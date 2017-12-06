DHA YURT BÜLTENİ-10 

Kapadokya, kar altında güzel



TÜRKİYE’nin en önemli kültür turizmi merkezlerinden Kapadokya\'da kar yağışı etkili olurken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kapadokya\'daki Peribacaları dün gece başlayan kar yağışı ile ayrı güzelliğe büründü. Tatilci ve turistlerin yanı sıra günü birlik ziyaretçiler, peribacalarının karlı görüntüsünü \'Peribacaları gelinliklerini giymiş\' diyerek fotoğraf makineleri, kameraları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Malezya ve Çin\'den gelen turistler Kapadokya ilk defa geldiklerini ve karlar altında çok güzel olduğunu söyledi. Karın tadını çıkaran bir grup Güney Koreli turistler de Paşabağ\'da kartopu oynadı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)-

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Kamu Başdenetçisi Malkoç: Aile arabuluculuğu üzerinde hassasiyetle duruyoruz

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, aile arabuluculuğu üzerinde hassasiyetle durduklarını belirterek, \"Aile arabuluculuğunun kurulması için hem Adalet Bakanlığı\'na hem de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına tavsiye kararları verip, birlikte çalışıyoruz. Çünkü toplumun temeli aile\" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir\'e geldi. Malkoç, ilk olarak Vali Özdemir Çakacak\'ı makamında ziyaret etti. Şeref Malkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 2 gün kalacağını ve çeşitli ziyaretlerde bulunacağını belirtti. Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) hakkında da bilgi veren Malkoç şunları söyledi: \"İnsanoğlu Cenab-ı Allah\'ın yarattığı en mükemmel varlık, eşrefi mahlukat. Dünyada ne varsa onun emrine verilmiş, hizmetine verilmiş. Tabii imkânlar geliştikçe, teknoloji ilerledikçe hizmet alanları da çeşitleniyor. Burada önemli olan hizmet veren kurumların, hizmet veren kişilerin bu hizmetlerini hukuka uygun yapması, insan haklarına uygun yapması. Bunun için de değişik anayasal mekanizmalar kurulmuş. Bunlardan bir tanesi de Kamu Denetçiliği Kurumu. Kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması için çalışmaktayız biz. İyi yönetim ilkelerinin yerleşmesi için çaba gösteriyoruz. Vatandaşımızın hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bütün bunların sonucunda da idareyi denetleyerek, idarenin şeffaflığı konusunda gayret gösteriyoruz.\"

\'ARABULUCULUK GELİŞİYOR\'

Kurumlarının yeni olduğunu belirten Şeref Malkoç, \"Gerek yerel yönetimlerde gerekse merkezi yönetimlerde hizmetler çeşitli. Hem bu hizmetleri, vatandaşımızın memnuniyetini, insanımızın şikâyetini, bunları yerinde görüp, şehirlerimizin imkânlarını, sorunlarını tespit edip, Kamu Denetçiliği Kurumu olarak eksik, noksanlıklar varsa bunların giderilmesi için çalışıyoruz. Sorunlarla ilgili olarak, bakanlarımıza, Başbakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza bunları iletip, Türkiye\'de yönetimin daha iyi olması için, eğitimin daha kaliteli, sağlık hizmetlerinin daha verimli olması ve insanımızın huzuru ve refahı için çalışıyoruz. Kurum yeni bir kurum. Tabii insanların istekleri ve arzularının sınırı yok. İşte bu istek ve arzuların hukuka uygun olanlarında sorun çıktığında sorunlar mahkemeye intikal etmeden milletimiz, devletimiz alternatif çözüm yolları üretmeye başladı. Bu çok güzel bir şey. Kamu denetçiliği bunlardan birisi\" diye konuştu.

Aile arabuluculuğu üzerinde hassasiyetle durduklarını belirten Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç şöyle dedi: \"Özellikle iş kanununa dava açmadan önce arabuluculuk zorunlu hale geldi. Biz Kamu Denetçiliği Kurumu olarak bu konuda diğer kurumlara destek veriyoruz. Özellikle aile arabuluculuğu konusunda hassasiyetle üzerinde duruyoruz. Aile arabuluculuğunun kurulması için hem Adalet Bakanlığı\'na hem de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına tavsiye kararları verip, birlikte çalışıyoruz. Çünkü toplumun temeli aile. İşte hem arabuluculuk hem de kamu denetçiliği kurumu ile önemli olan ülkemize ve milletimize daha iyi hizmet verebilmek.\"

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, ziyaret sırasında Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç\'a Yunus Emre tablosu hediye etti.

Görüntü Dökümü

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-Malkoç\'un açıklamaları

Haber-Kamera: Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)-

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Çerkezköy\'de bakanlık yetkililerine termik santral protestosu



TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinde termik santral konusunda halkı bilgilendirme toplantısı düzenleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, Trakya\'nın çeşitli bölgelerinden gelen çevre gönüllüleri tarafından protesto edildi.

Çerkezköy ile Kapaklı ilçesi sınırları içerisinde kalacak şekilde yapılması planlanan termik santralle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerince, Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi\'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantı öncesi Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi giriş kapısı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Merkez önünde toplanan çevre gönüllüleri, \'Kömürden vazgeç güneşi seç\', \'ölüm bacaları istemiyoruz\', \'zehirlenmeden ecelimizle ölmek istiyoruz\', \'Geleceğimizle oynama\', \'Termik santral istemiyoruz\', yazılı dövizlerle bakanlık yetkililerini protesto ederek bölgede yapılması planlanan termik santrale tepkilerini dile getirdi.

Çevreciler adına konuşan Trakya Platformu Yürütme Kurulu üyesi Murat Sevgi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinin bu toplantıyı yapmasını engellemek için burada olmadıklarını belirterek, şöyle dedi: \"Projenin yapılmasını engellemek için çalışıyoruz. Bununla ilgili yasal süreç kapsamında yapılması gereken itirazı yapacağız. Ciddiye almayacakları için de itirazlarımıza 60 gün içinde cevap vermeyeceklerdir. Bu taktirde de yasal olarak dava açma hakkımız doğmuş olacak. Biz de bu hakkımızı kullanacağız.\"

\'BU TOPLANTI BİZCE ÇED SÜRECİNİN BİR PARÇASIDIR\'

Çerkezköy ve Kapaklı\'ya \'Kuş uçumu\' 1200-1300 metrelik mesafede yapılması planlanan termik santral projesinin ÇED sürecinde, işin yapıcısı olan özel sektör firmasının yerinde şimdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı\'nın olduğunu iddia eden Sevgi, şöyle dedi: \"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı\'nın sıradan bir bilgilendirme toplantısı olarak gösterdiği bu toplantı aslında ÇED sürecinin bir parçasıdır. Doğal olarak da ÇED sürecinin bir parçasına nasıl davranılması gerekiyorsa, çevrecilerden bilinçli bir kitle olarak burada öyle davranacağız. Bu sıradan bir bilgilendirme toplantısı değil. Bu eğer ÇED Yönetmeliğinde belirtilen halkı bilgilendirme toplantısı ise bunun özellikle belirtilmesi gerekirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın internet sitesinde böyle bir bilgi yok. Dolayısıyla bunun ÇED toplantısı şekline sokulması tamamen usulsüz olacaktır.\"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı danışmanı Sevda Güner ekip olarak termik santral yapılacak yerlerde halkı doğru bilgilendirmek amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini anlattı. Güner, şöyle konuştu: \"Ben işin sosyolojik boyutuyla ilgili konuşacağım. Türkiye\'de eskiden devletin yapıp ettiklerini halka anlatan bir tutumu pek yoktu. İletişim anlamında genellikle \'Biz yaptık, oldu, halk da bunu kabul etmeli\' anlayışı hakimdi. Ama artık iletişim çağındayız. Kulaktan dolma, bilimsel altyapıya sahip olmayan, tamamen propagantik ifadelerle halkın kaygılarını, kuşkularını, hassasiyetlerini bilen ve Türkiye\'nin yatırımlarını ya da enerjisinin önüne geçmeye çalışan bazı grupların propagandalar yaptığını görünce halka doğruları biz anlatalım istedik. Çünkü yanlışı anlatan grupların, sayıca az olmalarına rağmen sesleri çok fazla çıkıyor ve anlattıklarının da hiçbir bilimsel dayanağı yok. Bu nedenle halkımızı iletişim anlamında güçlendirelim ve doğruyu anlatalım dedik. Termik santral yapılacak yerlerde ilk önce bir anket analiz yaptık.\"

\'DİNLEMEDEN, ANLAMADAN BİR ŞEYE TOPYEKÜN KARŞI ÇIKILMAZ\'

Güner\'in bu sözlerine, \'Nerede anket yaptınız, bizim hiç haberimiz olmadı\' diyerek tepki gösterilmesi üzerine salonda tansiyon yükseldi. \'Böyle yaparsanız, sözümü keserseniz olmaz\" diyerek konuşmasına devam eden Güner, şöyle devam etti: \"Biz iletişimi nasıl sürdürdüğümüzü anlatıyoruz. 140 bin nüfuslu Çerkezköy ilçesinde herkese anket yapamazsınız ama biz söylem analizi yaptık. Dedik ki halk termik santraller konusunda en çok hangi kaygıları dile getiriyor. Burada düzenlenen farklı organizasyonlara biz de katıldık. Sonra dedik ki biz bunları bilimsel anlamda halkımıza anlatalım. Her yatırımın bir yapılacak hizmet tarafı, bir de bunun karşısında farklı samimi kaygıları olan insanlar tarafı vardır. Biz zaten şöyle bir haziruna iletişim yapmaya çalışıyoruz. Bir şeyi \'top yekün duymak istemiyorum, anlamak istemiyorum ve kesinlikle karşıyım\' grubu vardır. Bir de \'kaygılıyım, kaygım çok yüksek olduğu için de karşıyım ama anlamaya, sorgulamaya ve öğrenmeye çalışıyorum. Bunları bana anlatan olduğu zaman, anladığım ve idrak ettiğim zaman zihnimde neye ikna olacağıma ben karar veririm\' diyen bir kitle vardır. Biz işte bu kitleyle ilgileniyoruz. Dinlemeden, anlamadan, araştırmadan, sormadan bir şeye top yekün karşı çıkmak başka bir şeydir bir şeye kaygı ve korkuyla yaklaşarak onu anlamaya çalışmak başka bir şeydir. Bu ikisinde niyet farkı vardır. Biz Çerkezköy Kent Konseyi ve Çerkezköy\'deki birçok grubu da Çan\'a davet ettiğimizde de aynen öyle söyledik. Biz gerçekten anlamaya çalışanlarla yol almaya çalışıyoruz.\"

ALKIŞLARLA TOPLANTI SALONUNU TERK ETTİLER

Güneri\'nin bu sözleri üzerine dinleyiciler arasında bulunan Marmara Çevre Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Aksun yüksek bir sesle, \"2013 yılında bakanlığınızın verdiği raporu neden şu anda örtpas ediyorsunuz? Trakya bölgesindeki, Çerkezköy\'deki, Ergene havzasındaki su havzalarının yeterli olmadığı sizin raporlarınızda var mı yok mu?\" diye sordu. Güneri\'nin, \"Böyle bağırarak iletişim kuracaksak arkadaşı dışarıya almak zorunda kalacağız\" demesi üzerine çevreci gruplar alkışlarla Güneri\'yi protesto ederek toplantı salonunu terk etti. \"Alkışladığınız için teşekkür ederim\" diyerek konuşmasına devam eden Güneri, yeni nesil termik santrallerin tarım arazilerini olumsuz etkilemeyeceğini, insan sağlığına olumsuz etkisi olmayacağını, madencilik faaliyetinin de yer altı ve yer üstü suları kirletmeyeceğini, santral bacalarının Valilik tarafından 24 saat canlı takip edilerek emisyon değerlerinin sürekli kontrol edileceğini, halkın mevcut hava konforunu kaybetmeyeceğini, kömürün termik santrallerde çevreci yöntemler ile elektriğe dönüşeceğini anlattı. Bilgilendrime toplantısında Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya Aydın, Maden Etüd Müdürü Ebru Ata ve Maden Proje Tesis Başkanı Cumali Taştekin de katılımcıların termik santrallerle ilgili yönelttiği soruları yanıtladı.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan genel görüntü

-Bakanlık yetkililerinin protesto edilmesi

-Vatandaşların salonu terk etmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)-

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Cezaevindeki oğlunun intihar etmediğini, öldürüldüğünü iddia etti



AFYONKARAHİSAR\'ın Dinar ilçesindeki Ceza İnfaz Kurumu\'nda hırsızlık suçundan hükümlü Ahmet Kalaycı\'nın (24), geçen 20 Kasım\'da, çarşafla kendisini asarak yaşamına son verdiği bildirildi. Aydın\'da yaşayan, oğluyla aynı isme sahip baba Ahmet Kalaycı (59) ise oğlunun intihar etmediğini, görevliler tarafından dövülerek öldürüldüğünü iddia etti. Baba Kalaycı, savcılığa suç duyurusunda bulundu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın\'da yaşayan evli ve 1 çocuk babası Ahmet Kalaycı, 23 ay önce hırsızlık suçundan gözaltına alındı. Mahkemece 5 yıl hapis cezası verilen Kalaycı, önce Aydın merkezdeki cezaevine konuldu, ardından Afyonkarahisar\'ın Dinar ilçesindeki ceza infaz kurumuna gönderildi. 19 Kasım 2017\'de cezaevine gelen Ahmet Kalaycı, bir gün sonra sabah, iddiaya göre, çarşafla kendisini asarak canına kıymak istedi. Kalaycı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ahmet Kalaycı\'nın Aydın\'da yaşayan babası işçi emeklisi, evli ve 3 çocuk sahibi Ahmet Kalaycı, oğlunun intihar etmediğini öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı, güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. Kalaycı\'nın son görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi.

Baba Ahmet Kalaycı, oğlunun intihar etmediğini, cezaevi görevlileri tarafından dövülerek öldürüldüğünü iddia etti. Oğlunun bel bölgesinde darp ve tekme izleri olduğunu öne süren Baba Kalaycı, şöyle dedi:

\"Oğlum 23 ay önce hırsızlık suçundan cezaevine girdi. Aydın\'daki cezaevinde yatarken, kavga ettiği mahkûmlarla aynı koğuşa koymak istiyorlar, oğlum buna itiraz ediyor. Koğuşa kavga ettiği mahkûmu almamış. Burada ayrıca gardiyanlar, eşinin birileriyle ilişkisi olduğunu öne sürmüşler. O da eşinden boşanmak istediğini söyleyerek boşanma davası dilekçesi yazdı. Biz onu ikna etmeye çalıştık. Psikolojik sorunlar yaşadı. Ayrıca oğlum \'Beni öyle veya böyle öldürecekler\' diyordu.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cezaevinde güvenlik kamerası görüntü

- Yumuşak odada çıplak durumu gardiyanların kelepçe takması ve genel görüntü

- Baba Ahmet kalaycı ile röp.

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Motosiklet hırsızlığı kameralarda

Muş\'ta çeşitli tarihlerde meydana gelen 14 hırsızlık olayı polis tarafından aydınlatılırken, park halindeki motosikletin çalınma anı ise kameralara yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili yapılan çalışmalarda, toplam 26 şahıs yakalandı. Polisteki sorgularında Hürriyet, Dere, Kültür, Yeşilyurt ve Muratpaşa Mahalleleri ile Tandoğan köyünde meydana gelen 3 ayrı ikametten, 5 ayrı işyerinden hırsızlık, 1 motosiklet hırsızlığı, 3 otodan hırsızlık ve 2 ayrı kablo hırsızlığı olmak üzere toplam 14 olay aydınlatıldı.

Yakalanan şahıslardan, 5\'i şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca hırsızlık suçundan 1 şahsın 5 yıl, 1 şahsın 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilerek cezaevine teslim edilirken 19 şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Motosikletin çalınma görüntüleri

Haber-Kamera: MUŞ, (DHA)

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Erzincan\'daki kazalar mobeselere takıldı

ERZİNCAN\'da son 1 ay içinde kentin çeşitli noktalarında meydana gelen 11 trafik kazası, mobese kameraları ile saniye saniye görüntülendi. Kazalarda can kaybı yaşanmazken, 3 kişi yaralandı.

Kent merkezinde Dörtyol, Askerlik Şubesi, Demirkent ile Tedaş kavşaklarında meydana gelen ve sürücülerin aşırı hız ile dikkatsizliğinden kaynaklanan trafik kazaları, kameralarla kaydedildi. Dörtyol Kavşağında karşıya geçmek isteyen yaşlı bir şahsa otomobilin çarpması ile Askerlik Şubesi Kavşağında otomobilin motosiklete çarpma anı saniye saniye kaydedildi. Meydana gelen kazalarda 3 kişi yaralandı, can kaybının yaşanmaması sevindirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaşlı şahsın yolun karşıya geçerken otomobil çarpması

-Motosiklete otomobil çarpması

-Çeşitli kazalardan görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

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Polislerden çocuklara uygulamalı güvenli çevre eğitimi

MARDİN Emniyet Müdürlüğü, okula giden çocukların güvenliğini sağlamak için Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak olarak \"Güvenli Okul-Güvenli Çevre\" projesi başlattı. Proje kapsamında Mardin’de öğrencilerin güvenle okula, gidip gelmesi için Mardin polisi okulların çevresinde aldığı güvenlik tedbirlerini artırdı.

Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün ortak yürüttüğü proje kapsamında, okul çevrelerinde şiddet olaylarının önlenmesi, daha güvenli eğitim ortamının sağlanması, her türlü şiddet, cinsel istismar, yasadışı örgütsel ve ideolojik faaliyetlerden çocuk ve gençleri korumak amacı ile 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında \"Güvenli Okul-Güvenli Çevre\" çalışmalarına başlandı.

Emniyet Müdürü Hasan Onar ve polis ekipleri, öğrencilerin polislik mesleğini sevmesi için okullarda öğrencilerle bir araya gelerek, polislik mesleği üzerine öğrencilere bilgi veriyor. Motosikletli Yunus ekiplerinin Türk Bayraklı gösterisi ve özel eğitimli köpeklerin şovu, öğrencilerden büyük ilgi gördü. Polisler, öğrencilere eğlenceli oyunlar eşliğinde polislik mesleği hakkında bilgiler verdikten sonra genel güvenlik konularıyla ilgili uyarılarda bulundu. Öğrencilerin yabancılarla iletişim kurarken dikkatli olmaları, tanımadıkları kişilerin verdikleri yiyecekleri kabul etmemeleri, tanımadıkları kişilere kapıyı açmamaları gibi konularında uyarıda bulunan polisler, öğrencilere ailelerinin ve kendilerinin uymaları gereken trafik kuralları hakkında da bilgilendirme yaptı.

Çocukların merakla dinledikleri bilgilerde minikler, polislerin sordukları sorulara da cevap vermek için birbiriyle yarıştı. Proje kapsamında gerçekleştirilen ziyaret, eğitimli köpekler ile Yunus ekiplerinin şovu ile sona erdi.

Projenin içeriği ve hedefi hakkında bilgi veren Emniyet Müdürü Hasan Onar, \"İl Emniyet Müdürlüğü olarak hazırladığımız bu proje ile minik yavrularımız ile polis arasındaki güven duygusunu arttırmaya çalışırken onlara hazırlamış olduğumuz eğlenceli şovlar ve oyunlarla trafik kurallarını öğretmeye ve günlük hayatta karşılaşabilecekleri güvenlik sorunlarıyla ilgili onları bilgilendirmeyi amaçladık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın özellikle bu yaşlarda kazandıkları olumlu davranış ve tutumların hayatları boyunca kişiliklerinin birer parçası olduğu düşünüldüğünde biz polisleri bizden dinleyerek öğrenmeleri, güvenlik ve trafikle ilgili kuralları bu yaşta kazanmaları önemlidir. Bu sebeple çocuklarımızın eğitimine, gelişimine katkısı olacağını düşündüğümüz projelerimiz Sayın Valimizin destekleriyle yine devam edecektir\" dedi.

Görüntü Dökümü

Okul bahçesinde toplanan öğrenciler

Polislerin gösterisi

Özel eğitimli köpeklerin şovu

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)-

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