olan muzun devlet politikası ile bir şekilde kapatılması gerekiyor. Muzun üretilmesi noktasında sadece Manavgat\'ta 2016 yılında yüzde 100, 2017 yılında yüzde 100\'ün üzerinde yatırım yapıldığını öngördüğümüz zaman gümrük vergisinin hiçbir zaman kaldırılacağını düşünmüyorum. Sayın bakanımız ile yakın bir tarihte araya geldiğimizde ilimiz ve etrafımızdaki 5 ili kapsayan bir toplantıda sorunları iletip bu sorunla ilgili hazırladığımız raporu kendilerine sunacağız.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Panelden görüntüler

- MATSO Başkanı Ahmet Boztaş\'ın konuşması

- MASİAD Başkanı Turgay Akar\'ın konuşması

- Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Özen\'in konuşması

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HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,(DHA)



